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رقم مؤقت من مدغشقر مع الكود (+261)

أرقام مدغشقر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من مدغشقر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 338 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 338 خدمة 360K+ رقم 260+ تفعيل خلال 30 يوماً +261 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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مدغشقر
367692

قطعة

أفضل 20 خدمة في مدغشقر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
14613 قطعة

$0.075

Telegram
8124 قطعة

$0.436

facebook
1062 قطعة

$0.039

Whatsapp
13886 قطعة

$0.283

Amazon
2112 قطعة

$0.095

1688
213 قطعة

$0.536

TikTok/Douyin
1051 قطعة

$0.105

Getir
1230 قطعة

$0.006

Any other
1823 قطعة

$0.524

ChatGPT
2073 قطعة

$0.052

AliExpress
9907 قطعة

$0.465

Walmart
2666 قطعة

$0.006

163СOM
549 قطعة

$0.031

1хbet
213 قطعة

$2.559

32red
164 قطعة

$0.771

4Fun
87 قطعة

$2.559

99acres
907 قطعة

$0.033

99app
2731 قطعة

$0.286

AGIBANK
931 قطعة

$0.012

AOL
842 قطعة

$0.049

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في مدغشقر يكلف من $0.006 إلى $3.958 (المتوسط $0.2069، الوسيط $0.006) عبر 338 خدمة. أرخص من 56% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 326 خدمة.

