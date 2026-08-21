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رقم مؤقت من جمهورية مولدوفا مع الكود (+373)

أرقام جمهورية مولدوفا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جمهورية مولدوفا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 344 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 344 خدمة 410K+ رقم 580+ تفعيل خلال 30 يوماً +373 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في جمهورية مولدوفا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
3087 قطعة

$0.096

Telegram
6114 قطعة

$1.905

facebook
5105 قطعة

$0.134

Whatsapp
7331 قطعة

$0.545

Amazon
6481 قطعة

$0.176

Alipay/Alibaba/1688
105 قطعة

$0.006

ChatGPT
2104 قطعة

$0.097

Temu
1517 قطعة

$0.099

GMX
130 قطعة

$0.006

163СOM
1 قطعة

$0.006

1688
1095 قطعة

$1.08

1хbet
756 قطعة

$2.56

32red
1148 قطعة

$1.166

4Fun
180 قطعة

$2.56

99acres
689 قطعة

$0.111

99app
114 قطعة

$0.006

AGIBANK
33 قطعة

$0.006

AOL
2126 قطعة

$0.159

Adidas
1395 قطعة

$0.233

Airbnb
1943 قطعة

$0.296

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جمهورية مولدوفا يكلف من $0.006 إلى $37.742 (المتوسط $0.3681، الوسيط $0.006) عبر 344 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 329 خدمة.

