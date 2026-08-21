رقم مؤقت لتفعيل Google Messages عبر الرسائل

عند التسجيل في Google Messages يصل رمز التحقق كرسالة نصية مكوّنة من ٦ أرقام أو عبر تحقق صامت من الجهاز ضمن معايير RCS. رقم مؤقت لـ Google Messages يتيح استقبال رمز التحقق دون استخدام رقمك الشخصي، ونادرًا ما يطلب Google Messages تحققًا إضافيًا لاحقًا بعد التفعيل الأول. الأسعار تبدأ من $0.015 ضمن 135 دولة متاحة، بواقع أكثر من 260,000+ عملية تفعيل خلال آخر ٣٠ يومًا، وأغلب المستخدمين يفعّلون Google Messages بأرقام من إندونيسيا.