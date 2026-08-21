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رقم مؤقت من أنتيغوا وبربودا مع الكود (+1268)

أرقام أنتيغوا وبربودا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أنتيغوا وبربودا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 47 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 47 خدمة 50K+ رقم 11 تفعيل خلال 30 يوماً +1268 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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55000

قطعة

أفضل 20 خدمة في أنتيغوا وبربودا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

99app
1000 قطعة

$0.049

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Amazon
1000 قطعة

$0.189

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Bumble
1000 قطعة

$0.119

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Coinbase
1000 قطعة

$0.126

Craigslist
1000 قطعة

$0.079

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Dream11
2000 قطعة

$0.074

Flipkart
1000 قطعة

$0.089

Getir
1000 قطعة

$0.071

Googlemessenger
1000 قطعة

$0.225

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hing
1000 قطعة

$0.081

Hopi
2000 قطعة

$0.079

IFood
2000 قطعة

$0.072

IRCTC
2000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.096

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أنتيغوا وبربودا يكلف من $0.039 إلى $0.45 (المتوسط $0.0863، الوسيط $0.07) عبر 47 خدمة. أرخص من 82% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 13
$0.05 – $0.20 32
$0.20 – $0.50 2
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.262 1,000+
Amazon $0.189 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Zupee $0.044 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Ola $0.055 1,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,000+
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 2,000+
Vinted $0.064 2,000+
Subito $0.064 1,000+
Hinge $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
IRCTC $0.07 2,000+
Craigslist $0.079 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Yalla $0.089 1,000+
Flipkart $0.089 1,000+
Myntra $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
Instagram (Threads) $0.096 1,000+
Google Messages $0.097 1,000+
JivoMart $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Coinbase $0.126 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
Telegram $0.45 1,000+

أنتيغوا وبربودا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 11
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 37 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أنتيغوا وبربودا تبدأ بـ +1268. رمز الدولة: AG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أنتيغوا وبربودا — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $0.45 — الوسيط $0.07 عبر 47 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

47 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة أنتيغوا وبربودا هو +1268. رمز الدولة: AG.

التحقق حسب الخدمة في أنتيغوا وبربودا

رقم وهمي لـ WhatsApp $0.262 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Zupee $0.044 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Subito $0.064 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Yemeksepeti $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم وهمي لـ Yalla $0.089 رقم وهمي لـ Myntra $0.089 رقم وهمي لـ my jio $0.089 رقم وهمي لـ Signal $0.095 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.105

دول شائعة أخرى

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