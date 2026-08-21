رقم مؤقت من الأردن مع الكود (+962)
أرقام الأردن مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الأردن واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 283 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في الأردن
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.48
$0.426
$0.118
$0.63
$0.053
$0.183
$2.536
$0.253
$2.536
$0.089
$0.053
$0.053
$0.336
$0.206
$0.736
$0.089
$0.359
$0.089
$0.089
$0.159
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الأردن يكلف من $0.016 إلى $3.635 (المتوسط $0.5833، الوسيط $0.268) عبر 283 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 265 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.426
|5,025
|✓
|eBay
|$0.079
|1,005
|✓
|Telegram
|$0.48
|4,026
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.044
|1,000+
|Lotus
|$0.016
|3
|✓
|X (Twitter)
|$0.039
|1,039
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Baidu
|$0.042
|1,033
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|99app
|$0.053
|1,235
|✓
|DewuPoison
|$0.053
|108
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.053
|11
|✓
|Wink
|$0.053
|23
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|216
|✓
|YAPPY
|$0.053
|5
|✓
|WinzoGame
|$0.053
|1,257
|✓
|163СOM
|$0.053
|1
|✓
|AGIBANK
|$0.053
|33
|✓
|Bazos
|$0.053
|28
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|29
|✓
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|1,013
|✓
|Bjp
|$0.055
|18
|✓
|Naver
|$0.064
|1,007
|✓
|Netflix
|$0.064
|2,031
|✓
|Getir
|$0.064
|1,007
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Hopi
|$0.064
|2,001
|✓
|Kwai
|$0.065
|473
|✓
|Vinted
|$0.065
|1,010
|✓
|Zalo
|$0.07
|1,001
|✓
|Subito
|$0.071
|1,031
|✓
|JivoMart
|$0.071
|2,051
|✓
|Walmart
|$0.071
|2,035
|✓
|Dream11
|$0.077
|487
|✓
|Uber
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,025
|✓
|Zupee
|$0.079
|1,016
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|322
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|180
|✓
|My11Circle
|$0.089
|395
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|547
|✓
|Huya
|$0.089
|162
|✓
|iQIYI
|$0.089
|252
|✓
|IQOS
|$0.089
|305
|✓
|Likee
|$0.089
|288
|✓
|MEGA
|$0.089
|290
|✓
|TenChat
|$0.089
|306
|✓
|Trip
|$0.089
|145
|✓
|Twilio
|$0.089
|418
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,006
|✓
|Akudo
|$0.089
|162
|✓
|Coindcx
|$0.089
|180
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|Rush
|$0.089
|214
|✓
|Swiggy
|$0.089
|447
|✓
|IVI
|$0.089
|145
|✓
|Meesho
|$0.089
|325
|✓
|Paytm
|$0.089
|229
|✓
|99acres
|$0.089
|465
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|198
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|169
|✓
|Linode
|$0.089
|373
|✓
|Temu
|$0.089
|659
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,031
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|241
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|27
|✓
|Google Messages
|$0.106
|2,024
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Amazon
|$0.109
|2,026
|✓
|Fups
|$0.115
|7
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|12
|✓
|PGbonus
|$0.124
|356
|✓
|Signal
|$0.124
|582
|✓
|noon
|$0.124
|1,011
|✓
|Nike
|$0.136
|8
|✓
|BIGO LIVE
|$0.139
|25
|✓
|LINE
|$0.14
|1,001
|✓
|PayPal
|$0.14
|1,006
|✓
|Burger King
|$0.142
|5
|✓
|Hinge
|$0.143
|22
|✓
|LightChat
|$0.148
|275
|✓
|IRCTC
|$0.148
|7
|✓
|Metro
|$0.159
|363
|✓
|Gojek
|$0.159
|475
|✓
|KuCoinPlay
|$0.159
|275
|✓
|Hezzl
|$0.159
|356
|✓
|AliExpress
|$0.159
|5,848
|✓
|Grab
|$0.171
|1,016
|✓
|Apple ID
|$0.176
|2,000+
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.177
|1,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.183
|1,005
|✓
|1688
|$0.183
|307
|✓
|GroupMe
|$0.183
|377
|✓
|Mail.ru
|$0.183
|126
|✓
|TanTan
|$0.183
|397
|✓
|TradingView
|$0.195
|356
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.196
|4,026
|✓
|Viber
|$0.196
|4,000
|✓
|Вконтакте
|$0.196
|3,033
|✓
|Adidas
|$0.206
|502
|✓
|DiDi
|$0.206
|1,005
|✓
|Ozon
|$0.206
|11
|✓
|Hermes
|$0.206
|210
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|28
|✓
|$0.21
|5,002
|✓
|foodpanda
|$0.218
|41
|✓
|BitClout
|$0.218
|388
|✓
|Taobao
|$0.23
|388
