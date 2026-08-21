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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ CAIXA — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز CAIXA أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل CAIXA مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 142 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 142 دولة 520K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

CAIXA
527129

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة CAIXA

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
4483 قطعة

$0.437

إستونيا
1025 قطعة

$0.4

إندونيسيا
21646 قطعة

$0.19

إيطاليا
5372 قطعة

$0.063

الأرجنتين
2868 قطعة

$0.4

الفلبين
4592 قطعة

$0.39

تايلاند
2298 قطعة

$0.4

جنوب أفريقيا
1 قطعة

$0.398

كندا
3136 قطعة

$0.391

كولومبيا
4778 قطعة

$0.392

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام CAIXA تتراوح من $0.006 إلى $7.269 (المتوسط $0.436، الوسيط $0.387) في 142 دولة. أرقام Multi-SMS في 142 دولة.

الأرخص اليوم: ماليزيا $0.006 إثيوبيا $0.006 كازاخستان $0.006 أوكرانيا $0.006 بولندا $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 52
$0.05 – $0.20 4
$0.20 – $0.50 28
أكثر من $0.50 58
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
باكستان $0.006 1,188
بنغلاديش $0.006 4,010
الجزائر $0.006 4,264
إثيوبيا $0.006 16,880
موزمبيق $0.006 742
أوكرانيا $0.006 7,600
هايتي $0.006 392
نيبال $0.006 1,188
أوزبكستان $0.006 1,808
نيجيريا $0.006 1,189
فرنسا $0.006 3,556
تنزانيا $0.006 862
هندوراس $0.006 4,046
تونس $0.006 1,308
الإكوادور $0.006 1,676
المغرب $0.006 2,160
أوغندا $0.006 630
مالاوي $0.006 363
غانا $0.006 1,188
كينيا $0.006 3,653
فنزويلا $0.006 21
كازاخستان $0.006 8,684
قيرغيزستان $0.006 1,188
بلغاريا $0.006 2,779
مالي $0.006 816
رواندا $0.006 1,539
جمهورية مولدوفا $0.006 974
بنين $0.006 3,158
اليمن $0.006 854
العراق $0.006 3,555
السنغال $0.006 854
بولندا $0.006 6,364
ماليزيا $0.006 25,923
كمبوديا $0.006 1,188
موريتانيا $0.006 433
أفغانستان $0.006 2,455
أرمينيا $0.006 399
تشاد $0.006 402
صربيا $0.006 32
مدغشقر $0.006 681
اليونان $0.006 2,685
جورجيا $0.006 897
بوليفيا $0.006 1,190
طاجيكستان $0.006 21
ألبانيا $0.006 291
غينيا $0.006 1,016
لبنان $0.006 4,034
النمسا $0.006 5,422
إيطاليا $0.015 5,372
إندونيسيا $0.018 21,646
هولندا $0.02 9,502
تشيلي $0.02 7,520
فيتنام $0.068 66
ألمانيا $0.1 20,881
البرتغال $0.142 5,509
سريلانكا $0.192 1
إسرائيل $0.265 2,666
فنلندا $0.277 364
الكاميرون $0.29 22
جمهورية التشيك $0.3 2,535
رومانيا $0.3 1,294
كرواتيا $0.3 2,529
بلجيكا $0.312 1,481
أيرلندا $0.312 935
السويد $0.33 403
الهند $0.336 665
إيران $0.359 21
الدنمارك $0.359 1,053
الولايات المتحدة $0.38 4,483
موناكو $0.383 342
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.384 5
الفلبين $0.39 4,592
كندا $0.39 3,136
جنوب أفريقيا $0.392 1
مصر $0.392 1,949
كولومبيا $0.392 4,778
المملكة المتحدة $0.392 227,623
الأرجنتين $0.4 2,868
تايلاند $0.4 2,298
توغو $0.4 65
إستونيا $0.4 1,025
البوسنة والهرسك $0.43 727
أستراليا $0.442 2,037
أذربيجان $0.489 684
قبرص $0.512 342
البرازيل $0.589 3,613
أنغولا $0.63 381
ميانمار $0.69 4,281
إسبانيا $0.695 1,311
بابوا غينيا الجديدة $0.7 306
بيرو $0.7 360
قطر $0.7 306
ريونيون $0.7 306
عُمان $0.7 373
النيجر $0.7 612
بوتان $0.7 324
غوادلوب $0.7 612
النرويج $0.7 1,142
غواتيمالا $0.7 612
جيبوتي $0.7 324
غرينادا $0.7 612
بروناي دار السلام $0.7 270
ليتوانيا $0.7 684
أروبا $0.7 324
جزر القمر $0.7 612
أنغيلا $0.7 306
بليز $0.7 306
مونتسيرات $0.7 306
دومينيكا $0.7 306
ماكاو $0.7 306
آيسلندا $0.7 306
إريتريا $0.7 648
المكسيك $0.712 684
ليسوتو $0.712 612
الأردن $0.712 381
بيلاروسيا $0.712 650
المجر $0.712 684
جزر البهاما $0.712 612
لاتفيا $0.712 530
جامايكا $0.783 612
موريشيوس $0.783 612
منغوليا $0.783 792
بوتسوانا $0.795 648
بنما $0.795 342
باراغواي $0.795 360
الغابون $0.795 720
نيكاراغوا $0.795 342
الكونغو $0.795 648
بوروندي $0.795 380
الكويت $0.795 343
جزر المالديف $0.795 324
بربادوس $0.795 306
غامبيا $0.795 342
غيانا $0.795 576
البحرين $0.795 306
لوكسمبورغ $0.795 342
الجبل الأسود $0.795 306
ليبيريا $0.795 720
سويسرا $1.177 6
كوبا $1.571 468
اليابان $1.571 15,624
نيوزيلندا $7.269 30

CAIXA على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 142 دولة.
  • حتى 9 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر CAIXA — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $7.269 — الوسيط $0.387 في 142 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Malaysia ($0.006), Ethiopia ($0.006), Kazakhstan ($0.006)

520K+ رقم في 142 دولة.

رقم CAIXA حسب الدولة

رقم النمسا مع الكود $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم بنغلاديش مؤقت $0.006 رقم كينيا مؤقت $0.006 رقم فرنسا مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006 رقم بنين مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم اليونان مع الكود $0.006 رقم أفغانستان مع الكود $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم أوزبكستان مؤقت $0.006 رقم الإكوادور مع الكود $0.006 رقم رواندا مؤقت $0.006 رقم تونس مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم باكستان مع الكود $0.006

شائع إلى جانب CAIXA

QIWl رقم مؤقت لـ QIWl Shopee رقم مؤقت لـ Shopee Myntra رقم مؤقت لـ Myntra أي خدمة أخرى رقم مؤقت لـ أي خدمة أخرى Swiggy رقم مؤقت لـ Swiggy

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