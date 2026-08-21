رقم مؤقت من غانا مع الكود (+233)
أرقام غانا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من غانا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 320 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في غانا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.057
$0.169
$0.046
$0.006
$0.338
$0.257
$0.082
$0.149
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$0.642
$0.084
$0.006
$0.195
$2.56
$1.141
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في غانا يكلف من $0.005 إلى $2.559 (المتوسط $0.1657، الوسيط $0.006) عبر 320 خدمة. أرخص من 65% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 300 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.039
|15,976
|✓
|$0.243
|3,573
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.056
|6,112
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.12
|3,000
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|Viber
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|6,000
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|Naver
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|2,399
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|Telegram
|$0.169
|2,059
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.08
|4,001
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|Apple ID
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|4,386
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|$0.18
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|Shopee
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|✓
|Moneylion
|$0.006
|316
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|604
|✓
|Zomato
|$0.006
|425
|✓
|Yalla
|$0.006
|545
|✓
|Skout
|$0.006
|2,739
|✓
|Coinbase
|$0.006
|598
|✓
|AOL
|$0.006
|2,995
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|Lazada
|$0.006
|969
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|Deliveroo
|$0.006
|670
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|Careem
|$0.006
|2,505
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|DiDi
|$0.006
|367
|✓
|Astropay
|$0.006
|481
|✓
|Getir
|$0.006
|358
|✓
|Hopi
|$0.006
|537
|✓
|IFood
|$0.006
|1,010
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|Zalo
|$0.006
|658
|✓
|Hepsiburadacom
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|896
|✓
|Dream11
|$0.006
|1,672
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|Yemeksepeti
|$0.006
|829
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|Trendyol
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|829
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|Poshmark
|$0.006
|672
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|BlaBlaCar
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|799
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|Badoo
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|1,919
|✓
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|$0.006
|814
|✓
|DANA
|$0.006
|778
|✓
|dodopizza
|$0.006
|586
|✓
|Drom
|$0.006
|804
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|597
|✓
|Metro
|$0.006
|557
|✓
|Grindr
|$0.006
|707
|✓
|Gojek
|$0.006
|443
|✓
|GroupMe
|$0.006
|227
|✓
|KFC
|$0.006
|418
|✓
|Kaggle
|$0.006
|390
|✓
|McDonalds
|$0.006
|898
|✓
|Monese
|$0.006
|1,267
|✓
|Магнит
|$0.006
|966
|✓
|МВидео
|$0.006
|489
|✓
|OkCupid
|$0.006
|830
|✓
|OVO
|$0.006
|936
|✓
|OLX
|$0.006
|849
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|843
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|2,165
|✓
|Payoneer
|$0.006
|993
|✓
|Revolut
|$0.006
|836
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|803
|✓
|Signal
|$0.006
|666
|✓
|Самокат
|$0.006
|348
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|347
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,019
|✓
|Wildberries
|$0.006
|555
|✓
|Яндекс
|$0.006
|992
|✓
|Zhihu
|$0.006
|767
|✓
|$0.006
|735
|✓
|Bilibili
|$0.006
|706
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,170
|✓
|Mercari
|$0.006
|809
|✓
|Vinted
|$0.006
|613
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|7,389
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|6,334
|✓
|Юла
|$0.006
|589
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,016
|✓
|$0.006
|1,150
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,085
|✓
|Ozon
|$0.006
|849
|✓
|Bolt
|$0.006
|794
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|1,006
|✓
|Ola
|$0.006
|941
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|982
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|852
|✓
|Baidu
|$0.006
|4,166
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|3,729
|✓
|RedBook
|$0.006
|494
|✓
|Skype
|$0.006
|2,950
|✓
|BotIm
|$0.006
|471
|✓
|99app
|$0.006
|4,817
|✓
|Hinge
|$0.006
|741
|✓
|Indomaret
|$0.006
|388
|✓
|Subito
|$0.006
|3,593
|✓
|Bumble
|$0.006
|930
|✓
|TanTan
|$0.006
|2,831
|✓
|fiverr
|$0.006
|826
|✓
|CAIXA
|$0.006
|854
|✓
|Happn
|$0.006
|8,816
|✓
|My11Circle
|$0.006
|1,329
|✓
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|$0.006
|534
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|✓
|JDcom
|$0.006
|416
|✓
|Joyride
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|1,193
|✓
|LUKOIL-AZS
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|674
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|3,096
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|2,185
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|2,847
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|✓
|Snapchat
|$0.183
|2
|✓
|1688
|$0.195
|307
|✓
|Dent
|$0.195
|2,000+
|✓
|Google Messages
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|4,059
|Seosprint
|$0.218
|32
|✓
|BitClout
|$0.23
|388
|✓
|Dundle
|$0.242
|688
|✓
|Douyu
|$0.277
|291
|✓
|imo
|$0.289
|3,702
|✓
|MPL
|$0.289
|43
|✓
|PayPal
|$0.338
|2,619
|✓
|Michat
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|2,000+
|✓
|Blued
|$0.371
|223
|✓
|Paxful
|$0.371
|43
|✓
|Twitch
|$0.395
|7,243
|✓
|HQ Trivia
|$0.406
|576
|✓
|Potato
|$0.418
|313
|✓
|Wish
|$0.442
|2,000+
|✓
|Blizzard
|$0.49
|2,797
|✓
|Hezzl
|$0.5
|2,000+
|✓
|icq
|$0.559
|2,000+
|✓
|Keybase
|$0.595
|10,472
|✓
|Adidas
|$0.642
|868
|✓
|Alibaba
|$0.642
|2,000+
|✓
|Tosla
|$0.653
|43
|✓
|Yubo
|$0.653
|223
|✓
|RegRu
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|540
|✓
|Papara
|$0.829
|5,099
|✓
|Airbnb
|$1.077
|2,000+
|✓
|premium.one
|$1.089
|939
|✓
|32red
|$1.112
|1,148
|✓
|Taobao
|$1.195
|11,276
|✓
|Quipp
|$1.195
|1,252
|✓
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|أي خدمة أخرى
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|3,224
|✓
|1xBet
|$2.559
|792
|✓
|4Fun
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|180
|✓
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|$2.559
|576
|✓
|EasyPay
|$2.559
|612
|✓
|Megogo
|$2.559
|648
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|Oppo
|$2.559
|288
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|米画师Mihuashi
|$2.559
|288
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|Uplay
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|252
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|CloudChat
|$2.559
|1,053
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|Perfluence
|$2.559
|396
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صيغة الرقم
أرقام غانا تبدأ بـ +233. رمز الدولة: GH.
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