رقم مؤقت من إيران مع الكود (+98)
أرقام إيران مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من إيران واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 257 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في إيران
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.122
$1.037
$0.075
$0.064
$0.081
$0.073
$0.653
$0.053
$2.536
$2.536
$2.536
$2.536
$0.161
$0.161
$0.053
$0.148
$0.359
$1.053
$0.053
$2.536
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في إيران يكلف من $0.016 إلى $3.196 (المتوسط $0.876، الوسيط $0.268) عبر 257 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.121
|4,004
|✓
|$0.775
|4,001
|✓
|Telegram
|$0.79
|6,060
|✓
|$0.075
|4,001
|✓
|Lotus
|$0.016
|3
|✓
|Mail.ru
|$0.03
|1,026
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|My11Circle
|$0.053
|10
|✓
|IQOS
|$0.053
|9
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.053
|11
|✓
|MEGA
|$0.053
|11
|✓
|TenChat
|$0.053
|38
|✓
|Wink
|$0.053
|23
|✓
|YAPPY
|$0.053
|5
|✓
|163СOM
|$0.053
|1
|✓
|AGIBANK
|$0.053
|33
|✓
|Foody
|$0.053
|16
|✓
|BLIBLI
|$0.053
|4
|✓
|Linode
|$0.053
|7
|✓
|Temu
|$0.053
|6
|✓
|Bazos
|$0.053
|28
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.053
|9
|✓
|Akulaku
|$0.053
|5
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|29
|✓
|Ola
|$0.055
|2,013
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.055
|1,000+
|Bjp
|$0.055
|18
|✓
|KakaoTalk
|$0.062
|2,001
|✓
|Netflix
|$0.064
|1,007
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.065
|1,010
|✓
|IRCTC
|$0.068
|3,007
|✓
|eBay
|$0.079
|2,004
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Amazon
|$0.08
|3,000
|IVI
|$0.086
|1
|✓
|Viber
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Вконтакте
|$0.098
|2,009
|✓
|Delivery Club
|$0.098
|37
|✓
|kolesa.kz
|$0.098
|1
|✓
|Rambler
|$0.102
|1
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|3
|✓
|Fups
|$0.115
|7
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.118
|31
|✓
|Proton Mail
|$0.124
|6,441
|✓
|Naver
|$0.136
|1,007
|✓
|Одноклассники
|$0.136
|1,011
|✓
|$0.136
|1,015
|✓
|Tencent QQ
|$0.138
|9
|✓
|GoogleVoice
|$0.142
|10
|✓
|Burger King
|$0.142
|5
|✓
|Skype
|$0.142
|1
|✓
|99app
|$0.142
|10
|✓
|Tango
|$0.142
|6
|✓
|Trip
|$0.142
|1
|✓
|Wise
|$0.142
|1
|✓
|Rush
|$0.142
|18
|✓
|Swiggy
|$0.142
|8
|✓
|Meesho
|$0.142
|1
|✓
|Paytm
|$0.142
|7
|✓
|99acres
|$0.142
|11
|✓
|Pinduoduo
|$0.142
|4
|✓
|Hinge
|$0.143
|22
|✓
|Uklon
|$0.143
|6
|✓
|BIGO LIVE
|$0.144
|25
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.148
|1,000+
|✓
|AOL
|$0.148
|1,022
|✓
|Twilio
