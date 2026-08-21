رقم مؤقت من كمبوديا مع الكود (+855)
أرقام كمبوديا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من كمبوديا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 394 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في كمبوديا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.068
$0.6
$0.12
$0.04
$0.19
$0.32
$0.14
$0.102
$0.006
$0.006
$0.006
$0.006
$0.089
$0.03
$0.006
$0.006
$0.006
$0.236
$0.006
$0.006
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في كمبوديا يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.1518، الوسيط $0.006) عبر 394 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 388 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.12
|4,000
|أي خدمة أخرى
|$1.08
|3,271
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.19
|2,805
|✓
|$0.04
|2,370
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.061
|6,004
|✓
|$0.32
|7,003
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.148
|2,000+
|✓
|Discord
|$0.06
|5,000
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.07
|1,000+
|✓
|Google Messages
|$0.114
|1,000+
|Telegram
|$0.6
|3,395
|✓
|foodpanda
|$0.14
|6,086
|✓
|eBay
|$0.006
|1
|✓
|Kwai
|$0.006
|1,001
|✓
|Steam
|$0.006
|2,473
|✓
|Blizzard
|$0.006
|1,423
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,068
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|1,136
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.006
|96
|✓
|Craigslist
|$0.006
|1,096
|✓
|Moneylion
|$0.006
|564
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|1
|✓
|Zomato
|$0.006
|666
|✓
|Yalla
|$0.006
|782
|✓
|Skout
|$0.006
|2,001
|✓
|AOL
|$0.006
|4,500
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|899
|✓
|Careem
|$0.006
|2,772
|✓
|DiDi
|$0.006
|605
|✓
|Astropay
|$0.006
|716
|✓
|Getir
|$0.006
|626
|✓
|Hopi
|$0.006
|289
|✓
|IFood
|$0.006
|1,694
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|3,368
|✓
|Dream11
|$0.006
|1,877
|✓
|Trendyol
|$0.006
|3,873
|✓
|Poshmark
|$0.006
|945
|✓
|Ашан
|$0.006
|803
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,085
|✓
|Badoo
|$0.006
|575
|✓
|Beget
|$0.006
|1
|✓
|Burger King
|$0.006
|1
|✓
|DANA
|$0.006
|544
|✓
|dodopizza
|$0.006
|1
|✓
|Drom
|$0.006
|3,515
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|830
|✓
|Metro
|$0.006
|847
|✓
|Gojek
|$0.006
|718
|✓
|GroupMe
|$0.006
|446
|✓
|myGLO
|$0.006
|661
|✓
|hh
|$0.006
|2,556
|✓
|KFC
|$0.006
|699
|✓
|Kaggle
|$0.006
|676
|✓
|Lenta
|$0.006
|800
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|649
|✓
|McDonalds
|$0.006
|3,925
|✓
|Monese
|$0.006
|757
|✓
|Магнит
|$0.006
|2,208
|✓
|МВидео
|$0.006
|1
|✓
|OkCupid
|$0.006
|1,118
|✓
|OVO
|$0.006
|1,914
|✓
|OLX
|$0.006
|2,349
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|1,110
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|574
|✓
|Payoneer
|$0.006
|2,866
|✓
|Revolut
|$0.006
|1,788
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|547
|✓
|Spotify
|$0.006
|1,270
|✓
|Signal
|$0.006
|5,405
|✓
|Самокат
|$0.006
|604
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|621
|✓
|ВкусВилл
|$0.006
|1,631
|✓
|Wildberries
|$0.006
|1
|✓
|Zhihu
|$0.006
|1
|✓
|$0.006
|1,016
|✓
|Bilibili
|$0.006
|989
|✓
|Airtel
|$0.006
|1,787
|✓
|Venmo
|$0.006
|1,556
|✓
|Mercari
|$0.006
|1,178
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|4,136
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|938
|✓
|Юла
|$0.006
|1
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|1,244
|✓
|$0.006
|3,938
|✓
|Truecaller
|$0.006
|2,001
|✓
|Ozon
|$0.006
|1,094
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,009
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|3,788
|✓
|Ola
|$0.006
|1,265
|✓
|Netease
|$0.006
|817
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|4,002
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|1,184
|✓
|Baidu
|$0.006
|5,740
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|12,027
|✓
|RedBook
|$0.006
|751
|✓
|Skype
|$0.006
|793
|✓
|BotIm
|$0.006
|703
|✓
|99app
|$0.006
|5,076
|✓
|Indomaret
|$0.006
|612
|✓
|Bumble
|$0.006
|3,687
|✓
|TanTan
|$0.006
|787
|✓
|fiverr
|$0.006
|1
|✓
|CAIXA
|$0.006
|1,188
|✓
|Happn
|$0.006
|6,405
|✓
|My11Circle
|$0.006
|361
|✓
|inDrive
|$0.006
|768
|✓
|IQOS
|$0.006
|3,100
|✓
|JDcom
|$0.006
|1
|✓
|Joyride
|$0.006
|2,482
|✓
|Lamoda
|$0.006
|652
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|3,105
|✓
|MEGA
|$0.006
|3,774
|✓
|Tango
|$0.006
|2,283
|✓
|TenChat
|$0.006
|8,710
|✓
|Trip
|$0.006
|289
|✓
|Twilio
|$0.006
|926
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|145
|✓
|Wink
|$0.006
|4,669
|✓
|Wise
|$0.006
|3,016
|✓
|Xiaomi
|$0.006
|1
|✓
|YAPPY
|$0.006
|3,561
|✓
|Zoho
|$0.006
|2,690
|✓
|Zupee
|$0.006
|977
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|931
|✓
|Детский мир
|$0.006
|596
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|786
|✓
|Эльдорадо
|$0.006
|836
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|1,483
|✓
|FarPost
|$0.006
|483
|✓
|DoorDash
|$0.006
|807
|✓
|Ininal
|$0.006
|1
|✓
|Taptap Send
|$0.006
|1,827
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|1,606
|✓
|bet365
|$0.006
|1,705
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|Idealista
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|650
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|Nttgame
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|938
