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أسعار أرقام Author24 تتراوح من $0.006 إلى $0.466 (المتوسط $0.1121 ، الوسيط $0.058 ) في 41 دولة. أرخص من 83 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 41 دولة.