رقم مؤقت من السويد مع الكود (+46)
أرقام السويد مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من السويد واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.023، ويدعم 333 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في السويد
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.062
$1.73
$0.089
$0.359
$0.648
$2.114
$0.3
$0.259
$0.295
$0.267
$0.32
$0.589
$0.295
$0.224
$0.318
$0.295
$0.295
$0.209
$0.2
$0.645
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في السويد يكلف من $0.023 إلى $2.021 (المتوسط $0.324، الوسيط $0.295) عبر 333 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 321 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.089
|1,388
|✓
|Amazon
|$0.259
|2,212
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.589
|279
|✓
|$0.353
|191
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.062
|1,350
|✓
|Telegram
|$1.73
|2,288
|✓
|$2.021
|2,157
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.073
|465
|✓
|Apple ID
|$0.32
|431
|✓
|OkCupid
|$0.436
|464
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.612
|267
|✓
|Signal
|$0.283
|1,417
|✓
|Netflix
|$0.064
|2,464
|✓
|OneForma
|$0.295
|463
|✓
|Zoho
|$0.095
|465
|✓
|Yahoo Mail
|$0.3
|208
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.023
|2,465
|✓
|Baidu
|$0.036
|462
|✓
|Feels
|$0.04
|465
|✓
|Ubisoft
|$0.04
|465
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Grindr
|$0.045
|470
|✓
|X (Twitter)
|$0.05
|2,433
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Discord
|$0.055
|2,202
|✓
|Bumble
|$0.059
|455
|✓
|Яндекс
|$0.06
|464
|✓
|JDcom
|$0.063
|393
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|$0.083
|465
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Proton Mail
|$0.095
|402
|✓
|Вконтакте
|$0.096
|1,465
|✓
|Grab
|$0.1
|464
|✓
|BIGO LIVE
|$0.104
|463
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,379
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Snapchat
|$0.118
|415
|✓
|BotIm
|$0.118
|309
|✓
|noon
|$0.118
|309
|✓
|Razer
|$0.118
|465
|✓
|Clubhouse
|$0.119
|465
|✓
|Naver
|$0.122
|378
|✓
|RedBook
|$0.138
|465
|✓
|Yalla
|$0.153
|465
|✓
|Astropay
|$0.153
|393
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.153
|309
|✓
|foodpanda
|$0.171
|465
|✓
|Greggs
|$0.173
|465
|✓
|LINE
|$0.177
|465
|✓
|Steam
|$0.177
|434
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.177
|296
|✓
|Zalo
|$0.177
|465
|✓
|Happn
|$0.177
|464
|✓
|Leboncoin
|$0.177
|464
|✓
|Ankama
|$0.177
|465
|✓
|AOL
|$0.189
|437
|✓
|Zomato
|$0.2
|309
|✓
|Adidas
|$0.2
|309
|✓
|Hinge
|$0.212
|420
|✓
|Nike
|$0.217
|346
|✓
|1688
|$0.224
|309
|✓
|Skout
|$0.224
|309
|✓
|Walmart
|$0.233
|465
|✓
|Uber
|$0.236
|441
|✓
|Michat
|$0.236
|309
|✓
|GMX
|$0.236
|400
|✓
|Taobao
|$0.248
|309
|✓
|Tencent QQ
|$0.258
|465
|✓
|Vinted
