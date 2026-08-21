رقم مؤقت من اليابان مع الكود (+81)
أرقام اليابان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من اليابان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 228 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في اليابان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.405
$1.471
$0.257
$0.749
$0.594
$0.978
$2.959
$1
$1.177
$0.349
$0.767
$1.289
$0.913
$0.44
$0.295
$0.33
$0.064
$1.624
$0.079
$2.56
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في اليابان يكلف من $0.024 إلى $47.059 (المتوسط $1.9796، الوسيط $0.6425) عبر 228 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 210 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.191
|5,660
|✓
|$0.201
|7,004
|✓
|$1
|10,241
|✓
|Amazon
|$0.348
|5,928
|✓
|أي خدمة أخرى
|$3.53
|7,333
|✓
|Telegram
|$1.429
|11,256
|✓
|Viber
|$0.21
|7,000
|✓
|LINE
|$0.978
|4,187
|✓
|eBay
|$0.257
|3,002
|✓
|Apple ID
|$0.474
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.5
|12,532
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.165
|12,780
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.776
|3,000
|✓
|$2.658
|5,000
|✓
|Signal
|$0.165
|2,000+
|✓
|PayPal
|$2.959
|3,344
|✓
|Netflix
|$0.688
|4,671
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.767
|4,744
|✓
|Baidu
|$0.024
|5,000
|✓
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,004
|JivoMart
|$0.071
|2,004
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|2,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Grab
|$0.089
|4,000
|✓
|HQ Trivia
|$0.1
|18,282
|✓
|Delivery Club
|$0.1
|2,000+
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|2,000+
|✓
|My11Circle
|$0.1
|2,000+
|✓
|Citymobil
|$0.1
|18,322
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|2,000+
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|18,502
|✓
|iQIYI
|$0.1
|2,000+
|✓
|Likee
|$0.1
|2,000+
|✓
|MEGA
|$0.1
|2,000+
|✓
|Taikang
|$0.1
|2,000+
|✓
|Trip
|$0.1
|2,000+
|✓
|Wink
|$0.1
|19,422
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|2,000+
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|19,048
|✓
|WinzoGame
|$0.1
|2,000+
|✓
|Akudo
|$0.1
|2,000+
|✓
|Coindcx
|$0.1
|2,000+
|✓
|Algida
|$0.1
|19,608
|✓
|Rush
|$0.1
|2,000+
|✓
|IVI
|$0.1
|3,672
|✓
|Meesho
|$0.1
|2,000+
|✓
|Paytm
|$0.1
|2,000+
|✓
|99acres
|$0.1
|2,000+
|✓
|BLIBLI
|$0.1
|2,000+
|✓
|Temu
|$0.1
|2,000+
|✓
|Bazos
|$0.1
|16,314
|✓
|CourseHero
|$0.1
|2,000+
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|19,436
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Nike
|$0.112
|5,000
|✓
|Dream11
|$0.112
|2,000+
|✓
|99app
|$0.112
|2,000+
|✓
|Huya
|$0.112
|12,630
|✓
|Twilio
|$0.112
|15,434
|✓
|Swiggy
|$0.112
|2,000+
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|2,000+
|✓
|Linode
|$0.112
|2,000+
|✓
|Naver
|$0.115
|5,435
|✓
|Proton Mail
|$0.118
|2,000+
|✓
|JDcom
|$0.118
|2,000+
|✓
|Mail.ru
|$0.136
|3,637
|✓
|Yahoo Mail
|$0.137
|6,361
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.14
