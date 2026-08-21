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رقم مؤقت من الجزائر مع الكود (+213)

أرقام الجزائر مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الجزائر واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 334 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 334 خدمة 570K+ رقم 4,800+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #31 +213 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الجزائر
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أفضل 20 خدمة في الجزائر

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6176 قطعة

$0.045

Telegram
1174 قطعة

$0.217

eBay
3122 قطعة

$0.102

Viber
5796 قطعة

$0.1

facebook
10711 قطعة

$0.04

Google,youtube,Gmail
2120 قطعة

$0.087

PayPal
3006 قطعة

$0.04

Whatsapp
6422 قطعة

$0.263

Amazon
14809 قطعة

$0.066

Alipay/Alibaba/1688
216 قطعة

$0.063

1688
460 قطعة

$0.58

TikTok/Douyin
312 قطعة

$0.01

Tencent QQ
121 قطعة

$0.006

WeChat
5834 قطعة

$0.209

Signal
1838 قطعة

$0.006

Any other
2391 قطعة

$0.314

Freelancer
2984 قطعة

$0.006

Alibaba
1120 قطعة

$0.712

Walmart
5183 قطعة

$0.065

163СOM
121 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الجزائر يكلف من $0.005 إلى $3.177 (المتوسط $0.1981، الوسيط $0.006) عبر 334 خدمة. أرخص من 58% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 322 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 GoFundMe $0.005 Zomato $0.006 Clubhouse $0.006 Weibo $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 208
$0.05 – $0.20 56
$0.20 – $0.50 45
أكثر من $0.50 25
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.1 5,796
Instagram (Threads) $0.043 6,176
WhatsApp $0.262 6,422
Google (Gmail / YouTube) $0.083 2,120
Facebook $0.039 10,711
Telegram $0.15 1,174
TikTok (Douyin) $0.01 312
eBay $0.102 3,122
GoFundMe $0.005 121
WellF $0.005 242
Naver $0.006 2,750
Steam $0.006 1,593
PayPal $0.006 3,006
Blizzard $0.006 1,544
GoogleVoice $0.006 2,188
foodpanda $0.006 4,206
Yahoo Mail $0.006 1,582
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 216
Craigslist $0.006 2,216
Shopee $0.006 4,215
Moneylion $0.006 684
Tencent QQ $0.006 121
Zomato $0.006 9,237
Yalla $0.006 902
Skout $0.006 1,121
Coinbase $0.006 1,121
AOL $0.006 2,620
Lazada $0.006 3,627
Deliveroo $0.006 1,020
Careem $0.006 1,892
Papara $0.006 6,274
DiDi $0.006 1,725
Astropay $0.006 836
Getir $0.006 1,746
Hopi $0.006 409
IFood $0.006 3,814
Zalo $0.006 1,121
Hepsiburadacom $0.006 3,488
Dream11 $0.006 5,480
Yemeksepeti $0.006 3,771
Trendyol $0.006 3,993
Poshmark $0.006 3,299
BlaBlaCar $0.006 2,884
Badoo $0.006 1,752
Beget $0.006 301
Burger King $0.006 121
DANA $0.006 1,459
dodopizza $0.006 121
Drom $0.006 3,635
Metro $0.006 2,041
Grindr $0.006 2,120
Gojek $0.006 3,259
GroupMe $0.006 1,331
hh $0.006 2,676
KFC $0.006 819
Kaggle $0.006 796
McDonalds $0.006 4,045
Monese $0.006 553
Магнит $0.006 2,328
МВидео $0.006 1,515
OkCupid $0.006 2,694
OVO $0.006 2,034
OLX $0.006 2,469
Paysafecard $0.006 1,230
Proton Mail $0.006 1,514
Payoneer $0.006 2,986
Revolut $0.006 1,908
СпортМастер $0.006 667
Signal $0.006 1,838
Самокат $0.006 724
Tokopedia $0.006 1,623
ВкусВилл $0.006 1,751
Wildberries $0.006 338
