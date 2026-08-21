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رقم مؤقت من اليابان مع الكود (+81)

أرقام اليابان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من اليابان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 228 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 228 خدمة 1.2M+ رقم 2,800+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #42 +81 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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اليابان
1220421

قطعة

أفضل 20 خدمة في اليابان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
5660 قطعة

$0.405

Telegram
11256 قطعة

$1.471

eBay
3002 قطعة

$0.257

facebook
7004 قطعة

$0.749

Google,youtube,Gmail
12532 قطعة

$0.594

Line messenger
4187 قطعة

$0.978

PayPal
3344 قطعة

$2.959

Whatsapp
10241 قطعة

$1

Blizzard
2000 قطعة

$1.177

Amazon
5928 قطعة

$0.349

Alipay/Alibaba/1688
4744 قطعة

$0.767

Nike
5000 قطعة

$1.289

TikTok/Douyin
3000 قطعة

$0.913

Imo
2000 قطعة

$0.44

Careem
2000 قطعة

$0.295

Papara
2000 قطعة

$0.33

Womply
1000 قطعة

$0.064

IFood
3000 قطعة

$1.624

PciPay
1000 قطعة

$0.079

Hepsiburadacom
2000 قطعة

$2.56

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في اليابان يكلف من $0.024 إلى $47.059 (المتوسط $1.9796، الوسيط $0.6425) عبر 228 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 210 خدمة.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sbmurban $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 6
$0.05 – $0.20 60
$0.20 – $0.50 38
أكثر من $0.50 124
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.191 5,660
Facebook $0.201 7,004
WhatsApp $1 10,241
Amazon $0.348 5,928
أي خدمة أخرى $3.53 7,333
Telegram $1.429 11,256
Viber $0.21 7,000
LINE $0.978 4,187
eBay $0.257 3,002
Apple ID $0.474 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.5 12,532
ChatGPT (OpenAI) $0.165 12,780
TikTok (Douyin) $0.776 3,000
WeChat $2.658 5,000
Signal $0.165 2,000+
PayPal $2.959 3,344
Netflix $0.688 4,671
Alipay/Alibaba/1688 $0.767 4,744
Baidu $0.024 5,000
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Railone $0.053 1
Womply $0.064 1,000+
Subito $0.071 1,004
JivoMart $0.071 2,004
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Flipkart $0.089 2,000+
Myntra $0.089 1,000+
Grab $0.089 4,000
HQ Trivia $0.1 18,282
Delivery Club $0.1 2,000+
LoveLocal $0.1 2,000+
My11Circle $0.1 2,000+
Citymobil $0.1 18,322
CommunityGaming $0.1 2,000+
DewuPoison $0.1 18,502
iQIYI $0.1 2,000+
Likee $0.1 2,000+
MEGA $0.1 2,000+
Taikang $0.1 2,000+
Trip $0.1 2,000+
Wink $0.1 19,422
Ximalaya $0.1 2,000+
Inboxlv $0.1 19,048
WinzoGame $0.1 2,000+
Akudo $0.1 2,000+
Coindcx $0.1 2,000+
Algida $0.1 19,608
Rush $0.1 2,000+
IVI $0.1 3,672
Meesho $0.1 2,000+
Paytm $0.1 2,000+
99acres $0.1 2,000+
BLIBLI $0.1 2,000+
Temu $0.1 2,000+
Bazos $0.1 16,314
CourseHero $0.1 2,000+
Pinduoduo $0.1 19,436
Spincrush $0.105 1,000+
Nike $0.112 5,000
Dream11 $0.112 2,000+
99app $0.112 2,000+
Huya $0.112 12,630
Twilio $0.112 15,434
Swiggy $0.112 2,000+
MobiKwik $0.112 2,000+
Linode $0.112 2,000+
Naver $0.115 5,435
Proton Mail $0.118 2,000+
JDcom $0.118 2,000+
Mail.ru $0.136 3,637
Yahoo Mail $0.137 6,361
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.14 5,148
