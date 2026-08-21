رقم مؤقت من الكاميرون مع الكود (+237)
أرقام الكاميرون مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الكاميرون واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.012، ويدعم 260 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في الكاميرون
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.04
$0.274
$0.045
$0.044
$0.07
$0.246
$0.068
$0.067
$0.05
$0.012
$0.012
$0.112
$0.228
$0.056
$0.09
$0.606
$2.56
$1.146
$2.56
$0.09
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الكاميرون يكلف من $0.012 إلى $2.559 (المتوسط $0.3839، الوسيط $0.112) عبر 260 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.065
|13,116
|✓
|$0.043
|8,491
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.059
|14,181
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.04
|14,244
|✓
|$0.23
|17,368
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.056
|3,198
|✓
|Viber
|$0.045
|6,064
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.012
|173
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.112
|1,528
|✓
|DiDi
|$0.015
|173
|✓
|KakaoTalk
|$0.062
|4,104
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.05
|1,552
|✓
|Telegram
|$0.16
|8,645
|✓
|Steam
|$0.012
|1,588
|✓
|Airbnb
|$0.012
|173
|✓
|Yalla
|$0.012
|173
|✓
|AOL
|$0.012
|10,126
|✓
|BlaBlaCar
|$0.012
|173
|✓
|Gojek
|$0.012
|173
|✓
|OkCupid
|$0.012
|173
|✓
|OLX
|$0.012
|173
|✓
|Paysafecard
|$0.012
|173
|✓
|Payoneer
|$0.012
|173
|✓
|Bilibili
|$0.012
|173
|✓
|Одноклассники
|$0.012
|1,550
|✓
|Ozon
|$0.012
|173
|✓
|Ticketmaster
|$0.012
|1,173
|✓
|RedBook
|$0.012
|978
|✓
|Hinge
|$0.012
|173
|✓
|Subito
|$0.012
|3,291
|✓
|Bumble
|$0.012
|173
|✓
|TanTan
|$0.012
|986
|✓
|Happn
|$0.012
|173
|✓
|Tango
|$0.012
|1,693
|✓
|Twilio
|$0.012
|1,394
|✓
|Wise
|$0.012
|785
|✓
|Taptap Send
|$0.012
|173
|✓
|Wolt
|$0.012
|173
|✓
|Eneba
|$0.012
|173
|✓
|Linode
|$0.012
|1,390
|✓
|Temu
|$0.012
|1,857
|✓
|Leboncoin
|$0.012
|173
|✓
|PaddyPower
|$0.012
|173
|✓
|Bazos
|$0.012
|1,084
|✓
|Glovo
|$0.012
|173
|✓
|Ankama
|$0.012
|173
|✓
|Betano
|$0.012
|291
|✓
|Bunq
|$0.012
|173
|✓
|Foodora
|$0.012
|173
|✓
|GMX
|$0.012
|173
|✓
|Grailed
|$0.012
|173
|✓
|Klarna
|$0.012
|173
|✓
|Marktplaats
|$0.012
|173
|✓
|Paybis
|$0.012
|173
|✓
|PlayerAuctions
|$0.012
|173
|✓
|Rebtel
|$0.012
|173
|✓
|SHEIN
|$0.012
|173
|✓
|GoogleChat
|$0.012
|173
|✓
|Discord
|$0.021
|8,007
|✓
|Grindr
|$0.022
|9,566
|✓
|Grab
|$0.024
|2,173
|✓
|Ubisoft
|$0.024
|173
|✓
|Apple ID
|$0.03
|3,173
|✓
|Yahoo Mail
|$0.036
|3,173
|✓
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|PayPal
|$0.049
|1,480
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|$0.053
|2,000+
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Вконтакте
|$0.059
|3,370
|✓
|Deliveroo
|$0.06
|483
|✓
|X (Twitter)
|$0.061
|1,000+
|Naver
|$0.064
|7,001
|✓
|Netflix
|$0.064
|2,513
|✓
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.064
|2,483
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.065
|12,031
|✓
|Delivery Club
|$0.065
|504
|✓
|Baidu
|$0.065
|5,613
|✓
|Nike
|$0.068
|2,599
|✓
|Potato Chat
|$0.069
|1,000+
|JivoMart
|$0.071
|1,000+
|99app
|$0.077
|477
|✓
|MEGA
|$0.077
|585
|✓
|Zoho
|$0.077
|2,000+
|✓
|WinzoGame
|$0.077
|432
|✓
|noon
|$0.077
|2,000+
|✓
|Swiggy
|$0.077
|1,318
|✓
|IVI
|$0.077
|288
|✓
|Meesho
|$0.077
|684
|✓
|imo
|$0.079
|2,000+
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.08
|4,173
|✓
|My11Circle
|$0.089
|441
|✓
|163СOM
|$0.089
|288
|✓
|Flipkart
|$0.089
|3,000
|99acres
|$0.089
|678
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|360
|✓
|Rambler
|$0.089
|324
|✓
|fiverr
|$0.095
|173
|✓
|TenChat
|$0.1
|538
|✓
|Zupee
|$0.1
|324
|✓
|Paytm
|$0.1
|474
|✓
|Pinduoduo
|$0.1
|540
|✓
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|LoveLocal
|$0.112
|574
|✓
|Citymobil
|$0.112
|540
|✓
|CommunityGaming
|$0.112
|887
|✓
|DewuPoison
|$0.112
|324
|✓
|Huya
|$0.112
|396
|✓
|iQIYI