الأرخص اليوم: Grab $0.006 Baidu $0.006 Happn $0.006 Zomato $0.006 Mamba, MeetMe $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 227
$0.05 – $0.20 51
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 38
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.083 6,481
Instagram (Threads) $0.056 3,087
Viber $0.1 1,104
WeChat $0.365 7,913
TikTok (Douyin) $0.048 6,515
أي خدمة أخرى $0.984 12,161
eBay $0.29 5,108
Telegram $1.905 6,114
KakaoTalk $0.006 105
Kwai $0.006 577
LINE $0.006 3,482
Steam $0.006 2,109
PayPal $0.006 1,110
Blizzard $0.006 2,113
GoogleVoice $0.006 2,114
Netflix $0.006 2,500
foodpanda $0.006 2,522
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 105
Craigslist $0.006 114
Nike $0.006 2,489
Shopee $0.006 138
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 113
Zomato $0.006 9,379
imo $0.006 110
Yalla $0.006 109
Skout $0.006 1,105
Coinbase $0.006 191
AOL $0.006 2,126
Lazada $0.006 145
Deliveroo $0.006 1,404
Careem $0.006 1,400
Papara $0.006 142
DiDi $0.006 2,109
Astropay $0.006 196
Getir $0.006 111
Hopi $0.006 105
IFood $0.006 137
Zalo $0.006 105
Hepsiburadacom $0.006 5,014
Dream11 $0.006 4,050
Yemeksepeti $0.006 129
Trendyol $0.006 1,156
Poshmark $0.006 1,823
BlaBlaCar $0.006 5,024
Badoo $0.006 111
Beget $0.006 435
DANA $0.006 975
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 218
ДругВокруг $0.006 114
Metro $0.006 467
Gojek $0.006 1,399
GroupMe $0.006 481
hh $0.006 143
KFC $0.006 915
Kaggle $0.006 105
Lenta $0.006 94
McDonalds $0.006 5,066
Monese $0.006 933
Магнит $0.006 131
МВидео $0.006 191
OkCupid $0.006 876
OVO $0.006 643
OLX $0.006 1,461
Paysafecard $0.006 3,140
Proton Mail $0.006 2,110
Revolut $0.006 598
СпортМастер $0.006 10
Самокат $0.006 111
Tokopedia $0.006 688
ВкусВилл $0.006 30
Wildberries $0.006 2,503
Яндекс $0.006 206
Zhihu $0.006 429
Weibo $0.006 2,116
Bilibili $0.006 551
Airtel $0.006 13
Venmo $0.006 229
Mercari $0.006 191
Vinted $0.006 2,255
Mail.ru $0.006 129
Одноклассники $0.006 660
Юла $0.006 105
Mamba, MeetMe $0.006 6,857
LinkedIn $0.006 2,117
Truecaller $0.006 1,329
Ozon $0.006 6,675
Bolt $0.006 2,433
Delivery Club $0.006 645
Ola $0.006 117
Ticketmaster $0.006 2,137
BIGO LIVE $0.006 127
Baidu $0.006 10,588
Clubhouse $0.006 2,122
RedBook $0.006 497
Skype $0.006 897
BotIm $0.006 6
99app $0.006 114
Indomaret $0.006 111
Subito $0.006 3,123
TanTan $0.006 2,113
fiverr $0.006 191
CAIXA $0.006 974
Happn $0.006 9,857
My11Circle $0.006 758
IQOS $0.006 1,443
JDcom $0.006 636
Lamoda $0.006 197
LUKOIL-AZS $0.006 115
MEGA $0.006 673
Tango $0.006 2,110
TenChat $0.006 574
Trip $0.006 289
Twilio $0.006 1,224
urent/jet/RuSharing $0.006 505
Wink $0.006 923
Wise $0.006 191
YAPPY $0.006 195
Zupee $0.006 120
Вкусно и Точка $0.006 10
Детский мир $0.006 7
Лэтуаль $0.006 105
FarPost $0.006 195
DoorDash $0.006 197
Ininal $0.006 105
Taptap Send $0.006 134
WinzoGame $0.006 2,473
bet365 $0.006 143
Nttgame $0.006 105
OfferUp $0.006 202
Allegro $0.006 115
paycell $0.006 107
163СOM $0.006 1
Betfair $0.006 126
OffGamers $0.006 199
Lyft $0.006 196
Dostavista $0.006 222
hily $0.006 199
Wolt $0.006 187
Fotka $0.006 196
Zilch $0.006 35
Depop $0.006 145
Flipkart $0.006 2,110
IRCTC $0.006 111
Eneba $0.006 212
noon $0.006 2,115
AGIBANK $0.006 33
Lotus $0.006 3
WorldRemit $0.006 636
GG $0.006 241
Justdating $0.006 206
Codashop $0.006 202
Sravni $0.006 262
Oldubil $0.006 211
SoulApp $0.006 146
Fruitz $0.006 3,026
NovaPoshta $0.006 6
Foody $0.006 120
Rush $0.006 410
kolesa.kz $0.006 105
Swiggy $0.006 990
Grab $0.006 10,882
IVI $0.006 289
Weverse $0.006 114
Chispa $0.006 114
AliExpress $0.006 1,110
Meesho $0.006 753
MoMo $0.006 38
SamsungShop $0.006 240
Freelancer $0.006 127
Carousell $0.006 199
Paytm $0.006 451
99acres $0.006 689
Şikayet var $0.006 5,915
BLIBLI $0.006 762
Linode $0.006 1,034
PicPay $0.006 384
Nextdoor $0.006 109
Leboncoin $0.006 197
Mercado $0.006 113
Uklon $0.006 200
Rediffmail $0.006 231
Bazos $0.006 218
GCash $0.006 213
EscapeFromTarkov $0.006 2,077
Akulaku $0.006 365
Ankama $0.006 120
Betano $0.006 15
Bunq $0.006 28
Casino/bet/gambling $0.006 29
Claude (Anthropic) $0.006 1,135
Cloud Manager $0.006 143
Coca-Cola $0.006 134
Feeld $0.006 137
Feels $0.006 109
Foodora $0.006 113
