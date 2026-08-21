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رقم مؤقت من السويد مع الكود (+46)

أرقام السويد مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من السويد واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.023، ويدعم 333 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.023 333 خدمة 140K+ رقم 190+ تفعيل خلال 30 يوماً +46 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تحديث الأسعار: أغسطس 21

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163СOM
309 قطعة

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1688
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1хbet
309 قطعة

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32red
309 قطعة

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99app
309 قطعة

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AOL
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309 قطعة

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458 قطعة

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جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في السويد يكلف من $0.023 إلى $2.021 (المتوسط $0.324، الوسيط $0.295) عبر 333 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 321 خدمة.

الأرخص اليوم: Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.023 Baidu $0.036 HDFC ERGO $0.04 Feels $0.04 Ubisoft $0.04

توزيع الأسعار

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$0.20 – $0.50 262
أكثر من $0.50 19
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.089 1,388
Amazon $0.259 2,212
ChatGPT (OpenAI) $0.589 279
Facebook $0.353 191
Instagram (Threads) $0.062 1,350
Telegram $1.73 2,288
WhatsApp $2.021 2,157
Claude (Anthropic) $0.073 465
Apple ID $0.32 431
OkCupid $0.436 464
Google (Gmail / YouTube) $0.612 267
Signal $0.283 1,417
Netflix $0.064 2,464
OneForma $0.295 463
Zoho $0.095 465
Yahoo Mail $0.3 208
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.023 2,465
Baidu $0.036 462
Feels $0.04 465
Ubisoft $0.04 465
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Grindr $0.045 470
X (Twitter) $0.05 2,433
NMI $0.052 2,000+
Discord $0.055 2,202
Bumble $0.059 455
Яндекс $0.06 464
JDcom $0.063 393
PciPay $0.079 1,000+
Weibo $0.083 465
my jio $0.089 1,000+
Proton Mail $0.095 402
Вконтакте $0.096 1,465
Grab $0.1 464
BIGO LIVE $0.104 463
TikTok (Douyin) $0.105 1,379
Spincrush $0.105 1,000+
Snapchat $0.118 415
BotIm $0.118 309
noon $0.118 309
Razer $0.118 465
Clubhouse $0.119 465
Naver $0.122 378
RedBook $0.138 465
Yalla $0.153 465
Astropay $0.153 393
Mamba, MeetMe $0.153 309
foodpanda $0.171 465
Greggs $0.173 465
LINE $0.177 465
Steam $0.177 434
Alipay/Alibaba/1688 $0.177 296
Zalo $0.177 465
Happn $0.177 464
Leboncoin $0.177 464
Ankama $0.177 465
AOL $0.189 437
Zomato $0.2 309
Adidas $0.2 309
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Nike $0.217 346
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Walmart $0.233 465
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Taobao $0.248 309
Tencent QQ $0.258 465
Vinted $0.265 2,417
imo $0.271 442
Dent $0.271 309
Dhani $0.271 309
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Hopi $0.295 309
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Meesho $0.295 309
Cathay $0.295 309
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SamsungShop $0.295 309
Freelancer $0.295 309
Carousell $0.295 309
PagSmile $0.295 309
Paytm $0.295 309
BLIBLI $0.295 309
CliQQ $0.295 309
Linode $0.295 309
PicPay $0.295 309
Temu $0.295 309
Nextdoor $0.295 309
IceCasino $0.295 309
Paxful $0.295 309
CloudChat $0.295 309
РСА $0.295 309
PaddyPower $0.295 309
Mercado $0.295 309
Uklon $0.295 309
Rediffmail $0.295 309
Prom $0.295 309
BeReal $0.295 309
Bazos $0.295 309
Dosi $0.295 309
G2G $0.295 309
Keybase $0.295 309
СберМегаМаркет $0.295 309
GCash $0.295 309
Perfluence $0.295 309
Glovo $0.295 307
EscapeFromTarkov $0.295 309
Eyecon $0.295 309
Asda $0.295 309
Alibaba $0.295 309
Autoru $0.295 309
Betano $0.295 465
Brevo $0.295 309
Bunq $0.295 465
Cloud Manager $0.295 465
Coca-Cola $0.295 309
CourseHero $0.295 309
Feeld $0.295 309
Foodora $0.295 307
FreeNow $0.295 308
Gett $0.295 309
Grailed $0.295 309
Ipsos iSay $0.295 465
Marktplaats $0.295 307
Miravia $0.295 309
NRJ Music Awards $0.295 309
Paysend $0.295 309
PlayerAuctions $0.295 309
Pockit $0.295 309
Potato Chat $0.295 309
Rambler $0.295 309
Shpock $0.295 309
TRUTH SOCIAL $0.295 307
Upwork $0.295 309
X5ID $0.295 309
YouDo $0.295 309
Профи $0.295 309
СушиВёсла $0.295 309
Фотострана $0.295 309
fiverr $0.306 465
Şikayet var $0.306 309
Airbnb $0.318 458
1xBet $0.318 309
LinkedIn $0.318 400
Ticketmaster $0.318 130
Mail.ru $0.322 309
CAIXA $0.33 403
KakaoTalk $0.35 2,465
WeChat $0.357 1,252
Yemeksepeti $0.398 465
Blizzard $0.424 116
Moneylion $0.436 309
Douyu $0.436 309
Craigslist $0.448 309
Coinbase $0.448 308
Deliveroo $0.448 309
Careem $0.448 309
Getir $0.448 309
GoFundMe $0.448 309
Ola $0.448 309
Google Messages $0.475 1,075
PayPal $0.648 334
Revolut $0.659 465
BlaBlaCar $0.789 309
Bolt $0.789 464
Dundle $0.989 309
bet365 $1.33 304
Spotify $1.471 467
أي خدمة أخرى $1.471 305
Gopuff $1.471 309
Ollis $1.471 309
Rebtel $1.471 309
Vercel $1.471 309
Papara $1.671 309
Paysafecard $1.765 463
Payoneer $1.765 309

