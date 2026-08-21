رقم مؤقت من هايتي مع الكود (+509)
أرقام هايتي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من هايتي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 215 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في هايتي
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.086
$0.364
$0.091
$0.543
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.118
$0.006
$0.046
$0.006
$0.006
$0.183
$2.536
$0.336
$2.536
$0.088
$0.051
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في هايتي يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.5517، الوسيط $0.265) عبر 215 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 187 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.085
|7,162
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.046
|1,000+
|$0.13
|3,002
|✓
|Telegram
|$0.364
|4,033
|✓
|$0.536
|4,027
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Baidu
|$0.042
|5,312
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Вконтакте
|$0.044
|2,027
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Delivery Club
|$0.053
|252
|✓
|99app
|$0.053
|216
|✓
|DewuPoison
|$0.053
|108
|✓
|TenChat
|$0.053
|234
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|216
|✓
|WinzoGame
|$0.053
|180
|✓
|Rush
|$0.053
|180
|✓
|IVI
|$0.053
|144
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.053
|126
|✓
|Akulaku
|$0.053
|162
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Naver
|$0.064
|2,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|Dream11
|$0.077
|468
|✓
|MEGA
|$0.077
|270
|✓
|Twilio
|$0.077
|396
|✓
|Zupee
|$0.077
|684
|✓
|Grab
|$0.077
|378
|✓
|Paytm
|$0.077
|216
|✓
|BLIBLI
|$0.077
|162
|✓
|Uber
|$0.079
|3,000
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Viber
|$0.089
|1,000+
|Netflix
|$0.089
|28
|✓
|$0.089
|1,000+
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|180
|✓
|My11Circle
|$0.089
|376
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|Huya
|$0.089
|162
|✓
|iQIYI
|$0.089
|252
|✓
|Likee
|$0.089
|547
|✓
|Taikang
|$0.089
|108
|✓
|Coindcx
|$0.089
|180
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|Swiggy
|$0.089
|432
|✓
|Meesho
|$0.089
|615
|✓
|99acres
|$0.089
|444
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|198
|✓
|Linode
|$0.089
|360
|✓
|Temu
|$0.089
|468
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|234
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|2,027
|IRCTC
|$0.1
|752
|✓
|Amazon
|$0.105
|3,029
|✓
|JivoMart
|$0.105
|1,027
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|27
|KakaoTalk
|$0.112
|1,000+
|✓
|Papara
|$0.112
|1,000+
|✓
|TradingView
|$0.112
|356
|✓
|Vinted
|$0.112
|1,000+
|✓
|noon
|$0.112
|1,000+
|✓
|Nike
|$0.124
|1,000+
|✓
|LightChat
|$0.124
|275
|✓
|Signal
|$0.124
|497
|✓
|KuCoinPlay
|$0.124
|275
|✓
|Poshmark
|$0.136
|437
|✓
|PGbonus
|$0.136
|356
|✓
|Clubhouse
|$0.136
|432
|✓
|Bumble
|$0.136
|437
|✓
|LINE
|$0.148
|1
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.148
|1,000+
|✓
|Zalo
|$0.148
|1,000+
|✓
|eBay
|$0.159
|1,000+
|✓
|foodpanda
|$0.159
|1,000+
|✓
|Craigslist
|$0.159
|1
|✓
|Shopee
|$0.159
|4,965
|✓
|Hezzl
|$0.171
|356
|✓
|Subito
|$0.176
|27
|Walmart
|$0.176
|1,027
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.177
|3,000
|✓
|1688
|$0.183
|307
|✓
|AOL
|$0.183
|1
|✓
|Hermes
|$0.183
|210
|✓
