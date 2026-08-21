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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Walmart
|$0.33
|33,438
|✓
|$0.025
|51,280
|✓
|$0.05
|48,158
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.035
|91,284
|✓
|Telegram
|$0.25
|47,912
|✓
|Naver
|$0.04
|50,170
|✓
|Amazon
|$0.08
|61,989
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.04
|83,728
|✓
|$0.8
|84,432
|✓
|Discord
|$0.015
|71,458
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.143
|92,883
|✓
|Signal
|$0.04
|14,132
|✓
|Viber
|$0.069
|76,003
|✓
|Uber
|$0.04
|75,393
|✓
|Snapchat
|$0.04
|81,602
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.034
|91,478
|✓
|Apple ID
|$0.034
|77,060
|✓
|Deliveroo
|$0.05
|4,489
|✓
|RedBook
|$0.02
|94,020
|✓
|Вконтакте
|$0.025
|78,009
|✓
|DiDi
|$0.055
|5,661
|✓
|Payoneer
|$0.119
|13,240
|✓
|Bumble
|$0.05
|5,200
|✓
|Hinge
|$0.035
|16,709
|✓
|Vinted
|$0.05
|78,277
|✓
|GoogleVoice
|$0.169
|14,839
|✓
|eBay
|$0.383
|7,465
|✓
|Her
|$0.062
|14,537
|✓
|Zoho
|$0.3
|6,076
|✓
|Airbnb
|$0.193
|75,930
|✓
|OkCupid
|$0.11
|5,618
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.014
|75,735
|✓
|DoorDash
|$0.357
|13,889
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|Netflix
|$0.083
|77,934
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.1
|79,126
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.029
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|Craigslist
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|79,079
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|Revolut
|$0.15
|5,195
|✓
|Tencent QQ
|$0.017
|76,272
|✓
|Яндекс
|$0.167
|75,078
|✓
|Getir
|$0.47
|74,377
|✓
|Kaggle
|$0.27
|72,203
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|Google Messages
|$0.048
|76,008
|✓
|Taptap Send
|$0.089
|3,831
|✓
|Twilio
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|4,270
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|Mercari
|$0.24
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|Bolt
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|PayPal
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|Proton Mail
|$0.05
|75,556
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|BIGO LIVE
|$0.05
|74,567
|✓
|Depop
|$0.11
|4,875
|✓
|Temu
|$0.42
|5,731
|✓
|Badoo
|$0.54
|5,190
|✓
|Yahoo Mail
|$0.02
|74,155
|✓
|Rumble
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|1,000+
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|Nextdoor
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|5,538
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|Vercel
|$1.38
|4,584
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|Wolt
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|74,956
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|Careem
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|5,405
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|X (Twitter)
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|77,871
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|Nike
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|78,328
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|Baidu
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|5,192
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|Ubisoft
|$0.06
|5,905
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|BotIm
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|1,200
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|Pinduoduo
|$0.135
|72,203
|✓
|Poshmark
|$0.214
|76,637
|✓
|Twitch
|$0.239
|74,945
|✓
|Skout
|$0.24
|5,281
|✓
|Ticketmaster
|$0.3
|75,689
|✓
|Jingdong
|$0.52
|1,000+
|✓
|GoFundMe
|$0.531
|5,373
|✓
|Klarna
|$1.084
|3,725
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|4,365
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|Nttgame
|$0.006
|5,771
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|WorldRemit
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|4,048
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|Coinut
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|Tokopedia
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|ВкусВилл
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|Wildberries
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|Airtel
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|YandexGo
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|Hermes
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|Potato
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|Lebocoin
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|IQOS
|$0.012
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|Lamoda
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|LYKA
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|1,000+
|✓
|mosru
|$0.012
|71,003
|✓
|Wink
|$0.012
|71,003
|✓
|Xiaomi
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|1,200
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.012
|71,003
|✓
|Около
|$0.012
