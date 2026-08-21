رقم مؤقت من أنغولا مع الكود (+244)
أرقام أنغولا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من أنغولا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 296 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في أنغولا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.051
$0.287
$0.054
$0.3
$0.088
$0.158
$0.56
$0.127
$0.064
$0.006
$0.63
$0.395
$0.006
$0.265
$2.536
$1.3
$2.536
$0.086
$0.052
$0.18
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في أنغولا يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2132، الوسيط $0.006) عبر 296 خدمة. أرخص من 56% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.3
|12,905
|✓
|$0.04
|2,006
|Viber
|$0.039
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.064
|2,001
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.05
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.099
|5,573
|✓
|Telegram
|$0.25
|6,038
|✓
|Netflix
|$0.064
|1,007
|✓
|Naver
|$0.006
|8,247
|✓
|eBay
|$0.006
|4
|✓
|Kwai
|$0.006
|490
|✓
|LINE
|$0.006
|3,001
|✓
|Steam
|$0.006
|1,005
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,006
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,013
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,010
|✓
|foodpanda
|$0.006
|41
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|9
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|2,005
|✓
|Craigslist
|$0.006
|10
|✓
|Shopee
|$0.006
|34
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|9
|✓
|Zomato
|$0.006
|4,734
|✓
|Yalla
|$0.006
|5
|✓
|Skout
|$0.006
|1,001
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1
|✓
|AOL
|$0.006
|1,022
|✓
|Lazada
|$0.006
|41
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,010
|✓
|Careem
|$0.006
|1,007
|✓
|Papara
|$0.006
|38
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,005
|✓
|Astropay
|$0.006
|6
|✓
|Getir
|$0.006
|7
|✓
|$0.006
|5,138
|✓
|Hopi
|$0.006
|1
|✓
|IFood
|$0.006
|33
|✓
|Zalo
|$0.006
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|7,769
|✓
|Dream11
|$0.006
|2,478
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|25
|✓
|Trendyol
|$0.006
|5,622
|✓
|Poshmark
|$0.006
|11
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|9,448
|✓
|Badoo
|$0.006
|493
|✓
|Beget
|$0.006
|155
|✓
|DANA
|$0.006
|271
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|496
|✓
|Metro
|$0.006
|363
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,032
|✓
|Gojek
|$0.006
|474
|✓
|GroupMe
|$0.006
|377
|✓
|KFC
|$0.006
|3,971
|✓
|Kaggle
|$0.006
|1
|✓
|McDonalds
|$0.006
|9,764
|✓
|Monese
|$0.006
|397
|✓
|Магнит
|$0.006
|27
|✓
|OkCupid
|$0.006
|448
|✓
|OVO
|$0.006
|287
|✓
|OLX
|$0.006
|1,038
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|281
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|9,535
|✓
|Payoneer
|$0.006
|42
|✓
|Revolut
|$0.006
|365
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|10
|✓
|Signal
|$0.006
|1,735
|✓
|Самокат
|$0.006
|7
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|296
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|30
|✓
|Wildberries
|$0.006
|7,291
|✓
|Яндекс
|$0.006
|757
|✓
|Zhihu
|$0.006
|163
|✓
|$0.006
|8,454
|✓
|Bilibili
|$0.006
|317
|✓
|Venmo
|$0.006
|39
|✓
|Mercari
|$0.006
|289
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|895
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|2,608
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,001
|✓
|$0.006
|1,015
|✓
|Truecaller
|$0.006
|7,874
|✓
|Ozon
|$0.006
|3,602
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,009
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|289
|✓
|Ola
|$0.006
|13
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,033
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|25
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,033
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|486
|✓
|RedBook
|$0.006
|350
|✓
|Skype
|$0.006
|415
|✓
|99app
|$0.006
|2,244
|✓
|Hinge
|$0.006
|22
|✓
|Indomaret
|$0.006
|7
|✓
|Subito
|$0.006
|3,007
|✓
|Bumble
|$0.006
|18
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,648
|✓
|fiverr
|$0.006
|5,870
|✓
|CAIXA
|$0.006
|399
|✓
|Happn
|$0.006
|1,010
|✓
|My11Circle
|$0.006
|172
|✓
|IQOS
|$0.006
|261
|✓
|JDcom
|$0.006
|730
|✓
|Joyride
|$0.006
|27
|✓
|MEGA
|$0.006
|281
|✓
|Tango
|$0.006
|330
|✓
|TenChat
|$0.006
|272
|✓
|Trip
|$0.006
|109
|✓
|Twilio
|$0.006
|426
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|253
|✓
|Wink
|$0.006
|4,039
|✓
|Wise
|$0.006
|289
|✓
|YAPPY
|$0.006
|5,987
|✓
|Zoho
|$0.006
|1,001
|✓
|Zupee
|$0.006
|16
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|3,619
|✓
|Детский мир
|$0.006
|9,964
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|3,601
|✓
|FarPost
|$0.006
|149
|✓
|DoorDash
|$0.006
|385
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|30
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|2,239
|✓
|bet365
|$0.006
|39
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,001
|✓
|OfferUp
|$0.006
|275
|✓
|Allegro
|$0.006
|11
|✓
|paycell
|$0.006
|3
|✓
|163СOM
|$0.006
|1
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,001
|✓
|Lyft
|$0.006
|6
|✓
|hily
|$0.006
|1,001
|✓
|Wolt
