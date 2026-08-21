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رقم مؤقت من قبرص مع الكود (+357)

أرقام قبرص مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من قبرص واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 218 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 218 خدمة 160K+ رقم 7 تفعيل خلال 30 يوماً +357 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في قبرص

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
3000 قطعة

$0.085

facebook
3000 قطعة

$0.1

Amazon
2000 قطعة

$0.254

163СOM
144 قطعة

$0.089

1688
324 قطعة

$0.324

1хbet
396 قطعة

$2.536

32red
752 قطعة

$1.3

4Fun
108 قطعة

$2.536

99acres
198 قطعة

$0.089

99app
234 قطعة

$0.089

AOL
1000 قطعة

$0.277

Adidas
1000 قطعة

$0.395

Airbnb
1000 قطعة

$0.818

Akudo
162 قطعة

$0.089

Akulaku
162 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.089

Algida
216 قطعة

$0.089

AliExpress
1000 قطعة

$0.336

Alibaba
1000 قطعة

$0.724

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.3

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في قبرص يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6648، الوسيط $0.348) عبر 218 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 196 خدمة.

الأرخص اليوم: CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Baidu $0.042 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 64
$0.20 – $0.50 69
أكثر من $0.50 75
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.218 2,000+
X (Twitter) $0.05 1,000+
Instagram (Threads) $0.085 3,000
Viber $0.1 1,000+
imo $0.324 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Baidu $0.042 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
TikTok (Douyin) $0.059 5,520
Womply $0.064 1,000+
Discord $0.065 689
Nike $0.075 1,000+
eBay $0.079 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 468
LoveLocal $0.089 144
99app $0.089 234
My11Circle $0.089 162
Citymobil $0.089 270
CommunityGaming $0.089 252
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 180
iQIYI $0.089 252
IQOS $0.089 288
Likee $0.089 270
LYKA $0.089 270
MEGA $0.089 270
Taikang $0.089 108
TenChat $0.089 234
Trip $0.089 108
Twilio $0.089 432
Wink $0.089 378
Ximalaya $0.089 216
Inboxlv $0.089 126
WinzoGame $0.089 180
163СOM $0.089 144
IRCTC $0.089 414
Akudo $0.089 162
Coindcx $0.089 216
Algida $0.089 216
Rush $0.089 180
Swiggy $0.089 396
Grab $0.089 1,025
IVI $0.089 144
Meesho $0.089 288
Paytm $0.089 216
99acres $0.089 198
MobiKwik $0.089 162
BLIBLI $0.089 162
Linode $0.089 396
Temu $0.089 486
Bazos $0.089 306
Alfa $0.089 198
EscapeFromTarkov $0.089 180
CourseHero $0.089 126
ChatGPT (OpenAI) $0.096 1,000+
Facebook $0.1 3,000
Rambler $0.1 162
noon $0.124 1,000+
Walmart $0.124 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.13 1,000+
Grindr $0.159 1,000+
Ozon $0.159 90
Вконтакте $0.166 149
Kwai $0.171 486
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.206 1,000+
Metro $0.206 372
kolesa.kz $0.206 1
Zalo $0.23 1,000+
Одноклассники $0.242 90
KuCoinPlay $0.253 275
Hezzl $0.253 372
Snapchat $0.253 1,000+
Happn $0.253 1,000+
Zoho $0.253 1,000+
GroupMe $0.265 405
Hermes $0.265 210
TanTan $0.265 1,197
Justdating $0.265 90
AOL $0.277 1,000+
OLX $0.277 643
DiDi $0.289 1,000+
Apple ID $0.289 1,000+
MPL $0.289 1
Naver $0.3 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
Mamba, MeetMe $0.3 397
LinkedIn $0.3 1,000+
OffGamers $0.3 90
