رقم مؤقت من جورجيا مع الكود (+995)
أرقام جورجيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جورجيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 374 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في جورجيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.025
$0.492
$0.01
$0.263
$0.312
$0.006
$0.131
$0.083
$0.066
$0.44
$0.302
$0.006
$0.496
$0.006
$0.095
$0.273
$2.56
$1.729
$2.56
$0.015
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جورجيا يكلف من $0.005 إلى $3.256 (المتوسط $0.2491، الوسيط $0.006) عبر 374 خدمة. أرخص من 50% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 363 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.017
|6,003
|✓
|$0.01
|5,012
|✓
|$0.263
|4,014
|✓
|Viber
|$0.17
|3,031
|✓
|Вконтакте
|$0.312
|3,031
|✓
|$0.44
|13,581
|✓
|Apple ID
|$0.302
|11,031
|✓
|X (Twitter)
|$0.08
|1,070
|✓
|Wolt
|$0.07
|2,034
|✓
|PayPal
|$0.877
|3,039
|✓
|WellF
|$0.005
|72
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|2,034
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|1,178
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|2,033
|✓
|Steam
|$0.006
|2,038
|✓
|Blizzard
|$0.006
|2,046
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,347
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|$0.006
|2,040
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|4,074
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|38
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,017
|✓
|Nike
|$0.006
|2,041
|✓
|Shopee
|$0.006
|1,067
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1,040
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|42
|✓
|Zomato
|$0.006
|3,981
|✓
|Yalla
|$0.006
|1,038
|✓
|Skout
|$0.006
|3,530
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,084
|✓
|AOL
|$0.006
|2,055
|✓
|Lazada
|$0.006
|1,074
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|2,043
|✓
|Careem
|$0.006
|1,349
|✓
|Papara
|$0.006
|2,071
|✓
|DiDi
|$0.006
|2,930
|✓
|Astropay
|$0.006
|89
|✓
|Getir
|$0.006
|1,040
|✓
|Hopi
|$0.006
|2,034
|✓
|IFood
|$0.006
|2,038
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,502
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|6,777
|✓
|Dream11
|$0.006
|2,015
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|1,058
|✓
|Trendyol
|$0.006
|1,213
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,094
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|2,735
|✓
|Badoo
|$0.006
|3,883
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|Beget
|$0.006
|404
|✓
|DANA
|$0.006
|832
|✓
|dodopizza
|$0.006
|34
|✓
|Drom
|$0.006
|1,166
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|43
|✓
|Metro
|$0.006
|768
|✓
|Gojek
|$0.006
|568
|✓
|GroupMe
|$0.006
|963
|✓
|hh
|$0.006
|72
|✓
|KFC
|$0.006
|725
|✓
|Kaggle
|$0.006
|34
|✓
|Lenta
|$0.006
|63
|✓
|McDonalds
|$0.006
|1,103
|✓
|Monese
|$0.006
|1,120
|✓
|Магнит
|$0.006
|60
|✓
|МВидео
|$0.006
|84
|✓
|OkCupid
|$0.006
|913
|✓
|OVO
|$0.006
|608
|✓
|OLX
|$0.006
|305
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|656
|✓
|Payoneer
|$0.006
|150
|✓
|Revolut
|$0.006
|703
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|43
|✓
|Signal
|$0.006
|2,034
|✓
|Самокат
|$0.006
|40
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|653
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|63
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1,220
|✓
|Яндекс
|$0.006
|54
|✓
|Zhihu
|$0.006
|394
|✓
|$0.006
|3,339
|✓
|Bilibili
|$0.006
|628
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,044
|✓
|Mercari
|$0.006
|610
|✓
|Vinted
|$0.006
|2,043
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|203
|✓
|Юла
|$0.006
|29
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|7,426
|✓
|$0.006
|2,048
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,391
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,112
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|646
|✓
|Ola
|$0.006
|46
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|2,066
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|58
