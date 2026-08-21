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رقم مؤقت من أنغولا مع الكود (+244)

أرقام أنغولا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من أنغولا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 296 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 296 خدمة 380K+ رقم 1,500+ تفعيل خلال 30 يوماً +244 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في أنغولا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.051

Telegram
6038 قطعة

$0.287

facebook
2006 قطعة

$0.054

Whatsapp
12905 قطعة

$0.3

Amazon
8997 قطعة

$0.088

Alipay/Alibaba/1688
4302 قطعة

$0.158

Any other
7514 قطعة

$0.56

Apple
2000 قطعة

$0.127

ChatGPT
2001 قطعة

$0.064

AliExpress
6 قطعة

$0.006

Alibaba
1000 قطعة

$0.63

VFS GLOBAL
11 قطعة

$0.395

163СOM
1 قطعة

$0.006

1688
291 قطعة

$0.265

1хbet
396 قطعة

$2.536

32red
752 قطعة

$1.3

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
245 قطعة

$0.086

99app
2244 قطعة

$0.052

AOL
1022 قطعة

$0.18

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في أنغولا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2132، الوسيط $0.006) عبر 296 خدمة. أرخص من 56% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.

الأرخص اليوم: McDonalds $0.006 Proton Mail $0.006 Carousell $0.006 BlaBlaCar $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 212
$0.05 – $0.20 35
$0.20 – $0.50 20
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.3 12,905
Facebook $0.04 2,006
Viber $0.039 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.064 2,001
Instagram (Threads) $0.05 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.099 5,573
Telegram $0.25 6,038
Netflix $0.064 1,007
Naver $0.006 8,247
eBay $0.006 4
Kwai $0.006 490
LINE $0.006 3,001
Steam $0.006 1,005
PayPal $0.006 1,006
Blizzard $0.006 1,013
GoogleVoice $0.006 1,010
foodpanda $0.006 41
Вконтакте $0.006 9
Yahoo Mail $0.006 2,005
Craigslist $0.006 10
Shopee $0.006 34
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 9
Zomato $0.006 4,734
Yalla $0.006 5
Skout $0.006 1,001
Coinbase $0.006 1
AOL $0.006 1,022
Lazada $0.006 41
Deliveroo $0.006 1,010
Careem $0.006 1,007
Papara $0.006 38
DiDi $0.006 1,005
Astropay $0.006 6
Getir $0.006 7
WeChat $0.006 5,138
Hopi $0.006 1
IFood $0.006 33
Zalo $0.006 1
Hepsiburadacom $0.006 7,769
Dream11 $0.006 2,478
Yemeksepeti $0.006 25
Trendyol $0.006 5,622
Poshmark $0.006 11
BlaBlaCar $0.006 9,448
Badoo $0.006 493
Beget $0.006 155
DANA $0.006 271
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 496
Metro $0.006 363
Grindr $0.006 1,032
Gojek $0.006 474
GroupMe $0.006 377
KFC $0.006 3,971
Kaggle $0.006 1
McDonalds $0.006 9,764
Monese $0.006 397
Магнит $0.006 27
OkCupid $0.006 448
OVO $0.006 287
OLX $0.006 1,038
Paysafecard $0.006 281
Proton Mail $0.006 9,535
Payoneer $0.006 42
Revolut $0.006 365
СпортМастер $0.006 10
Signal $0.006 1,735
Самокат $0.006 7
Tokopedia $0.006 296
ВкусВилл $0.006 30
Wildberries $0.006 7,291
Яндекс $0.006 757
Zhihu $0.006 163
Weibo $0.006 8,454
Bilibili $0.006 317
Venmo $0.006 39
Mercari $0.006 289
Mail.ru $0.006 895
Одноклассники $0.006 2,608
Mamba, MeetMe $0.006 1,001
LinkedIn $0.006 1,015
Truecaller $0.006 7,874
Ozon $0.006 3,602
Bolt $0.006 1,009
Delivery Club $0.006 289
Ola $0.006 13
Ticketmaster $0.006 1,033
BIGO LIVE $0.006 25
Baidu $0.006 2,033
Clubhouse $0.006 486
RedBook $0.006 350
Skype $0.006 415
99app $0.006 2,244
Hinge $0.006 22
Indomaret $0.006 7
Subito $0.006 3,007
Bumble $0.006 18
TanTan $0.006 1,648
fiverr $0.006 5,870
CAIXA $0.006 399
Happn $0.006 1,010
My11Circle $0.006 172
IQOS $0.006 261
JDcom $0.006 730
Joyride $0.006 27
MEGA $0.006 281
Tango $0.006 330
TenChat $0.006 272
Trip $0.006 109
Twilio $0.006 426
urent/jet/RuSharing $0.006 253
Wink $0.006 4,039
Wise $0.006 289
YAPPY $0.006 5,987
Zoho $0.006 1,001
Zupee $0.006 16
Вкусно и Точка $0.006 3,619
Детский мир $0.006 9,964
Лэтуаль $0.006 3,601
FarPost $0.006 149
DoorDash $0.006 385
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 30
WinzoGame $0.006 2,239
bet365 $0.006 39
Nttgame $0.006 1,001
OfferUp $0.006 275
Allegro $0.006 11
paycell $0.006 3
163СOM $0.006 1
OffGamers $0.006 1,001
Lyft $0.006 6
hily $0.006 1,001
Wolt $0.006 1,001
Zilch $0.006 35
Depop $0.006 41
Flipkart $0.006 3,006
IRCTC $0.006 7
Eneba $0.006 108
noon $0.006 1,011
Lotus $0.006 3
GG $0.006 2,837
Justdating $0.006 451
Sravni $0.006 136
Oldubil $0.006 21
SoulApp $0.006 42
Fruitz $0.006 199
Rush $0.006 198
kolesa.kz $0.006 264
Swiggy $0.006 404
Grab $0.006 1,016
IVI $0.006 145
Weverse $0.006 10
Chispa $0.006 10
AliExpress $0.006 6
Meesho $0.006 289
Freelancer $0.006 23
Carousell $0.006 9,457
Paytm $0.006 259
99acres $0.006 245
Şikayet var $0.006 8,725
BLIBLI $0.006 184
Linode $0.006 403
PicPay $0.006 223
Temu $0.006 582
Leboncoin $0.006 367
Mercado $0.006 9
Uklon $0.006 6
Rediffmail $0.006 1
Bazos $0.006 28
GCash $0.006 23
Glovo $0.006 991
EscapeFromTarkov $0.006 191
Akulaku $0.006 185
Ankama $0.006 16
Betano $0.006 3
Bunq $0.006 28
Claude (Anthropic) $0.006 1,031
Coca-Cola $0.006 30
Foodora $0.006 10
FreeNow $0.006 21
Fups $0.006 7
Gett $0.006 1
Grailed $0.006 1
Greggs $0.006 6
Her $0.006 10
JivoMart $0.006 1,027
KION $0.006 29
Klarna $0.006 3
Marktplaats $0.006 1
Mera Gaon $0.006 18
myboost $0.006 8
Paysend $0.006 8
Pinduoduo $0.006 256
PlayerAuctions $0.006 33
Rambler $0.006 163
Razer $0.006 14
Rebtel $0.006 5
Shpock $0.006 8
TamTam $0.006 1
Tata Neu $0.006 33
Ubisoft $0.006 11
Upwork $0.006 1
Банки $0.006 3,611
СушиВёсла $0.006 6
Bjp $0.006 18
X (Twitter) $0.039 1,039
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Amazon $0.063 8,997
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.065 1,010
Walmart $0.071 4,009
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.077 2,791
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
LoveLocal $0.089 144
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 252
DewuPoison $0.089 144
Huya $0.089 180
iQIYI $0.089 252
Likee $0.089 252
Taikang $0.089 108
Ximalaya $0.089 234
Inboxlv $0.089 144
Algida $0.089 216
MobiKwik $0.089 162
Alfa $0.089 198
CourseHero $0.089 126
TikTok (Douyin) $0.105 2,000+
Spincrush $0.105 2,000+
KakaoTalk $0.106 3,002
Apple ID $0.106 2,000+
VFS GLOBAL $0.118 11
Alipay/Alibaba/1688 $0.153 4,302
HQ Trivia $0.159 270
Discord $0.183 1,000+
أي خدمة أخرى $0.206 7,514
Google Messages $0.211 2
Nike $0.217 3,008
Adidas $0.242 534
1688 $0.265 291
Hermes $0.265 226
imo $0.289 2,009
Michat $0.289 1,000+
MPL $0.289 1,000+
BitClout $0.336 5,965
Perfluence $0.336 730
Taobao $0.348 1,000+
Dundle $0.359 7,694
Blued $0.371 4,043
Paxful $0.371 263
Potato $0.418 3,233
Wish $0.43 1,000+
Snapchat $0.465 1,000+
Keybase $0.5 7,416
icq $0.548 1,000+
Alibaba $0.63 1,000+
Tosla $0.653 1,000+
Yubo $0.653 6,825
Coindcx $0.689 313
RegRu $0.759 270
Airbnb $0.842 1,000+
Douyu $1.053 581
premium.one $1.148 615
32red $1.3 752
Quipp $1.359 786
Akudo $1.759 162
GoFundMe $2.03 8,377
1xBet $2.536 396
Dent $2.536 486
4Fun $2.536 90
LightChat $2.536 252
PGbonus $2.536 342
Stormgain $2.536 288
TradingView $2.536 342
KuCoinPlay $2.536 252
EasyPay $2.536 306
Hezzl $2.536 342
Megogo $2.536 324
Oppo $2.536 144
米画师Mihuashi $2.536 126
Uplay $2.536 144
CloudChat $2.536 162

