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أسعار أرقام AGIBANK تتراوح من $0.006 إلى $0.466 (المتوسط $0.0564 ، الوسيط $0.006 ) في 69 دولة. أرخص من 94 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 69 دولة.