|1,000+
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|Эльдорадо
|$0.012
|71,003
|✓
|Газпром
|$0.012
|1,000+
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|Золотая Корона
|$0.012
|1,000+
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.012
|1,000+
|✓
|FarPost
|$0.012
|71,003
|✓
|Inboxlv
|$0.012
|2,000+
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|QIWl
|$0.012
|2,000+
|✓
|HAPPYTUK
|$0.012
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|Сберчаевые
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|Spartanpoker
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|eWallet
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|1,000+
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|米画师Mihuashi
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|BIP
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|1,000+
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|163СOM
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|Meta
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|Onet
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|WestStein
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|Dostavista
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|✓
|Skroutz
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|PingCode
|$0.012
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|✓
|RummyOla
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|RummyWealth
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|AGIBANK
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|Ace2Three
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|GG
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|1,000+
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|Siply
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|1,000+
|✓
|Thisshop
|$0.012
|1,000+
|✓
|Gittigidiyor
|$0.012
|1,000+
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|RRSA
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|Algida
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|888casino
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|Rozetka
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|FreeChargeApp
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|GiraBank
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|Bykea
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|✓
|Immowelt
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|1,000+
|✓
|Ukrnet
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|✓
|Cathay
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|JungleeRummy
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|1,000+
|✓
|Uplay
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|MoMo
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|PagSmile
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|Roposo
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|RummyLoot
|$0.012
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|AVON
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|CliQQ
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|PicPay
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|Paxful
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|Prom
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|Лейка
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|1,000+
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|irancell
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|All Access
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|BytePlus
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|CDEK
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|ChaingeFinance
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|2,000+
|✓
|Cian
|$0.012
|1,000+
|✓
|CollabAct
|$0.012
|1,000+
|✓
|Feels
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|2,000+
|✓
|Friendtech
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|1,000+
|✓
|GlobalTel
|$0.012
|71,003
|✓
|GoPayz
|$0.012
|1,000+
|✓
|INDOBA
|$0.012
|1,000+
|✓
|iPanelOnline
|$0.012
|1,000+
|✓
|Meituan
|$0.012
|1,000+
|✓
|MotorkuX
|$0.012
|71,003
|✓
|MTR Mobile
|$0.012
|1,000+
|✓
|Muzz
|$0.012
|2,000+
|✓
|NRJ Music Awards
|$0.012
|1,000+
|✓
|Ozan SuperApp
|$0.012
|70,003
|✓
|PizzaHut
|$0.012
|1,000+
|✓
|Playerzpot
|$0.012
|1,000+
|✓
|Royal Canin
|$0.012
|1,000+
|✓
|Tuul
|$0.012
|1,000+
|✓
|Uzum
|$0.012
|1,000+
|✓
|Voi
|$0.012
|1,000+
|✓
|Yonogames
|$0.012
|1,000+
|✓
|YouDo
|$0.012
|1,000+
|✓
|Zasilkovna
|$0.012
|1,000+
|✓
|Ziglu
|$0.012
|1,000+
|✓
|Аптека Апрель
|$0.012
|1,000+
|✓
|БлинБери
|$0.012
|1,000+
|✓
|Город
|$0.012
|1,000+
|✓
|Почта России
|$0.012
|1,000+
|✓
|Профи
|$0.012
|1,000+
|✓
|Система Город
|$0.012
|1,000+
|✓
|CoinFantasy
|$0.012
|1,000+
|✓
|NMI
|$0.012
|1,000+
|✓
|51exchange
|$0.012
|1,000+
|✓
|Bjp
|$0.012
|1,000+
|✓
|Sixer
|$0.012
|1,000+
|✓
|Winmatch
|$0.012
|1,000+
|✓
|Winzap
|$0.012
|1,000+
|✓
|99Game
|$0.012
|1,000+
|✓
|Unibit11
|$0.012
|1,000+
|✓
|Swarail
|$0.012
|1,000+
|✓
|Bingo101
|$0.012
|1,000+
|✓
|Sbmurban
|$0.012
|1,000+
|✓
|okk4.bet
|$0.012
|1,000+
|✓
|Ludo24
