رقم مؤقت من قبرص مع الكود (+357)
أرقام قبرص مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من قبرص واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 218 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في قبرص
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.085
$0.1
$0.254
$0.089
$0.324
$2.536
$1.3
$2.536
$0.089
$0.089
$0.277
$0.395
$0.818
$0.089
$0.359
$0.089
$0.089
$0.336
$0.724
$0.3
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في قبرص يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.6648، الوسيط $0.348) عبر 218 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 196 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.218
|2,000+
|✓
|X (Twitter)
|$0.05
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.085
|3,000
|✓
|Viber
|$0.1
|1,000+
|imo
|$0.324
|1,000+
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Baidu
|$0.042
|1,000+
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.059
|5,520
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Discord
|$0.065
|689
|✓
|Nike
|$0.075
|1,000+
|eBay
|$0.079
|1,000+
|foodpanda
|$0.079
|1,000+
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Dream11
|$0.089
|468
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|144
|✓
|99app
|$0.089
|234
|✓
|My11Circle
|$0.089
|162
|✓
|Citymobil
|$0.089
|270
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|252
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|108
|✓
|Huya
|$0.089
|180
|✓
|iQIYI
|$0.089
|252
|✓
|IQOS
|$0.089
|288
|✓
|Likee
|$0.089
|270
|✓
|LYKA
|$0.089
|270
|✓
|MEGA
|$0.089
|270
|✓
|Taikang
|$0.089
|108
|✓
|TenChat
|$0.089
|234
|✓
|Trip
|$0.089
|108
|✓
|Twilio
|$0.089
|432
|✓
|Wink
|$0.089
|378
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|216
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|126
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|180
|✓
|163СOM
|$0.089
|144
|✓
|IRCTC
|$0.089
|414
|✓
|Akudo
|$0.089
|162
|✓
|Coindcx
|$0.089
|216
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|Rush
|$0.089
|180
|✓
|Swiggy
|$0.089
|396
|✓
|Grab
|$0.089
|1,025
|✓
|IVI
|$0.089
|144
|✓
|Meesho
|$0.089
|288
|✓
|Paytm
|$0.089
|216
|✓
|99acres
|$0.089
|198
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|162
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|162
|✓
|Linode
|$0.089
|396
|✓
|Temu
|$0.089
|486
|✓
|Bazos
|$0.089
|306
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.089
|180
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.096
|1,000+
|$0.1
|3,000
|✓
|Rambler
|$0.1
|162
|✓
|noon
|$0.124
|1,000+
|✓
|Walmart
|$0.124
|1,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|1,000+
|Grindr
|$0.159
|1,000+
|✓
|Ozon
|$0.159
|90
|✓
|Вконтакте
|$0.166
|149
|✓
|Kwai
|$0.171
|486
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.206
|1,000+
|✓
|Metro
|$0.206
|372
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|1
|✓
|Zalo
|$0.23
|1,000+
|✓
|Одноклассники
|$0.242
|90
|✓
|KuCoinPlay
|$0.253
|275
|✓
|Hezzl
|$0.253
|372
|✓
|Snapchat
|$0.253
|1,000+
|✓
|Happn
|$0.253
|1,000+
|✓
|Zoho
|$0.253
|1,000+
|✓
|GroupMe
|$0.265
|405
|✓
|Hermes
|$0.265
|210
|✓
|TanTan
|$0.265
|1,197
|✓
|Justdating
|$0.265
|90
|✓
|AOL
|$0.277
|1,000+
|✓
|OLX
|$0.277
|643
|✓
|DiDi
|$0.289
|1,000+
|✓
|Apple ID
|$0.289
|1,000+
|✓
|MPL
|$0.289
|1
|✓
|Naver
|$0.3
|1,000+
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.3
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.3
|1,000+
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.3
|397
|✓
|$0.3
|1,000+
|✓
|OffGamers
|$0.3
|90
|✓
|Bumble
|$0.312
|1,000+
|✓
|1688
|$0.324
|324
|✓
|BitClout
|$0.336
|1,266
|✓
|AliExpress
|$0.336
|1,000+
|✓
|Carousell
|$0.336
|90
|✓
|Taobao
|$0.348
|3,479
|✓
|Getir
|$0.348
|1,000+
|✓
|Nttgame
|$0.348
|1
|✓
|OfferUp
|$0.348
|1
|✓
|hily
|$0.348
|90
|✓
|GoogleVoice
|$0.359
|1,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.359
|1,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,000+
|✓
|Dundle
|$0.359
|490
|✓
|Zupee
|$0.359
|324
|✓
|Akulaku
|$0.359
|162
|✓
|LINE
|$0.371
|1,000+
|✓
|Yemeksepeti
|$0.371
|1,000+
|✓
|Blued
|$0.371
|1
|✓
|Paxful
|$0.371
|1
|✓
|Netflix
|$0.395
|1,000+
|✓
|Adidas
|$0.395
|1,000+
|✓
|Hopi
|$0.395
|796
|✓
|Twitch
|$0.395
|1,000+
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|270
|✓
|Poshmark
|$0.406
|437
|✓
|Signal
|$0.406
|2,740
|✓
|Delivery Club
|$0.406
|270
|✓
|$0.418
|1,000+
|✓
|Vinted
|$0.418
|1,000+
|✓
|Potato
|$0.418
|90
|✓
|Skype
|$0.418
|432
|✓
|Bolt
|$0.43
|1,000+
|✓
|KakaoTalk
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|2,000+
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|Wildberries
|$0.442
|360
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|Steam
|$0.453
|1,000+
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|Skout
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|126
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|CAIXA
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|342
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|OkCupid
|$0.536
|1,000+
|✓
|Wolt
|$0.536
|1,000+
|✓
|GG
|$0.548
|126
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|Şikayet var
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|1,589
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|Careem
|$0.748
|1,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.748
|1,000+
|✓
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|1,000+
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|Foody
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|PayPal
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|1,000+
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|Oppo
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|CloudChat
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|162
|✓
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|✓
|1xBet
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|396
|✓
|Dent
|$2.536
|486
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|Badoo
|$2.536
|990
|✓
|Beget
|$2.536
|180
|✓
|4Fun
|$2.536
|108
|✓
|Gojek
|$2.536
|486
|✓
|LightChat
|$2.536
|252
|✓
|Monese
|$2.536
|414
|✓
|OVO
|$2.536
|270
|✓
|PGbonus
|$2.536
|360
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|288
|✓
|Zhihu
|$2.536
|162
|✓
|Bilibili
|$2.536
|270
|✓
|Venmo
|$2.536
|234
|✓
|Mercari
|$2.536
|270
|✓
|EasyPay
|$2.536
|342
|✓
|Megogo
|$2.536
|342
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|252
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Sravni
|$2.536
|144
|✓
|Fruitz
|$2.536
|162
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
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صيغة الرقم
أرقام قبرص تبدأ بـ +357. رمز الدولة: CY.
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الأسئلة الشائعة
من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.348 عبر 218 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة قبرص هو +357. رمز الدولة: CY.