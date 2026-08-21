رقم وهمي مؤقت لـ Facebook — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Facebook أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Facebook مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.01، وأرقام من 191 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Facebook
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.025
$0.062
$0.112
$0.079
$0.121
$0.025
$0.025
$0.055
$0.052
$0.038
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Facebook تتراوح من $0.01 إلى $0.626 (المتوسط $0.1035، الوسيط $0.071) في 191 دولة. أرخص من 84% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 136 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الفلبين
|$0.045
|225,739
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.025
|51,280
|✓
|البرازيل
|$0.02
|14,510
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.051
|222,849
|✓
|إندونيسيا
|$0.02
|385,715
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.04
|14,908
|✓
|كولومبيا
|$0.02
|233,592
|✓
|تايلاند
|$0.072
|11,823
|✓
|الكاميرون
|$0.043
|8,413
|✓
|المغرب
|$0.075
|12,627
|✓
|الهند
|$0.04
|5,002
|غانا
|$0.039
|15,998
|✓
|رواندا
|$0.048
|1,000+
|كندا
|$0.02
|41,219
|✓
|نيجيريا
|$0.04
|6,003
|✓
|المكسيك
|$0.045
|9,645
|✓
|سريلانكا
|$0.04
|1,000+
|نيبال
|$0.055
|1,001
|✓
|تشيلي
|$0.039
|162,011
|✓
|إيطاليا
|$0.056
|491,229
|✓
|ليبيريا
|$0.03
|2,000+
|ألمانيا
|$0.07
|17,616
|✓
|هونغ كونغ
|$0.06
|5,028
|✓
|البرتغال
|$0.118
|5,758
|✓
|باكستان
|$0.039
|5,237
|✓
|اليابان
|$0.201
|7,004
|✓
|بولندا
|$0.056
|219,490
|✓
|أنغولا
|$0.04
|2,006
|كينيا
|$0.089
|11,066
|✓
|إسبانيا
|$0.068
|11,009
|✓
|فرنسا
|$0.055
|221,113
|✓
|أوكرانيا
|$0.043
|12,395
|✓
|هولندا
|$0.06
|14,237
|✓
|موزمبيق
|$0.039
|1,000+
|زامبيا
|$0.05
|1,048
|✓
|لاوس
|$0.098
|2,000+
|الأرجنتين
|$0.149
|217,336
|✓
|فيتنام
|$0.04
|11,884
|✓
|نيوزيلندا
|$0.12
|25
|✓
|بنغلاديش
|$0.039
|1,000+
|ماليزيا
|$0.061
|225,428
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.626
|3,166
|✓
|الإكوادور
|$0.043
|2,002
|جمهورية الدومينيكان
|$0.075
|1,000+
|بيرو
|$0.072
|4,003
|✓
|كمبوديا
|$0.04
|2,370
|✓
|توغو
|$0.039
|1,067
|✓
|ميانمار
|$0.039
|136,913
|✓
|النمسا
|$0.06
|10,267
|✓
|جورجيا
|$0.01
|5,016
|✓
|كازاخستان
|$0.05
|5,900
|✓
|ليبيا
|$0.054
|1,000+
|أستراليا
|$0.612
|5,009
|✓
|جنوب السودان
|$0.08
|1,000+
|السويد
|$0.353
|191
|✓
|إثيوبيا
|$0.045
|12,427
|✓
|كوبا
|$0.064
|4,004
|✓
|اليونان
|$0.38
|9,659
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.065
|3,755
|✓
|الكويت
|$0.081
|3,005
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.102
|2,020
|رومانيا
|$0.118
|6,934
|✓
|تونس
|$0.02
|120
|✓
|سويسرا
|$0.053
|7,667
|✓
|مدغشقر
|$0.039
|1,062
|✓
|الغابون
|$0.04
|1,000+
|النيجر
|$0.04
|1,000+
|بوليفيا
|$0.12
|4,007
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.039
|1,144
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.14
|3,000
|✓
|منغوليا
|$0.02
|5,036
|✓
|الجزائر
|$0.039
|10,940
|✓
|أرمينيا
|$0.039
|1,000+
|سيراليون
|$0.054
|1,001
|✓
|قطر
|$0.078
|5,005
|✓
|بوتسوانا
|$0.048
|1,000+
|زيمبابوي
|$0.039
|1,733
|✓
|الرأس الأخضر
|$0.067
|1,000+
|مالاوي
|$0.039
|6,507
|✓
|عُمان
|$0.048
|1,000+
|إيران
|$0.075
|4,001
|✓
|السعودية
|$0.12
|41,705
|تركيا
|$0.142
|10,410
|أوروغواي
|$0.045
|1,000+
|طاجيكستان
|$0.039
|1,000+
|ناميبيا
|$0.064
|1,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.075
|1,000+
|الدنمارك
|$0.236
|2,060
|✓
|السودان
|$0.012
|1,001
|✓
|أوزبكستان
|$0.039
|2,048
|✓
|السنغال
|$0.053
|1,001
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.11
|1,050
|✓
|هايتي
|$0.13
|5,003
|✓
|اليمن
|$0.05
|12,073
|هندوراس
|$0.079
|1,002
|✓
|تشاد
|$0.079
|1,001
|✓
|غواتيمالا
|$0.079
|4,620
|✓
|البحرين
|$0.08
|2,001
|✓
|كوستاريكا
|$0.12
|1,000+
|صربيا
|$0.129
|1,000+
|بلغاريا
|$0.039
|4,456
|✓
|غينيا بيساو
|$0.039
|1,000+
|بنين
|$0.04
|6,037
|✓
|سوازيلاند
|$0.05
|1,000+
|لبنان
|$0.05
|1,020
|✓
|باراغواي
|$0.12
|4,002
|✓
|كوريا الجنوبية
|$0.05
|1,000+
