رقم مؤقت من أنتيغوا وبربودا مع الكود (+1268)
أرقام أنتيغوا وبربودا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من أنتيغوا وبربودا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 47 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في أنتيغوا وبربودا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.049
$0.079
$0.189
$0.11
$0.119
$0.04
$0.126
$0.079
$0.049
$0.074
$0.089
$0.071
$0.225
$0.04
$0.081
$0.079
$0.072
$0.07
$0.04
$0.096
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في أنتيغوا وبربودا يكلف من $0.039 إلى $0.45 (المتوسط $0.0863، الوسيط $0.07) عبر 47 خدمة. أرخص من 82% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.262
|1,000+
|Amazon
|$0.189
|1,000+
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Zupee
|$0.044
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|99app
|$0.048
|1,000+
|WinzoGame
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,000+
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|2,000+
|Subito
|$0.064
|1,000+
|Hinge
|$0.07
|1,000+
|Bumble
|$0.07
|1,000+
|IRCTC
|$0.07
|2,000+
|Craigslist
|$0.079
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Yalla
|$0.089
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.096
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|1,000+
|JivoMart
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Coinbase
|$0.126
|1,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|Telegram
|$0.45
|1,000+
أنتيغوا وبربودا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 11
- الأكثر شراءً: WhatsApp
- 37 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام أنتيغوا وبربودا تبدأ بـ +1268. رمز الدولة: AG.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر أنتيغوا وبربودا — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $0.45 — الوسيط $0.07 عبر 47 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة أنتيغوا وبربودا هو +1268. رمز الدولة: AG.