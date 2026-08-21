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رقم مؤقت من جورجيا مع الكود (+995)

أرقام جورجيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من جورجيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 374 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 374 خدمة 380K+ رقم 520+ تفعيل خلال 30 يوماً +995 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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جورجيا
389103

قطعة

أفضل 20 خدمة في جورجيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
7017 قطعة

$0.025

Telegram
3344 قطعة

$0.492

facebook
5016 قطعة

$0.01

Whatsapp
2023 قطعة

$0.263

Вконтакте
3068 قطعة

$0.312

Yahoo
38 قطعة

$0.006

Amazon
9949 قطعة

$0.131

Alipay/Alibaba/1688
3327 قطعة

$0.083

TikTok/Douyin
3224 قطعة

$0.066

WeChat
3048 قطعة

$0.44

Apple
11032 قطعة

$0.302

AliExpress
41 قطعة

$0.006

Alibaba
2034 قطعة

$0.496

GMX
70 قطعة

$0.006

163СOM
364 قطعة

$0.095

1688
59 قطعة

$0.273

1хbet
862 قطعة

$2.56

32red
859 قطعة

$1.729

4Fun
222 قطعة

$2.56

888casino
6 قطعة

$0.015

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في جورجيا يكلف من $0.005 إلى $3.256 (المتوسط $0.2491، الوسيط $0.006) عبر 374 خدمة. أرخص من 50% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 363 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 Grab $0.006 Leboncoin $0.006 Mamba, MeetMe $0.006 Freelancer $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 234
$0.05 – $0.20 58
$0.20 – $0.50 38
أكثر من $0.50 44
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.017 6,003
Facebook $0.01 5,012
WhatsApp $0.263 4,014
Viber $0.17 3,031
Вконтакте $0.312 3,031
WeChat $0.44 13,581
Apple ID $0.302 11,031
X (Twitter) $0.08 1,070
Wolt $0.07 2,034
PayPal $0.877 3,039
WellF $0.005 72
KakaoTalk $0.006 2,034
eBay $0.006 2,037
Kwai $0.006 1,178
LINE $0.006 2,033
Steam $0.006 2,038
Blizzard $0.006 2,046
GoogleVoice $0.006 1,347
Netflix $0.006 2,040
foodpanda $0.006 4,074
Yahoo Mail $0.006 38
Craigslist $0.006 1,017
Nike $0.006 2,041
Shopee $0.006 1,067
Moneylion $0.006 1,040
Tencent QQ $0.006 42
Zomato $0.006 3,981
Yalla $0.006 1,038
Skout $0.006 3,530
Coinbase $0.006 1,084
AOL $0.006 2,055
Lazada $0.006 1,074
Deliveroo $0.006 2,043
Careem $0.006 1,349
Papara $0.006 2,071
DiDi $0.006 2,930
Astropay $0.006 89
Getir $0.006 1,040
Hopi $0.006 2,034
IFood $0.006 2,038
Zalo $0.006 1,502
Hepsiburadacom $0.006 6,777
Dream11 $0.006 2,015
Yemeksepeti $0.006 1,058
Trendyol $0.006 1,213
Poshmark $0.006 1,094
BlaBlaCar $0.006 2,735
Badoo $0.006 3,883
Beget $0.006 404
DANA $0.006 832
dodopizza $0.006 34
Drom $0.006 1,166
ДругВокруг $0.006 43
Metro $0.006 768
Gojek $0.006 568
GroupMe $0.006 963
hh $0.006 72
KFC $0.006 725
Kaggle $0.006 34
Lenta $0.006 63
McDonalds $0.006 1,103
Monese $0.006 1,120
Магнит $0.006 60
МВидео $0.006 84
OkCupid $0.006 913
OVO $0.006 608
OLX $0.006 305
Paysafecard $0.006 656
Payoneer $0.006 150
Revolut $0.006 703
СпортМастер $0.006 43
Signal $0.006 2,034
Самокат $0.006 40
Tokopedia $0.006 653
ВкусВилл $0.006 63
Wildberries $0.006 1,220
Яндекс $0.006 54
Zhihu $0.006 394
Weibo $0.006 3,339
Bilibili $0.006 628
Venmo $0.006 1,044
Mercari $0.006 610
Vinted $0.006 2,043
Одноклассники $0.006 203
Юла $0.006 29
Mamba, MeetMe $0.006 7,426
LinkedIn $0.006 2,048
Truecaller $0.006 1,391