Discord $0.158 10,588
Skout $0.165 2,000+
Walmart $0.176 4,004
Одноклассники $0.183 3,576
IQOS $0.206 4,000
OffGamers $0.216 2,000+
noon $0.218 2,000+
Nttgame $0.249 2,000+
paycell $0.249 2,000+
hily $0.249 2,000+
Wolt $0.249 2,000+
Snapchat $0.27 2,000+
Claude (Anthropic) $0.27 3,000
Michat $0.289 2
IRCTC $0.289 19,014
Uber $0.295 2,000+
Careem $0.295 2,000+
Grindr $0.295 8,930
Яндекс $0.295 2,000+
Ticketmaster $0.295 4,000
Razer $0.295 2,000+
VFS GLOBAL $0.295 2,000+
Google Messages $0.296 5,004
Dhani $0.31 1,000+
imo $0.32 2,000+
Deliveroo $0.33 2,000+
Papara $0.33 2,000+
Rambler $0.371 216
OLX $0.376 2,000+
Akulaku $0.383 2,000+
Weibo $0.39 5,743
Happn $0.395 4,000
Tango $0.43 19,052
Zoho $0.431 4,000
Getir $0.442 2
Mamba, MeetMe $0.442 4,905
Clubhouse $0.471 4,000
Ozon $0.5 9,750
Ola $0.53 1,000+
Wildberries $0.548 9,846
BlaBlaCar $0.559 1,000+
LinkedIn $0.589 6,347
Hinge $0.589 4,950
Bumble $0.589 2,000+
Skype $0.595 2,000+
EscapeFromTarkov $0.63 2,000+
Wish $0.655 18,678
foodpanda $0.688 4,207
Craigslist $0.688 4,000
Shopee $0.688 10,252
Yalla $0.688 2,000+
AOL $0.688 3,000
Lazada $0.688 2,000+
IFood $0.688 3,000
Poshmark $0.688 3,000
Bolt $0.688 4,000
Zalo $0.689 5,059
TanTan $0.696 2,000+
Vinted $0.784 1,010
KakaoTalk $0.842 3,882
Mercari $0.87 6,496
Twitch $1.089 4,000
Blizzard $1.177 2,000+
Airbnb $1.177 4,000
Carousell $1.177 2,000+
KFC $1.3 9,744
OfferUp $1.524 2,000+
Prom $1.524 2,000+
CAIXA $1.571 15,624
Coinbase $1.7 2,000+
Вконтакте $1.75 9,459
SamsungShop $1.765 2,000+
Steam $2.104 2,747
Paysafecard $2.218 2,000+
X (Twitter) $2.504 2,000+
Leboncoin $2.505 2,000+
Betano $2.505 4
Dundle $2.512 15,992
Kwai $2.559 2,000+
Taobao $2.559 15,626
1688 $2.559 2,000+
1xBet $2.559 2,000+
Zomato $2.559 16,788
Quipp $2.559 2,000+
Dent $2.559 19,362
BitClout $2.559 19,812
Hopi $2.559 2,000+
Hepsiburadacom $2.559 2,000+
GoFundMe $2.559 2,000+
Yemeksepeti $2.559 18,694
Trendyol $2.559 2,000+
Beget $2.559 3,020
DANA $2.559 16,236
Drom $2.559 2,000+
Metro $2.559 2,000+
4Fun $2.559 2,000+
Gojek $2.559 2,000+
GroupMe $2.559 2,000+
LightChat $2.559 16,760
McDonalds $2.559 2,000+
Monese $2.559 2,000+
OVO $2.559 16,352
PGbonus $2.559 16,500
32red $2.559 14,196
RegRu $2.559 2,000+
Revolut $2.559 15,514
Stormgain $2.559 2,000+
Tokopedia $2.559 2,000+
TradingView $2.559 2,000+
Zhihu $2.559 2,428
Bilibili $2.559 2,000+
Venmo $2.559 16,584
premium.one $2.559 2,000+
KuCoinPlay $2.559 2,000+
EasyPay $2.559 2,000+
Hezzl $2.559 19,438
Hermes $2.559 19,874
fiverr $2.559 19,296
Megogo $2.559 19,376
urent/jet/RuSharing $2.559 2,000+
Zupee $2.559 18,630
FarPost $2.559 2,598
Oppo $2.559 3,492
DoorDash $2.559 2,000+
Sravni $2.559 2,322
Fruitz $2.559 2,000+
AliExpress $2.559 19,970
Uplay $2.559 14,924
PicPay $2.559 2,000+
CloudChat $2.559 19,034
Perfluence $2.559 15,446
Alibaba $2.56 2,000+
PaddyPower $2.618 2,000+
DiDi $2.724 779
Douyu $3.4 2,000+
Tencent QQ $3.54 2,000+
Adidas $4.7 2,000+
RedBook $5.2 3,000
Glovo $6.159 2,000+
МВидео $7.042 729
Idealista $8.595 2,000+
Truecaller $9.112 2,000+
Badoo $9.159 19,616
GoogleVoice $13.865 2,000+
Payoneer $14.971 2,000+
Lyft $14.971 2,000+
Paysend $14.971 2,000+
Eneba $16.042 2,000+
Wise $19.148 2,000+
Cash App $29.818 2,000+
Spotify $47.059 2,000+

