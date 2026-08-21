رقم مؤقت Discord لاستقبال رمز التحقق

ديسكورد تطبيق مراسلة صوتية ونصية يطلب عند التسجيل رمز تحقق مكوّن من ٦ أرقام عبر رسالة نصية قصيرة، مع إمكانية إعادة الإرسال بعد ٦٠ ثانية. يرتبط الرقم بحساب واحد في كل مرة، مع إمكانية تغييره لاحقاً وربط رقم آخر بنفس الحساب. استخدام رقم مؤقت Discord يتيح استقبال رمز التحقق مباشرة على الموقع دون الحاجة لشريحة اتصال شخصية، وأغلب من يفعّلون الخدمة يستخدمون أرقاماً من الولايات المتحدة، وسط تغطية تصل إلى 176 دولة بأسعار تبدأ من $0.006.