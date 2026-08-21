رقم مؤقت من إسرائيل مع الكود (+972)
أرقام إسرائيل مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من إسرائيل واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 536 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في إسرائيل
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.089
$0.97
$0.877
$0.449
$0.116
$0.263
$0.918
$0.263
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$1.9
$0.295
$0.089
$0.266
$0.174
$0.234
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في إسرائيل يكلف من $0.04 إلى $5.792 (المتوسط $0.3444، الوسيط $0.295) عبر 536 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 533 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.665
|3,038
|✓
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|✓
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|$0.97
|6,084
|✓
|Sixer
|$0.04
|1,842
|✓
|Saathi
|$0.04
|1,842
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.051
|4,044
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|2,076
|✓
|PciPay
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|1,842
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|4,237
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|$0.089
|4,083
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|2,040
|✓
|Taikang
|$0.089
|1,968
|✓
|TenChat
|$0.089
|2,187
|✓
|Akudo
|$0.089
|2,022
|✓
|Siply
|$0.089
|2,218
|✓
|99acres
|$0.089
|2,128
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|MobiKwik
|$0.089
|2,022
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|Alfa
|$0.089
|2,058
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|Pinduoduo
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|2,113
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|my jio
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|Spincrush
|$0.105
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|2,102
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|$0.112
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|✓
|eBay
|$0.117
|2,310
|✓
|Zoho
|$0.118
|3,045
|✓
|noon
|$0.118
|3,069
|✓
|All Access
|$0.118
|1,871
|✓
|Ankama
|$0.118
|2,069
|✓
|Feels
|$0.118
|1,843
|✓
|Gopuff
|$0.118
|2,070
|✓
|Greggs
|$0.118
|2,055
|✓
|INDOBA
|$0.118
|1,842
|✓
|LinkAja
|$0.118
|1,864
|✓
|Muzz
|$0.118
|1,864
|✓
|Ollis
|$0.118
|1,842
|✓
|Prenagen Club
|$0.118
|1,842
|✓
|Rebtel
|$0.118
|2,045
|✓
|Ryde
|$0.118
|1,876
|✓
|Vercel
|$0.118
|2,045
|✓
|Voi
|$0.118
|2,055
|✓
|WooPlus
|$0.118
|1,863
|✓
|Город
|$0.118
|1,842
|✓
|SBI Card
|$0.12
|1,842
|✓
|StockyDodo
|$0.12
|1,842
|✓
|EarnEasy
|$0.139
|1,842
|✓
|X (Twitter)
|$0.142
|2,095
|✓
|CallApp
|$0.152
|1,842
|✓
|Okko
|$0.152
|1,842
|✓
|Pivko24
|$0.152
|1,842
|✓
|Author24
|$0.152
|1,842
|✓
|AGIBANK
|$0.152
|1,888
|✓
|FreeChargeApp
|$0.152
|1,842
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.152
|1,884
|✓
|Astropay
|$0.153
|2,155
|✓
|Mail.ru
|$0.153
|2,779
|✓
|AdaKami
|$0.155
|1,842
|✓
|Iti
|$0.155
|1,842
|✓
|RummyCulture
|$0.163
|1,842
|✓
|Her
|$0.169
|1,887
|✓
|Lydia
|$0.169
|1,842
|✓
|tiketcom
|$0.169
|1,842
|✓
|Mera Gaon
|$0.17
|1,872
|✓
|Steam
|$0.171
|3,045
|✓
|Walmart
|$0.171
|3,116
|✓
|Subito
|$0.176
|2,091
|✓
|Hinge
|$0.18
|2,075
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.183
|3,042
|✓
|CollabAct
|$0.183
|1,842
|✓
|gpnbonus
|$0.183
|1,877
|✓
|Servify
|$0.183
|1,842
|✓
|Yonogames
|$0.183
|1,842
|✓
|Nike
|$0.195
|3,049
|✓
|Dream11
|$0.195
|4,031
|✓
|DewuPoison
|$0.195
|5,572
|✓
|Trip
|$0.195
|7,340
|✓
|Temu
|$0.195
|10,068
|✓
|Magicbricks
|$0.199
|1,842
|✓
|Mewt
|$0.199
|1,842
|✓
|Zomato
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|2,474
|✓
|Одноклассники
|$0.206
|4,153
|✓
|Snapchat
|$0.206
|3,044
|✓
|My11Circle
|$0.206
|2,504
|✓
|iQIYI
|$0.206
|2,314
|✓
|163СOM
|$0.206
|2,357
|✓
|Wolt
|$0.206
|3,020
|✓
|Coindcx
|$0.206
|2,488
|✓
|Algida
|$0.206
|2,488
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.21
|3,044
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.212
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|Ticketmaster
|$0.212
|3,083
|✓
|GoogleVoice
|$0.218
|3,081
|✓
|Gojek
|$0.218
|2,954
|✓
|Baidu
|$0.218
|3,089
|✓
|Twilio
|$0.218
|3,340
|✓
|CourseHero
|$0.218
|2,188
|✓
|Naver
|$0.224
|3,059
|✓
|1688
|$0.224
|2,386
|✓
|Tencent QQ
|$0.224
|2,064
|✓
|Skout
|$0.224
|3,054
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|Potato
|$0.224
|2,044
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|2,086
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|AOL
|$0.23
|3,076