|غينيا
|$0.077
|13,073
|✓
|غينيا الاستوائية
|$0.079
|1,000+
|إستونيا
|$0.09
|8,935
|✓
|مقدونيا
|$0.099
|1,000+
|الجبل الأسود
|$0.11
|1,001
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.112
|4,010
|✓
|إسرائيل
|$0.121
|5,043
|✓
|بيلاروسيا
|$0.137
|1,989
|✓
|كرواتيا
|$0.16
|2,428
|✓
|بوروندي
|$0.011
|4,499
|✓
|تنزانيا
|$0.02
|15,886
|✓
|مصر
|$0.025
|21,320
|✓
|فنزويلا
|$0.03
|1,437
|✓
|مالي
|$0.039
|10,610
|✓
|الكونغو
|$0.039
|8,000
|بورتوريكو
|$0.039
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.039
|1,007
|✓
|تونغا
|$0.039
|1,000+
|برمودا
|$0.039
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.039
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.039
|1,000+
|فانواتو
|$0.039
|1,000+
|أندورا
|$0.039
|2,000+
|كيريباتي
|$0.039
|1,000+
|North Korea
|$0.039
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.039
|1,000+
|ناورو
|$0.039
|1,000+
|بالاو
|$0.039
|1,000+
|سان مارينو
|$0.039
|1,000+
|توفالو
|$0.039
|1,000+
|موريشيوس
|$0.058
|3,002
|✓
|ليسوتو
|$0.066
|3,004
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.071
|1,000+
|جمهورية مولدوفا
|$0.075
|5,105
|✓
|موناكو
|$0.077
|1
|✓
|بليز
|$0.077
|1
|✓
|آيسلندا
|$0.077
|1
|✓
|جزر سليمان
|$0.079
|1,000+
|بروناي دار السلام
|$0.08
|3,974
|✓
|العراق
|$0.1
|6,612
|✓
|قبرص
|$0.1
|3,000
|✓
|المجر
|$0.101
|4,004
|✓
|قيرغيزستان
|$0.112
|6,000
|✓
|تركمانستان
|$0.12
|1,000+
|جزر المالديف
|$0.12
|2,000+
|✓
|غامبيا
|$0.12
|4,002
|✓
|أفغانستان
|$0.12
|7,062
|✓
|سيشل
|$0.12
|1,000+
|ريونيون
|$0.122
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.124
|2,968
|✓
|بلجيكا
|$0.127
|3,302
|✓
|نيكاراغوا
|$0.13
|1,000+
|بوتان
|$0.148
|1,000+
|✓
|فنلندا
|$0.148
|4,534
|✓
|سلوفينيا
|$0.149
|99
|✓
|بنما
|$0.15
|3,002
|✓
|موريتانيا
|$0.15
|6,023
|✓
|لاتفيا
|$0.15
|4,000
|✓
|ألبانيا
|$0.15
|4,000
|✓
|سلوفاكيا
|$0.15
|2,005
|✓
|النرويج
|$0.156
|3,000
|✓
|ليتوانيا
|$0.171
|2,000+
|✓
|أوغندا
|$0.183
|1,000+
|جزر البهاما
|$0.183
|7,525
|✓
|غيانا
|$0.195
|4,693
|✓
|السلفادور
|$0.196
|1,000+
|جامايكا
|$0.196
|7,742
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.196
|9,005
|✓
|جيبوتي
|$0.206
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.206
|1,000+
|✓
|الأردن
|$0.21
|5,002
|✓
|فيجي
|$0.21
|10,582
|✓
|إريتريا
|$0.23
|2,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.265
|2,000+
|✓
|بربادوس
|$0.277
|1,000+
|✓
|غرينادا
|$0.289
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.289
|2,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.3
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.3
|1,000+
|✓
|أيرلندا
|$0.313
|2,098
|✓
|غوادلوب
|$0.324
|2,000+
|✓
|ماكاو
|$0.395
|1,000+
|✓
|سنغافورة
|$0.43
|1,136
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.477
|1,000+
|✓
رقم مؤقت لتفعيل حساب Facebook
يصل رمز التحقق في Facebook مكوّن من 5 إلى 6 أرقام برسالة نصية دون أي بادئة قبل الرمز، مع إمكانية طلب رقم وهمي Facebook جديد وإعادة الإرسال بعد 60 ثانية عند التأخر. تعتمد سياسة الحسابات على مبدأ شخص واحد لكل حساب، لذا يفضّل كثيرون استخدام رقم مؤقت لـ Facebook مستقل عند التسجيل بدل الرقم الشخصي، وتشيع أرقام الفلبين في هذا الاستخدام. تبدأ الأسعار من $0.01 وتغطي المنصة 191 دولة، ويصل رقم Facebook مع الكود جاهزاً للاستخدام فوراً.
Facebook على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 950,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #1
- أرقام Multi-SMS في 136 دولة.
- حتى 13 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Philippines): تم تسليم 1,000,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Facebook — ابتداءً من $0.01.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام رقم Facebook عملياً
يناسب رقم مؤقت Facebook التسجيل دون استخدام شريحة اتصال شخصية، أو اختبار حساب جديد قبل الاعتماد عليه بشكل دائم في المتابعة اليومية. إذا ظهرت بعد التسجيل مباشرة خطوة تأكيد إضافية تطلب صورة تعريفية، فهذه خطوة تحقق روتينية تظهر أحياناً مع الأرقام الافتراضية الجديدة ولا تعني وجود مشكلة في الحساب؛ يكفي إكمالها من داخل الحساب مباشرة بعد وصول الرمز لتصبح الدردشة والاستخدام العادي متاحين فوراً بلا أي انتظار.