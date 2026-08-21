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رقم مؤقت من غانا مع الكود (+233)

أرقام غانا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من غانا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 320 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 320 خدمة 470K+ رقم 6,300+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #25 +233 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في غانا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6118 قطعة

$0.057

Telegram
2065 قطعة

$0.169

facebook
15998 قطعة

$0.046

Steam
473 قطعة

$0.006

PayPal
2888 قطعة

$0.338

Whatsapp
11983 قطعة

$0.257

Amazon
5105 قطعة

$0.082

Alipay/Alibaba/1688
1098 قطعة

$0.149

TikTok/Douyin
22 قطعة

$0.06

WeChat
8830 قطعة

$0.046

Grindr
1000 قطعة

$0.006

ChatGPT
4001 قطعة

$0.141

AliExpress
758 قطعة

$0.006

Freelancer
2864 قطعة

$0.006

Alibaba
2000 قطعة

$0.642

Walmart
6104 قطعة

$0.084

163СOM
1 قطعة

$0.006

1688
307 قطعة

$0.195

1хbet
792 قطعة

$2.56

32red
1148 قطعة

$1.141

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في غانا يكلف من $0.005 إلى $2.559 (المتوسط $0.1657، الوسيط $0.006) عبر 320 خدمة. أرخص من 65% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 300 خدمة.

