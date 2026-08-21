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رقم مؤقت من سنغافورة مع الكود (+65)

أرقام سنغافورة مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سنغافورة واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 87 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 87 خدمة 60K+ رقم 110+ تفعيل خلال 30 يوماً +65 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في سنغافورة

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

facebook
1136 قطعة

$0.654

Foodpanda
1326 قطعة

$0.234

Nike
2335 قطعة

$0.1

Lazada
157 قطعة

$1.177

Discord
335 قطعة

$0.118

Any other
38 قطعة

$1.765

Apple
120 قطعة

$0.295

Carousell
226 قطعة

$3.53

AOL
150 قطعة

$0.059

Airbnb
276 قطعة

$2.059

Amazon
168 قطعة

$0.15

BIGO LIVE
311 قطعة

$0.059

Baidu
291 قطعة

$0.024

Blizzard
312 قطعة

$1.648

Bolt
332 قطعة

$0.353

Bumble
281 قطعة

$2.118

Careem
335 قطعة

$0.412

ChatGPT
2124 قطعة

$0.538

Claude
296 قطعة

$0.589

Clubhouse
316 قطعة

$0.118

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سنغافورة يكلف من $0.024 إلى $3.53 (المتوسط $0.5423، الوسيط $0.2) عبر 87 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 66 خدمة.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042 Winzap $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 33
$0.20 – $0.50 22
أكثر من $0.50 22
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.15 168
Instagram (Threads) $0.112 1,155
foodpanda $0.079 1,326
eBay $0.27 1,000+
Apple ID $0.295 120
WhatsApp $1.772 2,124
AOL $0.059 150
PayPal $1.177 123
TikTok (Douyin) $1 1,106
Telegram $2.942 2,160
Baidu $0.024 291
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Ola $0.055 1,000+
Yahoo Mail $0.059 188
BIGO LIVE $0.059 311
Happn $0.059 335
Ubisoft $0.059 335
Naver $0.064 1,109
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.1 2,335
Nike $0.1 2,335
Spincrush $0.105 1,000+
Вконтакте $0.118 320
Discord $0.118 335
KFC $0.118 335
Proton Mail $0.118 268
Signal $0.118 335
Clubhouse $0.118 316
Netflix $0.13 2,322
Google (Gmail / YouTube) $0.175 1,068
Subito $0.176 6
Яндекс $0.177 333
Grab $0.177 131
Walmart $0.177 335
KakaoTalk $0.2 2,334
Uber $0.2 1,334
X (Twitter) $0.25 2,324
Steam $0.295 330
Yalla $0.295 335
McDonalds $0.295 335
Twitch $0.295 295
Weibo $0.295 160
Ticketmaster $0.295 78
RedBook $0.295 193
VFS GLOBAL $0.295 335
Snapchat $0.306 329
Hepsiburadacom $0.353 335
Bolt $0.353 332
Xiaomi $0.353 335
ChatGPT (OpenAI) $0.38 2,124
Careem $0.412 335
JDcom $0.412 314
Facebook $0.43 1,136
Zalo $0.443 335
Viber $0.5 2,330
Claude (Anthropic) $0.589 296
Tencent QQ $0.706 334
imo $0.849 277
Hinge $0.883 335
Ryde $0.883 315
LINE $1.177 335
Lazada $1.177 157
LinkedIn $1.177 330
Blizzard $1.648 312
TanTan $1.648 331
أي خدمة أخرى $1.765 38
Airbnb $2.059 276
Bumble $2.118 281
Shopee $2.353 184
Wise $2.942 330
WeChat $3.53 131
Carousell $3.53 226

رقم سنغافورة مؤقت لاستقبال الرسائل

رقم سنغافورة بمفتاح الاتصال +65 مخصص لاستقبال رسالة تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ثم تقرأ الكود مباشرة على الموقع دون أي خطوة إضافية. من يبحث عن رقم سنغافورة مع الكود غالبا يريد تفعيل حساب على Amazon، وهي الخدمة الأكثر طلبا على أرقام هذه الدولة، بينما تُسجَّل أفضل نتائج استقبال SMS سنغافورة مع Amazon وInstagram+Threads. هذا النوع من رقم مؤقت لاستقبال الرسائل يفصل التسجيل عن رقمك الشخصي تماما، وتبدأ الأسعار من $0.024 ضمن 87 خدمة متاحة على أرقام سنغافورة.

سنغافورة على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 110+
  • أرقام Multi-SMS لـ 66 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سنغافورة: Amazon, Apple ID, Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 26 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سنغافورة تبدأ بـ +65. رمز الدولة: SG.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سنغافورة — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيف تستخدم رقم سنغافورة عمليا

تفيد ارقام سنغافورة مؤقتة في فتح حساب إضافي على Amazon دون ربطه برقمك الرئيسي، أو تسجيل حساب على Instagram+Threads عند إدارة صفحة منفصلة عن الاستخدام الشخصي، أو تجربة خدمة جديدة قبل الاعتماد عليها برقم دائم. إن لم تكن متأكدا أي دولة تناسب الخدمة التي تريد تسجيلها، فالحل بسيط: افتح صفحة سنغافورة وتحقق من قائمة الخدمات المتاحة قبل الشراء، فمعدل وصول الرسائل يختلف من خدمة لأخرى، وهنا يتصدر Amazon وInstagram+Threads بأفضل نتائج الاستقبال.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $3.53 — الوسيط $0.2 عبر 87 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

87 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), CoinFantasy ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة سنغافورة هو +65. رمز الدولة: SG.

التحقق حسب الخدمة في سنغافورة

رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.112 رقم مؤقت لـ eBay $0.27 رقم وهمي لـ WhatsApp $1.772 رقم وهمي لـ PayPal $1.177 رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $1 رقم وهمي لـ Telegram $2.942 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ Happn $0.059 رقم مؤقت لـ Ubisoft $0.059 رقم وهمي لـ Yahoo Mail $0.059 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Getir $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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