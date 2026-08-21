رقم مؤقت من موريشيوس مع الكود (+230)
أرقام موريشيوس مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من موريشيوس واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 224 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في موريشيوس
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.377
$1.1
$2.56
$1.272
$2.56
$0.458
$0.101
$0.325
$0.183
$0.89
$0.113
$0.384
$0.113
$1.077
$0.642
$0.324
$0.22
$0.984
$0.572
$0.113
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في موريشيوس يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.7235، الوسيط $0.38) عبر 224 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.15
|11,355
|✓
|Amazon
|$0.214
|3,007
|✓
|Viber
|$0.1
|1,000+
|$0.377
|6,267
|✓
|Indomaret
|$0.039
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Discord
|$0.055
|2,000+
|$0.058
|3,002
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.063
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Kwai
|$0.065
|437
|✓
|Hinge
|$0.07
|1,000+
|Zupee
|$0.077
|291
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Netflix
|$0.089
|2,007
|✓
|Flipkart
|$0.089
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|99app
|$0.1
|360
|✓
|My11Circle
|$0.1
|324
|✓
|IRCTC
|$0.1
|792
|✓
|IVI
|$0.1
|216
|✓
|JivoMart
|$0.105
|1,007
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|7
|Dream11
|$0.112
|864
|✓
|Poshmark
|$0.112
|405
|✓
|LightChat
|$0.112
|243
|✓
|TradingView
|$0.112
|324
|✓
|Delivery Club
|$0.112
|432
|✓
|LoveLocal
|$0.112
|417
|✓
|Bumble
|$0.112
|405
|✓
|Citymobil
|$0.112
|432
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|730
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|180
|✓
|Huya
|$0.112
|288
|✓
|iQIYI
|$0.112
|432
|✓
|Likee
|$0.112
|730
|✓
|MEGA
|$0.112
|468
|✓
|Taikang
|$0.112
|180
|✓
|TenChat
|$0.112
|396
|✓
|Trip
|$0.112
|365
|✓
|Twilio
|$0.112
|720
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|360
|✓
|WinzoGame
|$0.112
|324
|✓
|Akudo
|$0.112
|288
|✓
|Coindcx
|$0.112
|522
|✓
|Algida
|$0.112
|360
|✓
|Rush
|$0.112
|288
|✓
|Swiggy
|$0.112
|1,148
|✓
|Meesho
|$0.112
|835
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|288
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|252
|✓
|Linode
|$0.112
|648
|✓
|Temu
|$0.112
|864
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.112
|216
|✓
|Pinduoduo
|$0.112
|396
|✓
|Вконтакте
|$0.12
|1,007
|Signal
|$0.124
|471
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.126
|2,001
|✓
|X (Twitter)
|$0.13
|1,000+
|Gojek
|$0.136
|437
|✓
|KuCoinPlay
|$0.136
|243
|✓
|Hezzl
|$0.159
|324
|✓
|Metro
|$0.171
|324
|✓
|PGbonus
|$0.171
|324
|✓
|IQOS
|$0.171
|243
|✓
|Subito
|$0.176
|7
|Walmart
|$0.176
|2,007
|✓
|Adidas
|$0.183
|469
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|90
|✓
|Snapchat
|$0.183
|2,000+
|✓
|Grab
|$0.183
|2,000+
|✓
|TanTan
|$0.195
|356
|✓
|Ozon
|$0.206
|2
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|2
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.218
|2,000+
|✓
|BitClout
|$0.242
|356
|✓
|Getir
|$0.253
|486
|✓
|Clubhouse
|$0.253
|1,148
|✓
|noon
|$0.265
|2,278
|✓
|Justdating
|$0.265
|92
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|2
|✓
|Zomato
|$0.289
|291
|✓
|MPL
|$0.289
|2
|✓
|Google Messages
|$0.29
|2,007
|LINE
|$0.312
|2,000+
|✓
|imo
|$0.312
|2,000+
|✓
|Rediffmail
|$0.312
|126
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.324
|2,000+
|✓
|AOL
|$0.324
|2,000+
|✓
|GoogleVoice
|$0.336
|1,126
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.336
|2,000+
|✓
|Carousell
|$0.336
|92
|✓
|OfferUp
|$0.348
|2
|✓
|Naver
|$0.359
|2,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.359
