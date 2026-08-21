رقم وهمي مؤقت لـ Discord — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Discord أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Discord مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 176 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
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أفضل 10 دول لخدمة Discord
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.016
$0.103
$0.05
$0.206
$0.218
$0.064
$0.01
$0.015
$0.06
$0.06
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Discord تتراوح من $0.006 إلى $3.749 (المتوسط $0.1969، الوسيط $0.153) في 176 دولة. أرخص من 60% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 145 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|الولايات المتحدة
|$0.015
|71,458
|✓
|تشيلي
|$0.01
|131,296
|✓
|البرازيل
|$0.013
|13,941
|✓
|كولومبيا
|$0.015
|203,835
|✓
|ألمانيا
|$0.012
|12,519
|✓
|الدنمارك
|$0.1
|20,888
|✓
|هولندا
|$0.04
|13,563
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.018
|316,316
|✓
|إستونيا
|$0.114
|4,435
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|262,787
|✓
|الفلبين
|$0.04
|161,694
|✓
|الولايات المتحدة VIP
|$0.064
|4,150
|✓
|البرتغال
|$0.048
|7,881
|✓
|الأرجنتين
|$0.037
|45,070
|✓
|المغرب
|$0.05
|6,821
|✓
|كمبوديا
|$0.06
|5,000
|✓
|تركيا
|$0.118
|4,971
|أستراليا
|$0.314
|4,040
|✓
|المكسيك
|$0.059
|5,965
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.012
|1,791
|✓
|فيتنام
|$0.06
|3,657
|✓
|ماليزيا
|$0.064
|210,906
|✓
|كرواتيا
|$0.083
|2,451
|✓
|أوكرانيا
|$0.166
|9,504
|✓
|نيكاراغوا
|$0.218
|1,000+
|✓
|إيطاليا
|$0.04
|434,073
|✓
|هونغ كونغ
|$0.044
|3,000
|تايلاند
|$0.048
|3,567
|✓
|بولندا
|$0.059
|140,598
|✓
|بنغلاديش
|$0.077
|2,983
|✓
|مصر
|$0.1
|22,779
|✓
|رومانيا
|$0.118
|3,866
|✓
|نيوزيلندا
|$0.206
|30
|✓
|النمسا
|$0.23
|3,805
|✓
|فنزويلا
|$0.01
|1,431
|✓
|كندا
|$0.01
|46,311
|✓
|أوزبكستان
|$0.012
|1,065
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.012
|120
|✓
|تونس
|$0.013
|3,141
|✓
|سريلانكا
|$0.018
|1
|✓
|اليونان
|$0.018
|9,940
|✓
|الكاميرون
|$0.021
|5,830
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.025
|13,282
|✓
|زيمبابوي
|$0.028
|2
|✓
|إسبانيا
|$0.049
|5,204
|✓
|زامبيا
|$0.05
|3,048
|✓
|نيبال
|$0.05
|3,000
|سوازيلاند
|$0.05
|2,000+
|تيمور الشرقية
|$0.05
|3,000
|غانا
|$0.05
|5,000
|✓
|السودان
|$0.05
|3,000
|العراق
|$0.05
|9,424
|✓
|جنوب السودان
|$0.05
|3,000
|جمهورية الدومينيكان
|$0.05
|2,000+
|طاجيكستان
|$0.05
|3,000
|كازاخستان
|$0.051
|13,364
|✓
|موريشيوس
|$0.055
|2,000+
|عُمان
|$0.055
|2,000+
|بورتوريكو
|$0.055
|1,000+
|صربيا
|$0.055
|1,000+
|السويد
|$0.055
|2,202
|✓
|تونغا
|$0.055
|1,000+
|جزر سليمان
|$0.055
|2,000+
|كوريا الجنوبية
|$0.055
|1,000+
|برمودا
|$0.055
|1,000+
|الولايات المتحدة (افتراضية)
|$0.055
|1,000+
|ليختنشتاين
|$0.055
|1,000+
|فانواتو
|$0.055
|1,000+
|أندورا
|$0.055
|1,000+
|كيريباتي
|$0.055
|1,000+
|North Korea
|$0.055
|1,000+
|جزر مارشال
|$0.055
|1,000+
|ناورو
|$0.055
|1,000+
|بالاو
|$0.055
|1,000+
|سان مارينو
|$0.055
|1,000+
|توفالو
|$0.055
|1,000+
|الجمهورية العربية السورية
|$0.064
|1,004
|✓
|قبرص
|$0.065
|1,221
|✓
|سلوفينيا
|$0.071
|43
|✓
|الهند
|$0.077
|1,000+
|✓
|اليمن
|$0.079
|9,938
|إسرائيل
|$0.083
|3,044
|✓
|قيرغيزستان
|$0.089
|2,485
|✓
|الإكوادور
|$0.095
|3,002
|✓
|لاوس
|$0.095
|1,000+
|باكستان
|$0.1
|1,000+
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.1
|1
|✓
|ألبانيا
|$0.1
|1
|✓
|سنغافورة
|$0.118
|335
|✓
|فرنسا
|$0.137
|57,474
|✓
|كينيا
|$0.153
|2,696
|✓
|بلغاريا
|$0.153
|2,580
|✓
|أيرلندا
|$0.153
|2,098
|✓
|ميانمار
|$0.158
|114,040
|✓
|اليابان
|$0.158
|10,588
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.166
|5
|✓
|ليتوانيا
|$0.171
|2,000+
|✓
|السعودية
|$0.177
|31,886
|الكويت
|$0.177
|1,001
|✓
|موزمبيق
|$0.183
|1,000+
|✓
|أنغولا
|$0.183
|1,000+
|✓
|بيرو
|$0.183
|1,000+
|✓
|مالاوي
|$0.183
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.183