|5,148
|✓
|Discord
|$0.158
|10,588
|✓
|Skout
|$0.165
|2,000+
|✓
|Walmart
|$0.176
|4,004
|✓
|Одноклассники
|$0.183
|3,576
|✓
|IQOS
|$0.206
|4,000
|✓
|OffGamers
|$0.216
|2,000+
|✓
|noon
|$0.218
|2,000+
|✓
|Nttgame
|$0.249
|2,000+
|✓
|paycell
|$0.249
|2,000+
|✓
|hily
|$0.249
|2,000+
|✓
|Wolt
|$0.249
|2,000+
|✓
|Snapchat
|$0.27
|2,000+
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.27
|3,000
|✓
|Michat
|$0.289
|2
|✓
|IRCTC
|$0.289
|19,014
|✓
|Uber
|$0.295
|2,000+
|✓
|Careem
|$0.295
|2,000+
|✓
|Grindr
|$0.295
|8,930
|✓
|Яндекс
|$0.295
|2,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.295
|4,000
|✓
|Razer
|$0.295
|2,000+
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.295
|2,000+
|✓
|Google Messages
|$0.296
|5,004
|Dhani
|$0.31
|1,000+
|imo
|$0.32
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.33
|2,000+
|✓
|Papara
|$0.33
|2,000+
|✓
|Rambler
|$0.371
|216
|✓
|OLX
|$0.376
|2,000+
|✓
|Akulaku
|$0.383
|2,000+
|✓
|$0.39
|5,743
|✓
|Happn
|$0.395
|4,000
|✓
|Tango
|$0.43
|19,052
|✓
|Zoho
|$0.431
|4,000
|✓
|Getir
|$0.442
|2
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.442
|4,905
|✓
|Clubhouse
|$0.471
|4,000
|✓
|Ozon
|$0.5
|9,750
|✓
|Ola
|$0.53
|1,000+
|Wildberries
|$0.548
|9,846
|✓
|BlaBlaCar
|$0.559
|1,000+
|✓
|$0.589
|6,347
|✓
|Hinge
|$0.589
|4,950
|✓
|Bumble
|$0.589
|2,000+
|✓
|Skype
|$0.595
|2,000+
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.63
|2,000+
|✓
|Wish
|$0.655
|18,678
|✓
|foodpanda
|$0.688
|4,207
|✓
|Craigslist
|$0.688
|4,000
|✓
|Shopee
|$0.688
|10,252
|✓
|Yalla
|$0.688
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.688
|3,000
|✓
|Lazada
|$0.688
|2,000+
|✓
|IFood
|$0.688
|3,000
|✓
|Poshmark
|$0.688
|3,000
|✓
|Bolt
|$0.688
|4,000
|✓
|Zalo
|$0.689
|5,059
|✓
|TanTan
|$0.696
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.784
|1,010
|✓
|KakaoTalk
|$0.842
|3,882
|✓
|Mercari
|$0.87
|6,496
|✓
|Twitch
|$1.089
|4,000
|✓
|Blizzard
|$1.177
|2,000+
|✓
|Airbnb
|$1.177
|4,000
|✓
|Carousell
|$1.177
|2,000+
|✓
|KFC
|$1.3
|9,744
|✓
|OfferUp
|$1.524
|2,000+
|✓
|Prom
|$1.524
|2,000+
|✓
|CAIXA
|$1.571
|15,624
|✓
|Coinbase
|$1.7
|2,000+
|✓
|Вконтакте
|$1.75
|9,459
|✓
|SamsungShop
|$1.765
|2,000+
|✓
|Steam
|$2.104
|2,747
|✓
|Paysafecard
|$2.218
|2,000+
|✓
|X (Twitter)
|$2.504
|2,000+
|✓
|Leboncoin
|$2.505
|2,000+
|✓
|Betano
|$2.505
|4
|Dundle
|$2.512
|15,992
|✓
|Kwai
|$2.559
|2,000+
|✓
|Taobao
|$2.559
|15,626
|✓
|1688
|$2.559
|2,000+
|✓
|1xBet
|$2.559
|2,000+
|✓
|Zomato
|$2.559
|16,788
|✓
|Quipp
|$2.559
|2,000+
|✓
|Dent
|$2.559
|19,362
|✓
|BitClout
|$2.559
|19,812
|✓
|Hopi
|$2.559
|2,000+
|✓
|Hepsiburadacom
|$2.559
|2,000+
|✓
|GoFundMe
|$2.559
|2,000+
|✓
|Yemeksepeti
|$2.559
|18,694
|✓
|Trendyol
|$2.559
|2,000+
|✓
|Beget
|$2.559
|3,020
|✓
|DANA
|$2.559
|16,236
|✓
|Drom
|$2.559
|2,000+
|✓
|Metro
|$2.559
|2,000+
|✓
|4Fun
|$2.559
|2,000+
|✓
|Gojek
|$2.559
|2,000+
|✓
|GroupMe
|$2.559
|2,000+
|✓
|LightChat
|$2.559
|16,760
|✓
|McDonalds
|$2.559
|2,000+
|✓
|Monese
|$2.559
|2,000+
|✓
|OVO
|$2.559
|16,352
|✓
|PGbonus
|$2.559
|16,500