|$0.265
|2,417
|✓
|imo
|$0.271
|442
|✓
|Dent
|$0.271
|309
|✓
|Dhani
|$0.271
|309
|✓
|Klarna
|$0.278
|465
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.282
|465
|✓
|eBay
|$0.295
|452
|✓
|Kwai
|$0.295
|309
|✓
|GoogleVoice
|$0.295
|309
|✓
|Shopee
|$0.295
|309
|✓
|Quipp
|$0.295
|309
|✓
|Lazada
|$0.295
|309
|✓
|BitClout
|$0.295
|309
|✓
|HQ Trivia
|$0.295
|309
|✓
|DiDi
|$0.295
|309
|✓
|Hopi
|$0.295
|309
|✓
|IFood
|$0.295
|309
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.295
|465
|✓
|Dream11
|$0.295
|309
|✓
|Trendyol
|$0.295
|309
|✓
|Poshmark
|$0.295
|309
|✓
|Ашан
|$0.295
|309
|✓
|Avito
|$0.295
|309
|✓
|Badoo
|$0.295
|308
|✓
|Beget
|$0.295
|309
|✓
|Burger King
|$0.295
|309
|✓
|DANA
|$0.295
|309
|✓
|dodopizza
|$0.295
|309
|✓
|Drom
|$0.295
|309
|✓
|ДругВокруг
|$0.295
|309
|✓
|Metro
|$0.295
|309
|✓
|Gojek
|$0.295
|309
|✓
|GroupMe
|$0.295
|309
|✓
|myGLO
|$0.295
|309
|✓
|hh
|$0.295
|308
|✓
|LightChat
|$0.295
|309
|✓
|KFC
|$0.295
|309
|✓
|Kaggle
|$0.295
|309
|✓
|McDonalds
|$0.295
|309
|✓
|Monese
|$0.295
|309
|✓
|Магнит
|$0.295
|309
|✓
|МВидео
|$0.295
|309
|✓
|OVO
|$0.295
|309
|✓
|OLX
|$0.295
|309
|✓
|PGbonus
|$0.295
|309
|✓
|32red
|$0.295
|309
|✓
|СпортМастер
|$0.295
|309
|✓
|Самокат
|$0.295
|309
|✓
|Stormgain
|$0.295
|309
|✓
|Twitch
|$0.295
|307
|✓
|Tokopedia
|$0.295
|309
|✓
|TradingView
|$0.295
|309
|✓
|ВкусВилл
|$0.295
|309
|✓
|Wildberries
|$0.295
|309
|✓
|Zhihu
|$0.295
|309
|✓
|Airtel
|$0.295
|309
|✓
|Venmo
|$0.295
|309
|✓
|Mercari
|$0.295
|309
|✓
|Одноклассники
|$0.295
|309
|✓
|Юла
|$0.295
|309
|✓
|Seosprint
|$0.295
|309
|✓
|premium.one
|$0.295
|309
|✓
|Truecaller
|$0.295
|309
|✓
|KuCoinPlay
|$0.295
|309
|✓
|EasyPay
|$0.295
|309
|✓
|Hezzl
|$0.295
|309
|✓
|Ozon
|$0.295
|305
|✓
|Delivery Club
|$0.295
|309
|✓
|Potato
|$0.295
|309
|✓
|Netease
|$0.295
|309
|✓
|Amasia
|$0.295
|309
|✓
|Skype
|$0.295
|309
|✓
|99app
|$0.295
|309
|✓
|Indomaret
|$0.295
|309
|✓
|Subito
|$0.295
|465
|✓
|TanTan
|$0.295
|309
|✓
|CallApp
|$0.295
|309
|✓
|Citymobil
|$0.295
|309
|✓
|DewuPoison
|$0.295
|309
|✓
|Dominos Pizza
|$0.295
|309
|✓
|Faceit
|$0.295
|309
|✓
|Huya
|$0.295
|309
|✓
|inDrive
|$0.295
|309
|✓
|IQOS
|$0.295
|309
|✓
|Lamoda
|$0.295
|309
|✓
|Likee
|$0.295
|309
|✓
|MEGA
|$0.295
|309
|✓
|Pivko24
|$0.295
|309
|✓
|Tango
|$0.295
|309
|✓
|Trip
|$0.295
|309
|✓
|Twilio
|$0.295
|309
|✓
|Wink
|$0.295
|309
|✓
|Wise
|$0.295
|465
|✓
|Xiaomi
|$0.295
|309
|✓
|YAPPY
|$0.295
|309
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.295
|309
|✓
|FarPost
|$0.295
|309
|✓
|Inboxlv
|$0.295
|309
|✓
|Marlboro
|$0.295
|309
|✓
|Oppo
|$0.295
|309
|✓
|Sokolov
|$0.295
|309
|✓
|DoorDash
|$0.295
|309
|✓
|Tosla
|$0.295
|309
|✓
|Ininal
|$0.295
|309
|✓
|Taptap Send
|$0.295
|465
|✓
|Idealista
|$0.295
|309
|✓
|Nttgame
|$0.295
|309
|✓
|OfferUp
|$0.295
|309
|✓
