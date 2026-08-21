أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ CAIXA — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز CAIXA أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل CAIXA مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 142 دولة 520K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
CAIXA
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أفضل 10 دول لخدمة CAIXA
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
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21646 قطعة
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5372 قطعة
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2868 قطعة
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4592 قطعة
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2298 قطعة
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جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام CAIXA تتراوح من $0.006 إلى $7.269 (المتوسط $0.436، الوسيط $0.387) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
الأرخص اليوم: ماليزيا $0.006 إثيوبيا $0.006 كازاخستان $0.006 أوكرانيا $0.006 بولندا $0.006
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الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|باكستان
|$0.006
|1,188
|✓
|بنغلاديش
|$0.006
|4,010
|✓
|الجزائر
|$0.006
|4,264
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|16,880
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|742
|✓
|أوكرانيا
|$0.006
|7,600
|✓
|هايتي
|$0.006
|392
|✓
|نيبال
|$0.006
|1,188
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,808
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|1,189
|✓
|فرنسا
|$0.006
|3,556
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|862
|✓
|هندوراس
|$0.006
|4,046
|✓
|تونس
|$0.006
|1,308
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|1,676
|✓
|المغرب
|$0.006
|2,160
|✓
|أوغندا
|$0.006
|630
|✓
|مالاوي
|$0.006
|363
|✓
|غانا
|$0.006
|1,188
|✓
|كينيا
|$0.006
|3,653
|✓
|فنزويلا
|$0.006
|21
|✓
|كازاخستان
|$0.006
|8,684
|✓
|قيرغيزستان
|$0.006
|1,188
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|2,779
|✓
|مالي
|$0.006
|816
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,539
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|974
|✓
|بنين
|$0.006
|3,158
|✓
|اليمن
|$0.006
|854
|✓
|العراق
|$0.006
|3,555
|✓
|السنغال
|$0.006
|854
|✓
|بولندا
|$0.006
|6,364
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|25,923
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|1,188
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|433
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|2,455
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|399
|✓
|تشاد
|$0.006
|402
|✓
|صربيا
|$0.006
|32
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|681
|✓
|اليونان
|$0.006
|2,685
|✓
|جورجيا
|$0.006
|897
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|1,190
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|21
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|291
|✓
|غينيا
|$0.006
|1,016
|✓
|لبنان
|$0.006
|4,034
|✓
|النمسا
|$0.006
|5,422
|✓
|إيطاليا
|$0.015
|5,372
|✓
|إندونيسيا
|$0.018
|21,646
|✓
|هولندا
|$0.02
|9,502
|✓
|تشيلي
|$0.02
|7,520
|✓
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|$0.068
|66
|✓
|ألمانيا
|$0.1
|20,881
|✓
|البرتغال
|$0.142
|5,509
|✓
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|$0.192
|1
|✓
|إسرائيل
|$0.265
|2,666
|✓
|فنلندا
|$0.277
|364
|✓
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|$0.29
|22
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.3
|2,535
|✓
|رومانيا
|$0.3
|1,294
|✓
|كرواتيا
|$0.3
|2,529
|✓
|بلجيكا
|$0.312
|1,481
|✓
|أيرلندا
|$0.312
|935
|✓
|السويد
|$0.33
|403
|✓
|الهند
|$0.336
|665
|✓
|إيران
|$0.359
|21
|✓
|الدنمارك
|$0.359
|1,053
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.38
|4,483
|✓
|موناكو
|$0.383
|342
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.384
|5
|✓
|الفلبين
|$0.39
|4,592
|✓
|كندا
|$0.39
|3,136
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.392
|1
|✓
|مصر
|$0.392
|1,949
|✓
|كولومبيا
|$0.392
|4,778
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.392
|227,623
|✓
|الأرجنتين
|$0.4
|2,868
|✓
|تايلاند
|$0.4
|2,298
|✓
|توغو
|$0.4
|65
|✓
|إستونيا
|$0.4
|1,025
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.43
|727
|✓
|أستراليا
|$0.442
|2,037
|✓
|أذربيجان
|$0.489
|684
|✓
|قبرص
|$0.512
|342
|✓
|البرازيل
|$0.589
|3,613
|✓
|أنغولا
|$0.63
|381
|✓
|ميانمار
|$0.69
|4,281
|✓
|إسبانيا
|$0.695
|1,311
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.7
|306
|✓
|بيرو
|$0.7
|360
|✓
|قطر
|$0.7
|306
|✓
|ريونيون
|$0.7
|306
|✓
|عُمان
|$0.7
|373
|✓
|النيجر
|$0.7
|612
|✓
|بوتان
|$0.7
|324
|✓
|غوادلوب
|$0.7
|612
|✓
|النرويج
|$0.7
|1,142
|✓
|غواتيمالا
|$0.7
|612
|✓
|جيبوتي
|$0.7
|324
|✓
|غرينادا
|$0.7
|612
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.7
|270
|✓
|ليتوانيا
|$0.7
|684
|✓
|أروبا
|$0.7
|324
|✓
|جزر القمر
|$0.7
|612
|✓
|أنغيلا
|$0.7
|306
|✓
|بليز
|$0.7
|306
|✓
|مونتسيرات
|$0.7
|306
|✓
|دومينيكا
|$0.7
|306
|✓
|ماكاو
|$0.7
|306
|✓
|آيسلندا
|$0.7
|306
|✓
|إريتريا
|$0.7
|648
|✓
|المكسيك
|$0.712
|684
|✓
|ليسوتو
|$0.712
|612
|✓
|الأردن
|$0.712
|381
|✓
|بيلاروسيا
|$0.712
|650
|✓
|المجر
|$0.712
|684
|✓
|جزر البهاما
|$0.712
|612
|✓
|لاتفيا
|$0.712
|530
|✓
|جامايكا
|$0.783
|612
|✓
|موريشيوس
|$0.783
|612
|✓
|منغوليا
|$0.783
|792
|✓
|بوتسوانا
|$0.795
|648
|✓
|بنما
|$0.795
|342
|✓
|باراغواي
|$0.795
|360
|✓
|الغابون
|$0.795
|720
|✓
|نيكاراغوا
|$0.795
|342
|✓
|الكونغو
|$0.795
|648
|✓
|بوروندي
|$0.795
|380
|✓
|الكويت
|$0.795
|343
|✓
|جزر المالديف
|$0.795
|324
|✓
|بربادوس
|$0.795
|306
|✓
|غامبيا
|$0.795
|342
|✓
|غيانا
|$0.795
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|✓
|البحرين
|$0.795
|306
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.795
|342
|✓
|الجبل الأسود
|$0.795
|306
|✓
|ليبيريا
|$0.795
|720
|✓
|سويسرا
|$1.177
|6
|✓
|كوبا
|$1.571
|468
|✓
|اليابان
|$1.571
|15,624
|✓
|نيوزيلندا
|$7.269
|30
|✓
CAIXA على TIGER SMS
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الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $7.269 — الوسيط $0.387 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
520K+ رقم في 142 دولة.
رقم CAIXA حسب الدولة
رقم النمسا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006
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