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رقم مؤقت من تركيا مع الكود (+90)

أرقام تركيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من تركيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 44 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 44 خدمة 200K+ رقم 5,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #30 +90 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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تركيا
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أفضل 20 خدمة في تركيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
41788 قطعة

$1.239

facebook
10410 قطعة

$0.142

Whatsapp
11115 قطعة

$1.3

WeChat
7407 قطعة

$0.603

Yemeksepeti
20111 قطعة

$0.401

OkCupid
1900 قطعة

$0.16

Sahibinden
8519 قطعة

$1.2

Airbnb
1900 قطعة

$0.236

AliExpress
1900 قطعة

$0.236

Amazon
1000 قطعة

$0.824

Apple
3909 قطعة

$0.4

BIGO LIVE
1900 قطعة

$0.059

Badoo
1900 قطعة

$0.746

Baidu
1000 قطعة

$0.425

Blizzard
1900 قطعة

$0.749

ChatGPT
1900 قطعة

$0.314

Coinbase
1900 قطعة

$0.589

Discord
4971 قطعة

$0.118

Freelancer
1900 قطعة

$0.118

Googlemessenger
1000 قطعة

$0.097

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تركيا يكلف من $0.024 إلى $4.706 (المتوسط $0.5438، الوسيط $0.228) عبر 44 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Instagram (Threads) $0.059 YandexGo $0.059 BIGO LIVE $0.059 Viber $0.087

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 1
$0.05 – $0.20 20
$0.20 – $0.50 9
أكثر من $0.50 14
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $1.3 11,115
Amazon $0.824 1,000+
Telegram $1.2 41,788
Instagram (Threads) $0.059 7,720
Viber $0.087 2,900
Apple ID $0.4 3,909
OkCupid $0.16 1,900
Yemeksepeti $0.353 20,111
Facebook $0.142 10,410
Sahibinden $1.2 8,519
Netflix $0.147 1,900
Discord $0.118 4,971
Baidu $0.024 1,000+
YandexGo $0.059 9,907
BIGO LIVE $0.059 1,900
Google Messages $0.096 1,000+
Kwai $0.118 1,900
Nike $0.118 1,900
LinkedIn $0.118 1,900
Truecaller $0.118 1,900
Likee $0.118 1,900
Xiaomi $0.118 1,900
Zoho $0.118 1,900
SamsungShop $0.118 1,900
Freelancer $0.118 1,900
Ubisoft $0.118 1,900
Upwork $0.118 1,900
X (Twitter) $0.22 10,298
Airbnb $0.236 1,900
Nttgame $0.236 2,935
AliExpress $0.236 1,900
ChatGPT (OpenAI) $0.301 1,900
Blizzard $0.304 1,900
Snapchat $0.353 1,900
Coinbase $0.589 1,900
WeChat $0.589 7,407
Uber $0.706 1,900
Badoo $0.746 1,900
Grindr $0.824 8,074
Twitch $1.057 3,222
eBay $1.177 1,900
Signal $1.177 1,900
Temu $2.942 2,908
Payoneer $4.706 1,900

رقم تركيا المؤقت لتطبيقات متعددة الاستخدام

يجمع رقم تركيا المؤقت بين ثلاثة أنواع من الخدمات ذات التوصيل الجيد: تطبيق تعارف هو OkCupid، وتطبيق مراسلة هو WhatsApp، ومنصة تسوق هي Amazon، وجميعها تصل رسائلها بثبات على أرقام هذه الدولة. الرقم بمفتاح +90 يُستأجر لعملية تحقق واحدة فقط: تختار الخدمة أولًا، فيُمنح الرقم، ويُقرأ الكود من داخل الموقع بمجرد وصوله. سجّلت هذه الأرقام 5,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة تغطي 44 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، ما يفسر بحث كثيرين عن رقم تركيا مؤقت لهذه التطبيقات تحديدًا.

تركيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #30
  • اتجاه 7 أيام: +80%
  • أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في تركيا: OkCupid, Sahibinden, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 6 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تركيا تبدأ بـ +90. رمز الدولة: TR.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تركيا — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات ارقام تركيا مؤقتة

يستخدم بعض المشترين رقم تركيا مع الكود لتفعيل WhatsApp على جهاز عمل منفصل عن رقمهم الشخصي، ويستخدمه آخرون لإنشاء ملف تعارف على OkCupid بمعزل عن حسابهم المعتاد، أو لفتح حساب Amazon إضافي دون ربطه بالحساب الرئيسي. حين لا يعرف المشتري أي دولة تناسب خدمته المطلوبة، الأنسب مراجعة الخدمات الأعلى توصيلًا في كل دولة أولًا؛ وهنا تحديدًا تصل رسائل OkCupid وWhatsApp وAmazon بثقة عالية على ارقام تركيا مؤقتة، فإذا كانت خدمته من بينها فاستقبال SMS تركيا يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود مباشرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $4.706 — الوسيط $0.228 عبر 44 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

44 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Instagram+Threads ($0.059), YandexGo ($0.059).

رمز الهاتف لدولة تركيا هو +90. رمز الدولة: TR.

التحقق حسب الخدمة في تركيا

رقم وهمي لـ Netflix $0.147 رقم مؤقت لـ Kwai $0.118 رقم مؤقت لـ Nike $0.118 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.118 رقم وهمي لـ Truecaller $0.118 رقم وهمي لـ Likee $0.118 رقم مؤقت لـ Xiaomi $0.118 رقم مؤقت لـ Zoho $0.118 رقم وهمي لـ SamsungShop $0.118 رقم وهمي لـ Ubisoft $0.118 رقم مؤقت لـ Upwork $0.118 رقم وهمي لـ X (Twitter) $0.22 رقم مؤقت لـ Nttgame $0.236 رقم وهمي لـ Snapchat $0.353 رقم مؤقت لـ Uber $0.706 رقم وهمي لـ Grindr $0.824 رقم مؤقت لـ Twitch $1.057 رقم مؤقت لـ eBay $1.177 رقم وهمي لـ Signal $1.177 رقم مؤقت لـ Temu $2.942

دول شائعة أخرى

رقم الجزائر مؤقت رقم بوتسوانا مع الكود رقم مصر مؤقت رقم هولندا مع الكود رقم البرتغال مؤقت رقم إسبانيا مع الكود رقم أوكرانيا مع الكود رقم رواندا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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