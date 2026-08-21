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رقم مؤقت من هايتي مع الكود (+509)

أرقام هايتي مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من هايتي واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.04، ويدعم 215 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.04 215 خدمة 180K+ رقم 320+ تفعيل خلال 30 يوماً +509 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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189350

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أفضل 20 خدمة في هايتي

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
7346 قطعة

$0.086

Telegram
4052 قطعة

$0.364

Viber
1000 قطعة

$0.091

Whatsapp
4047 قطعة

$0.543

Вконтакте
2091 قطعة

$0.006

Alipay/Alibaba/1688
1005 قطعة

$0.006

Imo
2045 قطعة

$0.006

WeChat
2036 قطعة

$0.006

Any other
2811 قطعة

$0.118

Ticketmaster
1043 قطعة

$0.006

ChatGPT
1000 قطعة

$0.046

AliExpress
1011 قطعة

$0.006

163СOM
6 قطعة

$0.006

1688
307 قطعة

$0.183

1хbet
378 قطعة

$2.536

32red
356 قطعة

$0.336

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
488 قطعة

$0.088

99app
2255 قطعة

$0.051

AGIBANK
46 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في هايتي يكلف من $0.04 إلى $2.536 (المتوسط $0.5517، الوسيط $0.265) عبر 215 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 187 خدمة.

