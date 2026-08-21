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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من السودان مع الكود (+249)

أرقام السودان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من السودان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 114 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 114 خدمة 60K+ رقم 370+ تفعيل خلال 30 يوماً +249 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الخدمة الدولة

الدولة المختارة

السودان
69332

قطعة

أفضل 20 خدمة في السودان

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
4012 قطعة

$0.14

Telegram
2012 قطعة

$0.185

facebook
1001 قطعة

$0.039

Whatsapp
5013 قطعة

$0.4

Grindr
32 قطعة

$0.006

Vinted
10 قطعة

$0.006

Walmart
2021 قطعة

$0.071

99app
10 قطعة

$0.006

AOL
22 قطعة

$0.006

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Alipay/Alibaba/1688
1 قطعة

$0.006

Amazon
4012 قطعة

$0.188

Any other
12 قطعة

$0.295

BIGO LIVE
25 قطعة

$0.006

Baidu
33 قطعة

$0.006

Betano
15 قطعة

$0.029

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Bjp
18 قطعة

$0.006

Blizzard
13 قطعة

$0.006

Bolt
9 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في السودان يكلف من $0.006 إلى $0.4 (المتوسط $0.0383، الوسيط $0.006) عبر 114 خدمة. أرخص من 97% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 88 خدمة.

الأرخص اليوم: JivoMart $0.006 Subito $0.006 Payoneer $0.006 foodpanda $0.006 Lazada $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 89
$0.05 – $0.20 21
$0.20 – $0.50 4
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.14 4,012
Telegram $0.185 2,012
WhatsApp $0.4 5,013
Facebook $0.012 1,001
Naver $0.006 7
eBay $0.006 4
Steam $0.006 5
PayPal $0.006 6
Blizzard $0.006 13
GoogleVoice $0.006 10
foodpanda $0.006 41
Yahoo Mail $0.006 5
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 1
Craigslist $0.006 10
Nike $0.006 8
Shopee $0.006 34
Moneylion $0.006 7
Tencent QQ $0.006 9
imo $0.006 9
Yalla $0.006 5
Skout $0.006 1
Coinbase $0.006 1
AOL $0.006 22
Lazada $0.006 41
Deliveroo $0.006 10
Careem $0.006 7
Papara $0.006 38
DiDi $0.006 5
Getir $0.006 7
WeChat $0.006 24
Hopi $0.006 1
IFood $0.006 33
Zalo $0.006 1
Hepsiburadacom $0.006 38
Dream11 $0.006 10
Yemeksepeti $0.006 25
Trendyol $0.006 36
Poshmark $0.006 11
Burger King $0.006 5
Grindr $0.006 32
GroupMe $0.006 5
OkCupid $0.006 16
OLX $0.006 38
Payoneer $0.006 42
Signal $0.006 5
Яндекс $0.006 27
Venmo $0.006 39
Vinted $0.006 10
Mail.ru $0.006 26
LinkedIn $0.006 15
Bolt $0.006 9
Ola $0.006 13
BIGO LIVE $0.006 25
Baidu $0.006 33
99app $0.006 10
Hinge $0.006 22
Indomaret $0.006 7
Subito $0.006 2,019
Bumble $0.006 18
JDcom $0.006 1
Zoho $0.006 1
Zupee $0.006 16
WinzoGame $0.006 41
Nttgame $0.006 1
paycell $0.006 3
OffGamers $0.006 1
hily $0.006 1
Wolt $0.006 1
Flipkart $0.006 6
IRCTC $0.006 7
Lotus $0.006 3
Swiggy $0.006 8
Grab $0.006 16
Meesho $0.006 1
Paytm $0.006 7
PicPay $0.006 7
Betano $0.006 15
Claude (Anthropic) $0.006 31
Fups $0.006 7
JivoMart $0.006 2,039
Marktplaats $0.006 1
Bjp $0.006 18
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Discord $0.05 3,000
NMI $0.052 2,000+
Netflix $0.063 2,019
Womply $0.064 2,000+
Вконтакте $0.065 2,021
Walmart $0.071 2,021
Uber $0.079 1,000+
Amazon $0.079 4,012
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Myntra $0.089 2,000+
my jio $0.089 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.097 4,000
Spincrush $0.105 2,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.106 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
X (Twitter) $0.14 1,039
LINE $0.148 2,001
McDonalds $0.158 23
أي خدمة أخرى $0.295 12
Google Messages $0.351 12
KakaoTalk $0.38 1,001

السودان على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 370+
  • أرقام Multi-SMS لـ 88 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في السودان: Instagram (Threads), Facebook, Telegram
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 102 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام السودان تبدأ بـ +249. رمز الدولة: SD.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر السودان — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.4 — الوسيط $0.006 عبر 114 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

114 خدمة اليوم، بما في ذلك JivoMart ($0.006), Subito ($0.006), Payoneer ($0.006).

رمز الهاتف لدولة السودان هو +249. رمز الدولة: SD.

التحقق حسب الخدمة في السودان

رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ Venmo $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ Hepsiburadacom $0.006 رقم مؤقت لـ OLX $0.006 رقم وهمي لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.006 رقم وهمي لـ Mail.ru $0.006 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.006 رقم مؤقت لـ WeChat $0.006 رقم وهمي لـ Hinge $0.006 رقم مؤقت لـ Bumble $0.006 رقم وهمي لـ OkCupid $0.006 رقم وهمي لـ Zupee $0.006 رقم مؤقت لـ Grab $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم وهمي لـ Ola $0.006 رقم مؤقت لـ Poshmark $0.006

دول شائعة أخرى

رقم تنزانيا مؤقت رقم صربيا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

اختر الدولة

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