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رقم وهمي مؤقت لـ Facebook — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Facebook أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Facebook مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.01، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.01 191 دولة 3.5M+ رقم 950,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #1 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Facebook
3558387

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Facebook

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
51280 قطعة

$0.025

المملكة المتحدة
أفضل تسليم
222849 قطعة

$0.062

البوسنة والهرسك
أفضل تسليم
4010 قطعة

$0.112

غينيا الاستوائية
1000 قطعة

$0.079

إسرائيل
5043 قطعة

$0.121

إندونيسيا
385715 قطعة

$0.025

البرازيل
14510 قطعة

$0.025

نيبال
1001 قطعة

$0.055

الفلبين
225739 قطعة

$0.052

كولومبيا
233592 قطعة

$0.038

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Facebook تتراوح من $0.01 إلى $0.626 (المتوسط $0.1035، الوسيط $0.071) في 191 دولة. أرخص من 84% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 136 دولة.

الأرخص اليوم: جورجيا $0.01 بوروندي $0.011 السودان $0.012 البرازيل $0.02 إندونيسيا $0.02

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 68
$0.05 – $0.20 101
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 2
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
الفلبين $0.045 225,739
الولايات المتحدة $0.025 51,280
البرازيل $0.02 14,510
المملكة المتحدة $0.051 222,849
إندونيسيا $0.02 385,715
جنوب أفريقيا $0.04 14,908
كولومبيا $0.02 233,592
تايلاند $0.072 11,823
الكاميرون $0.043 8,413
المغرب $0.075 12,627
الهند $0.04 5,002
غانا $0.039 15,998
رواندا $0.048 1,000+
كندا $0.02 41,219
نيجيريا $0.04 6,003
المكسيك $0.045 9,645
سريلانكا $0.04 1,000+
نيبال $0.055 1,001
تشيلي $0.039 162,011
إيطاليا $0.056 491,229
ليبيريا $0.03 2,000+
ألمانيا $0.07 17,616
هونغ كونغ $0.06 5,028
البرتغال $0.118 5,758
باكستان $0.039 5,237
اليابان $0.201 7,004
بولندا $0.056 219,490
أنغولا $0.04 2,006
كينيا $0.089 11,066
إسبانيا $0.068 11,009
فرنسا $0.055 221,113
أوكرانيا $0.043 12,395
هولندا $0.06 14,237
موزمبيق $0.039 1,000+
زامبيا $0.05 1,048
لاوس $0.098 2,000+
الأرجنتين $0.149 217,336
فيتنام $0.04 11,884
نيوزيلندا $0.12 25
بنغلاديش $0.039 1,000+
ماليزيا $0.061 225,428
الولايات المتحدة VIP $0.626 3,166
الإكوادور $0.043 2,002
جمهورية الدومينيكان $0.075 1,000+
بيرو $0.072 4,003
كمبوديا $0.04 2,370
توغو $0.039 1,067
ميانمار $0.039 136,913
النمسا $0.06 10,267
جورجيا $0.01 5,016
كازاخستان $0.05 5,900
ليبيا $0.054 1,000+
أستراليا $0.612 5,009
جنوب السودان $0.08 1,000+
السويد $0.353 191
إثيوبيا $0.045 12,427
كوبا $0.064 4,004
اليونان $0.38 9,659
جمهورية التشيك $0.065 3,755
الكويت $0.081 3,005
الإمارات العربية المتحدة $0.102 2,020
رومانيا $0.118 6,934
تونس $0.02 120
سويسرا $0.053 7,667
مدغشقر $0.039 1,062
الغابون $0.04 1,000+
النيجر $0.04 1,000+
بوليفيا $0.12 4,007
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.039 1,144
بابوا غينيا الجديدة $0.14 3,000
منغوليا $0.02 5,036
الجزائر $0.039 10,940
أرمينيا $0.039 1,000+
سيراليون $0.054 1,001
قطر $0.078 5,005
بوتسوانا $0.048 1,000+
زيمبابوي $0.039 1,733
الرأس الأخضر $0.067 1,000+
مالاوي $0.039 6,507
عُمان $0.048 1,000+
إيران $0.075 4,001
السعودية $0.12 41,705
تركيا $0.142 10,410
أوروغواي $0.045 1,000+
طاجيكستان $0.039 1,000+
ناميبيا $0.064 1,000+
ترينيداد وتوباغو $0.075 1,000+
الدنمارك $0.236 2,060
السودان $0.012 1,001
أوزبكستان $0.039 2,048
السنغال $0.053 1,001
بوركينا فاسو $0.11 1,050
هايتي $0.13 5,003
اليمن $0.05 12,073
هندوراس $0.079 1,002
تشاد $0.079 1,001
غواتيمالا $0.079 4,620
البحرين $0.08 2,001
كوستاريكا $0.12 1,000+
صربيا $0.129 1,000+
بلغاريا $0.039 4,456
غينيا بيساو $0.039 1,000+
بنين $0.04 6,037
سوازيلاند $0.05 1,000+
لبنان $0.05 1,020
باراغواي $0.12 4,002
كوريا الجنوبية $0.05 1,000+
غينيا $0.077 13,073
غينيا الاستوائية $0.079 1,000+
إستونيا $0.09 8,935
مقدونيا $0.099 1,000+
الجبل الأسود $0.11 1,001
البوسنة والهرسك $0.112 4,010
إسرائيل $0.121 5,043
بيلاروسيا $0.137 1,989
كرواتيا $0.16 2,428
بوروندي $0.011 4,499
تنزانيا $0.02 15,886
مصر $0.025 21,320
فنزويلا $0.03 1,437
مالي $0.039 10,610
الكونغو $0.039 8,000
بورتوريكو $0.039 1,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.039 1,007
تونغا $0.039 1,000+
برمودا $0.039 1,000+
الولايات المتحدة (افتراضية) $0.039 1,000+
ليختنشتاين $0.039 1,000+
فانواتو $0.039 1,000+
أندورا $0.039 2,000+
كيريباتي $0.039 1,000+
North Korea $0.039 1,000+
جزر مارشال $0.039 1,000+
ناورو $0.039 1,000+
بالاو $0.039 1,000+
سان مارينو $0.039 1,000+
توفالو $0.039 1,000+
موريشيوس $0.058 3,002
ليسوتو $0.066 3,004
الكونغو (الديمقراطية) $0.071 1,000+
جمهورية مولدوفا $0.075 5,105
موناكو $0.077 1
بليز $0.077 1
آيسلندا $0.077 1
جزر سليمان $0.079 1,000+
بروناي دار السلام $0.08 3,974
العراق $0.1 6,612
قبرص $0.1 3,000
المجر $0.101 4,004
قيرغيزستان $0.112 6,000
تركمانستان $0.12 1,000+
جزر المالديف $0.12 2,000+
غامبيا $0.12 4,002
أفغانستان $0.12 7,062
سيشل $0.12 1,000+
ريونيون $0.122 1,000+
دومينيكا $0.124 2,968
بلجيكا $0.127 3,302
نيكاراغوا $0.13 1,000+
بوتان $0.148 1,000+
فنلندا $0.148 4,534
سلوفينيا $0.149 99
بنما $0.15 3,002
موريتانيا $0.15 6,023
لاتفيا $0.15 4,000
ألبانيا $0.15 4,000
سلوفاكيا $0.15 2,005
النرويج $0.156 3,000
ليتوانيا $0.171 2,000+
أوغندا $0.183 1,000+
جزر البهاما $0.183 7,525
غيانا $0.195 4,693
السلفادور $0.196 1,000+
جامايكا $0.196 7,742
الجمهورية العربية السورية $0.196 9,005
جيبوتي $0.206 1,000+
أروبا $0.206 1,000+
الأردن $0.21 5,002
فيجي $0.21 10,582
إريتريا $0.23 2,000+
أذربيجان $0.265 2,000+
بربادوس $0.277 1,000+
غرينادا $0.289 2,000+
جزر القمر $0.289 2,000+
أنغيلا $0.3 1,000+
مونتسيرات $0.3 1,000+
أيرلندا $0.313 2,098
غوادلوب $0.324 2,000+
ماكاو $0.395 1,000+
سنغافورة $0.43 1,136
لوكسمبورغ $0.477 1,000+

