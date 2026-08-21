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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من بوركينا فاسو مع الكود (+226)

أرقام بوركينا فاسو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من بوركينا فاسو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 123 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.015 123 خدمة 80K+ رقم 920+ تفعيل خلال 30 يوماً +226 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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بوركينا فاسو
82437

قطعة

أفضل 20 خدمة في بوركينا فاسو

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Viber
4000 قطعة

$0.11

facebook
1049 قطعة

$0.11

Whatsapp
5000 قطعة

$0.199

OkCupid
50 قطعة

$0.073

Walmart
2050 قطعة

$0.071

Googlemessenger
2000 قطعة

$0.097

99app
1050 قطعة

$0.05

AOL
50 قطعة

$5.982

Adidas
1050 قطعة

$0.079

Airbnb
50 قطعة

$0.259

Alipay/Alibaba/1688
50 قطعة

$13.11

Amazon
2050 قطعة

$0.118

Any other
50 قطعة

$0.295

Apple
50 قطعة

$0.115

BIGO LIVE
50 قطعة

$3.175

Baidu
50 قطعة

$7.091

Betano
50 قطعة

$0.086

BitClout
1050 قطعة

$0.11

Blizzard
50 قطعة

$15.483

Bolt
50 قطعة

$0.173

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في بوركينا فاسو يكلف من $0.015 إلى $15.483 (المتوسط $1.996، الوسيط $0.11) عبر 123 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 109 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.015 Saathi $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 62
$0.20 – $0.50 16
أكثر من $0.50 31
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.16 5,000
Viber $0.11 4,000
Instagram (Threads) $0.138 2,042
Facebook $0.11 1,049
Uber $0.079 1,050
Lotus $0.015 50
Одноклассники $0.017 50
Indomaret $0.04 1,050
CoinFantasy $0.04 1,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,050
Sixer $0.042 1,050
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Trendyol $0.045 50
Meesho $0.045 50
Dhani $0.05 1,050
99app $0.05 1,050
NMI $0.052 2,000+
Getir $0.064 1,050
Womply $0.064 2,000+
Vinted $0.064 1,050
Ola $0.065 1,050
DiDi $0.071 50
IRCTC $0.071 1,050
Swiggy $0.071 50
Marktplaats $0.071 50
Walmart $0.071 2,050
PicPay $0.072 50
OkCupid $0.073 50
Paytm $0.076 50
Subito $0.077 50
Adidas $0.079 1,050
PciPay $0.079 1,050
Yemeksepeti $0.079 1,050
Poshmark $0.079 1,050
Zupee $0.079 1,050
WinzoGame $0.079 1,050
Rapido $0.079 50
Hinge $0.083 1,050
Hopi $0.086 1,050
IFood $0.086 1,050
Betano $0.086 50
Dream11 $0.088 1,050
imo $0.089 1,050
Flipkart $0.089 2,050
Myntra $0.089 2,050
Claude (Anthropic) $0.089 50
my jio $0.089 2,000+
Signal $0.095 1,050
Google Messages $0.097 2,000+
Hepsiburadacom $0.098 50
Fups $0.102 50
X (Twitter) $0.104 50
TikTok (Douyin) $0.105 1,050
Bumble $0.105 50
JivoMart $0.105 2,050
Spincrush $0.105 2,000+
Amazon $0.109 2,050
Moneylion $0.11 1,050
BitClout $0.11 1,050
Venmo $0.11 1,050
Apple ID $0.115 50
Tencent QQ $0.116 50
Burger King $0.125 50
Lazada $0.126 1,050
McDonalds $0.139 50
Яндекс $0.145 50
Google (Gmail / YouTube) $0.17 1,050
Zalo $0.171 50
Weibo $0.173 50
Bolt $0.173 50
OffGamers $0.189 50
Naver $0.218 50
JDcom $0.218 50
Nttgame $0.218 50
paycell $0.218 50
Snapchat $0.231 50
Airbnb $0.259 50
Вконтакте $0.276 50
Payoneer $0.284 50
Craigslist $0.289 50
Coinbase $0.289 50
أي خدمة أخرى $0.295 50
GroupMe $0.315 50
ChatGPT (OpenAI) $0.336 3,049
eBay $0.36 50
Telegram $0.365 2,047
KakaoTalk $0.44 1,050
PayPal $0.571 50
WeChat $0.706 50
Papara $0.713 50
Cash App $0.977 50
GoogleVoice $1.735 50
BIGO LIVE $3.175 50
Microsoft (Outlook/Hotmail) $3.484 50
Discord $3.749 50
Nike $4.538 50
Skout $5.579 50
Shopee $5.89 50
Steam $5.971 50
AOL $5.982 50
Grab $6.379 50
LINE $6.403 50
Zoho $6.772 50
Baidu $7.091 50
Yahoo Mail $7.702 50
Wolt $8.368 50
Grindr $10.3 50
Netflix $10.365 50
Mail.ru $10.693 50
Yalla $10.724 50
Careem $11.157 50
foodpanda $11.551 50
hily $11.91 50
OLX $12.278 50
Alipay/Alibaba/1688 $13.11 50
LinkedIn $15.448 50
Blizzard $15.483 50
Deliveroo $15.483 50

بوركينا فاسو على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 920+
  • اتجاه 7 أيام: +67%
  • أرقام Multi-SMS لـ 109 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في بوركينا فاسو: Facebook, WhatsApp, Viber
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 51 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام بوركينا فاسو تبدأ بـ +226. رمز الدولة: BF.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر بوركينا فاسو — ابتداءً من $0.015.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.015 إلى $15.483 — الوسيط $0.11 عبر 123 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

123 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.015), Saathi ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة بوركينا فاسو هو +226. رمز الدولة: BF.

التحقق حسب الخدمة في بوركينا فاسو

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.138 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ Indomaret $0.04 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Trendyol $0.045 رقم مؤقت لـ Meesho $0.045 رقم وهمي لـ Dhani $0.05 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Getir $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Ola $0.065 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.071 رقم مؤقت لـ DiDi $0.071 رقم مؤقت لـ Swiggy $0.071

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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