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|1,001
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|Zilch
|$0.006
|35
|✓
|Depop
|$0.006
|41
|✓
|Flipkart
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|108
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|1,011
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|451
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|21
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|SoulApp
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|42
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|Fruitz
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|199
|✓
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|$0.006
|198
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|$0.006
|264
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|Swiggy
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|404
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|1,016
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|145
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|myboost
|$0.006
|8
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|Paysend
|$0.006
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|✓
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|256
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|163
|✓
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|14
|✓
|Rebtel
|$0.006
|5
|✓
|Shpock
|$0.006
|8
|✓
|TamTam
|$0.006
|1
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|33
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|11
|✓
|Upwork
|$0.006
|1
|✓
|Банки
|$0.006
|3,611
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|6
|✓
|Bjp
|$0.006
|18
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,039
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
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|2,000+
|Swarail
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|Ludo24
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|Winzap
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|Sbmurban
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|2,000+
|SHEIN
|$0.044
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|Railone
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|Vinted
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|Walmart
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|4,009
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|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.077
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|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|LoveLocal
|$0.089
|144
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|252
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|144
|✓
|Huya
|$0.089
|180
|✓
|iQIYI
|$0.089
|252
|✓
|Likee
|$0.089
|252
|✓
|Taikang
|$0.089
|108
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|234
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|144
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|162
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|2,000+
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|KakaoTalk
|$0.106
|3,002
|✓
|Apple ID
|$0.106
|2,000+
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.118
|11
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.153
|4,302
|✓
|HQ Trivia
|$0.159
|270
|✓
|Discord
|$0.183
|1,000+
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.206
|7,514
|✓
|Google Messages
|$0.211
|2
|Nike
|$0.217
|3,008
|✓
|Adidas
|$0.242
|534
|✓
|1688
|$0.265
|291
|✓
|Hermes
|$0.265
|226
|✓
|imo
|$0.289
|2,009
|✓
|Michat
|$0.289
|1,000+
|✓
|MPL
|$0.289
|1,000+
|✓
|BitClout
|$0.336
|5,965
|✓
|Perfluence
|$0.336
|730
|✓
|Taobao
|$0.348
|1,000+
|✓
|Dundle
|$0.359
|7,694
|✓
|Blued
|$0.371
|4,043
|✓
|Paxful
|$0.371
|263
|✓
|Potato
|$0.418
|3,233
|✓
|Wish
|$0.43
|1,000+
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|Keybase
|$0.5
|7,416
|✓
|icq
|$0.548
|1,000+
|✓
|Alibaba
|$0.63
|1,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|1,000+
|✓
|Yubo
|$0.653
|6,825
|✓
|Coindcx
|$0.689
|313
|✓
|RegRu
|$0.759
|270
|✓
|Airbnb
|$0.842
|1,000+
|✓
|Douyu
|$1.053
|581
|✓
|premium.one
|$1.148
|615
|✓
|32red
|$1.3
|752
|✓
|Quipp
|$1.359
|786
|✓
|Akudo
|$1.759
|162
|✓
|GoFundMe
|$2.03
|8,377
|✓
|1xBet
|$2.536
|396
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|LightChat
|$2.536
|252
|✓
|PGbonus
|$2.536
|342
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|TradingView
|$2.536
|342
|✓
|KuCoinPlay
|$2.536
|252
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Hezzl
|$2.536
|342
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|144
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
أنغولا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
- اتجاه 7 أيام: +210%
- أرقام Multi-SMS لـ 276 خدمة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في أنغولا: ChatGPT (OpenAI), Facebook, Viber
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- 239 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام أنغولا تبدأ بـ +244. رمز الدولة: AO.
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الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 296 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة أنغولا هو +244. رمز الدولة: AO.