|✓
|32red
|$2.559
|14,196
|✓
|RegRu
|$2.559
|2,000+
|✓
|Revolut
|$2.559
|15,514
|✓
|Stormgain
|$2.559
|2,000+
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|2,000+
|✓
|TradingView
|$2.559
|2,000+
|✓
|Zhihu
|$2.559
|2,428
|✓
|Bilibili
|$2.559
|2,000+
|✓
|Venmo
|$2.559
|16,584
|✓
|premium.one
|$2.559
|2,000+
|✓
|KuCoinPlay
|$2.559
|2,000+
|✓
|EasyPay
|$2.559
|2,000+
|✓
|Hezzl
|$2.559
|19,438
|✓
|Hermes
|$2.559
|19,874
|✓
|fiverr
|$2.559
|19,296
|✓
|Megogo
|$2.559
|19,376
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|2,000+
|✓
|Zupee
|$2.559
|18,630
|✓
|FarPost
|$2.559
|2,598
|✓
|Oppo
|$2.559
|3,492
|✓
|DoorDash
|$2.559
|2,000+
|✓
|Sravni
|$2.559
|2,322
|✓
|Fruitz
|$2.559
|2,000+
|✓
|AliExpress
|$2.559
|19,970
|✓
|Uplay
|$2.559
|14,924
|✓
|PicPay
|$2.559
|2,000+
|✓
|CloudChat
|$2.559
|19,034
|✓
|Perfluence
|$2.559
|15,446
|✓
|Alibaba
|$2.56
|2,000+
|✓
|PaddyPower
|$2.618
|2,000+
|✓
|DiDi
|$2.724
|779
|✓
|Douyu
|$3.4
|2,000+
|✓
|Tencent QQ
|$3.54
|2,000+
|✓
|Adidas
|$4.7
|2,000+
|✓
|RedBook
|$5.2
|3,000
|✓
|Glovo
|$6.159
|2,000+
|✓
|МВидео
|$7.042
|729
|✓
|Idealista
|$8.595
|2,000+
|✓
|Truecaller
|$9.112
|2,000+
|✓
|Badoo
|$9.159
|19,616
|✓
|GoogleVoice
|$13.865
|2,000+
|✓
|Payoneer
|$14.971
|2,000+
|✓
|Lyft
|$14.971
|2,000+
|✓
|Paysend
|$14.971
|2,000+
|✓
|Eneba
|$16.042
|2,000+
|✓
|Wise
|$19.148
|2,000+
|✓
|Cash App
|$29.818
|2,000+
|✓
|Spotify
|$47.059
|2,000+
|✓
حساب إضافي عبر رقم اليابان المؤقت
من يريد فتح حساب إضافي على Instagram (Threads) دون ربطه برقم هاتفه المعتاد يلجأ غالبًا إلى رقم اليابان مؤقت بمفتاح +81: رقم يُستأجر لمرة واحدة فقط، تُختار فيه الخدمة، يُستلم الرقم، ثم يظهر رمز التحقق في الصفحة نفسها بعد وصوله. تصل الرموز بثبات أيضًا على Tinder وWeChat، وتبدأ أسعار هذه الأرقام من $0.024. تغطي أرقام اليابان 228 خدمة، وقد سجّلت خلال الشهر الماضي 2,800+ عملية تفعيل، وهذا يفسر بحث كثيرين عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من هذه الدولة تحديدًا.
اليابان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,800+
- الترتيب حسب التفعيلات: #42
- أرقام Multi-SMS لـ 210 خدمة.
- حتى 12 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في اليابان: WeChat, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 15 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام اليابان تبدأ بـ +81. رمز الدولة: JP.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر اليابان — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
أمثلة على استخدام رقم اليابان المؤقت
حساب Instagram (Threads) ثانٍ بمعزل عن الحساب الأساسي، أو ملف تعارف تجريبي على Tinder قبل اعتماده، أو تسجيل جديد على WeChat دون كشف الرقم الشخصي: حالات يتكرر فيها طلب رقم اليابان المؤقت. بدل التردد بين الدول، يكفي معرفة أي خدمة تتصدر الطلب على أرقام كل دولة: على أرقام اليابان يتصدرها Instagram (Threads)، مع تغطية جيدة أيضًا لتطبيقات مثل Tinder وWeChat، وهذا يكفي لحسم اختيار اليابان كلما كانت خدمتك من بين هذه المجموعة.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $47.059 — الوسيط $0.6425 عبر 228 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة اليابان هو +81. رمز الدولة: JP.