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|Grindr
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|Swiggy
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|TradingView
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|Venmo
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|Dundle
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|CommunityGaming
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|2,625
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|Likee
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|2,659
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|LYKA
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|2,591
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|MEGA
|$0.242
|2,637
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|Wink
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|Inboxlv
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|DoorDash
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|Foody
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|✓
|Zhihu
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|✓
|Airtel
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|✓
|Юла
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|203
|✓
|Seosprint
|$0.295
|2,044
|✓
|Truecaller
|$0.295
|2,051
|✓
|EasyPay
|$0.295
|2,044
|✓
|Hezzl
|$0.295
|2,432
|✓
|Ozon
|$0.295
|4,092
|✓
|YandexGo
|$0.295
|1,842
|✓
|Bolt
|$0.295
|3,073
|✓
|Hermes
|$0.295
|2,270
|✓
|Netease
|$0.295
|2,076
|✓
|BIGO LIVE
|$0.295
|2,080
|✓
|Amasia
|$0.295
|2,044
|✓
|RedBook
|$0.295
|2,624
|✓
|Indomaret
|$0.295
|2,045
|✓
|TanTan
|$0.295
|3,585
|✓
|Dominos Pizza
|$0.295
|2,044
|✓
|Expressmoney
|$0.295
|1,842
|✓
|Faceit
|$0.295
|2,044
|✓
|inDrive
|$0.295
|2,045
|✓
|IQOS
|$0.295
|3,069
|✓
|Joyride
|$0.295
|2,044
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.295
|2,077
|✓
|mosru
|$0.295
|1,842
|✓
|NimoTV
|$0.295
|2,044
|✓
|Tango
|$0.295
|2,770
|✓
|Wise
|$0.295
|2,897
|✓
|Xiaomi
|$0.295
|2,045
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.295
|2,240
|✓
|ЗдравСити
|$0.295
|1,842
|✓
|Лэтуаль
|$0.295
|2,045
|✓
|Около
|$0.295
|1,842
|✓
|Эльдорадо
|$0.295
|1,843
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.295
|1,885
|✓
|Столото
|$0.295
|1,842
|✓
|FarPost
|$0.295
|2,154
|✓
|Oppo
|$0.295
|2,150
|✓
|QIWl
|$0.295
|202
|✓
|Tatneft
|$0.295
|2,044
|✓
|Sokolov
|$0.295
|1,842
|✓
|Tosla
|$0.295
|2,044
|✓
|Ininal
|$0.295
|2,050
|✓
|Taptap Send
|$0.295
|2,087
|✓
|SticPay
|$0.295
|1,842
|✓
|Consultant
|$0.295
|1,842
|✓
|Idealista
|$0.295
|2,054
|✓
|Nttgame
|$0.295
|2,236
|✓
|Allegro
|$0.295
|2,078
|✓
|eWallet
|$0.295
|1,843
|✓
|paycell
|$0.295
|2,057
|✓
|Wish
|$0.295
|2,044
|✓
|Familia
|$0.295
|1,842
|✓
|GalaxyChat
|$0.295
|1,842
|✓
|BIP
|$0.295
|2,053
|✓
|Meta
|$0.295
|2,045
|✓
|Betfair
|$0.295
|2,077
|✓
|Yubo
|$0.295
|2,044
|✓
|Onet
|$0.295
|2,049
|✓
|WestStein
|$0.295
|2,044
|✓
|СберАптека
|$0.295
|1,856
|✓
|Skroutz
|$0.295
|2,044
|✓
|hily
|$0.295
|2,417
|✓
|AptekiPlus
|$0.295
|1,842
|✓
|PingCode
|$0.295
|1,842
|✓
|neftm
|$0.295
|1,870
|✓
|Fotka
|$0.295
|2,151
|✓
|IndiaPlays
|$0.295
|2,044
|✓
|Depop
|$0.295
|2,097
|✓
|Flipkart
|$0.295
|2,056
|✓
|MPL
|$0.295
|2,224
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المراسلة والدفع على رقم إسرائيل المؤقت
حساب PayPal يحتاج أحيانًا رقمًا مختلفًا عن رقم Telegram أو Whatsapp الشخصي، وهذا بالضبط ما يوفره رقم إسرائيل مؤقت بمفتاح +972: رقم يُستأجر لعملية تحقق واحدة، تُختار فيها الخدمة قبل استلام الرقم، ويُقرأ الكود على الموقع بمجرد ظهوره. الخدمة التي يُفتح لها هذا الرقم غالبًا هي Viber، فيما تصل رسائل Facebook, PayPal, WhatsApp بثقة عالية على هذه الأرقام تحديدًا. أرقام هذه الدولة تجمع بين المراسلة والدفع على رقم واحد، بأسعار من $0.04 وتغطية 536 خدمة.
صيغة الرقم
أرقام إسرائيل تبدأ بـ +972. رمز الدولة: IL.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر إسرائيل — ابتداءً من $0.04.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
حالات عملية لاستخدام رقم إسرائيل المؤقت
فتح حساب Viber ثانٍ بعيدًا عن الرقم الأساسي، أو اختبار حساب PayPal جديد قبل اعتماده فعليًا، أو تسجيل رقم عمل منفصل على Telegram دون مزجه بالحساب الشخصي: أمثلة مباشرة على استخدام ارقام إسرائيل مؤقتة. لتحديد الدولة الأنسب، يبحث المشتري عن الخدمة نفسها لا عن اسم الدولة: على أرقام إسرائيل تحديدًا تصل رسائل Facebook, PayPal, WhatsApp بثقة عالية، فإن كانت خدمتك من بين هذه المجموعة فاستقبال SMS إسرائيل يمنحها فرصة وصول أعلى من البداية.
الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $5.792 — الوسيط $0.295 عبر 536 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة إسرائيل هو +972. رمز الدولة: IL.