|Snapchat
|$0.195
|1,000+
|✓
|Steam
|$0.206
|1,000+
|✓
|BitClout
|$0.218
|388
|✓
|Getir
|$0.218
|518
|✓
|Taobao
|$0.23
|388
|✓
|PayPal
|$0.242
|1,000+
|✓
|Blizzard
|$0.242
|1,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.242
|1,000+
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.253
|160
|✓
|Dundle
|$0.253
|421
|✓
|CommunityGaming
|$0.253
|581
|✓
|Discord
|$0.265
|1,000+
|✓
|Adidas
|$0.265
|502
|✓
|Одноклассники
|$0.265
|90
|✓
|Trip
|$0.265
|145
|✓
|Douyu
|$0.277
|275
|✓
|Lazada
|$0.277
|486
|✓
|IFood
|$0.277
|581
|✓
|MPL
|$0.289
|34
|✓
|GoogleVoice
|$0.3
|1,000+
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|1,000+
|✓
|Deliveroo
|$0.3
|1,000+
|✓
|Metro
|$0.3
|356
|✓
|Rambler
|$0.3
|126
|✓
|premium.one
|$0.312
|291
|✓
|Zoho
|$0.312
|1,405
|✓
|IQOS
|$0.324
|547
|✓
|32red
|$0.336
|356
|✓
|Justdating
|$0.336
|124
|✓
|Michat
|$0.348
|1,000+
|✓
|hily
|$0.348
|124
|✓
|kolesa.kz
|$0.359
|34
|✓
|McDonalds
|$0.371
|405
|✓
|Blued
|$0.371
|34
|✓
|Paxful
|$0.371
|34
|✓
|RedBook
|$0.383
|385
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.395
|399
|✓
|Twitch
|$0.395
|6,947
|✓
|CAIXA
|$0.395
|342
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|252
|✓
|OffGamers
|$0.406
|124
|✓
|Wildberries
|$0.418
|124
|✓
|Potato
|$0.418
|124
|✓
|Şikayet var
|$0.43
|34
|✓
|Airbnb
|$0.442
|1,000+
|✓
|GroupMe
|$0.442
|372
|✓
|Apple ID
|$0.442
|1,000+
|✓
|Carousell
|$0.465
|124
|✓
|DiDi
|$0.489
|1,000+
|✓
|Gojek
|$0.489
|469
|✓
|TanTan
|$0.489
|1,118
|✓
|Ozon
|$0.5
|34
|✓
|$0.512
|9,334
|✓
|Rediffmail
|$0.512
|126
|✓
|Grindr
|$0.524
|1,999
|✓
|GG
|$0.548
|126
|✓
|OLX
|$0.571
|750
|✓
|Wolt
|$0.571
|937
|✓
|Glovo
|$0.571
|374
|✓
|Kwai
|$0.606
|469
|✓
|Zomato
|$0.606
|5,433
|✓
|Tosla
|$0.653
|34
|✓
|Yubo
|$0.653
|34
|✓
|Happn
|$0.665
|1,000+
|✓
|Nttgame
|$0.665
|34
|✓
|OfferUp
|$0.665
|34
|✓
|Tango
|$0.724
|1,067
|✓
|Wise
|$0.748
|252
|✓
|PicPay
|$0.759
|81
|✓
|Alibaba
|$0.783
|1,000+
|✓
|Trendyol
|$0.795
|1,045
|✓
|Eneba
|$0.795
|90
|✓
|Bolt
|$0.818
|1,367
|✓
|Skout
|$0.83
|4,607
|✓
|Proton Mail
|$0.853
|1,015
|✓
|fiverr
|$0.924
|1,722
|✓
|Quipp
|$0.995
|786
|✓
|BlaBlaCar
|$1.018
|1,495
|✓
|Careem
|$1.03
|1,000+
|✓
|Coinbase
|$1.089
|360
|✓
|Venmo
|$1.089
|216
|✓
|GoFundMe
|$1.136
|8,992
|✓
|OVO
|$1.183
|252
|✓
|FarPost
|$1.183
|144
|✓
|Sravni
|$1.183
|126
|✓
|Fruitz
|$1.253
|162
|✓
|Beget
|$1.277
|162
|✓
|Revolut
|$1.359
|270
|✓
|Bilibili
|$1.442
|270
|✓
|Drom
|$1.453
|468
|✓
|Paysafecard
|$1.5
|270
|✓
|Skype
|$1.595
|396
|✓
|OkCupid
|$1.63
|378
|✓
|KFC
|$1.653
|306
|✓
|Mercari
|$1.665
|270
|✓
|Tokopedia
|$1.712
|288
|✓
|Akudo
|$1.759
|162
|✓
|DoorDash
|$1.771
|360
|✓
|Leboncoin
|$1.783
|360
|✓
|DANA
|$1.889
|270
|✓
|Badoo
|$1.9
|468
|✓
|Zhihu
|$2.065
|162
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.195
|252
|✓
|Monese
|$2.324
|396
|✓
|Truecaller
|$2.453
|1,128
|✓
|1xBet
|$2.536
|378
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|RegRu
|$2.536
|234
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
هايتي على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 320+
- أرقام Multi-SMS لـ 187 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في هايتي: ChatGPT (OpenAI), Instagram (Threads)
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 63 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام هايتي تبدأ بـ +509. رمز الدولة: HT.
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