|2,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.371
|7,587
|✓
|Michat
|$0.371
|10,629
|✓
|Bolt
|$0.371
|8,998
|✓
|Blued
|$0.371
|2
|✓
|Paytm
|$0.371
|2,000+
|✓
|Paxful
|$0.371
|2
|✓
|Akulaku
|$0.383
|288
|✓
|KakaoTalk
|$0.395
|5,168
|✓
|Telegram
|$0.4
|16,498
|✓
|Potato
|$0.418
|92
|✓
|foodpanda
|$0.43
|2,000+
|✓
|Nike
|$0.43
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.43
|442
|✓
|Baidu
|$0.43
|9,055
|✓
|$0.453
|6,085
|✓
|99acres
|$0.453
|626
|✓
|Grindr
|$0.465
|2,000+
|✓
|$0.465
|2,000+
|✓
|eBay
|$0.489
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.489
|2,000+
|✓
|Craigslist
|$0.489
|2,000+
|✓
|PayPal
|$0.5
|6,687
|✓
|OLX
|$0.5
|2,000+
|✓
|Zoho
|$0.5
|2,000+
|✓
|Steam
|$0.512
|2,000+
|✓
|Skout
|$0.512
|2,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.512
|1,058
|✓
|McDonalds
|$0.512
|2,000+
|✓
|Wish
|$0.512
|1,468
|✓
|RedBook
|$0.524
|352
|✓
|Apple ID
|$0.548
|2,000+
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|CliQQ
|$0.548
|2,394
|✓
|Wildberries
|$0.571
|92
|✓
|Одноклассники
|$0.571
|90
|✓
|OffGamers
|$0.571
|2,000+
|✓
|Dent
|$0.583
|1,605
|✓
|Nttgame
|$0.606
|2,000+
|✓
|Wolt
|$0.606
|2,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.618
|6,564
|✓
|CallApp
|$0.618
|433
|✓
|Alibaba
|$0.642
|1,090
|✓
|Tosla
|$0.653
|2
|✓
|Yubo
|$0.653
|2
|✓
|hily
|$0.653
|2,000+
|✓
|Eneba
|$0.653
|90
|✓
|Truecaller
|$0.665
|2,000+
|✓
|icq
|$0.677
|1,468
|✓
|Happn
|$0.689
|2,000+
|✓
|Papara
|$0.736
|2,000+
|✓
|Shopee
|$0.771
|2,000+
|✓
|RegRu
|$0.771
|396
|✓
|CAIXA
|$0.783
|612
|✓
|Airbnb
|$0.889
|2,000+
|✓
|Coinbase
|$0.971
|1,008
|✓
|Careem
|$0.971
|10,837
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.983
|1,903
|✓
|BlaBlaCar
|$1.006
|2,370
|✓
|Tango
|$1.006
|1,223
|✓
|AliExpress
|$1.006
|6,111
|✓
|Hopi
|$1.018
|1,345
|✓
|Hermes
|$1.03
|626
|✓
|1688
|$1.042
|939
|✓
|Lazada
|$1.042
|2,295
|✓
|GroupMe
|$1.042
|1,096
|✓
|Dundle
|$1.077
|1,291
|✓
|Trendyol
|$1.112
|1,741
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|Douyu
|$1.124
|783
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|✓
|Taobao
|$1.137
|5,914
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|DiDi
|$1.148
|2,000+
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|$1.148
|927
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|2,000+
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|1xBet
|$2.559
|684
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|Badoo
|$2.559
|864
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|Beget
|$2.559
|216
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|DANA
|$2.559
|504
|✓
|Drom
|$2.559
|864
|✓
|4Fun
|$2.559
|144
|✓
|Monese
|$2.559
|720
|✓
|OkCupid
|$2.559
|720
|✓
|OVO
|$2.559
|468
|✓
|Paysafecard
|$2.559
|504
|✓
|Revolut
|$2.559
|504
|✓
|Stormgain
|$2.559
|504
|✓
|Tokopedia
|$2.559
|468
|✓
|Zhihu
|$2.559
|288
|✓
|Bilibili
|$2.559
|468
|✓
|Venmo
|$2.559
|396
|✓
|Mercari
|$2.559
|468
|✓
|EasyPay
|$2.559
|576
|✓
|Megogo
|$2.559
|576
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|432
|✓
|FarPost
|$2.559
|216
|✓
|Oppo
|$2.559
|252
|✓
|DoorDash
|$2.559
|648
|✓
|Sravni
|$2.559
|216
|✓
|Fruitz
|$2.559
|288
|✓
|Uplay
|$2.559
|216
|✓
|Leboncoin
|$2.559
|648
|✓
|CloudChat
|$2.559
|288
|✓
|Perfluence
|$2.559
|360
|✓
موريشيوس على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 88
- أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في موريشيوس: Amazon, WhatsApp
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 23 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام موريشيوس تبدأ بـ +230. رمز الدولة: MU.
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.38 عبر 224 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة موريشيوس هو +230. رمز الدولة: MU.