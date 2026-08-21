أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Gemgala — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Gemgala أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Gemgala مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 44 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 44 دولة 320K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Gemgala
322849
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Gemgala
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
158551 قطعة
$0.017
134 قطعة
$0.688
8 قطعة
$0.688
41109 قطعة
$0.688
1995 قطعة
$0.688
3633 قطعة
$0.688
71003 قطعة
$0.688
16 قطعة
$3.635
1066 قطعة
$0.185
122 قطعة
$0.055
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Gemgala تتراوح من $0.002 إلى $3.635 (المتوسط $0.6739، الوسيط $0.408) في 44 دولة. أرقام Multi-SMS في 44 دولة.
الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 تشيلي $0.006 تنزانيا $0.012 إندونيسيا $0.016 أوكرانيا $0.055
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 4
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 16
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,439
|✓
|تشيلي
|$0.006
|2,928
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|إندونيسيا
|$0.016
|158,551
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|122
|✓
|أوزبكستان
|$0.185
|1,066
|✓
|الكاميرون
|$0.185
|22
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|نيوزيلندا
|$0.222
|28
|✓
|كازاخستان
|$0.258
|1,066
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|إسرائيل
|$0.335
|1,842
|✓
|إثيوبيا
|$0.404
|90
|✓
|تونس
|$0.404
|120
|✓
|مالي
|$0.404
|111
|✓
|العراق
|$0.404
|1,496
|✓
|توغو
|$0.404
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.404
|5
|✓
|لبنان
|$0.404
|24
|✓
|منغوليا
|$0.406
|36
|✓
|نيجيريا
|$0.408
|1
|✓
|مدغشقر
|$0.408
|51
|✓
|الجزائر
|$0.411
|1,629
|✓
|الكويت
|$0.422
|1
|✓
|جورجيا
|$0.422
|6
|✓
|بوليفيا
|$0.422
|2
|✓
|سويسرا
|$0.437
|6
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.688
|8
|✓
|مصر
|$0.688
|10,041
|✓
|البرازيل
|$0.688
|134
|✓
|ميانمار
|$0.688
|3,633
|✓
|كولومبيا
|$0.688
|1,995
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.688
|71,003
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|4,066
|✓
|كندا
|$0.688
|41,109
|✓
|بولندا
|$0.897
|62
|✓
|جمهورية التشيك
|$1.222
|32
|✓
|هولندا
|$1.288
|7,231
|✓
|المغرب
|$2.205
|769
|✓
|إستونيا
|$2.226
|239
|✓
|رومانيا
|$2.226
|44
|✓
|كرواتيا
|$2.226
|35
|✓
|أستراليا
|$3.635
|16
|✓
Gemgala على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 44 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Gemgala — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم Gemgala حسب الدولة
رقم الكاميرون مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مؤقت $0.192 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.222 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم الفلبين مع الكود $0.295 رقم فرنسا مع الكود $0.295 رقم إسرائيل مع الكود $0.335 رقم العراق مؤقت $0.404 رقم تونس مؤقت $0.404 رقم مالي مع الكود $0.404 رقم إثيوبيا مؤقت $0.404 رقم توغو مؤقت $0.404 رقم لبنان مؤقت $0.404 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.404 رقم منغوليا مع الكود $0.406 رقم مدغشقر مؤقت $0.408 رقم نيجيريا مؤقت $0.408 رقم الجزائر مع الكود $0.411 رقم جورجيا مؤقت $0.422 رقم بوليفيا مع الكود $0.422
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