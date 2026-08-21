رقم مؤقت من هونغ كونغ مع الكود (+852)
أرقام هونغ كونغ مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من هونغ كونغ واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 51 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في هونغ كونغ
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.092
$0.13
$0.573
$0.053
$0.061
$0.103
$0.177
$0.418
$0.18
$0.059
$0.124
$0.483
$0.216
$0.24
$0.273
$0.05
$0.58
$11.675
$2.012
$0.615
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في هونغ كونغ يكلف من $0.024 إلى $1.755 (المتوسط $0.1891، الوسيط $0.111) عبر 51 خدمة. أرخص من 59% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 2 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.048
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.216
|2,000+
|$0.06
|5,002
|✓
|$0.403
|4,000
|Carousell
|$0.29
|1,000+
|Amazon
|$0.123
|1,000+
|$0.266
|2,000+
|Instagram (Threads)
|$0.13
|3,000
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.101
|6,000
|Apple ID
|$0.05
|1,000+
|LINE
|$0.177
|2,000+
|Tencent QQ
|$1.02
|1,000+
|Telegram
|$0.573
|5,000
|Meituan
|$0.096
|1,000+
|TanTan
|$0.3
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.076
|2,000+
|SoulApp
|$0.32
|1,000+
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.483
|1,000+
|Discord
|$0.044
|3,000
|foodpanda
|$0.18
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.046
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|Walmart
|$0.051
|1,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Nike
|$0.064
|2,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Naver
|$0.092
|1,000+
|Ticketmaster
|$0.111
|1,000+
|Bumble
|$0.111
|1,000+
|GoogleChat
|$0.118
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.13
|1,000+
|AOL
|$0.13
|1,000+
|RedBook
|$0.145
|1,000+
|SHEIN
|$0.146
|1,000+
|Grindr
|$0.155
|1,000+
|GCash
|$0.155
|1,000+
|eBay
|$0.22
|1,000+
|Shopee
|$0.24
|1,000+
|Zalo
|$0.306
|1,000+
|أي خدمة أخرى
|$1.755
|1
|✓
تطبيقات المراسلة على رقم هونغ كونغ المؤقت
للتواصل عبر Tencent QQ وWeChat دون كشف رقم الهاتف الشخصي، يوفر رقم هونغ كونغ مؤقت بمفتاح +852 بديلاً يُستخدم مرة واحدة: تختار الخدمة، فتحصل على الرقم، ثم تقرأ رمز التحقق داخل صفحة الطلب بمجرد ظهوره. أكثر خدمة تُفعَّل على هذه الأرقام هي Viber، مع وصول قوي أيضًا لرسائل WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin). تغطي هذه المجموعة 51 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، وقد تجاوزت عمليات التفعيل خلال الشهر الماضي 3,600+.
هونغ كونغ على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,600+
- الترتيب حسب التفعيلات: #36
- أرقام Multi-SMS لـ 2 خدمة.
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في هونغ كونغ: WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin)
- الأكثر شراءً: Viber
- 24 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام هونغ كونغ تبدأ بـ +852. رمز الدولة: HK.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر هونغ كونغ — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
حالات استخدام رقم هونغ كونغ مع الكود
حساب Viber إضافي، أو حساب تواصل منفصل على WeChat أو Tencent QQ بمعزل عن الرقم الأصلي، أو ملف تجريبي على TikTok/Douyin قبل النشر الفعلي: ثلاث حالات شائعة لطلب ارقام هونغ كونغ مؤقتة. السؤال الأهم عند التردد ليس أي دولة بشكل عام، بل أي دولة تصل فيها رسائل الخدمة المطلوبة تحديدًا؛ وعلى رقم هونغ كونغ يجتمع Viber مع WeChat, Tencent QQ, TikTok (Douyin) ضمن الخدمات ذات الوصول الجيد، ما يجعلها اختيارًا مباشرًا لتطبيقات التواصل الآسيوية.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $1.755 — الوسيط $0.111 عبر 51 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة هونغ كونغ هو +852. رمز الدولة: HK.