أنغولا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
  • اتجاه 7 أيام: +210%
  • أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في أنغولا: ChatGPT (OpenAI), Facebook, Viber
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 239 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام أنغولا تبدأ بـ +244. رمز الدولة: AO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر أنغولا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 296 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

296 خدمة اليوم، بما في ذلك McDonalds ($0.006), ProtonMail ($0.006), Carousell ($0.006).

رمز الهاتف لدولة أنغولا هو +244. رمز الدولة: AO.

التحقق حسب الخدمة في أنغولا

رقم وهمي لـ Viber $0.039 رقم مؤقت لـ Google (Gmail / YouTube) $0.099 رقم وهمي لـ Netflix $0.064 رقم مؤقت لـ Şikayet var $0.006 رقم مؤقت لـ Weibo $0.006 رقم مؤقت لـ Naver $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم وهمي لـ Wildberries $0.006 رقم مؤقت لـ YAPPY $0.006 رقم وهمي لـ fiverr $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم وهمي لـ WeChat $0.006 رقم وهمي لـ Zomato $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ KFC $0.006 رقم مؤقت لـ Ozon $0.006 رقم مؤقت لـ Subito $0.006 رقم وهمي لـ Flipkart $0.006 رقم وهمي لـ LINE $0.006

دول شائعة أخرى

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