رقم مؤقت من سنغافورة مع الكود (+65)
أرقام سنغافورة مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من سنغافورة واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 87 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في سنغافورة
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.654
$0.234
$0.1
$1.177
$0.118
$1.765
$0.295
$3.53
$0.059
$2.059
$0.15
$0.059
$0.024
$1.648
$0.353
$2.118
$0.412
$0.538
$0.589
$0.118
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في سنغافورة يكلف من $0.024 إلى $3.53 (المتوسط $0.5423، الوسيط $0.2) عبر 87 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 66 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.15
|168
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.112
|1,155
|✓
|foodpanda
|$0.079
|1,326
|✓
|eBay
|$0.27
|1,000+
|Apple ID
|$0.295
|120
|✓
|$1.772
|2,124
|✓
|AOL
|$0.059
|150
|✓
|PayPal
|$1.177
|123
|✓
|TikTok (Douyin)
|$1
|1,106
|✓
|Telegram
|$2.942
|2,160
|✓
|Baidu
|$0.024
|291
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Ola
|$0.055
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.059
|188
|✓
|BIGO LIVE
|$0.059
|311
|✓
|Happn
|$0.059
|335
|✓
|Ubisoft
|$0.059
|335
|✓
|Naver
|$0.064
|1,109
|✓
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|1,000+
|IFood
|$0.064
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.1
|2,335
|✓
|Nike
|$0.1
|2,335
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Вконтакте
|$0.118
|320
|✓
|Discord
|$0.118
|335
|✓
|KFC
|$0.118
|335
|✓
|Proton Mail
|$0.118
|268
|✓
|Signal
|$0.118
|335
|✓
|Clubhouse
|$0.118
|316
|✓
|Netflix
|$0.13
|2,322
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.175
|1,068
|✓
|Subito
|$0.176
|6
|Яндекс
|$0.177
|333
|✓
|Grab
|$0.177
|131
|✓
|Walmart
|$0.177
|335
|✓
|KakaoTalk
|$0.2
|2,334
|✓
|Uber
|$0.2
|1,334
|✓
|X (Twitter)
|$0.25
|2,324
|✓
|Steam
|$0.295
|330
|✓
|Yalla
|$0.295
|335
|✓
|McDonalds
|$0.295
|335
|✓
|Twitch
|$0.295
|295
|✓
|$0.295
|160
|✓
|Ticketmaster
|$0.295
|78
|✓
|RedBook
|$0.295
|193
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.295
|335
|✓
|Snapchat
|$0.306
|329
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.353
|335
|✓
|Bolt
|$0.353
|332
|✓
|Xiaomi
|$0.353
|335
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.38
|2,124
|✓
|Careem
|$0.412
|335
|✓
|JDcom
|$0.412
|314
|✓
|$0.43
|1,136
|✓
|Zalo
|$0.443
|335
|✓
|Viber
|$0.5
|2,330
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.589
|296
|✓
|Tencent QQ
|$0.706
|334
|✓
|imo
|$0.849
|277
|✓
|Hinge
|$0.883
|335
|✓
|Ryde
|$0.883
|315
|✓
|LINE
|$1.177
|335
|✓
|Lazada
|$1.177
|157
|✓
|$1.177
|330
|✓
|Blizzard
|$1.648
|312
|✓
|TanTan
|$1.648
|331
|✓
|أي خدمة أخرى
|$1.765
|38
|✓
|Airbnb
|$2.059
|276
|✓
|Bumble
|$2.118
|281
|✓
|Shopee
|$2.353
|184
|✓
|Wise
|$2.942
|330
|✓
|$3.53
|131
|✓
|Carousell
|$3.53
|226
|✓
رقم سنغافورة مؤقت لاستقبال الرسائل
رقم سنغافورة بمفتاح الاتصال +65 مخصص لاستقبال رسالة تحقق واحدة: تختار الخدمة، تحصل على الرقم، ثم تقرأ الكود مباشرة على الموقع دون أي خطوة إضافية. من يبحث عن رقم سنغافورة مع الكود غالبا يريد تفعيل حساب على Amazon، وهي الخدمة الأكثر طلبا على أرقام هذه الدولة، بينما تُسجَّل أفضل نتائج استقبال SMS سنغافورة مع Amazon وInstagram+Threads. هذا النوع من رقم مؤقت لاستقبال الرسائل يفصل التسجيل عن رقمك الشخصي تماما، وتبدأ الأسعار من $0.024 ضمن 87 خدمة متاحة على أرقام سنغافورة.
سنغافورة على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 110+
- أرقام Multi-SMS لـ 66 خدمة.
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في سنغافورة: Amazon, Apple ID, Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Amazon
- 26 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام سنغافورة تبدأ بـ +65. رمز الدولة: SG.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر سنغافورة — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيف تستخدم رقم سنغافورة عمليا
تفيد ارقام سنغافورة مؤقتة في فتح حساب إضافي على Amazon دون ربطه برقمك الرئيسي، أو تسجيل حساب على Instagram+Threads عند إدارة صفحة منفصلة عن الاستخدام الشخصي، أو تجربة خدمة جديدة قبل الاعتماد عليها برقم دائم. إن لم تكن متأكدا أي دولة تناسب الخدمة التي تريد تسجيلها، فالحل بسيط: افتح صفحة سنغافورة وتحقق من قائمة الخدمات المتاحة قبل الشراء، فمعدل وصول الرسائل يختلف من خدمة لأخرى، وهنا يتصدر Amazon وInstagram+Threads بأفضل نتائج الاستقبال.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $3.53 — الوسيط $0.2 عبر 87 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة سنغافورة هو +65. رمز الدولة: SG.