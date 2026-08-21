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رقم مؤقت من كمبوديا مع الكود (+855)

أرقام كمبوديا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كمبوديا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 394 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 394 خدمة 640K+ رقم 3,500+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #37 +855 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في كمبوديا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6004 قطعة

$0.068

Telegram
3395 قطعة

$0.6

Viber
4000 قطعة

$0.12

facebook
2370 قطعة

$0.04

Google,youtube,Gmail
2805 قطعة

$0.19

Whatsapp
7003 قطعة

$0.32

Foodpanda
6086 قطعة

$0.14

Yahoo
3462 قطعة

$0.102

Alipay/Alibaba/1688
96 قطعة

$0.006

DiDi
605 قطعة

$0.006

Getir
626 قطعة

$0.006

Signal
5405 قطعة

$0.006

Vinted
2392 قطعة

$0.089

Apple
1 قطعة

$0.03

Bolt
1009 قطعة

$0.006

Delivery Club
3788 قطعة

$0.006

Twilio
926 قطعة

$0.006

Grab
3238 قطعة

$0.236

AliExpress
758 قطعة

$0.006

Brevo
2657 قطعة

$0.006

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كمبوديا يكلف من $0.006 إلى $2.559 (المتوسط $0.1518، الوسيط $0.006) عبر 394 خدمة. أرخص من 67% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 388 خدمة.

