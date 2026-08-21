رقم مؤقت من الجزائر مع الكود (+213)
أرقام الجزائر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الجزائر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 334 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في الجزائر
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.045
$0.217
$0.102
$0.1
$0.04
$0.087
$0.04
$0.263
$0.066
$0.063
$0.58
$0.01
$0.006
$0.209
$0.006
$0.314
$0.006
$0.712
$0.065
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الجزائر يكلف من $0.005 إلى $3.177 (المتوسط $0.1981، الوسيط $0.006) عبر 334 خدمة. أرخص من 58% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 322 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.1
|5,796
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.043
|6,176
|✓
|$0.262
|6,422
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.083
|2,120
|✓
|$0.039
|10,711
|✓
|Telegram
|$0.15
|1,174
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.01
|312
|✓
|eBay
|$0.102
|3,122
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|GoFundMe
|$0.005
|121
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|WellF
|$0.005
|242
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|Naver
|$0.006
|2,750
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|Steam
|$0.006
|1,593
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|PayPal
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|GoogleVoice
|$0.006
|2,188
|✓
|foodpanda
|$0.006
|4,206
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|1,582
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|216
|✓
|Craigslist
|$0.006
|2,216
|✓
|Shopee
|$0.006
|4,215
|✓
|Moneylion
|$0.006
|684
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|121
|✓
|Zomato
|$0.006
|9,237
|✓
|Yalla
|$0.006
|902
|✓
|Skout
|$0.006
|1,121
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,121
|✓
|AOL
|$0.006
|2,620
|✓
|Lazada
|$0.006
|3,627
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,020
|✓
|Careem
|$0.006
|1,892
|✓
|Papara
|$0.006
|6,274
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,725
|✓
|Astropay
|$0.006
|836
|✓
|Getir
|$0.006
|1,746
|✓
|Hopi
|$0.006
|409
|✓
|IFood
|$0.006
|3,814
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,121
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,488
|✓
|Dream11
|$0.006
|5,480
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|3,771
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,993
|✓
|Poshmark
|$0.006
|3,299
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,884
|✓
|Badoo
|$0.006
|1,752
|✓
|Beget
|$0.006
|301
|✓
|Burger King
|$0.006
|121
|✓
|DANA
|$0.006
|1,459
|✓
|dodopizza
|$0.006
|121
|✓
|Drom
|$0.006
|3,635
|✓
|Metro
|$0.006
|2,041
|✓
|Grindr
|$0.006
|2,120
|✓
|Gojek
|$0.006
|3,259
|✓
|GroupMe
|$0.006
|1,331
|✓
|hh
|$0.006
|2,676
|✓
|KFC
|$0.006
|819
|✓
|Kaggle
|$0.006
|796
|✓
|McDonalds
|$0.006
|4,045
|✓
|Monese
|$0.006
|553
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,328
|✓
|МВидео
|$0.006
|1,515
|✓
|OkCupid
|$0.006
|2,694
|✓
|OVO
|$0.006
|2,034
|✓
|OLX
|$0.006
|2,469
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,230
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,514
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,986
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,908
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|667
|✓
|Signal
|$0.006
|1,838
|✓
|Самокат
|$0.006
|724
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|1,623
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,751
|✓
|Wildberries
|$0.006
|338
|✓
|Яндекс
|$0.006
|1,792
|✓
|Zhihu
|$0.006
|301
|✓
|$0.006
|7,988
|✓
|Bilibili
|$0.006
|2,323
|✓
|Venmo
|$0.006
|2,676
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,298
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,256
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|3,194
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|374
|✓
|$0.006
|4,058
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,424
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,214
|✓
|Bolt
|$0.006
|2,129
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|7,605
|✓
|Ola
|$0.006
|1,385
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,122
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,304
|✓
|Baidu
|$0.006
|4,860
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|8,181
|✓
|RedBook
|$0.006
|1,896
|✓
|Skype
|$0.006
|589
|✓
|Hinge
|$0.006
|3,147
|✓
|Indomaret
|$0.006
|732
|✓
|Subito
|$0.006
|3,987
|✓
|Bumble
|$0.006
|4,807
|✓
|TanTan
|$0.006
|3,418
|✓
|fiverr
|$0.006
|2,089
|✓
|CAIXA
|$0.006
|2,755
|✓
|Happn
|$0.006
|6,735
|✓
|My11Circle
|$0.006
|566
|✓
|IQOS
|$0.006
|3,179
|✓
|JDcom
|$0.006
|1,035
|✓
|Joyride
|$0.006
|2,602
|✓
|MEGA
|$0.006
|2,645
|✓
|Tango
|$0.006
|1,614
|✓
|TenChat
|$0.006
|5,983
|✓
|Trip
|$0.006
|498
|✓
|Twilio
|$0.006
|2,347
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|683
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|3,232
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|$0.006
|2,137
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|1,225
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|121
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|✓
|Hezzl
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|✓
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|KuCoinPlay
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|✓
|KakaoTalk
|$0.135
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|✓
|Skroutz
|$0.142
|120
|✓
|LINE
|$0.143
|3,845
|✓
|$0.152
|5,834
|✓
|Kwai
|$0.159
|1,121
|✓
|LightChat
|$0.159
|427
|✓
|Adidas
|$0.171
|670
|✓
|NimoTV
|$0.176
|120
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.188
|2,391
|✓
|kufarby
|$0.191
|120
|✓
|TradingView
|$0.195
|525
|✓
|Hermes
|$0.195
|379
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|BitClout
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|IPLwin
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|$0.236
|120
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|Bukalapak
|$0.236
|120
|✓
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|$0.236
|120
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|Aitu
|$0.236
|120
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|PingPong
|$0.236
|120
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|Magicbricks
|$0.236
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|Mewt
|$0.236
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|$0.236
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|G2G
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|СберМегаМаркет
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|1,366
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|32red
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|Potato
|$0.418
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