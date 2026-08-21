أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Dhani — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Dhani أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Dhani مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.005، وأرقام من 190 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.005 190 دولة 280K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Dhani
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قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Dhani
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
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$0.671
1281 قطعة
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12516 قطعة
$0.11
2136 قطعة
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1134 قطعة
$0.322
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جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Dhani تتراوح من $0.005 إلى $23.012 (المتوسط $0.2185، الوسيط $0.048) في 190 دولة. أرخص من 55% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 71 دولة.
الأرخص اليوم: أستراليا $0.005 إيطاليا $0.006 تشيلي $0.01 تنزانيا $0.011 كولومبيا $0.048
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 127
$0.05 – $0.20 28
$0.20 – $0.50 31
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|أستراليا
|$0.005
|32
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|5,184
|✓
|تشيلي
|$0.01
|16,843
|✓
|تنزانيا
|$0.011
|121
|✓
|باكستان
|$0.048
|1,000+
|زامبيا
|$0.048
|2,048
|✓
|ناميبيا
|$0.048
|2,000+
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.048
|2,000+
|موزمبيق
|$0.048
|2,000+
|أنغولا
|$0.048
|2,000+
|هايتي
|$0.048
|2,000+
|إيران
|$0.048
|2,000+
|بيرو
|$0.048
|1,000+
|نيبال
|$0.048
|2,000+
|سوازيلاند
|$0.048
|2,000+
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.048
|2,000+
|بوتسوانا
|$0.048
|2,000+
|هندوراس
|$0.048
|2,000+
|تيمور الشرقية
|$0.048
|2,000+
|ليسوتو
|$0.048
|2,000+
|الإكوادور
|$0.048
|2,000+
|السلفادور
|$0.048
|2,000+
|أوغندا
|$0.048
|2,000+
|مالاوي
|$0.048
|2,000+
|غانا
|$0.048
|2,000+
|بنما
|$0.048
|1,000+
|جامايكا
|$0.048
|1,000+
|كولومبيا
|$0.048
|3,995
|✓
|باراغواي
|$0.048
|2,000+
|قيرغيزستان
|$0.048
|2,000+
|الأردن
|$0.048
|1,000+
|بيلاروسيا
|$0.048
|1,002
|✓
|ليبيا
|$0.048
|2,000+
|موريشيوس
|$0.048
|1,000+
|تركمانستان
|$0.048
|1,000+
|رواندا
|$0.048
|1,000+
|الغابون
|$0.048
|2,000+
|السودان
|$0.048
|2,000+
|نيكاراغوا
|$0.048
|2,000+
|كوستاريكا
|$0.048
|1,000+
|قطر
|$0.048
|2,000+
|بلجيكا
|$0.048
|324
|✓
|ريونيون
|$0.048
|1,000+
|عُمان
|$0.048
|2,000+
|الكونغو
|$0.048
|2,000+
|اليمن
|$0.048
|2,000+
|أوروغواي
|$0.048
|1,000+
|السنغال
|$0.048
|2,000+
|لاوس
|$0.048
|2,000+
|النيجر
|$0.048
|2,000+
|بوتان
|$0.048
|1,000+
|بوروندي
|$0.048
|2,002
|✓
|غينيا الاستوائية
|$0.048
|2,000+
|ترينيداد وتوباغو
|$0.048
|1,000+
|الكويت
|$0.048
|1,001
|✓
|غينيا بيساو
|$0.048
|1,000+
|جزر المالديف
|$0.048
|1,000+
|البوسنة والهرسك
|$0.048
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.048
|2,000+
|غامبيا
|$0.048
|1,000+
|أرمينيا
|$0.048
|1,000+
|غيانا
|$0.048
|1,000+
|سويسرا
|$0.048
|1,006
|✓
|بورتوريكو
|$0.048
|1,000+
|البحرين
|$0.048
|1,000+
|غوادلوب
|$0.048
|1,000+
|النرويج
|$0.048
|1,000+
|قبرص
|$0.048
|1,000+
|لوكسمبورغ
|$0.048
|1,000+
|سورينام
|$0.048
|1,000+
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|$0.048
|2,000+
|أنتيغوا وبربودا
|$0.048
|1,000+
|جيبوتي
|$0.048
|1,000+
|فنلندا
|$0.048
|1,004
|✓
|غويانا الفرنسية
|$0.048
|1,000+
|سانت لوسيا
|$0.048
|1,000+
|الجبل الأسود
|$0.048
|1,000+
|جورجيا
|$0.048
|1,006