|$0.012
|1,000+
|✓
|Kleinanzeigen
|$0.012
|1,000+
|✓
|WonderTicket
|$0.012
|1,000+
|✓
|Innopay
|$0.012
|1,000+
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.014
|75,201
|✓
|Steam
|$0.015
|74,420
|✓
|Grindr
|$0.016
|5,857
|✓
|Одноклассники
|$0.016
|75,953
|✓
|Delivery Club
|$0.018
|72,003
|✓
|Happn
|$0.018
|4,874
|✓
|PlayerAuctions
|$0.018
|2,200
|✓
|AOL
|$0.019
|75,416
|✓
|imo
|$0.02
|76,262
|✓
|Столото
|$0.026
|1,000+
|✓
|GalaxyChat
|$0.026
|1,000+
|✓
|AptekaRU
|$0.026
|1,000+
|✓
|KakaoTalk
|$0.034
|78,304
|✓
|Blizzard
|$0.04
|75,255
|✓
|foodpanda
|$0.04
|7,396
|✓
|ДругВокруг
|$0.04
|72,003
|✓
|WinzoGame
|$0.04
|74,203
|✓
|Rambler
|$0.04
|5,072
|✓
|SHEIN
|$0.044
|2,000+
|✓
|LINE
|$0.048
|9,605
|✓
|WooHoo
|$0.048
|1,000+
|✓
|Shopee
|$0.05
|6,805
|✓
|Yalla
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|6,248
|✓
|Coinbase
|$0.05
|75,294
|✓
|Lazada
|$0.05
|72,003
|✓
|Michat
|$0.05
|72,003
|✓
|BlaBlaCar
|$0.05
|2,000+
|✓
|OLX
|$0.05
|75,975
|✓
|$0.05
|74,203
|✓
|Mamba, MeetMe
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|✓
|Amasia
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|71,203
|✓
|Skype
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|4,956
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|Subito
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|icq
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|2,000+
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|PaddyPower
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|G2G
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|72,003
|✓
|Glovo
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|2,000+
|✓
|PlayTime
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|1,000+
|✓
|Railone
|$0.053
|1,001
|✓
|IRCTC
|$0.056
|4,200
|✓
|CloudChat
|$0.058
|72,003
|✓
|MobiKwik
|$0.063
|1,000+
|✓
|Dream11
|$0.064
|72,003
|✓
|Dominos Pizza
|$0.065
|2,000+
|✓
|Paytm
|$0.066
|1,200
|✓
|kolesa.kz
|$0.07
|2,000+
|✓
|TenChat
|$0.071
|1,000+
|✓
|Stripe
|$0.075
|1,000+
|✓
|LoveLocal
|$0.079
|1,000+
|✓
|Joyride
|$0.079
|1,000+
|✓
|Детский мир
|$0.079
|1,000+
|✓
|ЗдравСити
|$0.079
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.079
|1,000+
|✓
|Yubo
|$0.079
|1,000+
|✓
|IndiaPlays
|$0.079
|1,000+
|✓
|Zilch
|$0.079
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|IPLwin
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|Stormgain
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|iQIYI
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|NimoTV
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|Oldubil
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|StockyDodo
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|TamTam
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|This Fate
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|ZUS Coffee
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|Банки
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|Ola
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|Linode
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|Flip
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|✓
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|Spincrush
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|BPJSTK
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|✓
|ENILIVE
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|Beget
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|СберМаркет
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|LUKOIL-AZS
|$0.12
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|Ximalaya
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|Marlboro
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|СберАптека
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|neftm
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|Kirana
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|GCash
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|Autoru
|$0.12
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|BCA Syariah
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|My11Circle
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|Dosi
|$0.129
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|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.135
|5,078
|✓
|Trip
|$0.141
|1,200
|✓
|Grab
|$0.141
|5,314
|✓
|Meitu
|$0.141
|1,200
|✓
|Gopuff
|$0.143
|1,000+
|✓
|Likee
|$0.145
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|✓
|Blued
|$0.149
|2,000+
|✓
|FreeNow
|$0.151
|1,200
|✓
|Venmo
|$0.154
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|✓
|Ozon
|$0.155
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|✓
|Lyft
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|75,539
|✓
|Chispa
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|1,200
|✓
|Taikang
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|1,000+
|✓
|Feeld
|$0.17
|75,862
|✓
|Sravni
|$0.189
|1,000+
|✓
|Foodora
|$0.189
|5,866
|✓
|Zalo
|$0.19
|5,973
|✓
|Zupee
|$0.19
|74,003
|✓
|JDcom
|$0.198
|4,553
|✓
|Idealista
|$0.2
|1,200
|✓
|Eneba