Яндекс $0.006 1,792
Zhihu $0.006 301
Weibo $0.006 7,988
Bilibili $0.006 2,323
Venmo $0.006 2,676
Mercari $0.006 1,298
Mail.ru $0.006 4,256
Одноклассники $0.006 3,194
Mamba, MeetMe $0.006 374
LinkedIn $0.006 4,058
Truecaller $0.006 2,424
Ozon $0.006 1,214
Bolt $0.006 2,129
Delivery Club $0.006 7,605
Ola $0.006 1,385
Ticketmaster $0.006 4,122
BIGO LIVE $0.006 1,304
Baidu $0.006 4,860
Clubhouse $0.006 8,181
RedBook $0.006 1,896
Skype $0.006 589
Hinge $0.006 3,147
Indomaret $0.006 732
Subito $0.006 3,987
Bumble $0.006 4,807
TanTan $0.006 3,418
fiverr $0.006 2,089
CAIXA $0.006 2,755
Happn $0.006 6,735
My11Circle $0.006 566
IQOS $0.006 3,179
JDcom $0.006 1,035
Joyride $0.006 2,602
MEGA $0.006 2,645
Tango $0.006 1,614
TenChat $0.006 5,983
Trip $0.006 498
Twilio $0.006 2,347
urent/jet/RuSharing $0.006 683
Wink $0.006 3,232
Wise $0.006 2,137
YAPPY $0.006 1,225
Zoho $0.006 1,981
Zupee $0.006 4,097
Вкусно и Точка $0.006 1,051
Детский мир $0.006 716
Лэтуаль $0.006 906
FarPost $0.006 2,311
DoorDash $0.006 2,049
Ininal $0.006 121
WinzoGame $0.006 6,405
bet365 $0.006 1,825
Nttgame $0.006 2,058
OfferUp $0.006 1,018
Allegro $0.006 1,100
paycell $0.006 907
163СOM $0.006 121
OffGamers $0.006 1,121
Lyft $0.006 717
hily $0.006 1,121
Wolt $0.006 1,121
Zilch $0.006 3,445
Depop $0.006 1,358
Flipkart $0.006 3,869
IRCTC $0.006 3,927
Eneba $0.006 3,186
noon $0.006 2,060
Lotus $0.006 121
GG $0.006 1,058
Justdating $0.006 996
Sravni $0.006 941
Oldubil $0.006 3,616
SoulApp $0.006 2,084
Fruitz $0.006 3,313
Foody $0.006 2,555
Rush $0.006 6,640
kolesa.kz $0.006 248
Swiggy $0.006 2,172
Grab $0.006 2,358
IVI $0.006 2,002
Freelancer $0.006 2,984
Carousell $0.006 428
Paytm $0.006 1,588
99acres $0.006 2,409
Şikayet var $0.006 248
BLIBLI $0.006 337
Linode $0.006 2,106
PicPay $0.006 791
Temu $0.006 1,490
Leboncoin $0.006 1,850
Mercado $0.006 121
Uklon $0.006 908
Rediffmail $0.006 247
Bazos $0.006 1,377
GCash $0.006 4,308
Glovo $0.006 1,958
EscapeFromTarkov $0.006 2,122
Akulaku $0.006 1,869
Betano $0.006 944
Claude (Anthropic) $0.006 2,398
Coca-Cola $0.006 1,480
Foodora $0.006 1,112
FreeNow $0.006 4,259
Fups $0.006 733
Gett $0.006 121
Grailed $0.006 122
Her $0.006 1,148
JivoMart $0.006 6,274
Klarna $0.006 673
Marktplaats $0.006 359
Mera Gaon $0.006 3,662
Paysend $0.006 924
Pinduoduo $0.006 1,599
PlayerAuctions $0.006 2,596
Rambler $0.006 247
Razer $0.006 2,659
Rebtel $0.006 906
Shpock $0.006 1,140
TamTam $0.006 535
Tata Neu $0.006 2,933
Ubisoft $0.006 1,131
Upwork $0.006 907
Банки $0.006 777
Bjp $0.006 3,021
imo $0.01 2,072
inDrive $0.011 888
Meesho $0.011 873
Walmart $0.011 5,183
Apple ID $0.02 4,733
Amazon $0.025 14,809
X (Twitter) $0.039 3,545
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,120
Sixer $0.042 1,120
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.05 1,120
AdaKami $0.051 120
Iti $0.051 120
EarnEasy $0.051 120
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.059 120
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.064 2,512
RummyCulture $0.069 120
Huya $0.071 1,167
Siply $0.078 120
PciPay $0.079 1,120
Rapido $0.079 120
LoveLocal $0.089 336
Citymobil $0.089 390
CommunityGaming $0.089 735
DewuPoison $0.089 282
iQIYI $0.089 426
Likee $0.089 444
Taikang $0.089 264
Ximalaya $0.089 390
Inboxlv $0.089 336