حساب إضافي عبر رقم اليابان المؤقت

من يريد فتح حساب إضافي على Instagram (Threads) دون ربطه برقم هاتفه المعتاد يلجأ غالبًا إلى رقم اليابان مؤقت بمفتاح +81: رقم يُستأجر لمرة واحدة فقط، تُختار فيه الخدمة، يُستلم الرقم، ثم يظهر رمز التحقق في الصفحة نفسها بعد وصوله. تصل الرموز بثبات أيضًا على Tinder وWeChat، وتبدأ أسعار هذه الأرقام من $0.024. تغطي أرقام اليابان 228 خدمة، وقد سجّلت خلال الشهر الماضي 2,800+ عملية تفعيل، وهذا يفسر بحث كثيرين عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من هذه الدولة تحديدًا.

اليابان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,800+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #42
  • أرقام Multi-SMS لـ 210 خدمة.
  • حتى 12 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في اليابان: WeChat, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 15 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام اليابان تبدأ بـ +81. رمز الدولة: JP.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر اليابان — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

أمثلة على استخدام رقم اليابان المؤقت

حساب Instagram (Threads) ثانٍ بمعزل عن الحساب الأساسي، أو ملف تعارف تجريبي على Tinder قبل اعتماده، أو تسجيل جديد على WeChat دون كشف الرقم الشخصي: حالات يتكرر فيها طلب رقم اليابان المؤقت. بدل التردد بين الدول، يكفي معرفة أي خدمة تتصدر الطلب على أرقام كل دولة: على أرقام اليابان يتصدرها Instagram (Threads)، مع تغطية جيدة أيضًا لتطبيقات مثل Tinder وWeChat، وهذا يكفي لحسم اختيار اليابان كلما كانت خدمتك من بين هذه المجموعة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $47.059 — الوسيط $0.6425 عبر 228 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

228 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة اليابان هو +81. رمز الدولة: JP.

التحقق حسب الخدمة في اليابان

رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $3.53 رقم مؤقت لـ Viber $0.21 رقم مؤقت لـ Apple ID $0.474 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.165 رقم وهمي لـ WeChat $2.658 رقم مؤقت لـ Signal $0.165 رقم وهمي لـ Netflix $0.688 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.071 رقم وهمي لـ Subito $0.071 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Grab $0.089 رقم مؤقت لـ Flipkart $0.089 رقم وهمي لـ Myntra $0.089 رقم وهمي لـ Algida $0.1 رقم وهمي لـ Pinduoduo $0.1 رقم مؤقت لـ Wink $0.1 رقم مؤقت لـ Inboxlv $0.1 رقم وهمي لـ DewuPoison $0.1

دول شائعة أخرى

رقم النمسا مع الكود رقم أستراليا مؤقت رقم باكستان مؤقت رقم ليبيريا مؤقت رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود رقم الأرجنتين مؤقت رقم زامبيا مع الكود رقم نيوزيلندا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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