الأرخص اليوم: Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04 CoinFantasy $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 13
$0.05 – $0.20 84
$0.20 – $0.50 51
أكثر من $0.50 67
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Instagram (Threads) $0.085 7,162
ChatGPT (OpenAI) $0.046 1,000+
Facebook $0.13 3,002
Telegram $0.364 4,033
WhatsApp $0.536 4,027
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Baidu $0.042 5,312
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
Вконтакте $0.044 2,027
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Delivery Club $0.053 252
99app $0.053 216
DewuPoison $0.053 108
TenChat $0.053 234
Ximalaya $0.053 216
WinzoGame $0.053 180
Rush $0.053 180
IVI $0.053 144
EscapeFromTarkov $0.053 126
Akulaku $0.053 162
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Naver $0.064 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
Dream11 $0.077 468
MEGA $0.077 270
Twilio $0.077 396
Zupee $0.077 684
Grab $0.077 378
Paytm $0.077 216
BLIBLI $0.077 162
Uber $0.079 3,000
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Viber $0.089 1,000+
Netflix $0.089 28
LinkedIn $0.089 1,000+
LoveLocal $0.089 180
My11Circle $0.089 376
Citymobil $0.089 234
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 252
Likee $0.089 547
Taikang $0.089 108
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 216
Swiggy $0.089 432
Meesho $0.089 615
99acres $0.089 444
MobiKwik $0.089 198
Linode $0.089 360
Temu $0.089 468
Alfa $0.089 198
CourseHero $0.089 126
Pinduoduo $0.089 234
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 2,027
IRCTC $0.1 752
Amazon $0.105 3,029
JivoMart $0.105 1,027
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 27
KakaoTalk $0.112 1,000+
Papara $0.112 1,000+
TradingView $0.112 356
Vinted $0.112 1,000+
noon $0.112 1,000+
Nike $0.124 1,000+
LightChat $0.124 275
Signal $0.124 497
KuCoinPlay $0.124 275
Poshmark $0.136 437
PGbonus $0.136 356
Clubhouse $0.136 432
Bumble $0.136 437
LINE $0.148 1
TikTok (Douyin) $0.148 1,000+
Zalo $0.148 1,000+
eBay $0.159 1,000+
foodpanda $0.159 1,000+
Craigslist $0.159 1
Shopee $0.159 4,965
Hezzl $0.171 356
Subito $0.176 27
Walmart $0.176 1,027
Google (Gmail / YouTube) $0.177 3,000
1688 $0.183 307
AOL $0.183 1
Hermes $0.183 210
Snapchat $0.195 1,000+
Steam $0.206 1,000+
BitClout $0.218 388
Getir $0.218 518
Taobao $0.23 388
PayPal $0.242 1,000+
Blizzard $0.242 1,000+
Yahoo Mail $0.242 1,000+
Mamba, MeetMe $0.253 160
Dundle $0.253 421
CommunityGaming $0.253 581
Discord $0.265 1,000+
Adidas $0.265 502
Одноклассники $0.265 90
Trip $0.265 145
Douyu $0.277 275
Lazada $0.277 486
IFood $0.277 581
MPL $0.289 34
GoogleVoice $0.3 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Deliveroo $0.3 1,000+
Metro $0.3 356
Rambler $0.3 126
premium.one $0.312 291
Zoho $0.312 1,405
IQOS $0.324 547
32red $0.336 356
Justdating $0.336 124
Michat $0.348 1,000+
hily $0.348 124
kolesa.kz $0.359 34
McDonalds $0.371 405
Blued $0.371 34
Paxful $0.371 34
RedBook $0.383 385
Hepsiburadacom $0.395 399
Twitch $0.395 6,947
CAIXA $0.395 342
HQ Trivia $0.406 252
OffGamers $0.406 124
Wildberries $0.418 124
Potato $0.418 124
Şikayet var $0.43 34
Airbnb $0.442 1,000+
GroupMe $0.442 372
Apple ID $0.442 1,000+
Carousell $0.465 124
DiDi $0.489 1,000+
Gojek $0.489 469
TanTan $0.489 1,118
Ozon $0.5 34
Weibo $0.512 9,334
Rediffmail $0.512 126
Grindr $0.524 1,999
GG $0.548 126
OLX $0.571 750
Wolt $0.571 937
Glovo $0.571 374
Kwai $0.606 469
Zomato $0.606 5,433
Tosla $0.653 34
Yubo $0.653 34
Happn $0.665 1,000+
Nttgame $0.665 34
OfferUp $0.665 34
Tango $0.724 1,067
Wise $0.748 252
PicPay $0.759 81
Alibaba $0.783 1,000+
Trendyol $0.795 1,045
Eneba $0.795 90
Bolt $0.818 1,367
Skout $0.83 4,607
Proton Mail $0.853 1,015
fiverr $0.924 1,722
Quipp $0.995 786
BlaBlaCar $1.018 1,495
Careem $1.03 1,000+
Coinbase $1.089 360
Venmo $1.089 216
GoFundMe $1.136 8,992
OVO $1.183 252
FarPost $1.183 144
Sravni $1.183 126
Fruitz $1.253 162
Beget $1.277 162
Revolut $1.359 270
Bilibili $1.442 270
Drom $1.453 468
Paysafecard $1.5 270
Skype $1.595 396
OkCupid $1.63 378
KFC $1.653 306
Mercari $1.665 270
Tokopedia $1.712 288
Akudo $1.759 162
DoorDash $1.771 360
Leboncoin $1.783 360
DANA $1.889 270
Badoo $1.9 468
Zhihu $2.065 162
urent/jet/RuSharing $2.195 252
Monese $2.324 396
Truecaller $2.453 1,128
1xBet $2.536 378
Dent $2.536 486
4Fun $2.536 90
RegRu $2.536 234
Stormgain $2.536 288
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 324
Oppo $2.536 144
米画师Mihuashi $2.536 126
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198

هايتي على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 320+
  • أرقام Multi-SMS لـ 187 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في هايتي: ChatGPT (OpenAI), Instagram (Threads)
  • الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
  • 63 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام هايتي تبدأ بـ +509. رمز الدولة: HT.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر هايتي — ابتداءً من $0.04.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.04 إلى $2.536 — الوسيط $0.265 عبر 215 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

215 خدمة اليوم، بما في ذلك Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04), HDFC ERGO ($0.04).

رمز الهاتف لدولة هايتي هو +509. رمز الدولة: HT.

التحقق حسب الخدمة في هايتي

رقم مؤقت لـ Facebook $0.13 رقم مؤقت لـ Swarail $0.04 رقم وهمي لـ Baidu $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ Delivery Club $0.053 رقم مؤقت لـ TenChat $0.053 رقم مؤقت لـ Ximalaya $0.053 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.053 رقم وهمي لـ Rush $0.053 رقم وهمي لـ Akulaku $0.053 رقم وهمي لـ IVI $0.053 رقم مؤقت لـ EscapeFromTarkov $0.053 رقم مؤقت لـ DewuPoison $0.053 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064

دول شائعة أخرى

رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود رقم كولومبيا مؤقت رقم تشيلي مؤقت

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