أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ G2G — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز G2G أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل G2G مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 66 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 66 دولة 360K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
G2G
369942
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة G2G
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام G2G تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.3783، الوسيط $0.2345) في 66 دولة. أرقام Multi-SMS في 66 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 30
أكثر من $0.50 14
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فرنسا
|$0.453
|11,711
|✓
|فنزويلا
|$0.002
|1,439
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|10,510
|✓
|تشيلي
|$0.006
|188
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.02
|110,911
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.05
|72,003
|✓
|كندا
|$0.05
|42,111
|✓
|الهند
|$0.077
|4,861
|✓
|الفلبين
|$0.096
|41,982
|✓
|نيوزيلندا
|$0.104
|30
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|الأرجنتين
|$0.118
|136
|✓
|إسبانيا
|$0.118
|525
|✓
|بلجيكا
|$0.118
|324
|✓
|بولندا
|$0.118
|3,296
|✓
|أيرلندا
|$0.118
|98
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.118
|778
|✓
|النمسا
|$0.118
|66
|✓
|البرازيل
|$0.125
|2,134
|✓
|ميانمار
|$0.129
|3,633
|✓
|ألمانيا
|$0.141
|581
|✓
|إيطاليا
|$0.141
|3,184
|✓
|الكاميرون
|$0.203
|22
|✓
|إثيوبيا
|$0.231
|90
|✓
|أوزبكستان
|$0.231
|1,066
|✓
|تونس
|$0.231
|120
|✓
|مالي
|$0.231
|111
|✓
|العراق
|$0.231
|1,496
|✓
|توغو
|$0.231
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.231
|5
|✓
|لبنان
|$0.231
|24
|✓
|نيجيريا
|$0.233
|1
|✓
|مدغشقر
|$0.233
|51
|✓
|الجزائر
|$0.236
|1,629
|✓
|مصر
|$0.236
|10,041
|✓
|جورجيا
|$0.236
|34
|✓
|سريلانكا
|$0.242
|1
|✓
|الكويت
|$0.242
|1
|✓
|بوليفيا
|$0.242
|2
|✓
|سويسرا
|$0.249
|6
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.268
|104
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.268
|8
|✓
|غينيا
|$0.268
|32
|✓
|سلوفاكيا
|$0.268
|3
|✓
|الدنمارك
|$0.268
|143
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.285
|8
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|هولندا
|$0.295
|8,794
|✓
|السويد
|$0.295
|309
|✓
|كولومبيا
|$0.32
|1,995
|✓
|ليبيريا
|$0.559
|1,942
|✓
|بوروندي
|$0.571
|5,109
|✓
|أفغانستان
|$0.571
|992
|✓
|منغوليا
|$0.583
|648
|✓
|الإكوادور
|$0.666
|2,000+
|✓
|اليونان
|$0.865
|3,086
|✓
|البرتغال
|$1.253
|1,261
|✓
|أستراليا
|$1.395
|1,032
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|إستونيا
|$1.471
|280
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
G2G على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
- أرقام Multi-SMS في 66 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Ecuador): تم تسليم 23 رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر G2G — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم G2G حسب الدولة
رقم كندا مؤقت $0.05 رقم الهند مؤقت $0.077 رقم الفلبين مع الكود $0.096 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.104 رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم البرازيل مع الكود $0.125 رقم ميانمار مؤقت $0.129 رقم إيطاليا مع الكود $0.141 رقم الكاميرون مؤقت $0.203 رقم العراق مؤقت $0.231 رقم تونس مؤقت $0.231 رقم مالي مع الكود $0.231 رقم توغو مع الكود $0.231 رقم لبنان مع الكود $0.231 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكود $0.231 رقم مدغشقر مؤقت $0.233
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