FreeNow $0.006 125
Fups $0.006 7
Gett $0.006 105
GMX $0.006 130
Grailed $0.006 105
Greggs $0.006 110
Her $0.006 10
JivoMart $0.006 2,143
KION $0.006 29
Klarna $0.006 3
Marktplaats $0.006 105
myboost $0.006 8
Paysend $0.006 198
Pinduoduo $0.006 472
PlayerAuctions $0.006 137
Rambler $0.006 429
Razer $0.006 118
Rebtel $0.006 109
Shpock $0.006 112
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 33
Ubisoft $0.006 115
Upwork $0.006 105
VFS GLOBAL $0.006 115
Банки $0.006 6
СушиВёсла $0.006 110
Bjp $0.006 18
X (Twitter) $0.039 1,143
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 6,873
Womply $0.064 2,000+
LYKA $0.065 104
RummyWealth $0.065 104
kufarby $0.065 208
Yahoo Mail $0.07 8,921
Walmart $0.071 4,125
Facebook $0.075 5,105
Avito $0.077 104
Tatneft $0.077 104
Stripe $0.077 190
Uber $0.079 3,104
PciPay $0.079 1,000+
Twitch $0.089 190
Snapchat $0.089 2,101
CommunityGaming $0.089 939
Zoho $0.09 2,105
Temu $0.096 1,517
ChatGPT (OpenAI) $0.097 2,104
Hinge $0.1 3,699
Bumble $0.1 3,119
Citymobil $0.1 608
DewuPoison $0.1 614
Huya $0.1 428
iQIYI $0.1 608
Likee $0.1 680
Inboxlv $0.1 794
Algida $0.1 536
CourseHero $0.1 356
Spincrush $0.105 1,000+
Signal $0.106 3,108
my jio $0.106 1,000+
LoveLocal $0.112 522
Okko $0.112 432
Taikang $0.112 216
Ximalaya $0.112 432
Akudo $0.112 324
Coindcx $0.112 360
MobiKwik $0.112 324
Alfa $0.112 396
Naver $0.14 4,111
Glovo $0.143 4,964
Вконтакте $0.15 3,114
Google (Gmail / YouTube) $0.17 4,101
BeReal $0.183 190
Perfluence $0.183 190
Discord $0.195 2,104
TradingView $0.206 606
Dundle $0.206 644
Adidas $0.23 1,395
PingPong $0.243 104
Bukalapak $0.268 104
G2G $0.268 104
Eyecon $0.268 104
Asda $0.268 104
Potato Chat $0.268 104
Apple ID $0.271 3,104
Airbnb $0.289 1,943
MPL $0.289 4
WestStein $0.304 104
Wish $0.312 3,530
Michat $0.324 2,104
QIWl $0.342 104
Google Messages $0.351 12
Payoneer $0.359 275
Cathay $0.359 190
icq $0.372 104
Aitu $0.435 104
Grindr $0.436 2,136
Myntra $0.445 104
HQ Trivia $0.477 644
PGbonus $0.477 2,104
Faceit $0.49 104
WhatsApp $0.5 7,331
Joyride $0.545 104
GiraBank $0.555 104
LightChat $0.583 379
Alibaba $0.583 2,104
Hermes $0.595 314
Blued $0.595 108
Paxful $0.595 108
KuCoinPlay $0.642 379
Dominos Pizza $0.771 104
BitClout $0.83 7,009
Potato $0.877 198
Taobao $0.9 6,755
Tosla $0.959 108
Yubo $0.959 108
Douyu $0.983 991
Oppo $1.006 686
1688 $1.018 1,095
Hezzl $1.018 1,252
32red $1.112 1,148
CloudChat $1.171 1,648
premium.one $1.206 939
GoFundMe $1.348 8,946
Quipp $1.524 1,304
Stormgain $1.877 576
1xBet $2.559 756
Dent $2.559 1,076
4Fun $2.559 180
RegRu $2.559 540
EasyPay $2.559 648
Megogo $2.559 648
米画师Mihuashi $2.559 252
Uplay $2.559 252
PagSmile $3.635 104
Dhani $23.012 104
Amasia $37.742 104

جمهورية مولدوفا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 580+
  • أرقام Multi-SMS لـ 329 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جمهورية مولدوفا: أي خدمة أخرى, Viber, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 249 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جمهورية مولدوفا تبدأ بـ +373. رمز الدولة: MD.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جمهورية مولدوفا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $37.742 — الوسيط $0.006 عبر 344 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

344 خدمة اليوم، بما في ذلك Grab ($0.006), Baidu ($0.006), Happn ($0.006).

رمز الهاتف لدولة جمهورية مولدوفا هو +373. رمز الدولة: MD.

التحقق حسب الخدمة في جمهورية مولدوفا

رقم وهمي لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ WeChat $0.365 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.048 رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى $0.984 رقم وهمي لـ eBay $0.29 رقم وهمي لـ Ozon $0.006 رقم وهمي لـ Şikayet var $0.006 رقم مؤقت لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ BlaBlaCar $0.006 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ LINE $0.006 رقم مؤقت لـ Paysafecard $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم مؤقت لـ Fruitz $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Wildberries $0.006 رقم مؤقت لـ Netflix $0.006 رقم مؤقت لـ Nike $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006

دول شائعة أخرى

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