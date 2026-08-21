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رقم مؤقت من فلسطين مع الكود (+970)

أرقام فلسطين مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من فلسطين واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 35 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 35 خدمة 30K+ رقم +970 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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فلسطين
35000

قطعة

أفضل 20 خدمة في فلسطين

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

99app
1000 قطعة

$0.049

Apple
1000 قطعة

$0.097

Baidu
1000 قطعة

$0.024

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.049

Dream11
1000 قطعة

$0.075

Foodpanda
1000 قطعة

$0.079

Googlemessenger
1000 قطعة

$0.225

HDFC ERGO
1000 قطعة

$0.04

Hopi
1000 قطعة

$0.08

IFood
1000 قطعة

$0.072

IRCTC
1000 قطعة

$0.07

Indomaret
1000 قطعة

$0.04

Instagram+Threads
1000 قطعة

$0.135

Ludo24
1000 قطعة

$0.042

Microsoft
1000 قطعة

$0.099

NMI
1000 قطعة

$0.088

Netflix
1000 قطعة

$0.08

Nike
1000 قطعة

$0.071

Olacabs
1000 قطعة

$0.06

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في فلسطين يكلف من $0.024 إلى $0.42 (المتوسط $0.0709، الوسيط $0.064) عبر 35 خدمة. أرخص من 90% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Apple ID $0.024 Baidu $0.024 Indomaret $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 19
$0.20 – $0.50 1
أكثر من $0.50 0
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Apple ID $0.024 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
Indomaret $0.039 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Zupee $0.044 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
99app $0.048 1,000+
WinzoGame $0.048 1,000+
Ola $0.055 1,000+
Netflix $0.064 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.064 1,000+
Nike $0.064 1,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 1,000+
IFood $0.064 1,000+
Dream11 $0.064 1,000+
Vinted $0.064 1,000+
Subito $0.064 1,000+
IRCTC $0.07 1,000+
foodpanda $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Google Messages $0.106 1,000+
WhatsApp $0.12 1,000+
Instagram (Threads) $0.135 1,000+
Telegram $0.42 1,000+

فلسطين على TIGER SMS

  • 31 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام فلسطين تبدأ بـ +970. رمز الدولة: PS.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر فلسطين — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.42 — الوسيط $0.064 عبر 35 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

35 خدمة اليوم، بما في ذلك Apple ($0.024), Baidu ($0.024), Indomaret ($0.039).

رمز الهاتف لدولة فلسطين هو +970. رمز الدولة: PS.

التحقق حسب الخدمة في فلسطين

رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Zupee $0.044 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.048 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Vinted $0.064 رقم وهمي لـ Subito $0.064 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم وهمي لـ Poshmark $0.079 رقم مؤقت لـ WhatsApp $0.12 رقم مؤقت لـ Telegram $0.42

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