الأرخص اليوم: Happn $0.006 Zomato $0.006 Weibo $0.006 TanTan $0.006 Dream11 $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 218
$0.05 – $0.20 37
$0.20 – $0.50 49
أكثر من $0.50 34
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.075 14,613
Viber $0.1 4,051
Facebook $0.039 1,062
WhatsApp $0.28 13,886
ChatGPT (OpenAI) $0.045 2,073
KakaoTalk $0.006 3,383
eBay $0.006 3,510
Kwai $0.006 780
LINE $0.006 2,285
Steam $0.006 1,142
Blizzard $0.006 629
GoogleVoice $0.006 1,701
Netflix $0.006 2,303
X (Twitter) $0.006 2,947
foodpanda $0.006 2,899
Yahoo Mail $0.006 1,143
Craigslist $0.006 1,722
Nike $0.006 2,267
Shopee $0.006 1,846
Moneylion $0.006 1,201
Tencent QQ $0.006 448
Zomato $0.006 7,358
Yalla $0.006 1,438
Skout $0.006 1,558
Coinbase $0.006 1,396
AOL $0.006 842
Lazada $0.006 1,795
Deliveroo $0.006 1,568
Careem $0.006 1,378
Papara $0.006 2,912
DiDi $0.006 1,259
Astropay $0.006 374
Getir $0.006 1,230
WeChat $0.006 1,688
Hopi $0.006 3,353
IFood $0.006 2,804
Zalo $0.006 1,509
Hepsiburadacom $0.006 699
Dream11 $0.006 3,895
Yemeksepeti $0.006 1,664
Trendyol $0.006 650
Poshmark $0.006 1,540
BlaBlaCar $0.006 658
Badoo $0.006 231
Beget $0.006 624
DANA $0.006 584
dodopizza $0.006 433
Drom $0.006 648
Metro $0.006 414
Grindr $0.006 1,563
Gojek $0.006 553
GroupMe $0.006 276
KFC $0.006 479
Kaggle $0.006 250
Monese $0.006 319
Магнит $0.006 789
OkCupid $0.006 689
OVO $0.006 735
OLX $0.006 1,700
Paysafecard $0.006 716
Proton Mail $0.006 263
Payoneer $0.006 795
Revolut $0.006 651
СпортМастер $0.006 624
Signal $0.006 2,598
Самокат $0.006 228
Tokopedia $0.006 215
ВкусВилл $0.006 862
Wildberries $0.006 388
Яндекс $0.006 789
Zhihu $0.006 287
Weibo $0.006 5,073
Bilibili $0.006 568
Venmo $0.006 1,963
Mercari $0.006 613
Mail.ru $0.006 912
Одноклассники $0.006 1,571
Mamba, MeetMe $0.006 653
LinkedIn $0.006 942
Truecaller $0.006 756
Ozon $0.006 736
Bolt $0.006 698
Delivery Club $0.006 1,000+
Ola $0.006 2,775
Ticketmaster $0.006 1,819
BIGO LIVE $0.006 681
Baidu $0.006 2,967
Clubhouse $0.006 1,140
RedBook $0.006 625
Skype $0.006 459
99app $0.006 2,731
Hinge $0.006 2,601
Indomaret $0.006 2,288
Subito $0.006 2,415
Bumble $0.006 1,743
TanTan $0.006 4,992
fiverr $0.006 634
CAIXA $0.006 681
Happn $0.006 8,175
My11Circle $0.006 414
IQOS $0.006 547
JDcom $0.006 266
LUKOIL-AZS $0.006 536
MEGA $0.006 915
Tango $0.006 284
TenChat $0.006 773
Trip $0.006 500
Twilio $0.006 844
urent/jet/RuSharing $0.006 477
Wink $0.006 837
Wise $0.006 485
YAPPY $0.006 555
Zoho $0.006 1,427
Zupee $0.006 3,543
Детский мир $0.006 271
FarPost $0.006 167
DoorDash $0.006 452
Ininal $0.006 329
Taptap Send $0.006 959
WinzoGame $0.006 3,845
bet365 $0.006 888
Nttgame $0.006 1,664
OfferUp $0.006 512
Allegro $0.006 640
paycell $0.006 352
163СOM $0.006 549
OffGamers $0.006 1,372
Lyft $0.006 277
hily $0.006 1,613
Wolt $0.006 1,278
Zilch $0.006 706
Depop $0.006 715
Flipkart $0.006 1,378
IRCTC $0.006 3,439
Eneba $0.006 733
noon $0.006 1,555
AGIBANK $0.006 931
Lotus $0.006 660
GG $0.006 574
Justdating $0.006 563
Sravni $0.006 478
Oldubil $0.006 620
SoulApp $0.006 824
Fruitz $0.006 698
Foody $0.006 701
Rush $0.006 772
kolesa.kz $0.006 316
Swiggy $0.006 821
Grab $0.006 1,809
IVI $0.006 501
Weverse $0.006 496
Meesho $0.006 819
Freelancer $0.006 875
Carousell $0.006 437
Paytm $0.006 372
99acres $0.006 907
Şikayet var $0.006 455
BLIBLI $0.006 468
Linode $0.006 670
PicPay $0.006 445
Temu $0.006 630
Leboncoin $0.006 340
PaddyPower $0.006 459
Mercado $0.006 582
Uklon $0.006 381
Rediffmail $0.006 505
Bazos $0.006 809
GCash $0.006 906
Glovo $0.006 625
EscapeFromTarkov $0.006 589
Akulaku $0.006 378
Betano $0.006 359
Brevo $0.006 693
Casino/bet/gambling $0.006 987
Claude (Anthropic) $0.006 791
Coca-Cola $0.006 606
Foodora $0.006 638
FreeNow $0.006 850
Fups $0.006 223
Gett $0.006 388
Grailed $0.006 428
Her $0.006 715
JivoMart $0.006 1,725
Klarna $0.006 594
Marktplaats $0.006 550
Mera Gaon $0.006 896
Paysend $0.006 411
Pinduoduo $0.006 450
PlayerAuctions $0.006 699
Rambler $0.006 412
Razer $0.006 767
Rebtel $0.006 434
Shpock $0.006 710
TamTam $0.006 444
