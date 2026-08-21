رقم مؤقت من جمهورية مولدوفا مع الكود (+373)
أرقام جمهورية مولدوفا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جمهورية مولدوفا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 344 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في جمهورية مولدوفا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.096
$1.905
$0.134
$0.545
$0.176
$0.006
$0.097
$0.099
$0.006
$0.006
$1.08
$2.56
$1.166
$2.56
$0.111
$0.006
$0.006
$0.159
$0.233
$0.296
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جمهورية مولدوفا يكلف من $0.006 إلى $37.742 (المتوسط $0.3681، الوسيط $0.006) عبر 344 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 329 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.083
|6,481
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.056
|3,087
|✓
|Viber
|$0.1
|1,104
|✓
|$0.365
|7,913
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.048
|6,515
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.984
|12,161
|✓
|eBay
|$0.29
|5,108
|✓
|Telegram
|$1.905
|6,114
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|105
|✓
|Kwai
|$0.006
|577
|✓
|LINE
|$0.006
|3,482
|✓
|Steam
|$0.006
|2,109
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,110
|✓
|Blizzard
|$0.006
|2,113
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|2,114
|✓
|Netflix
|$0.006
|2,500
|✓
|foodpanda
|$0.006
|2,522
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|105
|✓
|Craigslist
|$0.006
|114
|✓
|Nike
|$0.006
|2,489
|✓
|Shopee
|$0.006
|138
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|113
|✓
|Zomato
|$0.006
|9,379
|✓
|imo
|$0.006
|110
|✓
|Yalla
|$0.006
|109
|✓
|Skout
|$0.006
|1,105
|✓
|Coinbase
|$0.006
|191
|✓
|AOL
|$0.006
|2,126
|✓
|Lazada
|$0.006
|145
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,404
|✓
|Careem
|$0.006
|1,400
|✓
|Papara
|$0.006
|142
|✓
|DiDi
|$0.006
|2,109
|✓
|Astropay
|$0.006
|196
|✓
|Getir
|$0.006
|111
|✓
|Hopi
|$0.006
|105
|✓
|IFood
|$0.006
|137
|✓
|Zalo
|$0.006
|105
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|5,014
|✓
|Dream11
|$0.006
|4,050
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|129
|✓
|Trendyol
|$0.006
|1,156
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,823
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|5,024
|✓
|Badoo
|$0.006
|111
|✓
|Beget
|$0.006
|435
|✓
|DANA
|$0.006
|975
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|218
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|114
|✓
|Metro
|$0.006
|467
|✓
|Gojek
|$0.006
|1,399
|✓
|GroupMe
|$0.006
|481
|✓
|hh
|$0.006
|143
|✓
|KFC
|$0.006
|915
|✓
|Kaggle
|$0.006
|105
|✓
|Lenta
|$0.006
|94
|✓
|McDonalds
|$0.006
|5,066
|✓
|Monese
|$0.006
|933
|✓
|Магнит
|$0.006
|131
|✓
|МВидео
|$0.006
|191
|✓
|OkCupid
|$0.006
|876
|✓
|OVO
|$0.006
|643
|✓
|OLX
|$0.006
|1,461
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|3,140
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|2,110
|✓
|Revolut
|$0.006
|598
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|10
|✓
|Самокат
|$0.006
|111
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|688
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|30
|✓
|Wildberries
|$0.006
|2,503
|✓
|Яндекс
|$0.006
|206
|✓
|Zhihu
|$0.006
|429
|✓
|$0.006
|2,116
|✓
|Bilibili
|$0.006
|551
|✓
|Airtel
|$0.006
|13
|✓
|Venmo
|$0.006
|229
|✓
|Mercari
|$0.006
|191
|✓
|Vinted
|$0.006
|2,255
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|129
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|660
|✓
|Юла
|$0.006
|105
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|6,857
|✓
|$0.006
|2,117
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,329
|✓
|Ozon
|$0.006
|6,675
|✓
|Bolt
|$0.006
|2,433
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|645
|✓
|Ola
|$0.006
|117
