AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من إيران مع الكود (+98)

أرقام إيران مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من إيران واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 257 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 257 خدمة 210K+ رقم 1,500+ تفعيل خلال 30 يوماً +98 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

إيران
219920

قطعة

أفضل 20 خدمة في إيران

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4004 قطعة

$0.122

Telegram
6060 قطعة

$1.037

facebook
4001 قطعة

$0.075

Netflix
1007 قطعة

$0.064

Amazon
3000 قطعة

$0.081

ChatGPT
1000 قطعة

$0.073

Alibaba
1889 قطعة

$0.653

163СOM
1 قطعة

$0.053

1688
144 قطعة

$2.536

1хbet
180 قطعة

$2.536

32red
90 قطعة

$2.536

4Fun
36 قطعة

$2.536

99acres
11 قطعة

$0.161

99app
10 قطعة

$0.161

AGIBANK
33 قطعة

$0.053

AOL
1022 قطعة

$0.148

Adidas
1 قطعة

$0.359

Airbnb
1000 قطعة

$1.053

Akulaku
5 قطعة

$0.053

AliExpress
225 قطعة

$2.536

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في إيران يكلف من $0.016 إلى $3.196 (المتوسط $0.876، الوسيط $0.268) عبر 257 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.016 Mail.ru $0.03 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 76
$0.20 – $0.50 82
أكثر من $0.50 87
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.121 4,004
WhatsApp $0.775 4,001
Telegram $0.79 6,060
Facebook $0.075 4,001
Lotus $0.016 3
Mail.ru $0.03 1,026
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
My11Circle $0.053 10
IQOS $0.053 9
LUKOIL-AZS $0.053 11
MEGA $0.053 11
TenChat $0.053 38
Wink $0.053 23
YAPPY $0.053 5
163СOM $0.053 1
AGIBANK $0.053 33
Foody $0.053 16
BLIBLI $0.053 4
Linode $0.053 7
Temu $0.053 6
Bazos $0.053 28
EscapeFromTarkov $0.053 9
Akulaku $0.053 5
Casino/bet/gambling $0.053 29
Ola $0.055 2,013
ChatGPT (OpenAI) $0.055 1,000+
Bjp $0.055 18
KakaoTalk $0.062 2,001
Netflix $0.064 1,007
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,010
IRCTC $0.068 3,007
eBay $0.079 2,004
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Amazon $0.08 3,000
IVI $0.086 1
Viber $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Вконтакте $0.098 2,009
Delivery Club $0.098 37
kolesa.kz $0.098 1
Rambler $0.102 1
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 3
Fups $0.115 7
Claude (Anthropic) $0.118 31
Proton Mail $0.124 6,441
Naver $0.136 1,007
Одноклассники $0.136 1,011
LinkedIn $0.136 1,015
Tencent QQ $0.138 9
GoogleVoice $0.142 10
Burger King $0.142 5
Skype $0.142 1
99app $0.142 10
Tango $0.142 6
Trip $0.142 1
Wise $0.142 1
Rush $0.142 18
Swiggy $0.142 8
Meesho $0.142 1
Paytm $0.142 7
99acres $0.142 11
Pinduoduo $0.142 4
Hinge $0.143 22
Uklon $0.143 6
BIGO LIVE $0.144 25
TikTok (Douyin) $0.148 1,000+
AOL $0.148 1,022
Twilio $0.149 12
Baidu $0.159 1,033
ВкусВилл $0.162 30
Steam $0.171 6,397
Магнит $0.171 27
Dream11 $0.183 10
WinzoGame $0.183 41
PicPay $0.185 7
Яндекс $0.196 27
Gett $0.196 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.206 1,000+
Skout $0.206 7,482
Wildberries $0.206 4
Ozon $0.206 14
noon $0.206 274
Google (Gmail / YouTube) $0.212 4,000
Discord $0.218 1,000+
X (Twitter) $0.23 2,039
Yalla $0.236 5
Mamba, MeetMe $0.242 1,001
paycell $0.249 3
RedBook $0.25 8
Rediffmail $0.25 1
Walmart $0.253 1,009
Nike $0.26 9,596
МВидео $0.265 1,529
OLX $0.265 4,894
Weibo $0.265 2,163
Moneylion $0.268 7
Astropay $0.268 6
dodopizza $0.268 1
Kaggle $0.268 1
СпортМастер $0.268 10
Самокат $0.268 7
Indomaret $0.268 7
Детский мир $0.268 7
Ininal $0.268 1
Allegro $0.268 11
Lyft $0.268 6
Zilch $0.268 35
Depop $0.268 41
Flipkart $0.268 6
Justdating $0.268 8
Oldubil $0.268 21
SoulApp $0.268 42
Freelancer $0.268 23
Carousell $0.268 1
Şikayet var $0.268 1
GCash $0.268 23
Coca-Cola $0.268 30
FreeNow $0.268 21
Grailed $0.268 1
Her $0.268 10
JivoMart $0.268 27
Marktplaats $0.268 1
PlayerAuctions $0.268 33
Razer $0.268 14
Rebtel $0.268 5
Shpock $0.268 8
TamTam $0.268 1
Ubisoft $0.268 11
Upwork $0.268 1
foodpanda $0.277 5,081
Zalo $0.277 1,785
Alipay/Alibaba/1688 $0.289 1,001
Michat $0.289 263
LINE $0.3 1,001
McDonalds $0.3 4,866
Apple ID $0.3 1,000+
Bolt $0.3 5,752
Blizzard $0.312 2,234
Grindr $0.312 1,032
Yahoo Mail $0.32 1,005
Clubhouse $0.326 18
Happn $0.326 10
Deliveroo $0.336 11
Ticketmaster $0.336 1,033
Grab $0.336 6,676
Zoho $0.348 5,252
Adidas $0.359 1
CAIXA $0.359 21
Craigslist $0.371 11
OffGamers $0.371 4,839
Shopee $0.383 1,034
Snapchat $0.383 5,325
Wolt $0.395 6,878
hily $0.406 5,024
Paysend $0.445 8
Careem $0.453 6,943
Nttgame $0.453 6,324
Mercado $0.459 9
JDcom $0.489 1,143
BlaBlaCar $0.559 111
Papara $0.595 39
Subito $0.631 7
Alibaba $0.653 1,889
PayPal $0.7 7
Eneba $0.8 18
hh $0.889 39
أي خدمة أخرى $0.983 1,012
FarPost $0.995 1,462
Airbnb $1.053 1,000+
imo $1.089 1,009
Twitch $1.089 144
WeChat $1.218 1,024
Leboncoin $1.324 3,288
KFC $1.489 152
Payoneer $1.776 42
Huya $2.124 597
Kwai $2.536 130
Taobao $2.536 1,079
1688 $2.536 144
1xBet $2.536 180
Douyu $2.536 126
Zomato $2.536 187
Quipp $2.536 126
Dent $2.536 162
Coinbase $2.536 1,001
Lazada $2.536 239
BitClout $2.536 144
DiDi $2.536 1,005
Getir $2.536 241
Hopi $2.536 181
IFood $2.536 177
Hepsiburadacom $2.536 164
GoFundMe $2.536 126
Yemeksepeti $2.536 187
Trendyol $2.536 198
Poshmark $2.536 209
Badoo $2.536 151
Beget $2.536 119
DANA $2.536 109
Drom $2.536 1,229
Metro $2.536 133
4Fun $2.536 36
Gojek $2.536 150
GroupMe $2.536 131
LightChat $2.536 90
Monese $2.536 145
OkCupid $2.536 196
OVO $2.536 143
PGbonus $2.536 90
Paysafecard $2.536 137
32red $2.536 90
RegRu $2.536 108
Revolut $2.536 202
Signal $2.536 1,138
Stormgain $2.536 126
Tokopedia $2.536 134
TradingView $2.536 90
Zhihu $2.536 91
Bilibili $2.536 155
Venmo $2.536 201
Mercari $2.536 145
premium.one $2.536 90
Truecaller $2.536 253
KuCoinPlay $2.536 126
EasyPay $2.536 72
Hezzl $2.536 90
Hermes $2.536 144
Dundle $2.536 126
Bumble $2.536 234
fiverr $2.536 181
Megogo $2.536 90
urent/jet/RuSharing $2.536 109
Zupee $2.536 196
Oppo $2.536 90
DoorDash $2.536 133
Sravni $2.536 100
Fruitz $2.536 1,150
AliExpress $2.536 225
Uplay $2.536 90
CloudChat $2.536 108
Perfluence $2.536 72
Glovo $2.536 136
TanTan $2.559 171
Klarna $3.196 3

