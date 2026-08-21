رقم مؤقت من السودان مع الكود (+249)
أرقام السودان مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من السودان واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 114 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في السودان
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.14
$0.185
$0.039
$0.4
$0.006
$0.006
$0.071
$0.006
$0.006
$0.079
$0.006
$0.188
$0.295
$0.006
$0.006
$0.029
$0.11
$0.006
$0.006
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في السودان يكلف من $0.006 إلى $0.4 (المتوسط $0.0383، الوسيط $0.006) عبر 114 خدمة. أرخص من 97% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 88 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.14
|4,012
|Telegram
|$0.185
|2,012
|$0.4
|5,013
|✓
|$0.012
|1,001
|✓
|Naver
|$0.006
|7
|✓
|eBay
|$0.006
|4
|✓
|Steam
|$0.006
|5
|✓
|PayPal
|$0.006
|6
|✓
|Blizzard
|$0.006
|13
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|10
|✓
|foodpanda
|$0.006
|41
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|5
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|1
|✓
|Craigslist
|$0.006
|10
|✓
|Nike
|$0.006
|8
|✓
|Shopee
|$0.006
|34
|✓
|Moneylion
|$0.006
|7
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|9
|✓
|imo
|$0.006
|9
|✓
|Yalla
|$0.006
|5
|✓
|Skout
|$0.006
|1
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1
|✓
|AOL
|$0.006
|22
|✓
|Lazada
|$0.006
|41
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|10
|✓
|Careem
|$0.006
|7
|✓
|Papara
|$0.006
|38
|✓
|DiDi
|$0.006
|5
|✓
|Getir
|$0.006
|7
|✓
|$0.006
|24
|✓
|Hopi
|$0.006
|1
|✓
|IFood
|$0.006
|33
|✓
|Zalo
|$0.006
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|38
|✓
|Dream11
|$0.006
|10
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|25
|✓
|Trendyol
|$0.006
|36
|✓
|Poshmark
|$0.006
|11
|✓
|Burger King
|$0.006
|5
|✓
|Grindr
|$0.006
|32
|✓
|GroupMe
|$0.006
|5
|✓
|OkCupid
|$0.006
|16
|✓
|OLX
|$0.006
|38
|✓
|Payoneer
|$0.006
|42
|✓
|Signal
|$0.006
|5
|✓
|Яндекс
|$0.006
|27
|✓
|Venmo
|$0.006
|39
|✓
|Vinted
|$0.006
|10
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|26
|✓
|$0.006
|15
|✓
|Bolt
|$0.006
|9
|✓
|Ola
|$0.006
|13
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|25
|✓
|Baidu
|$0.006
|33
|✓
|99app
|$0.006
|10
|✓
|Hinge
|$0.006
|22
|✓
|Indomaret
|$0.006
|7
|✓
|Subito
|$0.006
|2,019
|✓
|Bumble
|$0.006
|18
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Zoho
|$0.006
|1
|✓
|Zupee
|$0.006
|16
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|41
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1
|✓
|paycell
|$0.006
|3
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1
|✓
|hily
|$0.006
|1
|✓
|Wolt
|$0.006
|1
|✓
|Flipkart
|$0.006
|6
|✓
|IRCTC
|$0.006
|7
|✓
|Lotus
|$0.006
|3
|✓
|Swiggy
|$0.006
|8
|✓
|Grab
|$0.006
|16
|✓
|Meesho
|$0.006
|1
|✓
|Paytm
|$0.006
|7
|✓
|PicPay
|$0.006
|7
|✓
|Betano
|$0.006
|15
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|31
|✓
|Fups
|$0.006
|7
|✓
|JivoMart
|$0.006
|2,039
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|1
|✓
|Bjp
|$0.006
|18
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|Discord
|$0.05
|3,000
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Netflix
|$0.063
|2,019
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Вконтакте
|$0.065
|2,021
|✓
|Walmart
|$0.071
|2,021
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|Amazon
|$0.079
|4,012
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|2,000+
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.097
|4,000
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.106
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.14
|1,039
|✓
|LINE
|$0.148
|2,001
|✓
|McDonalds
|$0.158
|23
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.295
|12
|✓
|Google Messages
|$0.351
|12
|KakaoTalk
|$0.38
|1,001
|✓
السودان على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 370+
- أرقام Multi-SMS لـ 88 خدمة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في السودان: Instagram (Threads), Facebook, Telegram
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 102 خدمة بأقل من $0.10
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