Bumble $0.312 1,000+
1688 $0.324 324
BitClout $0.336 1,266
AliExpress $0.336 1,000+
Carousell $0.336 90
Taobao $0.348 3,479
Getir $0.348 1,000+
Nttgame $0.348 1
OfferUp $0.348 1
hily $0.348 90
GoogleVoice $0.359 1,000+
Yahoo Mail $0.359 1,000+
Deliveroo $0.359 1,000+
Dundle $0.359 490
Zupee $0.359 324
Akulaku $0.359 162
LINE $0.371 1,000+
Yemeksepeti $0.371 1,000+
Blued $0.371 1
Paxful $0.371 1
Netflix $0.395 1,000+
Adidas $0.395 1,000+
Hopi $0.395 796
Twitch $0.395 1,000+
HQ Trivia $0.406 270
Poshmark $0.406 437
Signal $0.406 2,740
Delivery Club $0.406 270
Weibo $0.418 1,000+
Vinted $0.418 1,000+
Potato $0.418 90
Skype $0.418 432
Bolt $0.43 1,000+
KakaoTalk $0.44 2,000+
Wildberries $0.442 360
Steam $0.453 1,000+
Skout $0.453 1,000+
Blizzard $0.465 1,000+
Leboncoin $0.465 1,000+
WeChat $0.477 1,000+
Clubhouse $0.477 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
Papara $0.5 2,000+
Proton Mail $0.512 1,000+
RedBook $0.512 126
CAIXA $0.512 342
OkCupid $0.536 1,000+
Wolt $0.536 1,000+
GG $0.548 126
Şikayet var $0.548 1,000+
Eneba $0.653 90
Coinbase $0.665 594
Alibaba $0.724 1,000+
BlaBlaCar $0.736 1,589
Careem $0.748 1,000+
Ticketmaster $0.748 1,000+
Shopee $0.759 1,000+
Foody $0.806 4,188
Airbnb $0.818 1,000+
KFC $0.818 302
PayPal $0.842 1,000+
Weverse $0.842 1,000+
Tango $0.853 1,084
Paysafecard $0.865 1,000+
Wise $0.9 342
Truecaller $0.924 2,034
Lazada $0.936 1,987
RegRu $0.983 252
Revolut $0.995 1,000+
Quipp $1.006 786
IFood $1.077 684
Hepsiburadacom $1.1 1,887
Glovo $1.112 753
Zomato $1.124 6,210
McDonalds $1.148 924
premium.one $1.148 649
Pinduoduo $1.218 234
Douyu $1.277 615
WhatsApp $1.28 2,000+
Trendyol $1.3 1,354
32red $1.3 752
fiverr $1.489 1,790
PicPay $1.489 171
Perfluence $1.548 216
TradingView $1.583 342
Drom $1.653 468
DoorDash $1.653 378
DANA $1.689 270
FarPost $1.689 162
Oppo $1.689 144
CloudChat $1.689 162
Telegram $2 2,000+
GoFundMe $2.03 7,632
أي خدمة أخرى $2.453 59
1xBet $2.536 396
Dent $2.536 486
Badoo $2.536 990
Beget $2.536 180
4Fun $2.536 108
Gojek $2.536 486
LightChat $2.536 252
Monese $2.536 414
OVO $2.536 270
PGbonus $2.536 360
Stormgain $2.536 288
Tokopedia $2.536 288
Zhihu $2.536 162
Bilibili $2.536 270
Venmo $2.536 234
Mercari $2.536 270
EasyPay $2.536 342
Megogo $2.536 342
urent/jet/RuSharing $2.536 252
米画师Mihuashi $2.536 126
Sravni $2.536 144
Fruitz $2.536 162
Uplay $2.536 126

قبرص على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 7
  • أرقام Multi-SMS لـ 196 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 64 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام قبرص تبدأ بـ +357. رمز الدولة: CY.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر قبرص — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.348 عبر 218 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

218 خدمة اليوم، بما في ذلك CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04), Baidu ($0.042).

رمز الهاتف لدولة قبرص هو +357. رمز الدولة: CY.

التحقق حسب الخدمة في قبرص

رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.05 رقم مؤقت لـ Viber $0.1 رقم مؤقت لـ imo $0.324 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.059 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Discord $0.065 رقم مؤقت لـ Nike $0.075 رقم مؤقت لـ eBay $0.079 رقم وهمي لـ foodpanda $0.079 رقم وهمي لـ Uber $0.079 رقم مؤقت لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Grab $0.089 رقم مؤقت لـ Temu $0.089

دول شائعة أخرى

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