Tata Neu $0.006 809
Ubisoft $0.006 665
Upwork $0.006 344
Walmart $0.006 2,666
Bjp $0.006 644
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 1,051
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,051
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
CallApp $0.048 51
LYKA $0.048 51
Okko $0.048 51
Pivko24 $0.048 51
Inboxlv $0.048 51
Author24 $0.048 51
米画师Mihuashi $0.048 51
RummyWealth $0.048 51
Siply $0.048 51
FreeChargeApp $0.048 51
kufarby $0.048 51
RummyCulture $0.048 51
Alfa $0.048 51
Dhani $0.05 1,051
Joyride $0.05 51
AdaKami $0.05 51
Iti $0.05 51
EarnEasy $0.05 51
NMI $0.052 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,411
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.07 1,051
PciPay $0.079 1,051
Rapido $0.079 51
LoveLocal $0.089 324
Citymobil $0.089 159
DewuPoison $0.089 159
Huya $0.089 213
iQIYI $0.089 177
Likee $0.089 213
Ximalaya $0.089 159
Akudo $0.089 159
Coindcx $0.089 159
Algida $0.089 213
MobiKwik $0.089 177
CourseHero $0.089 141
my jio $0.089 1,000+
Amazon $0.091 2,112
Uber $0.095 1,051
Google Messages $0.097 2,016
TikTok (Douyin) $0.105 1,051
Spincrush $0.105 1,000+
Taikang $0.117 51
Вконтакте $0.12 4,784
Skroutz $0.14 51
Apple ID $0.159 1,051
Google (Gmail / YouTube) $0.165 7,647
NimoTV $0.175 51
GiraBank $0.204 51
Faceit $0.233 51
WestStein $0.233 51
IndiaPlays $0.233 51
ROBINHOOD $0.233 51
IPLwin $0.233 51
LOCO $0.233 51
Grofers $0.233 51
Bukalapak $0.233 51
Kaya $0.233 51
Aitu $0.233 51
PingPong $0.233 51
Magicbricks $0.233 51
Mewt $0.233 51
GyFTR $0.233 51
PharmEasy $0.233 51
G2G $0.233 51
СберМегаМаркет $0.233 51
Probo $0.233 51
Eyecon $0.233 51
Potato Chat $0.233 51
tiketcom $0.233 51
PayPal $0.236 2,487
Discord $0.253 1,051
Myntra $0.255 51
imo $0.289 2,586
Michat $0.3 1,051
LightChat $0.3 164
Hezzl $0.3 180
Stripe $0.312 159
Miravia $0.312 141
Naver $0.318 3,291
Dominos Pizza $0.333 51
TradingView $0.336 180
KuCoinPlay $0.359 180
CommunityGaming $0.359 324
Twitch $0.371 3,281
أي خدمة أخرى $0.371 1,823
PGbonus $0.395 164
HQ Trivia $0.406 249
Cash App $0.408 51
Gemgala $0.408 51
Telegram $0.412 8,124
Alipay/Alibaba/1688 $0.42 405
Wish $0.43 818
AliExpress $0.465 9,907
Hermes $0.489 213
icq $0.489 854
Snapchat $0.5 1,051
1688 $0.536 213
Adidas $0.536 310
Taobao $0.559 1,051
BitClout $0.559 493
Airbnb $0.571 1,051
MPL $0.583 76
Dundle $0.595 418
Douyu $0.677 196
Alibaba $0.677 9,032
premium.one $0.7 115
Keybase $0.7 96
McDonalds $0.736 901
Paxful $0.736 76
RegRu $0.759 123
32red $0.771 164
Quipp $0.853 277
Blued $0.9 256
Potato $1.006 346
GoFundMe $1.171 6,997
Tosla $1.253 76
Yubo $1.536 256
Oppo $2.536 195
1xBet $2.559 213
Dent $2.559 267
4Fun $2.559 87
Stormgain $2.559 141
EasyPay $2.559 141
Megogo $2.559 123
Uplay $2.559 123
CloudChat $2.559 159
Perfluence $2.559 123
TeenPattiStarpro $3.18 51
Магнит.Маркет $3.958 51

مدغشقر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 260+
  • أرقام Multi-SMS لـ 326 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في مدغشقر: Instagram (Threads), Facebook
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 246 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام مدغشقر تبدأ بـ +261. رمز الدولة: MG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر مدغشقر — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $3.958 — الوسيط $0.006 عبر 338 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

338 خدمة اليوم، بما في ذلك Happn ($0.006), Zomato ($0.006), Weibo ($0.006).

رمز الهاتف لدولة مدغشقر هو +261. رمز الدولة: MG.

التحقق حسب الخدمة في مدغشقر

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ eBay $0.006 رقم وهمي لـ IRCTC $0.006 رقم مؤقت لـ KakaoTalk $0.006 رقم وهمي لـ Hopi $0.006 رقم مؤقت لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم وهمي لـ Ola $0.006 رقم مؤقت لـ Hinge $0.006 رقم وهمي لـ Signal $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم وهمي لـ Netflix $0.006 رقم وهمي لـ Indomaret $0.006 رقم مؤقت لـ LINE $0.006 رقم وهمي لـ Nike $0.006

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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