رقم مؤقت من مدغشقر مع الكود (+261)
أرقام مدغشقر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من مدغشقر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 338 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في مدغشقر
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.075
$0.436
$0.039
$0.283
$0.095
$0.536
$0.105
$0.006
$0.524
$0.052
$0.465
$0.006
$0.031
$2.559
$0.771
$2.559
$0.033
$0.286
$0.012
$0.049
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في مدغشقر يكلف من $0.006 إلى $3.958 (المتوسط $0.2069، الوسيط $0.006) عبر 338 خدمة. أرخص من 56% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 326 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.075
|14,613
|✓
|Viber
|$0.1
|4,051
|✓
|$0.039
|1,062
|✓
|$0.28
|13,886
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|ChatGPT (OpenAI)
|$0.045
|2,073
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|3,383
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|eBay
|$0.006
|3,510
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|Kwai
|$0.006
|780
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|Steam
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|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,201
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|448
|✓
|Zomato
|$0.006
|7,358
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,438
|✓
|Skout
|$0.006
|1,558
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,396
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|AOL
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|842
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|Lazada
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|1,795
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|Deliveroo
|$0.006
|1,568
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|Careem
|$0.006
|1,378
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|Papara
|$0.006
|2,912
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,259
|✓
|Astropay
|$0.006
|374
|✓
|Getir
|$0.006
|1,230
|✓
|$0.006
|1,688
|✓
|Hopi
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|3,353
|✓
|IFood
|$0.006
|2,804
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,509
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|699
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|Dream11
|$0.006
|3,895
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|1,664
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|Trendyol
|$0.006
|650
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|Poshmark
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|1,540
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|BlaBlaCar
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|658
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|Badoo
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|231
|✓
|Beget
|$0.006
|624
|✓
|DANA
|$0.006
|584
|✓
|dodopizza
|$0.006
|433
|✓
|Drom
|$0.006
|648
|✓
|Metro
|$0.006
|414
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,563
|✓
|Gojek
|$0.006
|553
|✓
|GroupMe
|$0.006
|276
|✓
|KFC
|$0.006
|479
|✓
|Kaggle
|$0.006
|250
|✓
|Monese
|$0.006
|319
|✓
|Магнит
|$0.006
|789
|✓
|OkCupid
|$0.006
|689
|✓
|OVO
|$0.006
|735
|✓
|OLX
|$0.006
|1,700
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|716
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|263
|✓
|Payoneer
|$0.006
|795
|✓
|Revolut
|$0.006
|651
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|624
|✓
|Signal
|$0.006
|2,598
|✓
|Самокат
|$0.006
|228
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|215
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|862
|✓
|Wildberries
|$0.006
|388
|✓
|Яндекс
|$0.006
|789
|✓
|Zhihu
|$0.006
|287
|✓
|$0.006
|5,073
|✓
|Bilibili
|$0.006
|568
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,963
|✓
|Mercari
|$0.006
|613
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|912
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|1,571
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|653
|✓
|$0.006
|942
|✓
|Truecaller
|$0.006
|756
|✓
|Ozon
|$0.006
|736
|✓
|Bolt
|$0.006
|698
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|1,000+
|✓
|Ola
|$0.006
|2,775
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,819
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|681
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,967
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|1,140
|✓
|RedBook
|$0.006
|625
|✓
|Skype
|$0.006
|459
|✓
|99app
|$0.006
|2,731
|✓
|Hinge
|$0.006
|2,601
|✓
|Indomaret
|$0.006
|2,288
|✓
|Subito
|$0.006
|2,415
|✓
|Bumble
|$0.006
|1,743
|✓
|TanTan
|$0.006
|4,992
|✓
|fiverr
|$0.006
|634
|✓
|CAIXA
|$0.006
|681
|✓
|Happn
|$0.006
|8,175
|✓
|My11Circle
|$0.006
|414
|✓
|IQOS
|$0.006
|547
|✓
|JDcom
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|266
|✓
|LUKOIL-AZS
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|536
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|MEGA
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|915
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|$0.006
|284
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|TenChat
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|500
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|485
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|555
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|✓
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|✓
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|✓
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|7,647
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|51
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|51
|✓
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|51
|✓
|WestStein
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|51
|✓
|IndiaPlays
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|ROBINHOOD
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|51
|✓
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|51
|✓
|LOCO
|$0.233
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|Grofers
|$0.233
|51
|✓
|Bukalapak
|$0.233
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|Kaya
|$0.233
|51
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|Aitu
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|51
|✓
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|$0.233
|51
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|Magicbricks
|$0.233
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|✓
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|GyFTR
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|PharmEasy
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|✓
|G2G
|$0.233
|51
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|СберМегаМаркет
|$0.233
|51
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|Probo
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|51
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|Eyecon
|$0.233
|51
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|Potato Chat
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|$0.253
|1,051
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|Myntra
|$0.255
|51
|✓
|imo
|$0.289
|2,586
|✓
|Michat
|$0.3
|1,051
|✓
|LightChat
|$0.3
|164
|✓
|Hezzl
|$0.3
|180
|✓
|Stripe
|$0.312
|159
|✓
|Miravia
|$0.312
|141
|✓
|Naver
|$0.318
|3,291
|✓
|Dominos Pizza
|$0.333
|51
|✓
|TradingView
|$0.336
|180
|✓
|KuCoinPlay
|$0.359
|180
|✓
|CommunityGaming
|$0.359
|324
|✓
|Twitch
|$0.371
|3,281
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.371
|1,823
|✓
|PGbonus
|$0.395
|164
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|249
|✓
|Cash App
|$0.408
|51
|✓
|Gemgala
|$0.408
|51
|✓
|Telegram
|$0.412
|8,124
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.42
|405
|✓
|Wish
|$0.43
|818
|✓
|AliExpress
|$0.465
|9,907
|✓
|Hermes
|$0.489
|213
|✓
|icq
|$0.489
|854
|✓
|Snapchat
|$0.5
|1,051
|✓
|1688
|$0.536
|213
|✓
|Adidas
|$0.536
|310
|✓
|Taobao
|$0.559
|1,051
|✓
|BitClout
|$0.559
|493
|✓
|Airbnb
|$0.571
|1,051
|✓
|MPL
|$0.583
|76
|✓
|Dundle
|$0.595
|418
|✓
|Douyu
|$0.677
|196
|✓
|Alibaba
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|9,032
|✓
|premium.one
|$0.7
|115
|✓
|Keybase
|$0.7
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