|$0.149
|12
|✓
|Baidu
|$0.159
|1,033
|✓
|ВкусВилл
|$0.162
|30
|✓
|Steam
|$0.171
|6,397
|✓
|Магнит
|$0.171
|27
|✓
|Dream11
|$0.183
|10
|✓
|WinzoGame
|$0.183
|41
|✓
|PicPay
|$0.185
|7
|✓
|Яндекс
|$0.196
|27
|✓
|Gett
|$0.196
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.206
|1,000+
|✓
|Skout
|$0.206
|7,482
|✓
|Wildberries
|$0.206
|4
|✓
|Ozon
|$0.206
|14
|✓
|noon
|$0.206
|274
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.212
|4,000
|✓
|Discord
|$0.218
|1,000+
|✓
|X (Twitter)
|$0.23
|2,039
|✓
|Yalla
|$0.236
|5
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.242
|1,001
|✓
|paycell
|$0.249
|3
|✓
|RedBook
|$0.25
|8
|✓
|Rediffmail
|$0.25
|1
|✓
|Walmart
|$0.253
|1,009
|✓
|Nike
|$0.26
|9,596
|✓
|МВидео
|$0.265
|1,529
|✓
|OLX
|$0.265
|4,894
|✓
|$0.265
|2,163
|✓
|Moneylion
|$0.268
|7
|✓
|Astropay
|$0.268
|6
|✓
|dodopizza
|$0.268
|1
|✓
|Kaggle
|$0.268
|1
|✓
|СпортМастер
|$0.268
|10
|✓
|Самокат
|$0.268
|7
|✓
|Indomaret
|$0.268
|7
|✓
|Детский мир
|$0.268
|7
|✓
|Ininal
|$0.268
|1
|✓
|Allegro
|$0.268
|11
|✓
|Lyft
|$0.268
|6
|✓
|Zilch
|$0.268
|35
|✓
|Depop
|$0.268
|41
|✓
|Flipkart
|$0.268
|6
|✓
|Justdating
|$0.268
|8
|✓
|Oldubil
|$0.268
|21
|✓
|SoulApp
|$0.268
|42
|✓
|Freelancer
|$0.268
|23
|✓
|Carousell
|$0.268
|1
|✓
|Şikayet var
|$0.268
|1
|✓
|GCash
|$0.268
|23
|✓
|Coca-Cola
|$0.268
|30
|✓
|FreeNow
|$0.268
|21
|✓
|Grailed
|$0.268
|1
|✓
|Her
|$0.268
|10
|✓
|JivoMart
|$0.268
|27
|✓
|Marktplaats
|$0.268
|1
|✓
|PlayerAuctions
|$0.268
|33
|✓
|Razer
|$0.268
|14
|✓
|Rebtel
|$0.268
|5
|✓
|Shpock
|$0.268
|8
|✓
|TamTam
|$0.268
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.268
|11
|✓
|Upwork
|$0.268
|1
|✓
|foodpanda
|$0.277
|5,081
|✓
|Zalo
|$0.277
|1,785
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.289
|1,001
|✓
|Michat
|$0.289
|263
|✓
|LINE
|$0.3
|1,001
|✓
|McDonalds
|$0.3
|4,866
|✓
|Apple ID
|$0.3
|1,000+
|✓
|Bolt
|$0.3
|5,752
|✓
|Blizzard
|$0.312
|2,234
|✓
|Grindr
|$0.312
|1,032
|✓
|Yahoo Mail
|$0.32
|1,005
|✓
|Clubhouse
|$0.326
|18
|✓
|Happn
|$0.326
|10
|✓
|Deliveroo
|$0.336
|11
|✓
|Ticketmaster
|$0.336
|1,033
|✓
|Grab
|$0.336
|6,676
|✓
|Zoho
|$0.348
|5,252
|✓
|Adidas
|$0.359
|1
|✓
|CAIXA
|$0.359
|21
|✓
|Craigslist
|$0.371
|11
|✓
|OffGamers
|$0.371
|4,839
|✓
|Shopee
|$0.383
|1,034
|✓
|Snapchat
|$0.383
|5,325
|✓
|Wolt
|$0.395
|6,878
|✓
|hily
|$0.406
|5,024
|✓
|Paysend
|$0.445
|8
|✓
|Careem
|$0.453
|6,943
|✓
|Nttgame
|$0.453
|6,324
|✓
|Mercado
|$0.459
|9
|✓
|JDcom
|$0.489
|1,143
|✓
|BlaBlaCar
|$0.559
|111
|✓
|Papara
|$0.595
|39
|✓
|Subito
|$0.631
|7
|✓
|Alibaba
|$0.653
|1,889