|✓
|Baidu
|$0.006
|3,066
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|1,100
|✓
|RedBook
|$0.006
|242
|✓
|Skype
|$0.006
|898
|✓
|99app
|$0.006
|1,583
|✓
|Hinge
|$0.006
|1,055
|✓
|Indomaret
|$0.006
|1,040
|✓
|Subito
|$0.006
|1,040
|✓
|Bumble
|$0.006
|3,051
|✓
|TanTan
|$0.006
|687
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,671
|✓
|CAIXA
|$0.006
|885
|✓
|My11Circle
|$0.006
|403
|✓
|IQOS
|$0.006
|874
|✓
|JDcom
|$0.006
|84
|✓
|Joyride
|$0.006
|60
|✓
|Lamoda
|$0.006
|90
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|16
|✓
|MEGA
|$0.006
|547
|✓
|Tango
|$0.006
|801
|✓
|TenChat
|$0.006
|625
|✓
|Trip
|$0.006
|294
|✓
|Twilio
|$0.006
|1,138
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|546
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|Wink
|$0.006
|950
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|$0.006
|916
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|YAPPY
|$0.006
|10
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|2,034
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|Zupee
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|2,049
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|Вкусно и Точка
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|43
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|12
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|FarPost
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|Taptap Send
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|$0.058
|5
|✓
|Siply
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|5
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|FreeChargeApp
|$0.058
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|kufarby
|$0.058
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|RummyCulture
|$0.058
|5
|✓
|Naver
|$0.063
|3,039
|✓
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|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Pivko24
|$0.064
|33
|✓
|Happn
|$0.065
|8,435
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.066
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|✓
|PciPay
|$0.079
|1,005
|✓
|Rapido
|$0.079
|5
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.083
|4,399
|✓
|Amazon
|$0.087
|8,387
|✓
|Bolt
|$0.089
|2,036
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Uber
|$0.1
|1,033
|✓
|Glovo
|$0.1
|14,361
|✓
|Grindr
|$0.102
|2,064
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|LoveLocal
|$0.112
|329
|✓
|Citymobil
|$0.112
|609
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|545
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|321
|✓
|Huya
|$0.112
|429
|✓
|iQIYI
|$0.112
|573
|✓
|Likee
|$0.112
|681
|✓
|Taikang
|$0.112
|257
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|473
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|454
|✓
|RummyWealth
|$0.112
|382
|✓
|Akudo
|$0.112
|365
|✓
|Coindcx
|$0.112
|501
|✓
|Algida
|$0.112
|526
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|365
|✓
|Alfa
|$0.112
|437
|✓
|CourseHero
|$0.112
|321
|✓
|Potato Chat
|$0.122
|33
|✓
|Wish
|$0.125
|33
|✓
|WestStein
|$0.125
|33
|✓
|Google Messages
|$0.131
|1,000+
|NimoTV
|$0.139
|5
|✓
|Skroutz
|$0.142
|33
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.146
|2,052
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.18
|3,015
|✓
|Discord
|$0.183
|2,033
|✓
|SneakersnStuff
|$0.189
|33
|✓
|Snapchat
|$0.195
|1,256
|✓
|RegRu
|$0.218
|581
|✓
|Faceit
|$0.236
|33
|✓
|Bukalapak
|$0.236
|33
|✓
|Aitu
|$0.236
|33
|✓
|PingPong
|$0.236
|33
|✓
|icq
|$0.236
|33
|✓
|G2G
|$0.236
|33
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.236
|33
|✓
|Eyecon
|$0.236
|33
|✓
|Asda
|$0.236
|33
|✓
|Cash App
|$0.242
|5
|✓
|IndiaPlays
|$0.242
|5
|✓
|ROBINHOOD
|$0.242
|5
|✓
|LOCO
|$0.242
|5
|✓
|Grofers
|$0.242
|5
|✓
|Kaya
|$0.242
|5
|✓
|Mewt
|$0.242
|5
|✓
|GyFTR
|$0.242
|5
|✓
|Probo
|$0.242
|5
|✓
|Lydia
|$0.242
|5
|✓
|1688
|$0.255
|58
|✓
|Michat
|$0.265
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