|$0.112
|540
|✓
|Likee
|$0.112
|887
|✓
|LYKA
|$0.112
|576
|✓
|Okko
|$0.112
|468
|✓
|Pivko24
|$0.112
|288
|✓
|Taikang
|$0.112
|252
|✓
|Ximalaya
|$0.112
|540
|✓
|Inboxlv
|$0.112
|626
|✓
|Akudo
|$0.112
|324
|✓
|Coindcx
|$0.112
|396
|✓
|Algida
|$0.112
|432
|✓
|MobiKwik
|$0.112
|574
|✓
|Alfa
|$0.112
|396
|✓
|CourseHero
|$0.112
|288
|✓
|Walmart
|$0.113
|2,000+
|✓
|eBay
|$0.118
|4,481
|✓
|$0.118
|9,745
|✓
|Coinbase
|$0.124
|14,522
|✓
|LINE
|$0.136
|1,145
|✓
|Papara
|$0.136
|2,000+
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.148
|9,947
|✓
|IRCTC
|$0.148
|1,316
|✓
|Tencent QQ
|$0.157
|173
|✓
|Clubhouse
|$0.159
|1,024
|✓
|IQOS
|$0.159
|1,007
|✓
|Bolt
|$0.168
|1,329
|✓
|Poshmark
|$0.171
|453
|✓
|$0.171
|752
|✓
|Oldubil
|$0.171
|1,012
|✓
|Snapchat
|$0.19
|2,173
|✓
|Dream11
|$0.195
|9,862
|✓
|Wildberries
|$0.195
|1,000+
|✓
|OfferUp
|$0.195
|198
|✓
|Hopi
|$0.206
|307
|✓
|Банки
|$0.206
|5,405
|✓
|Uber
|$0.21
|173
|✓
|foodpanda
|$0.23
|1,001
|✓
|Kwai
|$0.253
|4,588
|✓
|Детский мир
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|9,371
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|Вкусно и Точка
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|5,409
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|356
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|GoogleVoice
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|Michat
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|TradingView
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|✓
|CAIXA
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|✓
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|6,642
|✓
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|2,000+
|✓
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|$0.512
|9,648
|✓
|Zomato
|$0.524
|1,000+
|✓
|Trendyol
|$0.548
|6,660
|✓
|1688
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|692
|✓
|Hermes
|$0.618
|409
|✓
|Seosprint
|$0.63
|41
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|Lazada
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|1,000+
|✓
|KFC
|$0.642
|5,784
|✓
|Carousell
|$0.642
|6,769
|✓
|Wish
|$0.653
|2,000+
|✓
|Signal
|$0.69
|9,726
|✓
|MPL
|$0.712
|9,646
|✓
|Alibaba
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|✓
|premium.one
|$0.759
|291
|✓
|RegRu
|$0.771
|540
|✓
|Keybase
|$0.771
|2,000+
|✓
|Rush
|$0.818
|412
|✓
|Quipp
|$0.83
|388
|✓
|icq
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|2,000+
|✓
|GG
|$0.865
|4,644
|✓
|PicPay
|$0.9
|102
|✓
|Blued
|$0.912
|5,778
|✓
|Paxful
|$0.912
|198
|✓
|BitClout
|$0.959
|1,432
|✓
|Potato
|$1.018
|4,968
|✓
|Taobao
|$1.077
|3,028
|✓
|Drom
|$1.089
|864
|✓
|Venmo
|$1.089
|468
|✓
|Mercari
|$1.089
|1,167
|✓
|DoorDash
|$1.089
|720
|✓
|32red
|$1.112
|1,148
|✓
|DANA
|$1.136
|1,335
|✓
|FarPost
|$1.159
|324
|✓
|CallApp
|$1.242
|288
|✓
|GoFundMe
|$1.395
|1,306
|✓
|OVO
|$1.465
|504
|✓
|Fruitz
|$1.477
|324
|✓
|Perfluence
|$1.477
|432
|✓
|Beget
|$1.5
|324
|✓
|Sravni
|$1.536
|288
|✓
|Oppo
|$1.548
|1,094
|✓
|Tosla
|$1.559
|9,646
|✓
|Yubo
|$1.559
|5,778
|✓
|Tokopedia
|$1.606
|576
|✓
|CloudChat
|$1.606
|1,020
|✓
|Revolut
|$1.724
|1,271
|✓
|Zhihu
|$1.759
|324
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$1.771
|504
|✓
|Monese
|$1.818
|828
|✓
|1xBet
|$2.559
|828
|✓
|Dent
|$2.559
|972
|✓
|4Fun
|$2.559
|180
|✓
|Stormgain
|$2.559
|576
|✓
|EasyPay
|$2.559
|648
|✓
|Megogo
|$2.559
|648
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|288
|✓
|Uplay
|$2.559
|252
|✓
الكاميرون على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 22,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #13
- أرقام Multi-SMS لـ 238 خدمة.
- حتى 5 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في الكاميرون: Claude (Anthropic), Google (Gmail / YouTube), Alipay/Alibaba/1688
- الأكثر شراءً: Amazon
- 106 خدمة بأقل من $0.10
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أرقام الكاميرون تبدأ بـ +237. رمز الدولة: CM.
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