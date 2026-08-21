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رقم مؤقت من هونغ كونغ مع الكود (+852)

أرقام هونغ كونغ مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من هونغ كونغ واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 51 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 51 خدمة 70K+ رقم 3,600+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #36 +852 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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هونغ كونغ
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قطعة

أفضل 20 خدمة في هونغ كونغ

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Naver
1000 قطعة

$0.092

Instagram+Threads
3000 قطعة

$0.13

Telegram
5000 قطعة

$0.573

Viber
2000 قطعة

$0.053

facebook
5028 قطعة

$0.061

Google,youtube,Gmail
6000 قطعة

$0.103

Line messenger
2000 قطعة

$0.177

Whatsapp
4000 قطعة

$0.418

Foodpanda
1000 قطعة

$0.18

Microsoft
1000 قطعة

$0.059

Amazon
1000 قطعة

$0.124

Alipay/Alibaba/1688
1000 قطعة

$0.483

TikTok/Douyin
2000 قطعة

$0.216

Discord
3000 قطعة

$0.24

WeChat
2000 قطعة

$0.273

Apple
1000 قطعة

$0.05

Bumble
1000 قطعة

$0.58

AOL
1000 قطعة

$11.675

Any other
1 قطعة

$2.012

Baidu
1000 قطعة

$0.615

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في هونغ كونغ يكلف من $0.024 إلى $1.755 (المتوسط $0.1891، الوسيط $0.111) عبر 51 خدمة. أرخص من 59% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 2 خدمة.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 12
$0.05 – $0.20 26
$0.20 – $0.50 10
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.048 2,000+
TikTok (Douyin) $0.216 2,000+
Facebook $0.06 5,002
WhatsApp $0.403 4,000
Carousell $0.29 1,000+
Amazon $0.123 1,000+
WeChat $0.266 2,000+
Instagram (Threads) $0.13 3,000
Google (Gmail / YouTube) $0.101 6,000
Apple ID $0.05 1,000+
LINE $0.177 2,000+
Tencent QQ $1.02 1,000+
Telegram $0.573 5,000
Meituan $0.096 1,000+
TanTan $0.3 1,000+
X (Twitter) $0.076 2,000+
SoulApp $0.32 1,000+
Alipay/Alibaba/1688 $0.483 1,000+
Discord $0.044 3,000
foodpanda $0.18 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.046 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
Walmart $0.051 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Nike $0.064 2,000+
Womply $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Naver $0.092 1,000+
Ticketmaster $0.111 1,000+
Bumble $0.111 1,000+
GoogleChat $0.118 1,000+
Yahoo Mail $0.13 1,000+
AOL $0.13 1,000+
RedBook $0.145 1,000+
SHEIN $0.146 1,000+
Grindr $0.155 1,000+
GCash $0.155 1,000+
eBay $0.22 1,000+
Shopee $0.24 1,000+
Zalo $0.306 1,000+
أي خدمة أخرى $1.755 1

تطبيقات المراسلة على رقم هونغ كونغ المؤقت

للتواصل عبر Tencent QQ وWeChat دون كشف رقم الهاتف الشخصي، يوفر رقم هونغ كونغ مؤقت بمفتاح +852 بديلاً يُستخدم مرة واحدة: تختار الخدمة، فتحصل على الرقم، ثم تقرأ رمز التحقق داخل صفحة الطلب بمجرد ظهوره. أكثر خدمة تُفعَّل على هذه الأرقام هي Viber، مع وصول قوي أيضًا لرسائل WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin). تغطي هذه المجموعة 51 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، وقد تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 3,600+.

هونغ كونغ على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,600+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #36
  • أرقام Multi-SMS لـ 2 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في هونغ كونغ: WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin)
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 24 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام هونغ كونغ تبدأ بـ +852. رمز الدولة: HK.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر هونغ كونغ — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

حالات استخدام رقم هونغ كونغ مع الكود

حساب Viber إضافي، أو حساب تواصل منفصل على WeChat أو Tencent QQ بمعزل عن الرقم الأصلي، أو ملف تجريبي على TikTok/Douyin قبل النشر الفعلي: ثلاث حالات شائعة لطلب ارقام هونغ كونغ مؤقتة. السؤال الأهم عند التردد ليس أي دولة بشكل عام، بل أي دولة تصل فيها رسائل الخدمة المطلوبة تحديدًا؛ وعلى رقم هونغ كونغ يجتمع Viber مع WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin) ضمن الخدمات ذات الوصول الجيد، ما يجعلها اختيارًا مباشرًا لتطبيقات التواصل الآسيوية.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $1.755 — الوسيط $0.111 عبر 51 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

51 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة هونغ كونغ هو +852. رمز الدولة: HK.

التحقق حسب الخدمة في هونغ كونغ

رقم وهمي لـ Carousell $0.29 رقم وهمي لـ Tencent QQ $1.02 رقم وهمي لـ Meituan $0.096 رقم وهمي لـ TanTan $0.3 رقم مؤقت لـ X (Twitter) $0.076 رقم وهمي لـ SoulApp $0.32 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم مؤقت لـ Walmart $0.051 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Nike $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ IFood $0.064 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ NMI $0.088 رقم مؤقت لـ Ticketmaster $0.111 رقم مؤقت لـ GoogleChat $0.118 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.13

دول شائعة أخرى

رقم كمبوديا مؤقت رقم سريلانكا مؤقت رقم نيوزيلندا مؤقت رقم أوكرانيا مؤقت رقم الأرجنتين مع الكود رقم البرتغال مع الكود رقم ليبيريا مع الكود رقم مصر مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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