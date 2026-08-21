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رقم مؤقت من موريشيوس مع الكود (+230)

أرقام موريشيوس مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من موريشيوس واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 224 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 224 خدمة 320K+ رقم 88 تفعيل خلال 30 يوماً +230 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في موريشيوس

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Whatsapp
6267 قطعة

$0.377

1688
939 قطعة

$1.1

1хbet
684 قطعة

$2.56

32red
1044 قطعة

$1.272

4Fun
144 قطعة

$2.56

99acres
626 قطعة

$0.458

99app
360 قطعة

$0.101

AOL
2000 قطعة

$0.325

Adidas
469 قطعة

$0.183

Airbnb
2000 قطعة

$0.89

Akudo
288 قطعة

$0.113

Akulaku
288 قطعة

$0.384

Algida
360 قطعة

$0.113

AliExpress
6111 قطعة

$1.077

Alibaba
1090 قطعة

$0.642

Alipay/Alibaba/1688
2000 قطعة

$0.324

Amazon
3007 قطعة

$0.22

Any other
1903 قطعة

$0.984

Apple
2000 قطعة

$0.572

BLIBLI
252 قطعة

$0.113

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في موريشيوس يكلف من $0.039 إلى $2.559 (المتوسط $0.7235، الوسيط $0.38) عبر 224 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 71
$0.20 – $0.50 46
أكثر من $0.50 97
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.15 11,355
Amazon $0.214 3,007
Viber $0.1 1,000+
WhatsApp $0.377 6,267
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Discord $0.055 2,000+
Facebook $0.058 3,002
ChatGPT (OpenAI) $0.063 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Kwai $0.065 437
Hinge $0.07 1,000+
Zupee $0.077 291
PciPay $0.079 1,000+
Netflix $0.089 2,007
Flipkart $0.089 1,000+
Myntra $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
99app $0.1 360
My11Circle $0.1 324
IRCTC $0.1 792
IVI $0.1 216
JivoMart $0.105 1,007
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 7
Dream11 $0.112 864
Poshmark $0.112 405
LightChat $0.112 243
TradingView $0.112 324
Delivery Club $0.112 432
LoveLocal $0.112 417
Bumble $0.112 405
Citymobil $0.112 432
CommunityGaming $0.112 730
DewuPoison $0.112 180
Huya $0.112 288
iQIYI $0.112 432
Likee $0.112 730
MEGA $0.112 468
Taikang $0.112 180
TenChat $0.112 396
Trip $0.112 365
Twilio $0.112 720
Ximalaya $0.112 360
WinzoGame $0.112 324
Akudo $0.112 288
Coindcx $0.112 522
Algida $0.112 360
Rush $0.112 288
Swiggy $0.112 1,148
Meesho $0.112 835
MobiKwik $0.112 288
BLIBLI $0.112 252
Linode $0.112 648
Temu $0.112 864
EscapeFromTarkov $0.112 216
Pinduoduo $0.112 396
Вконтакте $0.12 1,007
Signal $0.124 471
TikTok (Douyin) $0.126 2,001
X (Twitter) $0.13 1,000+
Gojek $0.136 437
KuCoinPlay $0.136 243
Hezzl $0.159 324
Metro $0.171 324
PGbonus $0.171 324
IQOS $0.171 243
Subito $0.176 7
Walmart $0.176 2,007
Adidas $0.183 469
Mail.ru $0.183 90
Snapchat $0.183 2,000+
Grab $0.183 2,000+
TanTan $0.195 356
Ozon $0.206 2
kolesa.kz $0.206 2
Google (Gmail / YouTube) $0.218 2,000+
BitClout $0.242 356
Getir $0.253 486
Clubhouse $0.253 1,148
noon $0.265 2,278
Justdating $0.265 92
Şikayet var $0.265 2
Zomato $0.289 291
MPL $0.289 2
Google Messages $0.29 2,007
LINE $0.312 2,000+
imo $0.312 2,000+
Rediffmail $0.312 126
Alipay/Alibaba/1688 $0.324 2,000+
AOL $0.324 2,000+
GoogleVoice $0.336 1,126
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.336 2,000+
Carousell $0.336 92
OfferUp $0.348 2
Naver $0.359 2,000+
Yahoo Mail $0.359 2,000+
Deliveroo $0.371 7,587
Michat $0.371 10,629