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|1,000+
|✓
|Justdating
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|1,200
|✓
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|✓
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|✓
|Paybis
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|1,000+
|✓
|Zomato
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|✓
|Coca-Cola
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|✓
|Clubhouse
|$0.244
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|✓
|Carousell
|$0.251
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|✓
|VFS GLOBAL
|$0.253
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|✓
|Hezzl
|$0.259
|2,000+
|✓
|Dhani
|$0.259
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|✓
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|✓
|Şikayet var
|$0.26
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|✓
|Quipp
|$0.266
|1,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.27
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|✓
|myGLO
|$0.27
|1,000+
|✓
|Ankama
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|5,155
|✓
|Adidas
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|✓
|OfferUp
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|✓
|Freelancer
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|5,965
|✓
|Wish
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|✓
|99app
|$0.298
|5,683
|✓
|paycell
|$0.31
|4,413
|✓
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|$0.325
|1,000+
|✓
|Oppo
|$0.33
|2,000+
|✓
|hily
|$0.33
|74,951
|✓
|Mercado
|$0.33
|3,770
|✓
|Tango
|$0.333
|1,200
|✓
|ROBINHOOD
|$0.346
|1,000+
|✓
|RegRu
|$0.36
|70,203
|✓
|EasyPay
|$0.36
|1,200
|✓
|OffGamers
|$0.36
|3,250
|✓
|SneakersnStuff
|$0.36
|71,203
|✓
|Potato Chat
|$0.372
|2,000+
|✓
|1xBet
|$0.378
|1,200
|✓
|CAIXA
|$0.38
|4,483
|✓
|Zhihu
|$0.384
|1,000+
|✓
|OneForma
|$0.39
|4,857
|✓
|Dent
|$0.4
|72,003
|✓
|Womply
|$0.4
|3,000
|✓
|DewuPoison
|$0.4
|2,200
|✓
|CourseHero
|$0.4
|2,200
|✓
|Mail.ru
|$0.413
|76,016
|✓
|Truecaller
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|72,203
|✓
|Taobao
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|1,200
|✓
|Razer
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|5,124
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|Papara
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|Cash App
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|✓
|Netease
|$0.5
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|BeReal
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|✓
|Astropay
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|✓
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|1,000+
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|✓
|TanTan
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|✓
|Магнит
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|✓
|CommunityGaming
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|✓
|Bunq
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|✓
|BitClout
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|✓
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|✓
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|GroupMe
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|4Fun
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|✓
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|✓
|Hepsiburadacom
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|4,786
|✓
|Trendyol
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|✓
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|1,200
|✓
|Магнит.Маркет
|$0.688
|200
|✓
|KFC
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|✓
|McDonalds
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|73,929
|✓
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|$0.688
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|✓
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|✓
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|✓
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|$0.688
|72,003
|✓
|KuCoinPlay
|$0.688
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|✓
|urent/jet/RuSharing
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|✓
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|TeenPattiStarpro
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|MonobankIndia
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|Alibaba
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|Yemeksepeti
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|✓
|SmartyPig
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|2,000+
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|✓
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|$1.02
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|✓
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|СушиВёсла
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|4,511
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|4,825
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|3,365
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