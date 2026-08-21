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رقم وهمي مؤقت لـ Gemgala — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Gemgala أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Gemgala مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 44 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 44 دولة 320K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Gemgala
322849

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Gemgala

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
158551 قطعة

$0.017

البرازيل
134 قطعة

$0.688

جنوب أفريقيا
8 قطعة

$0.688

كندا
41109 قطعة

$0.688

كولومبيا
1995 قطعة

$0.688

ميانمار
3633 قطعة

$0.688

الولايات المتحدة
71003 قطعة

$0.688

أستراليا
16 قطعة

$3.635

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.185

أوكرانيا
122 قطعة

$0.055

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Gemgala تتراوح من $0.002 إلى $3.635 (المتوسط $0.6739، الوسيط $0.408) في 44 دولة. أرقام Multi-SMS في 44 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 تشيلي $0.006 تنزانيا $0.012 إندونيسيا $0.016 أوكرانيا $0.055

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 4
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 16
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
فنزويلا $0.002 1,439
تشيلي $0.006 2,928
تنزانيا $0.012 9,620
إندونيسيا $0.016 158,551
أوكرانيا $0.055 122
أوزبكستان $0.185 1,066
الكاميرون $0.185 22
سريلانكا $0.192 1
نيوزيلندا $0.222 28
كازاخستان $0.258 1,066
فرنسا $0.295 715
الفلبين $0.295 1,389
إسرائيل $0.335 1,842
إثيوبيا $0.404 90
تونس $0.404 120
مالي $0.404 111
العراق $0.404 1,496
توغو $0.404 65
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.404 5
لبنان $0.404 24
منغوليا $0.406 36
نيجيريا $0.408 1
مدغشقر $0.408 51
الجزائر $0.411 1,629
الكويت $0.422 1
جورجيا $0.422 6
بوليفيا $0.422 2
سويسرا $0.437 6
جنوب أفريقيا $0.688 8
مصر $0.688 10,041
البرازيل $0.688 134
ميانمار $0.688 3,633
كولومبيا $0.688 1,995
الولايات المتحدة $0.688 71,003
المملكة المتحدة $0.688 4,066
كندا $0.688 41,109
بولندا $0.897 62
جمهورية التشيك $1.222 32
هولندا $1.288 7,231
المغرب $2.205 769
إستونيا $2.226 239
رومانيا $2.226 44
كرواتيا $2.226 35
أستراليا $3.635 16

Gemgala على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 44 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Gemgala — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $3.635 — الوسيط $0.408 في 44 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Chile ($0.006), Tanzania ($0.012)

320K+ رقم في 44 دولة.

رقم Gemgala حسب الدولة

رقم الكاميرون مؤقت $0.185 رقم سريلانكا مؤقت $0.192 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.222 رقم كازاخستان مؤقت $0.258 رقم الفلبين مع الكود $0.295 رقم فرنسا مع الكود $0.295 رقم إسرائيل مع الكود $0.335 رقم العراق مؤقت $0.404 رقم تونس مؤقت $0.404 رقم مالي مع الكود $0.404 رقم إثيوبيا مؤقت $0.404 رقم توغو مؤقت $0.404 رقم لبنان مؤقت $0.404 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.404 رقم منغوليا مع الكود $0.406 رقم مدغشقر مؤقت $0.408 رقم نيجيريا مؤقت $0.408 رقم الجزائر مع الكود $0.411 رقم جورجيا مؤقت $0.422 رقم بوليفيا مع الكود $0.422

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