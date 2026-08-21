رقم مؤقت من بوركينا فاسو مع الكود (+226)
أرقام بوركينا فاسو مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من بوركينا فاسو واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 123 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في بوركينا فاسو
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.11
$0.11
$0.199
$0.073
$0.071
$0.097
$0.05
$5.982
$0.079
$0.259
$13.11
$0.118
$0.295
$0.115
$3.175
$7.091
$0.086
$0.11
$15.483
$0.173
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في بوركينا فاسو يكلف من $0.015 إلى $15.483 (المتوسط $1.996، الوسيط $0.11) عبر 123 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 109 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.16
|5,000
|Viber
|$0.11
|4,000
|Instagram (Threads)
|$0.138
|2,042
|✓
|$0.11
|1,049
|✓
|Uber
|$0.079
|1,050
|✓
|Lotus
|$0.015
|50
|✓
|Одноклассники
|$0.017
|50
|✓
|Indomaret
|$0.04
|1,050
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,050
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,050
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Trendyol
|$0.045
|50
|✓
|Meesho
|$0.045
|50
|✓
|Dhani
|$0.05
|1,050
|✓
|99app
|$0.05
|1,050
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,050
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|1,050
|✓
|Ola
|$0.065
|1,050
|✓
|DiDi
|$0.071
|50
|✓
|IRCTC
|$0.071
|1,050
|✓
|Swiggy
|$0.071
|50
|✓
|Marktplaats
|$0.071
|50
|✓
|Walmart
|$0.071
|2,050
|✓
|PicPay
|$0.072
|50
|✓
|OkCupid
|$0.073
|50
|✓
|Paytm
|$0.076
|50
|✓
|Subito
|$0.077
|50
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,050
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,050
|✓
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,050
|✓
|Poshmark
|$0.079
|1,050
|✓
|Zupee
|$0.079
|1,050
|✓
|WinzoGame
|$0.079
|1,050
|✓
|Rapido
|$0.079
|50
|✓
|Hinge
|$0.083
|1,050
|✓
|Hopi
|$0.086
|1,050
|✓
|IFood
|$0.086
|1,050
|✓
|Betano
|$0.086
|50
|✓
|Dream11
|$0.088
|1,050
|✓
|imo
|$0.089
|1,050
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,050
|✓
|Myntra
|$0.089
|2,050
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|50
|✓
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Signal
|$0.095
|1,050
|✓
|Google Messages
|$0.097
|2,000+
|Hepsiburadacom
|$0.098
|50
|✓
|Fups
|$0.102
|50
|✓
|X (Twitter)
|$0.104
|50
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,050
|✓
|Bumble
|$0.105
|50
|✓
|JivoMart
|$0.105
|2,050
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Amazon
|$0.109
|2,050
|✓
|Moneylion
|$0.11
|1,050
|✓
|BitClout
|$0.11
|1,050
|✓
|Venmo
|$0.11
|1,050
|✓
|Apple ID
|$0.115
|50
|✓
|Tencent QQ
|$0.116
|50
|✓
|Burger King
|$0.125
|50
|✓
|Lazada
|$0.126
|1,050
|✓
|McDonalds
|$0.139
|50
|✓
|Яндекс
|$0.145
|50
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.17
|1,050
|✓
|Zalo
|$0.171
|50
|✓
|$0.173
|50
|✓
|Bolt
|$0.173
|50
|✓
|OffGamers
|$0.189
|50
|✓
|Naver
|$0.218
|50
|✓
|JDcom
|$0.218
|50
|✓
|Nttgame
|$0.218
|50
|✓
|paycell
|$0.218
|50
|✓
|Snapchat
|$0.231
|50
|✓
|Airbnb
|$0.259
|50
|✓
|Вконтакте
|$0.276
|50
|✓
|Payoneer
|$0.284
|50
|✓
|Craigslist
|$0.289
|50
|✓
|Coinbase
|$0.289
|50
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.295
|50
|✓
|GroupMe
|$0.315
|50
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.336
|3,049
|✓
|eBay
|$0.36
|50
|✓
|Telegram
|$0.365
|2,047
|✓
|KakaoTalk
|$0.44
|1,050
|✓
|PayPal
|$0.571
|50
|✓
|$0.706
|50
|✓
|Papara
|$0.713
|50
|✓
|Cash App
|$0.977
|50
|✓
|GoogleVoice
|$1.735
|50
|✓
|BIGO LIVE
|$3.175
|50
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$3.484
|50
|✓
|Discord
|$3.749
|50
|✓
|Nike
|$4.538
|50
|✓
|Skout
|$5.579
|50
|✓
|Shopee
|$5.89
|50
|✓
|Steam
|$5.971
|50
|✓
|AOL
|$5.982
|50
|✓
|Grab
|$6.379
|50
|✓
|LINE
|$6.403
|50
|✓
|Zoho
|$6.772
|50
|✓
|Baidu
|$7.091
|50
|✓
|Yahoo Mail
|$7.702
|50
|✓
|Wolt
|$8.368
|50
|✓
|Grindr
|$10.3
|50
|✓
|Netflix
|$10.365
|50
|✓
|Mail.ru
|$10.693
|50
|✓
|Yalla
|$10.724
|50
|✓
|Careem
|$11.157
|50
|✓
|foodpanda
|$11.551
|50
|✓
|hily
|$11.91
|50
|✓
|OLX
|$12.278
|50
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$13.11
|50
|✓
|$15.448
|50
|✓
|Blizzard
|$15.483
|50
|✓
|Deliveroo
|$15.483
|50
|✓
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