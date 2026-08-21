حساب إضافي عبر رقم اليابان المؤقت

من يريد فتح حساب إضافي على Instagram (Threads) دون ربطه برقم هاتفه المعتاد يلجأ غالبًا إلى رقم اليابان مؤقت بمفتاح +81: رقم يُستأجر لمرة واحدة فقط، تُختار فيه الخدمة، يُستلم الرقم، ثم يظهر رمز التحقق في الصفحة نفسها بعد وصوله. تصل الرموز بثبات أيضًا على Tinder وWeChat، وتبدأ أسعار هذه الأرقام من $0.024. تغطي أرقام اليابان 228 خدمة، وقد سجّلت خلال الشهر الماضي 2,800+ عملية تفعيل، وهذا يفسر بحث كثيرين عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل من هذه الدولة تحديدًا.