|2,000+
|✓
|بوتان
|$0.183
|1,000+
|✓
|أفغانستان
|$0.183
|1,668
|✓
|أرمينيا
|$0.183
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.183
|1,000+
|✓
|كوبا
|$0.183
|2,000+
|✓
|جورجيا
|$0.183
|2,034
|✓
|لاتفيا
|$0.183
|2,000+
|✓
|بوليفيا
|$0.184
|2,002
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.186
|1,000+
|✓
|المجر
|$0.19
|5
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.195
|2,104
|✓
|غواتيمالا
|$0.195
|9,277
|✓
|الجزائر
|$0.206
|2,629
|✓
|نيجيريا
|$0.206
|2,001
|✓
|باراغواي
|$0.206
|1,000+
|✓
|رواندا
|$0.206
|1,000+
|✓
|منغوليا
|$0.206
|2,036
|✓
|آيسلندا
|$0.206
|1,000+
|✓
|إيران
|$0.218
|1,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.23
|2,002
|✓
|بنما
|$0.253
|1,000+
|✓
|الأردن
|$0.253
|1,000+
|✓
|مالي
|$0.253
|1,111
|✓
|قطر
|$0.253
|1,000+
|✓
|ريونيون
|$0.253
|1,000+
|✓
|بوروندي
|$0.253
|5,502
|✓
|موريتانيا
|$0.253
|1,023
|✓
|جزر المالديف
|$0.253
|1,000+
|✓
|بربادوس
|$0.253
|1,000+
|✓
|غامبيا
|$0.253
|1,000+
|✓
|تشاد
|$0.253
|1,000+
|✓
|البحرين
|$0.253
|1,000+
|✓
|مدغشقر
|$0.253
|1,051
|✓
|جيبوتي
|$0.253
|1,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.253
|1,000+
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.253
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.253
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.253
|1,000+
|✓
|فيجي
|$0.253
|8,525
|✓
|موناكو
|$0.253
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.253
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.253
|1,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.253
|1,000+
|✓
|ماكاو
|$0.253
|1,000+
|✓
|هايتي
|$0.265
|1,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.265
|2,000+
|✓
|لبنان
|$0.265
|2,024
|✓
|بوتسوانا
|$0.277
|2,000+
|✓
|هندوراس
|$0.277
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$0.277
|2,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.277
|2,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.277
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.277
|2,000+
|✓
|إريتريا
|$0.277
|2,000+
|✓
|إثيوبيا
|$0.289
|2,090
|✓
|جامايكا
|$0.289
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.289
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.289
|2,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.289
|2,008
|✓
|غيانا
|$0.289
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.289
|2,000+
|✓
|ليبيريا
|$0.289
|2,000+
|✓
|غينيا
|$0.289
|2,032
|✓
|فنلندا
|$0.295
|1,365
|✓
|بلجيكا
|$0.3
|2,322
|✓
|بنين
|$0.348
|2,012
|✓
|سلوفاكيا
|$0.566
|3
|✓
|سويسرا
|$0.824
|3,984
|✓
|سيراليون
|$2.185
|2
|✓
|توغو
|$2.878
|65
|✓
|بوركينا فاسو
|$3.749
|50
|✓
رقم مؤقت Discord لاستقبال رمز التحقق
ديسكورد تطبيق مراسلة صوتية ونصية يطلب عند التسجيل رمز تحقق مكوّن من ٦ أرقام عبر رسالة نصية قصيرة، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية. يرتبط الرقم بحساب واحد في كل مرة، مع إمكانية تغييره لاحقاً وربط رقم آخر بنفس الحساب. استخدام رقم مؤقت Discord يتيح استقبال رمز التحقق مباشرة على الموقع دون الحاجة لشريحة اتصال شخصية، وأغلب من يفعّلون الخدمة يستخدمون أرقاماً من الولايات المتحدة، وسط تغطية تصل إلى 176 دولة بأسعار تبدأ من $0.006.
Discord على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9,900+
- الترتيب حسب التفعيلات: #23
- اتجاه 7 أيام: +38%
- أرقام Multi-SMS في 145 دولة.
- حتى 14 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Chile): تم تسليم 11,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Discord — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم مؤقت لـ Discord عند رسالة رقم غير صالح
يمكن ربط رقم مؤقت لـ Discord بحساب جديد للاختبار أو للعمل بمعزل عن الحساب الشخصي، ثم تغييره لاحقاً وربط رقم آخر بنفس الحساب عند الحاجة. أحياناً تظهر رسالة رقم غير صالح عند التسجيل لتفعيل Discord مع نطاقات معينة من الأرقام، والحل العملي هو تجربة رقم آخر من قائمة الأرقام المتاحة على الموقع بدلاً من إعادة المحاولة على نفس الرقم، فمع أكثر من 9,900+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي تنجح غالبية المحاولات بتبديل الرقم.