الأرخص اليوم: Clubhouse $0.006 Rush $0.006 TenChat $0.006 Feeld $0.006 Foody $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 283
$0.05 – $0.20 56
$0.20 – $0.50 26
أكثر من $0.50 29
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.12 4,000
أي خدمة أخرى $1.08 3,271
Google (Gmail / YouTube) $0.19 2,805
Facebook $0.04 2,370
Instagram (Threads) $0.061 6,004
WhatsApp $0.32 7,003
ChatGPT (OpenAI) $0.148 2,000+
Discord $0.06 5,000
TikTok (Douyin) $0.07 1,000+
Google Messages $0.114 1,000+
Telegram $0.6 3,395
foodpanda $0.14 6,086
eBay $0.006 1
Kwai $0.006 1,001
Steam $0.006 2,473
Blizzard $0.006 1,423
GoogleVoice $0.006 1,068
Вконтакте $0.006 1,136
Alipay/Alibaba/1688 $0.006 96
Craigslist $0.006 1,096
Moneylion $0.006 564
Tencent QQ $0.006 1
Zomato $0.006 666
Yalla $0.006 782
Skout $0.006 2,001
AOL $0.006 4,500
Deliveroo $0.006 899
Careem $0.006 2,772
DiDi $0.006 605
Astropay $0.006 716
Getir $0.006 626
Hopi $0.006 289
IFood $0.006 1,694
Hepsiburadacom $0.006 3,368
Dream11 $0.006 1,877
Trendyol $0.006 3,873
Poshmark $0.006 945
Ашан $0.006 803
BlaBlaCar $0.006 1,085
Badoo $0.006 575
Beget $0.006 1
Burger King $0.006 1
DANA $0.006 544
dodopizza $0.006 1
Drom $0.006 3,515
ДругВокруг $0.006 830
Metro $0.006 847
Gojek $0.006 718
GroupMe $0.006 446
myGLO $0.006 661
hh $0.006 2,556
KFC $0.006 699
Kaggle $0.006 676
Lenta $0.006 800
MTS CashBack $0.006 649
McDonalds $0.006 3,925
Monese $0.006 757
Магнит $0.006 2,208
МВидео $0.006 1
OkCupid $0.006 1,118
OVO $0.006 1,914
OLX $0.006 2,349
Paysafecard $0.006 1,110
Proton Mail $0.006 574
Payoneer $0.006 2,866
Revolut $0.006 1,788
СпортМастер $0.006 547
Spotify $0.006 1,270
Signal $0.006 5,405
Самокат $0.006 604
Tokopedia $0.006 621
ВкусВилл $0.006 1,631
Wildberries $0.006 1
Zhihu $0.006 1
Weibo $0.006 1,016
Bilibili $0.006 989
Airtel $0.006 1,787
Venmo $0.006 1,556
Mercari $0.006 1,178
Mail.ru $0.006 4,136
Одноклассники $0.006 938
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 1,244
LinkedIn $0.006 3,938
Truecaller $0.006 2,001
Ozon $0.006 1,094
Bolt $0.006 1,009
Delivery Club $0.006 3,788
Ola $0.006 1,265
Netease $0.006 817
Ticketmaster $0.006 4,002
BIGO LIVE $0.006 1,184
Baidu $0.006 5,740
Clubhouse $0.006 12,027
RedBook $0.006 751
Skype $0.006 793
BotIm $0.006 703
99app $0.006 5,076
Indomaret $0.006 612
Bumble $0.006 3,687
TanTan $0.006 787
fiverr $0.006 1
CAIXA $0.006 1,188
Happn $0.006 6,405
My11Circle $0.006 361
inDrive $0.006 768
IQOS $0.006 3,100
JDcom $0.006 1
Joyride $0.006 2,482
Lamoda $0.006 652
LUKOIL-AZS $0.006 3,105
MEGA $0.006 3,774
Tango $0.006 2,283
TenChat $0.006 8,710
Trip $0.006 289
Twilio $0.006 926
urent/jet/RuSharing $0.006 145
Wink $0.006 4,669
Wise $0.006 3,016
Xiaomi $0.006 1
YAPPY $0.006 3,561
Zoho $0.006 2,690
Zupee $0.006 977
Вкусно и Точка $0.006 931
Детский мир $0.006 596
Лэтуаль $0.006 786
Эльдорадо $0.006 836
Золотое Яблоко $0.006 1,483
FarPost $0.006 483
DoorDash $0.006 807
Ininal $0.006 1
Taptap Send $0.006 1,827
WinzoGame $0.006 1,606
bet365 $0.006 1,705
Idealista $0.006 650
Nttgame $0.006 938
OfferUp $0.006 898
Allegro $0.006 980
eWallet $0.006 554
paycell $0.006 787
BIP $0.006 67
163СOM $0.006 1
Meta $0.006 1
Betfair $0.006 2,375
OffGamers $0.006 2,001
Onet $0.006 700
Lyft $0.006 597
cryptocom $0.006 1,085
Dostavista $0.006 2,399
СберАптека $0.006 911
hily $0.006 2,001
Wolt $0.006 2,001
neftm $0.006 1,006
Fotka $0.006 769
Zilch $0.006 3,325
Depop $0.006 4,150
Flipkart $0.006 2,749
IRCTC $0.006 807
Eneba $0.006 3,066
noon $0.006 2,940
AGIBANK $0.006 2,128
Lotus $0.006 1
WorldRemit $0.006 1
Oriflame $0.006 742
MoneyPay $0.006 1
GG $0.006 938
Koshelek $0.006 468
Justdating $0.006 876
LoveRu $0.006 878
Codashop $0.006 1,044
Sravni $0.006 821
Oldubil $0.006 3,496
FunPay $0.006 1
SoulApp $0.006 1,964
Fruitz $0.006 1,073
NovaPoshta $0.006 564
Foody $0.006 7,393
Rush $0.006 9,614
Rozetka $0.006 1
kolesa.kz $0.006 1
Swiggy $0.006 3,162
IVI $0.006 853
Weverse $0.006 878
Chispa $0.006 972
Immowelt $0.006 959
AliExpress $0.006 758
Ukrnet $0.006 763
Meesho $0.006 2,719
MoMo $0.006 1,175