RummyWealth $0.089 300
Akudo $0.089 318
Coindcx $0.089 598
Algida $0.089 372
MobiKwik $0.089 564
Alfa $0.089 354
CourseHero $0.089 282
Uber $0.095 1,120
Google Messages $0.097 4,054
Netflix $0.105 2,821
Spincrush $0.105 2,000+
Nike $0.108 2,775
PGbonus $0.112 508
Hezzl $0.112 508
Вконтакте $0.113 3,310
KuCoinPlay $0.124 427
LYKA $0.13 120
KakaoTalk $0.135 3,122
Skroutz $0.142 120
LINE $0.143 3,845
WeChat $0.152 5,834
Kwai $0.159 1,121
LightChat $0.159 427
Adidas $0.171 670
NimoTV $0.176 120
أي خدمة أخرى $0.188 2,391
kufarby $0.191 120
TradingView $0.195 525
Hermes $0.195 379
Discord $0.206 1,120
GiraBank $0.206 120
Snapchat $0.218 1,482
Dundle $0.218 573
BitClout $0.23 541
Faceit $0.236 120
WestStein $0.236 120
IndiaPlays $0.236 120
ROBINHOOD $0.236 120
IPLwin $0.236 120
LOCO $0.236 120
Grofers $0.236 120
Bukalapak $0.236 120
Kaya $0.236 120
Aitu $0.236 120
PingPong $0.236 120
Magicbricks $0.236 120
Mewt $0.236 120
GyFTR $0.236 120
PharmEasy $0.236 120
G2G $0.236 120
СберМегаМаркет $0.236 120
Probo $0.236 120
Eyecon $0.236 120
tiketcom $0.236 120
Taobao $0.242 1,366
32red $0.242 508
Myntra $0.258 120
Douyu $0.277 427
MPL $0.289 247
ChatGPT (OpenAI) $0.32 4,120
Dent $0.324 1,120
premium.one $0.324 444
Michat $0.348 1,120
99app $0.35 4,196
Quipp $0.359 525
Blued $0.371 337
Paxful $0.371 247
AliExpress $0.395 1,878
HQ Trivia $0.406 426
Cash App $0.411 120
Gemgala $0.411 120
Potato $0.418 427
Wish $0.43 1,120
1688 $0.5 460
icq $0.536 1,120
Keybase $0.559 1,120
Tosla $0.653 247
Yubo $0.653 337
Airbnb $0.665 1,120
Twitch $0.677 1,120
Alibaba $0.712 1,120
RegRu $0.759 426
Miravia $1.065 390
Dominos Pizza $1.144 120
1xBet $2.536 570
4Fun $2.536 246
Stormgain $2.536 444
EasyPay $2.536 462
Megogo $2.536 480
Oppo $2.536 282
米画师Mihuashi $2.536 282
Uplay $2.536 282
CloudChat $2.536 318
Perfluence $2.536 354
Магнит.Маркет $3.177 120
TeenPattiStarpro $3.177 120
PagSmile $3.177 120
RummyLoot $3.177 120

الجزائر على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 4,800+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #31
  • أرقام Multi-SMS لـ 322 خدمة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الجزائر: eBay, Viber, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 241 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الجزائر تبدأ بـ +213. رمز الدولة: DZ.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الجزائر — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $3.177 — الوسيط $0.006 عبر 334 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

334 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), GoFundMe ($0.005), Zomato ($0.006).

رمز الهاتف لدولة الجزائر هو +213. رمز الدولة: DZ.

التحقق حسب الخدمة في الجزائر

رقم وهمي لـ Delivery Club $0.006 رقم وهمي لـ Happn $0.006 رقم وهمي لـ Rush $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006 رقم وهمي لـ TenChat $0.006 رقم وهمي لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم وهمي لـ GCash $0.006 رقم وهمي لـ FreeNow $0.006 رقم مؤقت لـ Mail.ru $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم مؤقت لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ McDonalds $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006

دول شائعة أخرى

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