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أسعار أرقام Akulaku تتراوح من $0.006 إلى $0.559 (المتوسط $0.1922 ، الوسيط $0.177 ) في 126 دولة. أرخص من 61 % من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 126 دولة.