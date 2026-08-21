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رقم وهمي مؤقت لـ G2G — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز G2G أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل G2G مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 66 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 66 دولة 360K+ رقم 1 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

G2G
369942

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة G2G

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
72003 قطعة

$0.05

ألمانيا
أفضل تسليم
581 قطعة

$0.141

فرنسا
أفضل تسليم
11711 قطعة

$0.453

أستراليا
1032 قطعة

$1.395

أفغانستان
992 قطعة

$0.571

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.231

أوكرانيا
1412 قطعة

$0.118

أيرلندا
98 قطعة

$0.118

إثيوبيا
90 قطعة

$0.231

إسبانيا
525 قطعة

$0.118

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام G2G تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.3783، الوسيط $0.2345) في 66 دولة. أرقام Multi-SMS في 66 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 إندونيسيا $0.006 تشيلي $0.006 تنزانيا $0.012 المملكة المتحدة $0.02

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 17
$0.20 – $0.50 30
أكثر من $0.50 14
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
فرنسا $0.453 11,711
فنزويلا $0.002 1,439
إندونيسيا $0.006 10,510
تشيلي $0.006 188
تنزانيا $0.012 9,620
المملكة المتحدة $0.02 110,911
الولايات المتحدة $0.05 72,003
كندا $0.05 42,111
الهند $0.077 4,861
الفلبين $0.096 41,982
نيوزيلندا $0.104 30
أوكرانيا $0.118 1,412
الأرجنتين $0.118 136
إسبانيا $0.118 525
بلجيكا $0.118 324
بولندا $0.118 3,296
أيرلندا $0.118 98
جمهورية التشيك $0.118 778
النمسا $0.118 66
البرازيل $0.125 2,134
ميانمار $0.129 3,633
ألمانيا $0.141 581
إيطاليا $0.141 3,184
الكاميرون $0.203 22
إثيوبيا $0.231 90
أوزبكستان $0.231 1,066
تونس $0.231 120
مالي $0.231 111
العراق $0.231 1,496
توغو $0.231 65
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.231 5
لبنان $0.231 24
نيجيريا $0.233 1
مدغشقر $0.233 51
الجزائر $0.236 1,629
مصر $0.236 10,041
جورجيا $0.236 34
سريلانكا $0.242 1
الكويت $0.242 1
بوليفيا $0.242 2
سويسرا $0.249 6
جمهورية مولدوفا $0.268 104
البوسنة والهرسك $0.268 8
غينيا $0.268 32
سلوفاكيا $0.268 3
الدنمارك $0.268 143
جنوب أفريقيا $0.285 8
كازاخستان $0.295 1,800
إسرائيل $0.295 2,044
هولندا $0.295 8,794
السويد $0.295 309
كولومبيا $0.32 1,995
ليبيريا $0.559 1,942
بوروندي $0.571 5,109
أفغانستان $0.571 992
منغوليا $0.583 648
الإكوادور $0.666 2,000+
اليونان $0.865 3,086
البرتغال $1.253 1,261
أستراليا $1.395 1,032
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
إستونيا $1.471 280
رومانيا $1.471 191
كرواتيا $1.471 454

G2G على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1
  • أرقام Multi-SMS في 66 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Ecuador): تم تسليم 23 رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر G2G — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $1.471 — الوسيط $0.2345 في 66 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Indonesia ($0.006), Chile ($0.006)

360K+ رقم في 66 دولة.

رقم G2G حسب الدولة

رقم كندا مؤقت $0.05 رقم الهند مؤقت $0.077 رقم الفلبين مع الكود $0.096 رقم نيوزيلندا مع الكود $0.104 رقم بولندا مؤقت $0.118 رقم جمهورية التشيك مؤقت $0.118 رقم بلجيكا مؤقت $0.118 رقم الأرجنتين مؤقت $0.118 رقم النمسا مع الكود $0.118 رقم البرازيل مع الكود $0.125 رقم ميانمار مؤقت $0.129 رقم إيطاليا مع الكود $0.141 رقم الكاميرون مؤقت $0.203 رقم العراق مؤقت $0.231 رقم تونس مؤقت $0.231 رقم مالي مع الكود $0.231 رقم توغو مع الكود $0.231 رقم لبنان مع الكود $0.231 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكود $0.231 رقم مدغشقر مؤقت $0.233

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