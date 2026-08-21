رقم مؤقت لتفعيل حساب Facebook

يصل رمز التحقق في Facebook مكوّن من 5 إلى 6 أرقام برسالة نصية دون أي بادئة قبل الرمز، مع إمكانية طلب رقم وهمي Facebook جديد وإعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند التأخر. تعتمد سياسة الحسابات على مبدأ شخص واحد لكل حساب، لذا يفضّل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Facebook مستقل عند التسجيل بدل الرقم الشخصي، وتشيع أرقام الفلبين في هذا الاستخدام. تبدأ الأسعار من $0.01 وتغطي المنصة 191 دولة، ويصل رقم Facebook مع الكود جاهزاً للاستخدام فوراً.