الأرخص اليوم: WellF $0.005 Happn $0.006 Mail.ru $0.006 WinzoGame $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 229
$0.05 – $0.20 48
$0.20 – $0.50 17
أكثر من $0.50 26
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.039 15,976
WhatsApp $0.243 3,573
Instagram (Threads) $0.056 6,112
Google (Gmail / YouTube) $0.12 3,000
Viber $0.039 6,000
Naver $0.114 2,399
Telegram $0.169 2,059
ChatGPT (OpenAI) $0.08 4,001
TikTok (Douyin) $0.06 4,010
Apple ID $0.172 4,386
eBay $0.18 3,684
WellF $0.005 32
Kwai $0.006 1,242
LINE $0.006 3,430
Steam $0.006 244
GoogleVoice $0.006 1,988
Craigslist $0.006 841
Shopee $0.006 996
Moneylion $0.006 316
Tencent QQ $0.006 604
Zomato $0.006 425
Yalla $0.006 545
Skout $0.006 2,739
Coinbase $0.006 598
AOL $0.006 2,995
Lazada $0.006 969
Deliveroo $0.006 670
Careem $0.006 2,505
DiDi $0.006 367
Astropay $0.006 481
Getir $0.006 358
Hopi $0.006 537
IFood $0.006 1,010
Zalo $0.006 658
Hepsiburadacom $0.006 896
Dream11 $0.006 1,672
Yemeksepeti $0.006 829
Trendyol $0.006 829
Poshmark $0.006 672
BlaBlaCar $0.006 799
Badoo $0.006 1,919
Beget $0.006 814
DANA $0.006 778
dodopizza $0.006 586
Drom $0.006 804
ДругВокруг $0.006 597
Metro $0.006 557
Grindr $0.006 707
Gojek $0.006 443
GroupMe $0.006 227
KFC $0.006 418
Kaggle $0.006 390
McDonalds $0.006 898
Monese $0.006 1,267
Магнит $0.006 966
МВидео $0.006 489
OkCupid $0.006 830
OVO $0.006 936
OLX $0.006 849
Paysafecard $0.006 843
Proton Mail $0.006 2,165
Payoneer $0.006 993
Revolut $0.006 836
СпортМастер $0.006 803
Signal $0.006 666
Самокат $0.006 348
Tokopedia $0.006 347
ВкусВилл $0.006 1,019
Wildberries $0.006 555
Яндекс $0.006 992
Zhihu $0.006 767
Weibo $0.006 735
Bilibili $0.006 706
Venmo $0.006 1,170
Mercari $0.006 809
Vinted $0.006 613
Mail.ru $0.006 7,389
Одноклассники $0.006 6,334
Юла $0.006 589
Mamba, MeetMe $0.006 1,016
LinkedIn $0.006 1,150
Truecaller $0.006 2,085
Ozon $0.006 849
Bolt $0.006 794
Delivery Club $0.006 1,006
Ola $0.006 941
Ticketmaster $0.006 982
BIGO LIVE $0.006 852
Baidu $0.006 4,166
Clubhouse $0.006 3,729
RedBook $0.006 494
Skype $0.006 2,950
BotIm $0.006 471
99app $0.006 4,817
Hinge $0.006 741
Indomaret $0.006 388
Subito $0.006 3,593
Bumble $0.006 930
TanTan $0.006 2,831
fiverr $0.006 826
CAIXA $0.006 854
Happn $0.006 8,816
My11Circle $0.006 1,329
inDrive $0.006 534
IQOS $0.006 2,457
JDcom $0.006 416
Joyride $0.006 1,193
LUKOIL-AZS $0.006 674
MEGA $0.006 3,096
Tango $0.006 2,185
TenChat $0.006 2,847
Trip $0.006 1,873
Twilio $0.006 2,683
urent/jet/RuSharing $0.006 674
Wink $0.006 3,692
Wise $0.006 2,289
YAPPY $0.006 745
Zoho $0.006 2,570
Zupee $0.006 687
Вкусно и Точка $0.006 666
Детский мир $0.006 370
Лэтуаль $0.006 736
FarPost $0.006 263
DoorDash $0.006 564
Ininal $0.006 503
Taptap Send $0.006 1,156
WinzoGame $0.006 4,979
bet365 $0.006 1,065
Nttgame $0.006 2,864
OfferUp $0.006 636
Allegro $0.006 746
paycell $0.006 496
163СOM $0.006 728
Meta $0.006 528
Betfair $0.006 863
OffGamers $0.006 2,549
Onet $0.006 488
Lyft $0.006 375
cryptocom $0.006 840
hily $0.006 2,803
Wolt $0.006 2,433
Zilch $0.006 884
Depop $0.006 894
Flipkart $0.006 3,496
IRCTC $0.006 556
Eneba $0.006 916
noon $0.006 2,679
AGIBANK $0.006 1,140
Lotus $0.006 856
Oriflame $0.006 507
GG $0.006 690
Justdating $0.006 658
Sravni $0.006 585
Oldubil $0.006 780
SoulApp $0.006 1,010
Fruitz $0.006 818
Foody $0.006 885
Rush $0.006 2,792
kolesa.kz $0.006 490
Swiggy $0.006 2,643
Grab $0.006 2,950
IVI $0.006 846
Weverse $0.006 618
Chispa $0.006 693
AliExpress $0.006 512
Ukrnet $0.006 548
Meesho $0.006 2,700
MoMo $0.006 876
SamsungShop $0.006 488
Freelancer $0.006 1,040
Carousell $0.006 610
Paytm $0.006 1,483
99acres $0.006 1,299
Şikayet var $0.006 649
BLIBLI $0.006 917
AVON $0.006 832
Linode $0.006 2,421
PicPay $0.006 625
Temu $0.006 1,854
Leboncoin $0.006 457
РСА $0.006 301
PaddyPower $0.006 613
Mercado $0.006 768
Uklon $0.006 513
Rediffmail $0.006 669
Bazos $0.006 958
GCash $0.006 1,109
Glovo $0.006 717
EscapeFromTarkov $0.006 607
RuTube $0.006 1,105
Akulaku $0.006 879
Betano $0.006 543
Bunq $0.006 1,011
Casino/bet/gambling $0.006 1,196
Claude (Anthropic) $0.006 1,955
Coca-Cola $0.006 758
Foodora $0.006 749
FreeNow $0.006 1,056
Fups $0.006 349
Gett $0.006 555
gpnbonus $0.006 890
Grailed $0.006 587
Greggs $0.006 535
Her $0.006 810
JivoMart $0.006 3,974
KION $0.006 1,071
Klarna $0.006 787
Marktplaats $0.006 756
Mera Gaon $0.006 1,084
myboost $0.006 402
Paysend $0.006 538
Pinduoduo $0.006 415
PlayerAuctions $0.006 900
Rambler $0.006 853
Razer $0.006 966
Rebtel $0.006 545
Shpock $0.006 804
TamTam $0.006 642
Tata Neu $0.006 981
Ubisoft $0.006 773
Upwork $0.006 491
WooPlus $0.006 664
Банки $0.006 518
СушиВёсла $0.006 486
Bjp $0.006 876
Walmart $0.011 5,853
WeChat $0.02 6,374
Yahoo Mail $0.04 2,240
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 3
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.059 5,001
Womply $0.064 2,000+
X (Twitter) $0.065 2,148
Amazon $0.079 5,099
PciPay $0.079 1,000+
TradingView $0.089 356
LoveLocal $0.1 574
Citymobil $0.1 504
CommunityGaming $0.1 887
DewuPoison $0.1 324
Huya $0.1 360
iQIYI $0.1 540
Likee $0.1 887
Taikang $0.1 252
Ximalaya $0.1 540
Inboxlv $0.1 574
Akudo $0.1 324
Coindcx $0.1 396
Algida $0.1 432
MobiKwik $0.1 396
CourseHero $0.1 288
Uber $0.104 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
my jio $0.106 1,000+
Вконтакте $0.107 2,944
KuCoinPlay $0.112 291
Alfa $0.112 396
LightChat $0.124 275
PGbonus $0.124 356
Netflix $0.126 2,461
Nike $0.131 2,394
Alipay/Alibaba/1688 $0.141 1,613
foodpanda $0.166 3,105
KakaoTalk $0.175 3,561
Hermes $0.183 402
Snapchat $0.183 2
1688 $0.195 307
Dent $0.195 2,000+
Google Messages $0.204 4,059
Seosprint $0.218 32
BitClout $0.23 388
Dundle $0.242 688
Douyu $0.277 291
imo $0.289 3,702
MPL $0.289 43
PayPal $0.338 2,619
Michat $0.348 2,000+
Blued $0.371 223
Paxful $0.371 43
Twitch $0.395 7,243
HQ Trivia $0.406 576
Potato $0.418 313
Wish $0.442 2,000+
Blizzard $0.49 2,797
Hezzl $0.5 2,000+
icq $0.559 2,000+
Keybase $0.595 10,472
Adidas $0.642 868
Alibaba $0.642 2,000+
Tosla $0.653 43
Yubo $0.653 223
RegRu $0.759 540
Papara $0.829 5,099
Airbnb $1.077 2,000+
premium.one $1.089 939
32red $1.112 1,148
Taobao $1.195 11,276
Quipp $1.195 1,252
GoFundMe $1.336 5,999
أي خدمة أخرى $1.784 3,224
1xBet $2.559 792
4Fun $2.559 180
Stormgain $2.559 576
EasyPay $2.559 612
Megogo $2.559 648
Oppo $2.559 288
米画师Mihuashi $2.559 288
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 1,053
Perfluence $2.559 396