|Allegro
|$0.295
|309
|✓
|paycell
|$0.295
|309
|✓
|Wish
|$0.295
|309
|✓
|Familia
|$0.295
|309
|✓
|163СOM
|$0.295
|309
|✓
|Betfair
|$0.295
|309
|✓
|OffGamers
|$0.295
|308
|✓
|Yubo
|$0.295
|309
|✓
|Lyft
|$0.295
|309
|✓
|cryptocom
|$0.295
|465
|✓
|WestStein
|$0.295
|309
|✓
|Dostavista
|$0.295
|309
|✓
|Skroutz
|$0.295
|309
|✓
|SneakersnStuff
|$0.295
|309
|✓
|hily
|$0.295
|309
|✓
|Wolt
|$0.295
|372
|✓
|Fotka
|$0.295
|309
|✓
|Depop
|$0.295
|309
|✓
|Flipkart
|$0.295
|309
|✓
|MPL
|$0.295
|309
|✓
|IRCTC
|$0.295
|309
|✓
|Eneba
|$0.295
|309
|✓
|WorldRemit
|$0.295
|465
|✓
|Blued
|$0.295
|309
|✓
|Oriflame
|$0.295
|309
|✓
|GG
|$0.295
|309
|✓
|Justdating
|$0.295
|309
|✓
|Codashop
|$0.295
|309
|✓
|Oldubil
|$0.295
|309
|✓
|Gittigidiyor
|$0.295
|309
|✓
|Coindcx
|$0.295
|309
|✓
|SoulApp
|$0.295
|309
|✓
|Fruitz
|$0.295
|309
|✓
|Algida
|$0.295
|309
|✓
|Foody
|$0.295
|309
|✓
|kolesa.kz
|$0.295
|309
|✓
|Bukalapak
|$0.295
|309
|✓
|kufarby
|$0.295
|617
|✓
|Aitu
|$0.295
|309
|✓
|PingPong
|$0.295
|309
|✓
|IVI
|$0.295
|309
|✓
|Weverse
|$0.295
|309
|✓
|Bykea
|$0.295
|309
|✓
|Chispa
|$0.295
|309
|✓
|icq
|$0.295
|309
|✓
|Immowelt
|$0.295
|309
|✓
|AliExpress
|$0.295
|308
|✓
|Ukrnet
|$0.295
|309
|✓
|Meesho
|$0.295
|309
|✓
|Cathay
|$0.295
|309
|✓
|Uplay
|$0.295
|309
|✓
|SamsungShop
|$0.295
|309
|✓
|Freelancer
|$0.295
|309
|✓
|Carousell
|$0.295
|309
|✓
|PagSmile
|$0.295
|309
|✓
|Paytm
|$0.295
|309
|✓
|BLIBLI
|$0.295
|309
|✓
|CliQQ
|$0.295
|309
|✓
|Linode
|$0.295
|309
|✓
|PicPay
|$0.295
|309
|✓
|Temu
|$0.295
|309
|✓
|Nextdoor
|$0.295
|309
|✓
|IceCasino
|$0.295
|309
|✓
|Paxful
|$0.295
|309
|✓
|CloudChat
|$0.295
|309
|✓
|РСА
|$0.295
|309
|✓
|PaddyPower
|$0.295
|309
|✓
|Mercado
|$0.295
|309
|✓
|Uklon
|$0.295
|309
|✓
|Rediffmail
|$0.295
|309
|✓
|Prom
|$0.295
|309
|✓
|BeReal
|$0.295
|309
|✓
|Bazos
|$0.295
|309
|✓
|Dosi
|$0.295
|309
|✓
|G2G
|$0.295
|309
|✓
|Keybase
|$0.295
|309
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.295
|309
|✓
|GCash
|$0.295
|309
|✓
|Perfluence
|$0.295
|309
|✓
|Glovo
|$0.295
|307
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.295
|309
|✓
|Eyecon
|$0.295
|309
|✓
|Asda
|$0.295
|309
|✓
|Alibaba
|$0.295
|309
|✓
|Autoru
|$0.295
|309
|✓
|Betano
|$0.295
|465
|✓
|Brevo
|$0.295
|309
|✓
|Bunq
|$0.295
|465
|✓
|Cloud Manager
|$0.295
|465
|✓
|Coca-Cola
|$0.295
|309
|✓
|CourseHero
|$0.295
|309
|✓
|Feeld
|$0.295
|309
|✓
|Foodora
|$0.295
|307
|✓
|FreeNow
|$0.295
|308
|✓
|Gett
|$0.295
|309
|✓
|Grailed
|$0.295
|309
|✓
|Ipsos iSay
|$0.295
|465
|✓
|Marktplaats
|$0.295
|307
|✓
|Miravia
|$0.295
|309
|✓
|NRJ Music Awards
|$0.295
|309
|✓
|Paysend
|$0.295
|309
|✓
|PlayerAuctions
|$0.295
|309
|✓
|Pockit
|$0.295
|309
|✓
|Potato Chat
|$0.295
|309
|✓
|Rambler
|$0.295
|309
|✓
|Shpock
|$0.295
|309
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.295