رقم مؤقت لتفعيل حساب Facebook

يصل رمز التحقق في Facebook مكوّن من 5 إلى 6 أرقام برسالة نصية دون أي بادئة قبل الرمز، مع إمكانية طلب رقم وهمي Facebook جديد وإعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند التأخر. تعتمد سياسة الحسابات على مبدأ شخص واحد لكل حساب، لذا يفضّل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Facebook مستقل عند التسجيل بدل الرقم الشخصي، وتشيع أرقام الفلبين في هذا الاستخدام. تبدأ الأسعار من $0.01 وتغطي المنصة 191 دولة، ويصل رقم Facebook مع الكود جاهزاً للاستخدام فوراً.

Facebook على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 950,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #1
  • أرقام Multi-SMS في 136 دولة.
  • حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Philippines): تم تسليم 1,000,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Facebook — ابتداءً من $0.01.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدام رقم Facebook عملياً

يناسب رقم مؤقت Facebook التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، أو اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه بشكل دائم في المتابعة اليومية. إذا ظهرت بعد التسجيل مباشرة خطوة تأكيد إضافية تطلب صورة تعريفية، فهذه خطوة تحقق روتينية تظهر أحياناً مع الأرقام الافتراضية الجديدة ولا تعني وجود مشكلة في الحساب؛ يكفي إكمالها من داخل الحساب مباشرة بعد وصول الرمز لتصبح الدردشة والاستخدام العادي متاحين فوراً بلا أي انتظار.

الأسئلة الشائعة

من $0.01 إلى $0.626 — الوسيط $0.071 في 191 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Georgia ($0.01), Burundi ($0.011), Sudan ($0.012)

3.5M+ رقم في 191 دولة.

رقم Facebook حسب الدولة

رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.04 رقم تايلاند مع الكود $0.072 رقم الكاميرون مؤقت $0.043 رقم المغرب مع الكود $0.075 رقم الهند مع الكود $0.04 رقم غانا مع الكود $0.039 رقم رواندا مع الكود $0.048 رقم كندا مع الكود $0.02 رقم نيجيريا مؤقت $0.04 رقم المكسيك مؤقت $0.045 رقم سريلانكا مع الكود $0.04 رقم تشيلي مؤقت $0.039 رقم إيطاليا مؤقت $0.056 رقم ليبيريا مؤقت $0.03 رقم ألمانيا مع الكود $0.07 رقم هونغ كونغ مؤقت $0.06 رقم البرتغال مؤقت $0.118 رقم باكستان مع الكود $0.039 رقم اليابان مؤقت $0.201 رقم بولندا مع الكود $0.056

شائع إلى جانب Facebook

Instagram (Threads) رقم مؤقت لـ Instagram (Threads) TikTok (Douyin) رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) Snapchat رقم وهمي لـ Snapchat LinkedIn رقم مؤقت لـ LinkedIn Spincrush رقم مؤقت لـ Spincrush Book My Play رقم مؤقت لـ Book My Play Ticketmaster رقم وهمي لـ Ticketmaster Flipkart رقم مؤقت لـ Flipkart

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