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|OfferUp
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|898
|✓
|Allegro
|$0.006
|980
|✓
|eWallet
|$0.006
|554
|✓
|paycell
|$0.006
|787
|✓
|BIP
|$0.006
|67
|✓
|163СOM
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|1
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|Meta
|$0.006
|1
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|Betfair
|$0.006
|2,375
|✓
|OffGamers
|$0.006
|2,001
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|Onet
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|Lyft
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|597
|✓
|cryptocom
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|1,085
|✓
|Dostavista
|$0.006
|2,399
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|СберАптека
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|911
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|hily
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|2,001
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|Wolt
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|2,001
|✓
|neftm
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|1,006
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|Fotka
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|769
|✓
|Zilch
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|3,325
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|Depop
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|4,150
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|Flipkart
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|2,749
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|IRCTC
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|807
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|Eneba
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|3,066
|✓
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|Linode
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|3,046
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|PicPay
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|671
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|2,356
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|Nextdoor
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|740
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|553
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|Uklon
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|989
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|✓
|RuTube
|$0.006
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|Лейка
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|Akulaku
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|807
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|Brevo
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|2,657
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|✓
|Cian
|$0.006
|1
|✓
|Claude (Anthropic)
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|2,278
|✓
|Cloud Manager
|$0.006
|3,744
|✓
|CMB
|$0.006
|656
|✓
|Coca-Cola
|$0.006
|1,360
|✓
|Feeld
|$0.006
|8,508
|✓
|Feels
|$0.006
|662
|✓
|Flowwow
|$0.006
|477
|✓
|Foodora
|$0.006
|992
|✓
|FreeNow
|$0.006
|4,139
|✓
|Fups
|$0.006
|613
|✓
|Gett
|$0.006
|1
|✓
|GMX
|$0.006
|3,329
|✓
|Gopuff
|$0.006
|1,041
|✓
|gpnbonus
|$0.006
|2,426
|✓
|Grailed
|$0.006
|2
|✓
|Greggs
|$0.006
|778
|✓
|Greywoods
|$0.006
|1,032
|✓
|Her
|$0.006
|1,028
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|1
|✓
|JivoMart
|$0.006
|4,100
|✓
|KION
|$0.006
|2,058
|✓
|Klarna
|$0.006
|553
|✓
|LinkAja
|$0.006
|1,377
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|239
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|3,542
|✓
|MotorkuX
|$0.006
|2,261
|✓
|Muzz
|$0.006
|1
|✓
|myboost
|$0.006
|656
|✓
|Neon
|$0.006
|708
|✓
|Next
|$0.006
|518
|✓
|Nubank
|$0.006
|827
|✓
|OneForma
|$0.006
|1,130
|✓
|Paysend
|$0.006
|804
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|1,131
|✓
|PlayerAuctions
|$0.006
|2,476
|✓
|Pockit
|$0.006
|1,026
|✓
|Rambler
|$0.006
|1
|✓
|Razer
|$0.006
|2,539
|✓
|Rebtel
|$0.006
|786
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|1,149
|✓
|Ryde
|$0.006
|992
|✓
|Shpock
|$0.006
|1,020
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|997
|✓
|TamTam
|$0.006
|415
|✓
|Tata Neu
|$0.006
|2,813
|✓
|This Fate
|$0.006
|1,013
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|1,011
|✓
|Upwork
|$0.006
|787
|✓
|Vercel
|$0.006
|140
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|835
|✓
|Voi
|$0.006
|532
|✓
|WooPlus
|$0.006
|880
|✓
|X5ID
|$0.006
|1,016
|✓
|YouDo
|$0.006
|1
|✓
|ZUS Coffee
|$0.006
|1,978
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|1
|✓
|Банки
|$0.006
|777
|✓
|БлинБери
|$0.006
|709
|✓
|Почта России
|$0.006
|795
|✓
|Профи
|$0.006
|687
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|730
|✓
|Bjp
|$0.006
|3,021
|✓
|ENILIVE
|$0.006
|2,033
|✓
|Artstation
|$0.006
|676
|✓
|Apple ID
|$0.03
|1
|✓
|Walmart
|$0.071
|5,007
|✓
|Vinted
|$0.075
|2,392
|✓
|Hinge
|$0.083
|3,027
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.09
|3,462
|✓
|Naver
|$0.1
|4,630
|✓
|X (Twitter)
|$0.1
|3,425
|✓
|Uber
|$0.1
|1,000+
|Amazon
|$0.1
|6,002
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|522
|✓
|CallApp
|$0.1
|252
|✓
|DewuPoison
|$0.1
|252
|✓
|Huya
|$0.1
|360
|✓
|iQIYI
|$0.1
|504
|✓
|Likee
|$0.1
|540
|✓
|LYKA
|$0.1
|504
|✓
|Okko
|$0.1
|432
|✓
|Pivko24
|$0.1
|252
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