إيران على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
  • أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في إيران: Telegram, Facebook
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 49 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام إيران تبدأ بـ +98. رمز الدولة: IR.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر إيران — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $3.196 — الوسيط $0.268 عبر 257 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

257 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.016), Mail.ru ($0.03), Sixer ($0.04).

رمز الهاتف لدولة إيران هو +98. رمز الدولة: IR.

التحقق حسب الخدمة في إيران

رقم وهمي لـ WhatsApp $0.775 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ CoinFantasy $0.04 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ TenChat $0.053 رقم وهمي لـ Casino/bet/gambling $0.053 رقم وهمي لـ Bazos $0.053 رقم وهمي لـ Wink $0.053 رقم مؤقت لـ Foody $0.053 رقم وهمي لـ LUKOIL-AZS $0.053 رقم مؤقت لـ MEGA $0.053 رقم وهمي لـ My11Circle $0.053 رقم وهمي لـ IQOS $0.053 رقم وهمي لـ EscapeFromTarkov $0.053 رقم مؤقت لـ Linode $0.053

دول شائعة أخرى

رقم السلفادور مؤقت رقم السعودية مؤقت رقم ليبيا مع الكود رقم أنغولا مع الكود رقم ناميبيا مؤقت رقم تونس مع الكود رقم تيمور الشرقية مؤقت رقم بلغاريا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!