Bolt $0.371 8,998
Blued $0.371 2
Paytm $0.371 2,000+
Paxful $0.371 2
Akulaku $0.383 288
KakaoTalk $0.395 5,168
Telegram $0.4 16,498
Potato $0.418 92
foodpanda $0.43 2,000+
Nike $0.43 2,000+
Vinted $0.43 442
Baidu $0.43 9,055
Weibo $0.453 6,085
99acres $0.453 626
Grindr $0.465 2,000+
LinkedIn $0.465 2,000+
eBay $0.489 2,000+
Blizzard $0.489 2,000+
Craigslist $0.489 2,000+
PayPal $0.5 6,687
OLX $0.5 2,000+
Zoho $0.5 2,000+
Steam $0.512 2,000+
Skout $0.512 2,000+
HQ Trivia $0.512 1,058
McDonalds $0.512 2,000+
Wish $0.512 1,468
RedBook $0.524 352
Apple ID $0.548 2,000+
GG $0.548 126
CliQQ $0.548 2,394
Wildberries $0.571 92
Одноклассники $0.571 90
OffGamers $0.571 2,000+
Dent $0.583 1,605
Nttgame $0.606 2,000+
Wolt $0.606 2,000+
Ticketmaster $0.618 6,564
CallApp $0.618 433
Alibaba $0.642 1,090
Tosla $0.653 2
Yubo $0.653 2
hily $0.653 2,000+
Eneba $0.653 90
Truecaller $0.665 2,000+
icq $0.677 1,468
Happn $0.689 2,000+
Papara $0.736 2,000+
Shopee $0.771 2,000+
RegRu $0.771 396
CAIXA $0.783 612
Airbnb $0.889 2,000+
Coinbase $0.971 1,008
Careem $0.971 10,837
أي خدمة أخرى $0.983 1,903
BlaBlaCar $1.006 2,370
Tango $1.006 1,223
AliExpress $1.006 6,111
Hopi $1.018 1,345
Hermes $1.03 626
1688 $1.042 939
Lazada $1.042 2,295
GroupMe $1.042 1,096
Dundle $1.077 1,291
Trendyol $1.112 1,741
Douyu $1.124 783
IFood $1.124 837
Taobao $1.137 5,914
DiDi $1.148 2,000+
Hepsiburadacom $1.148 927
Zalo $1.171 2,000+
Yemeksepeti $1.183 1,827
premium.one $1.195 835
Quipp $1.218 1,096
Proton Mail $1.218 1,539
32red $1.23 1,044
fiverr $1.23 2,112
Wise $1.242 468
CourseHero $1.242 216
Glovo $1.265 994
PicPay $1.289 156
GoFundMe $1.312 8,073
KFC $1.371 803
Mamba, MeetMe $1.395 992
Skype $1.736 720
Rambler $2.1 216
WeChat $2.5 2,000+
1xBet $2.559 684
Badoo $2.559 864
Beget $2.559 216
DANA $2.559 504
Drom $2.559 864
4Fun $2.559 144
Monese $2.559 720
OkCupid $2.559 720
OVO $2.559 468
Paysafecard $2.559 504
Revolut $2.559 504
Stormgain $2.559 504
Tokopedia $2.559 468
Zhihu $2.559 288
Bilibili $2.559 468
Venmo $2.559 396
Mercari $2.559 468
EasyPay $2.559 576
Megogo $2.559 576
urent/jet/RuSharing $2.559 432
FarPost $2.559 216
Oppo $2.559 252
DoorDash $2.559 648
Sravni $2.559 216
Fruitz $2.559 288
Uplay $2.559 216
Leboncoin $2.559 648
CloudChat $2.559 288
Perfluence $2.559 360

موريشيوس على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 88
  • أرقام Multi-SMS لـ 197 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في موريشيوس: Amazon, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 23 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام موريشيوس تبدأ بـ +230. رمز الدولة: MU.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر موريشيوس — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $2.559 — الوسيط $0.38 عبر 224 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

224 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة موريشيوس هو +230. رمز الدولة: MU.

التحقق حسب الخدمة في موريشيوس

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.15 رقم مؤقت لـ Viber $0.1 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Discord $0.055 رقم وهمي لـ Facebook $0.058 رقم وهمي لـ ChatGPT (OpenAI) $0.063 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Kwai $0.065 رقم مؤقت لـ Hinge $0.07 رقم مؤقت لـ Zupee $0.077 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Netflix $0.089 رقم مؤقت لـ Flipkart $0.089 رقم وهمي لـ Myntra $0.089 رقم وهمي لـ my jio $0.089

دول شائعة أخرى

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