رقم السويد المؤقت لخدمات الذكاء الاصطناعي

من بين ما يميز رقم السويد المؤقت وصول رموز التحقق بثبات إلى ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic)، وهي مزيج من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التواصل. أكثر خدمة يُفعَّل عليها هذا الرقم هي Viber، ويأتي بمفتاح +46 مخصصًا لعملية تحقق واحدة: تُختار الخدمة، يُستلم الرقم، ويُقرأ الكود من داخل الموقع فور وصوله دون أي شريحة فعلية. سجّلت أرقام السويد ١٤٠+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا، ضمن مجموعة تغطي 333 خدمة بأسعار تبدأ من $0.023، وهو ما يناسب من يبحث عن رقم مؤقت لاستقبال الرسائل بدقة توصيل عالية.

السويد على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 190+
  • أرقام Multi-SMS لـ 321 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في السويد: ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 28 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام السويد تبدأ بـ +46. رمز الدولة: SE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر السويد — ابتداءً من $0.023.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات ارقام السويد مؤقتة

يستخدم البعض رقم السويد مع الكود لفتح حساب Viber إضافي بعيدًا عن رقمه المعتاد، ويستخدمه آخرون لتجربة الاشتراك في أدوات مثل ChatGPT أو Claude دون ربطها برقم دائم، أو لإنشاء ملف تعارف جديد على Tinder بمعزل عن الحساب الشخصي. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمته، فالخطوة المباشرة أن يراجع قائمة الخدمات الأكثر توصيلًا لكل دولة أولًا؛ فعلى ارقام السويد مؤقتة تصل رسائل ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) بثبات واضح، وإذا كانت الخدمة المطلوبة من بينها فاستقبال SMS السويد يمنح فرصة جيدة لوصول الكود من محاولة واحدة.

الأسئلة الشائعة

من $0.023 إلى $2.021 — الوسيط $0.295 عبر 333 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

333 خدمة اليوم، بما في ذلك Microsoft ($0.023), Baidu ($0.036), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة السويد هو +46. رمز الدولة: SE.

التحقق حسب الخدمة في السويد

رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.073 رقم مؤقت لـ OkCupid $0.436 رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.612 رقم مؤقت لـ Signal $0.283 رقم وهمي لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ OneForma $0.295 رقم وهمي لـ Zoho $0.095 رقم مؤقت لـ Sixer $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Grindr $0.045 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.05 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Discord $0.055 رقم مؤقت لـ Bumble $0.059 رقم وهمي لـ JDcom $0.063 رقم وهمي لـ PciPay $0.079

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
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