|✓
|جزر البهاما
|$0.048
|1,000+
|غرينادا
|$0.048
|1,000+
|طاجيكستان
|$0.048
|2,000+
|بروناي دار السلام
|$0.048
|1,000+
|جزر كايمان
|$0.048
|1,000+
|سانت فنسنت
|$0.048
|1,000+
|ألبانيا
|$0.048
|1,000+
|سلوفينيا
|$0.048
|1,067
|✓
|هونغ كونغ
|$0.048
|1,000+
|سانت كيتس ونيفيس
|$0.048
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.048
|1,005
|✓
|ليبيريا
|$0.048
|1,000+
|غينيا
|$0.048
|2,032
|✓
|أروبا
|$0.048
|1,000+
|جزر القمر
|$0.048
|1,000+
|تونغا
|$0.048
|1,000+
|جزر سليمان
|$0.048
|1,000+
|مالطا
|$0.048
|1,000+
|ساموا
|$0.048
|1,000+
|سنغافورة
|$0.048
|1,000+
|سلوفاكيا
|$0.048
|1,003
|✓
|أنغيلا
|$0.048
|1,000+
|ساو تومي وبرينسيبي
|$0.048
|1,000+
|فيجي
|$0.048
|1,000+
|فلسطين
|$0.048
|1,000+
|الرأس الأخضر
|$0.048
|1,000+
|موناكو
|$0.048
|1,000+
|مقدونيا
|$0.048
|1,000+
|بليز
|$0.048
|1,000+
|كاليدونيا الجديدة
|$0.048
|1,000+
|نيوزيلندا
|$0.048
|1,028
|✓
|منغوليا
|$0.048
|1,036
|✓
|سيشل
|$0.048
|1,000+
|مونتسيرات
|$0.048
|1,000+
|دومينيكا
|$0.048
|1,000+
|كوريا الجنوبية
|$0.048
|1,000+
|ماكاو
|$0.048
|1,000+
|آيسلندا
|$0.048
|1,000+
|برمودا
|$0.048
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.048
|1,000+
|فانواتو
|$0.048
|1,000+
|أندورا
|$0.048
|1,000+
|كيريباتي
|$0.048
|1,000+
|North Korea
|$0.048
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.048
|1,000+
|ناورو
|$0.048
|1,000+
|بالاو
|$0.048
|1,000+
|سان مارينو
|$0.048
|1,000+
|توفالو
|$0.048
|1,000+
|الهند
|$0.05
|2,000+
|الجزائر
|$0.05
|2,629
|✓
|إثيوبيا
|$0.05
|1,090
|✓
|فيتنام
|$0.05
|1,000+
|زيمبابوي
|$0.05
|1,002
|✓
|نيجيريا
|$0.05
|1,001
|✓
|سريلانكا
|$0.05
|1,001
|✓
|تونس
|$0.05
|1,120
|✓
|الكاميرون
|$0.05
|1,022
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.05
|1,120
|✓
|مالي
|$0.05
|1,111
|✓
|بنين
|$0.05
|1,012
|✓
|بوركينا فاسو
|$0.05
|1,050
|✓
|العراق
|$0.05
|2,496
|✓
|توغو
|$0.05
|1,065
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.05
|1,004
|✓
|جنوب السودان
|$0.05
|1,000+
|موريتانيا
|$0.05
|1,023
|✓
|أفغانستان
|$0.05
|1,668
|✓
|مدغشقر
|$0.05
|1,051
|✓
|سيراليون
|$0.05
|1,002
|✓
|بوليفيا
|$0.05
|1,002
|✓
|لبنان
|$0.05
|1,024
|✓
|هولندا
|$0.069
|7,795
|✓
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.079
|1,000+
|إندونيسيا
|$0.11
|12,516
|✓
|أوزبكستان
|$0.112
|1,066
|✓
|المغرب
|$0.118
|824
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.259
|3,200
|✓
|أوكرانيا
|$0.271
|1,412
|✓
|البرازيل
|$0.271
|1,134
|✓
|فرنسا
|$0.271
|715
|✓
|كينيا
|$0.271
|4
|✓
|كازاخستان
|$0.271
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.271
|2,044
|✓
|بلغاريا
|$0.271
|581
|✓
|إسبانيا
|$0.271
|525
|✓
|ألمانيا
|$0.271
|1,078
|✓
|بولندا
|$0.271
|2,298
|✓
|البرتغال
|$0.271
|557
|✓
|أيرلندا
|$0.271
|98
|✓
|رومانيا
|$0.271
|191
|✓
|السويد
|$0.271
|309
|✓
|اليونان
|$0.271
|502
|✓
|كرواتيا
|$0.271
|454
|✓
|النمسا
|$0.271
|66
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.31
|2,006
|✓
|بنغلاديش
|$0.31
|2,000+
|المكسيك
|$0.31
|2,000+
|السعودية
|$0.31
|2,000+
|الفلبين
|$0.31
|3,389
|✓
|لاتفيا
|$0.31
|1,000+
|اليابان
|$0.31
|1,000+
|مصر
|$0.32
|2,041
|✓
|الأرجنتين
|$0.32
|2,136
|✓
|تايلاند
|$0.32
|2,000+
|إستونيا
|$0.32
|1,281
|✓
|كندا
|$0.32
|1,134
|✓
|ماليزيا
|$0.358
|1,000+
|جمهورية التشيك
|$0.565
|778
|✓
|ميانمار
|$0.688
|5,633
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.688
|5,060
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$23.012
|104
|✓
Dhani على TIGER SMS
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- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
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رقم Dhani حسب الدولة
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