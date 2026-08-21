رقم مؤقت من ليبيا مع الكود (+218)
أرقام ليبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من ليبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 44 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في ليبيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.296
$0.054
$0.42
$0.267
$0.071
$0.079
$0.152
$0.176
$0.08
$0.089
$0.04
$0.049
$0.089
$0.148
$0.04
$0.148
$0.072
$0.131
$0.071
$0.065
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في ليبيا يكلف من $0.04 إلى $0.42 (المتوسط $0.0914، الوسيط $0.07) عبر 44 خدمة. أرخص من 77% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.1
|4,000
|Instagram (Threads)
|$0.13
|2,000+
|$0.054
|1,000+
|Telegram
|$0.296
|2,000+
|$0.42
|1,002
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.059
|1,000+
|Naver
|$0.064
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|KakaoTalk
|$0.065
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.07
|1,000+
|Zalo
|$0.07
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|2,000+
|Subito
|$0.071
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|Walmart
|$0.071
|3,000
|Uber
|$0.079
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|3,000
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LINE
|$0.14
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Amazon
|$0.15
|4,002
|Apple ID
|$0.176
|1,000+
|Вконтакте
|$0.267
|2,000+
صيغة الرقم
أرقام ليبيا تبدأ بـ +218. رمز الدولة: LY.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر ليبيا — ابتداءً من $0.04.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.