|307
|✓
|Upwork
|$0.295
|309
|✓
|X5ID
|$0.295
|309
|✓
|YouDo
|$0.295
|309
|✓
|Профи
|$0.295
|309
|✓
|СушиВёсла
|$0.295
|309
|✓
|Фотострана
|$0.295
|309
|✓
|fiverr
|$0.306
|465
|✓
|Şikayet var
|$0.306
|309
|✓
|Airbnb
|$0.318
|458
|✓
|1xBet
|$0.318
|309
|✓
|$0.318
|400
|✓
|Ticketmaster
|$0.318
|130
|✓
|Mail.ru
|$0.322
|309
|✓
|CAIXA
|$0.33
|403
|✓
|KakaoTalk
|$0.35
|2,465
|✓
|$0.357
|1,252
|✓
|Yemeksepeti
|$0.398
|465
|✓
|Blizzard
|$0.424
|116
|✓
|Moneylion
|$0.436
|309
|✓
|Douyu
|$0.436
|309
|✓
|Craigslist
|$0.448
|309
|✓
|Coinbase
|$0.448
|308
|✓
|Deliveroo
|$0.448
|309
|✓
|Careem
|$0.448
|309
|✓
|Getir
|$0.448
|309
|✓
|GoFundMe
|$0.448
|309
|✓
|Ola
|$0.448
|309
|✓
|Google Messages
|$0.475
|1,075
|PayPal
|$0.648
|334
|✓
|Revolut
|$0.659
|465
|✓
|BlaBlaCar
|$0.789
|309
|✓
|Bolt
|$0.789
|464
|✓
|Dundle
|$0.989
|309
|✓
|bet365
|$1.33
|304
|✓
|Spotify
|$1.471
|467
|✓
|أي خدمة أخرى
|$1.471
|305
|✓
|Gopuff
|$1.471
|309
|✓
|Ollis
|$1.471
|309
|✓
|Rebtel
|$1.471
|309
|✓
|Vercel
|$1.471
|309
|✓
|Papara
|$1.671
|309
|✓
|Paysafecard
|$1.765
|463
|✓
|Payoneer
|$1.765
|309
|✓
رقم السويد المؤقت لخدمات الذكاء الاصطناعي
من بين ما يميز رقم السويد المؤقت وصول رموز التحقق بثبات إلى ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic)، وهي مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التواصل. أكثر خدمة يُفعَّل عليها هذا الرقم هي Viber، ويأتي بمفتاح +46 مخصصًا لعملية تحقق واحدة: تُختار الخدمة، يُستلم الرقم، ويُقرأ الكود من داخل الموقع فور وصوله دون أي شريحة فعلية. سجّلت أرقام السويد ١٤٠+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا، ضمن مجموعة تغطي 333 خدمة بأسعار تبدأ من $0.023، وهو ما يناسب من يبحث عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بدقة توصيل عالية.
السويد على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 190+
- أرقام Multi-SMS لـ 321 خدمة.
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في السويد: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic)
- الأكثر شراءً: Viber
- 28 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام السويد تبدأ بـ +46. رمز الدولة: SE.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر السويد — ابتداءً من $0.023.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات ارقام السويد مؤقتة
يستخدم البعض رقم السويد مع الكود لفتح حساب Viber إضافي بعيدًا عن رقمه المعتاد، ويستخدمه آخرون لتجربة الاشتراك في أدوات مثل ChatGPT أو Claude دون ربطها برقم دائم، أو لإنشاء ملف تعارف جديد على Tinder بمعزل عن الحساب الشخصي. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمته، فالخطوة المباشرة أن يراجع قائمة الخدمات الأكثر توصيلًا لكل دولة أولًا؛ فعلى ارقام السويد مؤقتة تصل رسائل ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) بثبات واضح، وإذا كانت الخدمة المطلوبة من بينها فاستقبال SMS السويد يمنح فرصة جيدة لوصول الكود من محاولة واحدة.