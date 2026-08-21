رقم مؤقت من تركيا مع الكود (+90)
أرقام تركيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تركيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 44 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في تركيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$1.239
$0.142
$1.3
$0.603
$0.401
$0.16
$1.2
$0.236
$0.236
$0.824
$0.4
$0.059
$0.746
$0.425
$0.749
$0.314
$0.589
$0.118
$0.118
$0.097
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تركيا يكلف من $0.024 إلى $4.706 (المتوسط $0.5438، الوسيط $0.228) عبر 44 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$1.3
|11,115
|Amazon
|$0.824
|1,000+
|Telegram
|$1.2
|41,788
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.059
|7,720
|Viber
|$0.087
|2,900
|Apple ID
|$0.4
|3,909
|OkCupid
|$0.16
|1,900
|Yemeksepeti
|$0.353
|20,111
|$0.142
|10,410
|Sahibinden
|$1.2
|8,519
|Netflix
|$0.147
|1,900
|Discord
|$0.118
|4,971
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|YandexGo
|$0.059
|9,907
|BIGO LIVE
|$0.059
|1,900
|Google Messages
|$0.096
|1,000+
|Kwai
|$0.118
|1,900
|Nike
|$0.118
|1,900
|$0.118
|1,900
|Truecaller
|$0.118
|1,900
|Likee
|$0.118
|1,900
|Xiaomi
|$0.118
|1,900
|Zoho
|$0.118
|1,900
|SamsungShop
|$0.118
|1,900
|Freelancer
|$0.118
|1,900
|Ubisoft
|$0.118
|1,900
|Upwork
|$0.118
|1,900
|X (Twitter)
|$0.22
|10,298
|Airbnb
|$0.236
|1,900
|Nttgame
|$0.236
|2,935
|AliExpress
|$0.236
|1,900
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.301
|1,900
|Blizzard
|$0.304
|1,900
|Snapchat
|$0.353
|1,900
|Coinbase
|$0.589
|1,900
|$0.589
|7,407
|Uber
|$0.706
|1,900
|Badoo
|$0.746
|1,900
|Grindr
|$0.824
|8,074
|Twitch
|$1.057
|3,222
|eBay
|$1.177
|1,900
|Signal
|$1.177
|1,900
|Temu
|$2.942
|2,908
|Payoneer
|$4.706
|1,900
رقم تركيا المؤقت لتطبيقات متعددة الاستخدام
يجمع رقم تركيا المؤقت بين ثلاثة أنواع من الخدمات ذات التوصيل الجيد: تطبيق تعارف هو OkCupid، وتطبيق مراسلة هو WhatsApp، ومنصة تسوق هي Amazon، وجميعها تصل رسائلها بثبات على أرقام هذه الدولة. الرقم بمفتاح +90 يُستأجر لعملية تحقق واحدة فقط: تختار الخدمة أولًا، فيُمنح الرقم، ويُقرأ الكود من داخل الموقع بمجرد وصوله. سجّلت هذه الأرقام 5,000+ عملية تفعيل خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة تغطي 44 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، ما يفسر بحث كثيرين عن رقم تركيا مؤقت لهذه التطبيقات تحديدًا.
تركيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #30
- اتجاه 7 أيام: +80%
- أرقام Multi-SMS لـ 1 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في تركيا: OkCupid, Sahibinden, WhatsApp
- الأكثر شراءً: WhatsApp
- 6 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام تركيا تبدأ بـ +90. رمز الدولة: TR.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر تركيا — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات ارقام تركيا مؤقتة
يستخدم بعض المشترين رقم تركيا مع الكود لتفعيل WhatsApp على جهاز عمل منفصل عن رقمهم الشخصي، ويستخدمه آخرون لإنشاء ملف تعارف على OkCupid بمعزل عن حسابهم المعتاد، أو لفتح حساب Amazon إضافي دون ربطه بالحساب الرئيسي. حين لا يعرف المشتري أي دولة تناسب خدمته المطلوبة، الأنسب مراجعة الخدمات الأعلى توصيلًا في كل دولة أولًا؛ وهنا تحديدًا تصل رسائل OkCupid وWhatsApp وAmazon بثقة عالية على ارقام تركيا مؤقتة، فإذا كانت خدمته من بينها فاستقبال SMS تركيا يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود مباشرة.
الأسئلة الشائعة
من $0.024 إلى $4.706 — الوسيط $0.228 عبر 44 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة تركيا هو +90. رمز الدولة: TR.