غانا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 6,300+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #25
  • اتجاه 7 أيام: +62%
  • أرقام Multi-SMS لـ 300 خدمة.
  • حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في غانا: Naver, Apple ID, Facebook
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 240 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام غانا تبدأ بـ +233. رمز الدولة: GH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر غانا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 320 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

320 خدمة اليوم، بما في ذلك WellF ($0.005), Happn ($0.006), Mail.ru ($0.006).

رمز الهاتف لدولة غانا هو +233. رمز الدولة: GH.

التحقق حسب الخدمة في غانا

رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.12 رقم مؤقت لـ Viber $0.039 رقم وهمي لـ Naver $0.114 رقم وهمي لـ Apple ID $0.172 رقم وهمي لـ eBay $0.18 رقم وهمي لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم مؤقت لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ Clubhouse $0.006 رقم مؤقت لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ Subito $0.006 رقم مؤقت لـ Flipkart $0.006 رقم مؤقت لـ LINE $0.006 رقم مؤقت لـ MEGA $0.006 رقم مؤقت لـ AOL $0.006 رقم وهمي لـ Skype $0.006 رقم مؤقت لـ Grab $0.006 رقم وهمي لـ Nttgame $0.006 رقم وهمي لـ TenChat $0.006 رقم وهمي لـ TanTan $0.006

دول شائعة أخرى

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