Ozon $0.006 1,112
Delivery Club $0.006 646
Ola $0.006 46
Ticketmaster $0.006 2,066
BIGO LIVE $0.006 58
Baidu $0.006 3,066
Clubhouse $0.006 1,100
RedBook $0.006 242
Skype $0.006 898
99app $0.006 1,583
Hinge $0.006 1,055
Indomaret $0.006 1,040
Subito $0.006 1,040
Bumble $0.006 3,051
TanTan $0.006 687
fiverr $0.006 1,671
CAIXA $0.006 885
My11Circle $0.006 403
IQOS $0.006 874
JDcom $0.006 84
Joyride $0.006 60
Lamoda $0.006 90
LUKOIL-AZS $0.006 16
MEGA $0.006 547
Tango $0.006 801
TenChat $0.006 625
Trip $0.006 294
Twilio $0.006 1,138
urent/jet/RuSharing $0.006 546
Wink $0.006 950
Wise $0.006 916
YAPPY $0.006 10
Zoho $0.006 2,034
Zupee $0.006 2,049
Вкусно и Точка $0.006 43
Детский мир $0.006 12
FarPost $0.006 512
DoorDash $0.006 832
Ininal $0.006 34
Taptap Send $0.006 63
WinzoGame $0.006 1,526
bet365 $0.006 72
Nttgame $0.006 34
OfferUp $0.006 95
Allegro $0.006 44
paycell $0.006 36
BIP $0.006 34
163СOM $0.006 358
Betfair $0.006 55
OffGamers $0.006 109
Lyft $0.006 39
cryptocom $0.006 93
Dostavista $0.006 115
hily $0.006 285
Fotka $0.006 89
Zilch $0.006 40
Depop $0.006 74
Flipkart $0.006 1,039
IRCTC $0.006 2,040
Eneba $0.006 76
noon $0.006 2,044
AGIBANK $0.006 38
Lotus $0.006 8
GG $0.006 69
Justdating $0.006 296
Codashop $0.006 95
Sravni $0.006 267
Oldubil $0.006 54
SoulApp $0.006 75
Fruitz $0.006 503
Foody $0.006 2,049
Rush $0.006 462
Rozetka $0.006 44
kolesa.kz $0.006 162
Swiggy $0.006 869
Grab $0.006 9,469
IVI $0.006 358
Weverse $0.006 43
Chispa $0.006 43
Immowelt $0.006 43
AliExpress $0.006 30
Meesho $0.006 718
SamsungShop $0.006 65
Freelancer $0.006 7,275
Carousell $0.006 379
Paytm $0.006 515
99acres $0.006 448
Şikayet var $0.006 2,034
BLIBLI $0.006 583
AVON $0.006 22
Linode $0.006 841
PicPay $0.006 303
Temu $0.006 1,309
Leboncoin $0.006 7,864
РСА $0.006 40
PaddyPower $0.006 34
Mercado $0.006 42
Uklon $0.006 39
Rediffmail $0.006 235
Prom $0.006 43
Bazos $0.006 61
GCash $0.006 56
EscapeFromTarkov $0.006 2,059
Akulaku $0.006 370
Betano $0.006 36
Bunq $0.006 61
Casino/bet/gambling $0.006 34
Claude (Anthropic) $0.006 64
Coca-Cola $0.006 63
Feeld $0.006 66
Foodora $0.006 43
FreeNow $0.006 54
Fups $0.006 12
Gett $0.006 34
GMX $0.006 59
Grailed $0.006 33
Greggs $0.006 39
Her $0.006 15
JivoMart $0.006 1,032
KION $0.006 34
Klarna $0.006 36
Marktplaats $0.006 34
Mera Gaon $0.006 23
myboost $0.006 13
Paysend $0.006 91
Pinduoduo $0.006 513
PlayerAuctions $0.006 66
Rambler $0.006 358
Razer $0.006 47
Rebtel $0.006 38
Shpock $0.006 41
TamTam $0.006 6
Tata Neu $0.006 38
Ubisoft $0.006 44
Upwork $0.006 34
VFS GLOBAL $0.006 44
Walmart $0.006 2,042
СушиВёсла $0.006 39
Bjp $0.006 18
Avito $0.015 5
Mail.ru $0.015 59
Seosprint $0.015 5
Amasia $0.015 33
888casino $0.015 5
Proton Mail $0.036 2,039
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.04 1,005
Sixer $0.042 1,005
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,005
AdaKami $0.051 5
Iti $0.051 5
NMI $0.052 2,000+
CallApp $0.058 5
LYKA $0.058 5
Okko $0.058 5
Author24 $0.058 5
Siply $0.058 5
FreeChargeApp $0.058 5
kufarby $0.058 33
RummyCulture $0.058 5
Naver $0.063 3,039
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.063 4,033
Womply $0.064 1,000+
Pivko24 $0.064 33
Happn $0.065 8,435
TikTok (Douyin) $0.066 3,225
PciPay $0.079 1,005
Rapido $0.079 5
Alipay/Alibaba/1688 $0.083 4,399
Amazon $0.087 8,387
Bolt $0.089 2,036
my jio $0.089 1,000+
Uber $0.1 1,033
Glovo $0.1 14,361