SamsungShop $0.006 727
Freelancer $0.006 2,864
AptekaRU $0.006 856
Carousell $0.006 1
Paytm $0.006 2,188
99acres $0.006 1,495
Букмекерские $0.006 1,048
Şikayet var $0.006 1
BLIBLI $0.006 361
AVON $0.006 2,960
Linode $0.006 3,046
PicPay $0.006 671
Temu $0.006 2,356
Nextdoor $0.006 740
Leboncoin $0.006 710
РСА $0.006 553
PaddyPower $0.006 1
Mercado $0.006 1
Uklon $0.006 788
Rediffmail $0.006 1
Prom $0.006 989
Bazos $0.006 4,023
GCash $0.006 4,188
Glovo $0.006 931
EscapeFromTarkov $0.006 844
RuTube $0.006 1,463
Лейка $0.006 1
Akulaku $0.006 807
Alchemy $0.006 1,103
All Access $0.006 2,402
Ankama $0.006 1,036
AstraPay $0.006 1,265
Autoru $0.006 3,951
Betano $0.006 770
Brevo $0.006 2,657
Bunq $0.006 3,419
Casino/bet/gambling $0.006 2,484
CDEK $0.006 2,328
Cian $0.006 1
Claude (Anthropic) $0.006 2,278
Cloud Manager $0.006 3,744
CMB $0.006 656
Coca-Cola $0.006 1,360
Feeld $0.006 8,508
Feels $0.006 662
Flowwow $0.006 477
Foodora $0.006 992
FreeNow $0.006 4,139
Fups $0.006 613
Gett $0.006 1
GMX $0.006 3,329
Gopuff $0.006 1,041
gpnbonus $0.006 2,426
Grailed $0.006 2
Greggs $0.006 778
Greywoods $0.006 1,032
Her $0.006 1,028
Ipsos iSay $0.006 1
JivoMart $0.006 4,100
KION $0.006 2,058
Klarna $0.006 553
LinkAja $0.006 1,377
Marktplaats $0.006 239
Mera Gaon $0.006 3,542
MotorkuX $0.006 2,261
Muzz $0.006 1
myboost $0.006 656
Neon $0.006 708
Next $0.006 518
Nubank $0.006 827
OneForma $0.006 1,130
Paysend $0.006 804
Pinduoduo $0.006 1,131
PlayerAuctions $0.006 2,476
Pockit $0.006 1,026
Rambler $0.006 1
Razer $0.006 2,539
Rebtel $0.006 786
RummyCircle $0.006 1,149
Ryde $0.006 992
Shpock $0.006 1,020
Spark Driver $0.006 997
TamTam $0.006 415
Tata Neu $0.006 2,813
This Fate $0.006 1,013
TRUTH SOCIAL $0.006 1
Ubisoft $0.006 1,011
Upwork $0.006 787
Vercel $0.006 140
VFS GLOBAL $0.006 835
Voi $0.006 532
WooPlus $0.006 880
X5ID $0.006 1,016
YouDo $0.006 1
ZUS Coffee $0.006 1,978
Аптека Апрель $0.006 1
Банки $0.006 777
БлинБери $0.006 709
Почта России $0.006 795
Профи $0.006 687
СушиВёсла $0.006 730
Bjp $0.006 3,021
ENILIVE $0.006 2,033
Artstation $0.006 676
Apple ID $0.03 1
Walmart $0.071 5,007
Vinted $0.075 2,392
Hinge $0.083 3,027
Myntra $0.089 1,000+
Yahoo Mail $0.09 3,462
Naver $0.1 4,630
X (Twitter) $0.1 3,425
Uber $0.1 1,000+
Amazon $0.1 6,002
LoveLocal $0.1 522
CallApp $0.1 252
DewuPoison $0.1 252
Huya $0.1 360
iQIYI $0.1 504
Likee $0.1 540
LYKA $0.1 504
Okko $0.1 432
Pivko24 $0.1 252
Taikang $0.1 216
Ximalaya $0.1 432
Inboxlv $0.1 1,070
RummyWealth $0.1 365
Siply $0.1 469
FreeChargeApp $0.1 252
Cathay $0.1 548
MobiKwik $0.1 360
RummyCulture $0.1 365
Alfa $0.1 360
CourseHero $0.1 216
Nike $0.105 4,436
Spincrush $0.105 1,000+
my jio $0.106 1,000+
imo $0.112 3,952
Citymobil $0.112 432
Akudo $0.112 288
Coindcx $0.112 324
Algida $0.112 396
Paxful $0.112 548
NRJ Music Awards $0.112 548
Lazada $0.124 5,507
Hezzl $0.124 356
PGbonus $0.136 356
KuCoinPlay $0.136 275
LINE $0.14 3,726
Zalo $0.141 3,001
LightChat $0.148 275
1688 $0.183 855
Hermes $0.183 210
icq $0.206 2,000+
Grab $0.213 3,238
HQ Trivia $0.218 504
32red $0.218 356
TradingView $0.218 356
Taobao $0.23 1,230
KakaoTalk $0.239 4,002
Яндекс $0.246 1,672
PayPal $0.25 4,886
Netflix $0.25 4,646
Grindr $0.25 3,000
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.251 5,000
Yemeksepeti $0.289 4,604
MPL $0.289 135
Shopee $0.295 6,095
Subito $0.3 1,813
Stripe $0.3 252
Miravia $0.3 396
Potato $0.348 818
Snapchat $0.359 2,000+
Blued $0.371 180
Michat $0.383 2,000+
WeChat $0.395 5,780
Twitch $0.395 6,795
Alibaba $0.465 9,194
BitClout $0.524 907
CommunityGaming $0.548 2,000+
Adidas $0.583 502
Tosla $0.653 135
Yubo $0.653 180
Keybase $0.7 2,000+
Wish $0.712 2,000+
Dundle $0.948 1,521
Coinbase $0.959 7,088
Douyu $0.995 835
RegRu $0.995 504
premium.one $1.006 939
Quipp $1.112 1,148
Airbnb $1.242 2,000+
GoFundMe $1.312 5,871
1xBet $2.053 792
Papara $2.06 8,154
Dent $2.559 936
4Fun $2.559 180
Stormgain $2.559 540
EasyPay $2.559 612
Megogo $2.559 648
Oppo $2.559 252
米画师Mihuashi $2.559 252
Uplay $2.559 252
CloudChat $2.559 324
Perfluence $2.559 396

