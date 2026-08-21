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رقم مؤقت من ليبيا مع الكود (+218)

أرقام ليبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من ليبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 44 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 44 خدمة 70K+ رقم 1,400+ تفعيل خلال 30 يوماً +218 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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71005

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أفضل 20 خدمة في ليبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
2000 قطعة

$0.296

facebook
1000 قطعة

$0.054

Whatsapp
1002 قطعة

$0.42

Вконтакте
2000 قطعة

$0.267

Walmart
3000 قطعة

$0.071

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Amazon
4002 قطعة

$0.152

Apple
1000 قطعة

$0.176

ChatGPT
2000 قطعة

$0.08

Claude
1000 قطعة

$0.089

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Flipkart
3000 قطعة

$0.089

Getir
1000 قطعة

$0.148

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

Hopi
3000 قطعة

$0.148

IFood
2000 قطعة

$0.072

Instagram+Threads
2000 قطعة

$0.131

JivoMart
1000 قطعة

$0.071

KakaoTalk
1000 قطعة

$0.065

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في ليبيا يكلف من $0.04 إلى $0.42 (المتوسط $0.0914، الوسيط $0.07) عبر 44 خدمة. أرخص من 77% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04 CoinFantasy $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 31
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.1 4,000
Instagram (Threads) $0.13 2,000+
Facebook $0.054 1,000+
Telegram $0.296 2,000+
WhatsApp $0.42 1,002
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
TikTok (Douyin) $0.059 1,000+
Naver $0.064 2,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
KakaoTalk $0.065 1,000+
X (Twitter) $0.07 1,000+
Zalo $0.07 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.07 2,000+
Subito $0.071 1,000+
JivoMart $0.071 1,000+
Walmart $0.071 3,000
Uber $0.079 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 3,000
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
LINE $0.14 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Amazon $0.15 4,002
Apple ID $0.176 1,000+
Вконтакте $0.267 2,000+

ليبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,400+
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في ليبيا: Telegram, Viber, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 33 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام ليبيا تبدأ بـ +218. رمز الدولة: LY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر ليبيا — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $0.42 — الوسيط $0.07 عبر 44 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

44 خدمة اليوم، بما في ذلك Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة ليبيا هو +218. رمز الدولة: LY.

التحقق حسب الخدمة في ليبيا

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.059 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.07 رقم وهمي لـ Zalo $0.07 رقم مؤقت لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ Uber $0.079 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.079 رقم وهمي لـ Spincrush $0.105 رقم مؤقت لـ my jio $0.106 رقم وهمي لـ LINE $0.14

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