Grindr $0.102 2,064
Spincrush $0.105 1,000+
LoveLocal $0.112 329
Citymobil $0.112 609
CommunityGaming $0.112 545
DewuPoison $0.112 321
Huya $0.112 429
iQIYI $0.112 573
Likee $0.112 681
Taikang $0.112 257
Ximalaya $0.112 473
Inboxlv $0.112 454
RummyWealth $0.112 382
Akudo $0.112 365
Coindcx $0.112 501
Algida $0.112 526
MobiKwik $0.112 365
Alfa $0.112 437
CourseHero $0.112 321
Potato Chat $0.122 33
Wish $0.125 33
WestStein $0.125 33
Google Messages $0.131 1,000+
NimoTV $0.139 5
Skroutz $0.142 33
ChatGPT (OpenAI) $0.146 2,052
Google (Gmail / YouTube) $0.18 3,015
Discord $0.183 2,033
SneakersnStuff $0.189 33
Snapchat $0.195 1,256
RegRu $0.218 581
Faceit $0.236 33
Bukalapak $0.236 33
Aitu $0.236 33
PingPong $0.236 33
icq $0.236 33
G2G $0.236 33
СберМегаМаркет $0.236 33
Eyecon $0.236 33
Asda $0.236 33
Cash App $0.242 5
IndiaPlays $0.242 5
ROBINHOOD $0.242 5
LOCO $0.242 5
Grofers $0.242 5
Kaya $0.242 5
Mewt $0.242 5
GyFTR $0.242 5
Probo $0.242 5
Lydia $0.242 5
1688 $0.255 58
Michat $0.265 7,000
Dosi $0.265 58
imo $0.289 1,063
PharmEasy $0.3 30
HQ Trivia $0.359 609
Cathay $0.359 83
Telegram $0.365 3,428
Adidas $0.418 2,033
Magicbricks $0.422 5
Gemgala $0.422 5
Airbnb $0.43 2,032
CliQQ $0.453 58
Alibaba $0.496 2,033
Twitch $0.512 33
TradingView $0.524 335
GiraBank $0.545 33
Keybase $0.548 58
MPL $0.618 108
Myntra $0.653 33
Paxful $0.748 108
Blued $0.783 288
Potato $0.795 378
EarnEasy $0.936 5
Tosla $0.948 108
Dundle $1.077 1,455
Yubo $1.077 288
Paybis $1.115 5
Dominos Pizza $1.143 33
أي خدمة أخرى $1.148 7,866
BitClout $1.159 1,195
Perfluence $1.159 687
Taobao $1.243 7,955
KuCoinPlay $1.524 706
32red $1.618 858
Hezzl $1.653 922
Douyu $1.724 742
premium.one $1.724 750
Quipp $1.783 922
GoFundMe $1.865 6,405
CloudChat $1.912 615
Oppo $1.924 507
1xBet $2.559 861
Dent $2.559 1,041
4Fun $2.559 221
LightChat $2.559 545
PGbonus $2.559 725
Stormgain $2.559 645
EasyPay $2.559 753
Hermes $2.559 437
Megogo $2.559 725
米画师Mihuashi $2.559 293
Uplay $2.559 321
Магнит.Маркет $3.171 33
PagSmile $3.171 33
TeenPattiStarpro $3.256 5
RummyLoot $3.256 5

جورجيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 520+
  • أرقام Multi-SMS لـ 363 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في جورجيا: Apple ID, X (Twitter)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 259 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام جورجيا تبدأ بـ +995. رمز الدولة: GE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر جورجيا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $3.256 — الوسيط $0.006 عبر 374 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

374 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), Grab ($0.006), Leboncoin ($0.006).

رمز الهاتف لدولة جورجيا هو +995. رمز الدولة: GE.

التحقق حسب الخدمة في جورجيا

رقم وهمي لـ Viber $0.17 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.08 رقم مؤقت لـ Wolt $0.07 رقم وهمي لـ PayPal $0.877 رقم وهمي لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Zomato $0.006 رقم مؤقت لـ Badoo $0.006 رقم وهمي لـ Skout $0.006 رقم وهمي لـ Weibo $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم مؤقت لـ DiDi $0.006 رقم مؤقت لـ BlaBlaCar $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ EscapeFromTarkov $0.006 رقم وهمي لـ AOL $0.006 رقم مؤقت لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ Foody $0.006

دول شائعة أخرى

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