كمبوديا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 3,500+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #37
  • أرقام Multi-SMS لـ 388 خدمة.
  • حتى 10 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كمبوديا: أي خدمة أخرى, Discord, foodpanda
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 291 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كمبوديا تبدأ بـ +855. رمز الدولة: KH.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كمبوديا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.559 — الوسيط $0.006 عبر 394 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

394 خدمة اليوم، بما في ذلك Clubhouse ($0.006), Rush ($0.006), TenChat ($0.006).

رمز الهاتف لدولة كمبوديا هو +855. رمز الدولة: KH.

التحقق حسب الخدمة في كمبوديا

رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $1.08 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.148 رقم مؤقت لـ Discord $0.06 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.07 رقم وهمي لـ Google Messages $0.114 رقم وهمي لـ Happn $0.006 رقم وهمي لـ Baidu $0.006 رقم وهمي لـ 99app $0.006 رقم وهمي لـ Wink $0.006 رقم وهمي لـ AOL $0.006 رقم وهمي لـ GCash $0.006 رقم مؤقت لـ Depop $0.006 رقم مؤقت لـ FreeNow $0.006 رقم وهمي لـ Mail.ru $0.006 رقم وهمي لـ JivoMart $0.006 رقم وهمي لـ Bazos $0.006 رقم وهمي لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Autoru $0.006 رقم وهمي لـ LinkedIn $0.006 رقم مؤقت لـ McDonalds $0.006

دول شائعة أخرى

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