|✓
|PayPal
|$0.7
|7
|✓
|Eneba
|$0.8
|18
|✓
|hh
|$0.889
|39
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|1,012
|✓
|FarPost
|$0.995
|1,462
|✓
|Airbnb
|$1.053
|1,000+
|✓
|imo
|$1.089
|1,009
|✓
|Twitch
|$1.089
|144
|✓
|$1.218
|1,024
|✓
|Leboncoin
|$1.324
|3,288
|✓
|KFC
|$1.489
|152
|✓
|Payoneer
|$1.776
|42
|✓
|Huya
|$2.124
|597
|✓
|Kwai
|$2.536
|130
|✓
|Taobao
|$2.536
|1,079
|✓
|1688
|$2.536
|144
|✓
|1xBet
|$2.536
|180
|✓
|Douyu
|$2.536
|126
|✓
|Zomato
|$2.536
|187
|✓
|Quipp
|$2.536
|126
|✓
|Dent
|$2.536
|162
|✓
|Coinbase
|$2.536
|1,001
|✓
|Lazada
|$2.536
|239
|✓
|BitClout
|$2.536
|144
|✓
|DiDi
|$2.536
|1,005
|✓
|Getir
|$2.536
|241
|✓
|Hopi
|$2.536
|181
|✓
|IFood
|$2.536
|177
|✓
|Hepsiburadacom
|$2.536
|164
|✓
|GoFundMe
|$2.536
|126
|✓
|Yemeksepeti
|$2.536
|187
|✓
|Trendyol
|$2.536
|198
|✓
|Poshmark
|$2.536
|209
|✓
|Badoo
|$2.536
|151
|✓
|Beget
|$2.536
|119
|✓
|DANA
|$2.536
|109
|✓
|Drom
|$2.536
|1,229
|✓
|Metro
|$2.536
|133
|✓
|4Fun
|$2.536
|36
|✓
|Gojek
|$2.536
|150
|✓
|GroupMe
|$2.536
|131
|✓
|LightChat
|$2.536
|90
|✓
|Monese
|$2.536
|145
|✓
|OkCupid
|$2.536
|196
|✓
|OVO
|$2.536
|143
|✓
|PGbonus
|$2.536
|90
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|137
|✓
|32red
|$2.536
|90
|✓
|RegRu
|$2.536
|108
|✓
|Revolut
|$2.536
|202
|✓
|Signal
|$2.536
|1,138
|✓
|Stormgain
|$2.536
|126
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|134
|✓
|TradingView
|$2.536
|90
|✓
|Zhihu
|$2.536
|91
|✓
|Bilibili
|$2.536
|155
|✓
|Venmo
|$2.536
|201
|✓
|Mercari
|$2.536
|145
|✓
|premium.one
|$2.536
|90
|✓
|Truecaller
|$2.536
|253
|✓
|KuCoinPlay
|$2.536
|126
|✓
|EasyPay
|$2.536
|72
|✓
|Hezzl
|$2.536
|90
|✓
|Hermes
|$2.536
|144
|✓
|Dundle
|$2.536
|126
|✓
|Bumble
|$2.536
|234
|✓
|fiverr
|$2.536
|181
|✓
|Megogo
|$2.536
|90
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|109
|✓
|Zupee
|$2.536
|196
|✓
|Oppo
|$2.536
|90
|✓
|DoorDash
|$2.536
|133
|✓
|Sravni
|$2.536
|100
|✓
|Fruitz
|$2.536
|1,150
|✓
|AliExpress
|$2.536
|225
|✓
|Uplay
|$2.536
|90
|✓
|CloudChat
|$2.536
|108
|✓
|Perfluence
|$2.536
|72
|✓
|Glovo
|$2.536
|136
|✓
|TanTan
|$2.559
|171
|✓
|Klarna
|$3.196
|3
|✓
إيران على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
- أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في إيران: Telegram, Facebook
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 49 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام إيران تبدأ بـ +98. رمز الدولة: IR.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر إيران — ابتداءً من $0.016.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.