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|2,137
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|127
|✓
|Baidu
|$0.006
|10,588
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|2,122
|✓
|RedBook
|$0.006
|497
|✓
|Skype
|$0.006
|897
|✓
|BotIm
|$0.006
|6
|✓
|99app
|$0.006
|114
|✓
|Indomaret
|$0.006
|111
|✓
|Subito
|$0.006
|3,123
|✓
|TanTan
|$0.006
|2,113
|✓
|fiverr
|$0.006
|191
|✓
|CAIXA
|$0.006
|974
|✓
|Happn
|$0.006
|9,857
|✓
|My11Circle
|$0.006
|758
|✓
|IQOS
|$0.006
|1,443
|✓
|JDcom
|$0.006
|636
|✓
|Lamoda
|$0.006
|197
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|115
|✓
|MEGA
|$0.006
|673
|✓
|Tango
|$0.006
|2,110
|✓
|TenChat
|$0.006
|574
|✓
|Trip
|$0.006
|289
|✓
|Twilio
|$0.006
|1,224
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|505
|✓
|Wink
|$0.006
|923
|✓
|Wise
|$0.006
|191
|✓
|YAPPY
|$0.006
|195
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|Zupee
|$0.006
|120
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|Вкусно и Точка
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|10
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|Детский мир
|$0.006
|7
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|Лэтуаль
|$0.006
|105
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|FarPost
|$0.006
|195
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|DoorDash
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|197
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|Ininal
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|105
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|Taptap Send
|$0.006
|134
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|WinzoGame
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|bet365
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|✓
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|✓
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|✓
|Zoho
|$0.09
|2,105
|✓
|Temu
|$0.096
|1,517
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.097
|2,104
|✓
|Hinge
|$0.1
|3,699
|✓
|Bumble
|$0.1
|3,119
|✓
|Citymobil
|$0.1
|608
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|614
|✓
|Huya
|$0.1
|428
|✓
|iQIYI
|$0.1
|608
|✓
|Likee
|$0.1
|680
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|794
|✓
|Algida
|$0.1
|536
|✓
|CourseHero
|$0.1
|356
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Signal
|$0.106
|3,108
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LoveLocal
|$0.112
|522
|✓
|Okko
|$0.112
|432
|✓
|Taikang
|$0.112
|216
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|432
|✓
|Akudo
|$0.112
|324
|✓
|Coindcx
|$0.112
|360
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|324
|✓
|Alfa
|$0.112
|396
|✓
|Naver
|$0.14
|4,111
|✓
|Glovo
|$0.143
|4,964
|✓
|Вконтакте
|$0.15
|3,114
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.17
|4,101
|✓
|BeReal
|$0.183
|190
|✓
|Perfluence
|$0.183
|190
|✓
|Discord
|$0.195
|2,104
|✓
|TradingView
|$0.206
|606
|✓
|Dundle
|$0.206
|644
|✓
|Adidas
|$0.23
|1,395
|✓
|PingPong
|$0.243
|104
|✓
|Bukalapak
|$0.268
|104
|✓
|G2G
|$0.268
|104
|✓
|Eyecon
|$0.268
|104
|✓
|Asda
|$0.268
|104
|✓
|Potato Chat
|$0.268
|104
|✓
|Apple ID
|$0.271
|3,104
|✓
|Airbnb
|$0.289
|1,943
|✓
|MPL
|$0.289
|4
|✓
|WestStein
|$0.304
|104
|✓
|Wish
|$0.312
|3,530
|✓
|Michat
|$0.324
|2,104
|✓
|QIWl
|$0.342
|104
|✓
|Google Messages
|$0.351
|12
|Payoneer
|$0.359
|275
|✓
|Cathay
|$0.359
|190
|✓
|icq
|$0.372
|104
|✓
|Aitu
|$0.435
|104
|✓
|Grindr
|$0.436
|2,136
|✓
|Myntra
|$0.445
|104
|✓
|HQ Trivia
|$0.477
|644
|✓
|PGbonus
|$0.477
|2,104
|✓
|Faceit
|$0.49
|104
|✓
|$0.5
|7,331
|✓
|Joyride
|$0.545
|104
|✓
|GiraBank
|$0.555
|104
|✓
|LightChat
|$0.583
|379
|✓
|Alibaba
|$0.583
|2,104
|✓
|Hermes
|$0.595
|314
|✓
|Blued
|$0.595
|108
|✓
|Paxful
|$0.595
|108
|✓
|KuCoinPlay
|$0.642
|379
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