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.23
|1,000+
|✓
|Clubhouse
|$0.242
|855
|✓
|Happn
|$0.242
|6,630
|✓
|Craigslist
|$0.246
|10
|✓
|Discord
|$0.253
|1,000+
|✓
|32red
|$0.253
|356
|✓
|Dundle
|$0.253
|421
|✓
|Shopee
|$0.258
|34
|✓
|IFood
|$0.265
|33
|✓
|Justdating
|$0.265
|224
|✓
|Şikayet var
|$0.265
|37
|✓
|Tencent QQ
|$0.266
|9
|✓
|Astropay
|$0.268
|6
|✓
|dodopizza
|$0.268
|1
|✓
|СпортМастер
|$0.268
|10
|✓
|Самокат
|$0.268
|7
|✓
|Ininal
|$0.268
|1
|✓
|Depop
|$0.268
|41
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|Oldubil
|$0.268
|21
|✓
|SoulApp
|$0.268
|42
|✓
|GCash
|$0.268
|23
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|FreeNow
|$0.268
|21
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|Grailed
|$0.268
|1
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|Her
|$0.268
|10
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|Mera Gaon
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|18
|✓
|PlayerAuctions
|$0.268
|33
|✓
|Razer
|$0.268
|14
|✓
|Rebtel
|$0.268
|5
|✓
|Shpock
|$0.268
|8
|✓
|TamTam
|$0.268
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.268
|11
|✓
|Douyu
|$0.277
|275
|✓
|$0.277
|8,743
|✓
|paycell
|$0.282
|3
|✓
|GoogleVoice
|$0.289
|1,010
|✓
|imo
|$0.289
|1,009
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.289
|313
|✓
|MPL
|$0.289
|36
|✓
|Freelancer
|$0.293
|23
|✓
|Mercado
|$0.293
|9
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|Brevo
|$0.293
|16
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|Marktplaats
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|1
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|EscapeFromTarkov
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|143
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|Zomato
|$0.312
|331
|✓
|Skout
|$0.312
|1,001
|✓
|Ticketmaster
|$0.312
|1,033
|✓
|Rediffmail
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|127
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|Alipay/Alibaba/1688
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|1,001
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|Bolt
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|Keybase
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|$0.33
|27
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|AOL
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|1,022
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|1,001
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|424
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|12
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|Foody
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|GG
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|137
|✓
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|✓
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|Coinbase
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|CAIXA
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|Dent
|$0.724
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|✓
|Venmo
|$0.732
|39
|✓
|Airbnb
|$0.736
|1,000+
|✓
|Coca-Cola
|$0.746
|30
|✓
|RegRu
|$0.759
|252
|✓
|Tango
|$0.795
|1,170
|✓
|Lyft
|$0.846
|6
|✓
|Truecaller
|$0.924
|2,021
|✓
|fiverr
|$0.924
|1,726
|✓
|Proton Mail
|$0.948
|1,460
|✓
|Glovo
|$0.948
|765
|✓
|Tata Neu
|$1.157
|33
|✓
|GoFundMe
|$1.159
|1,000+
|✓
|Wise
|$1.218
|235
|✓
|Allegro
|$1.242
|11
|✓
|Weverse
|$1.244
|10
|✓
|Bumble
|$1.346
|18
|✓
|Poshmark
|$1.635
|11
|✓
|Skype
|$1.712
|397
|✓
|Payoneer
|$1.776
|42
|✓
|Careem
|$1.842
|6,391
|✓
|$2.083
|24
|✓
|OVO
|$2.1
|318
|✓
|Sravni
|$2.242
|136
|✓
|Beget
|$2.253
|155
|✓
|Revolut
|$2.253
|311
|✓
|Fruitz
|$2.312
|181
|✓
|Drom
|$2.324
|521
|✓
|OkCupid
|$2.383
|408
|✓
|Paysafecard
|$2.383
|290
|✓
|Bilibili
|$2.383
|290
|✓
|FarPost
|$2.406
|149
|✓
|Tokopedia
|$2.43
|303
|✓
|DoorDash
|$2.465
|373
|✓
|Leboncoin
|$2.465
|373
|✓
|Badoo
|$2.489
|481
|✓
|Zhihu
|$2.512
|163
|✓
|1xBet
|$2.536
|378
|✓
|DANA
|$2.536
|271
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|Monese
|$2.536
|397
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|Mercari
|$2.536
|271
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|253
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
|Foodora
|$2.892
|10
|✓
|Klarna
|$3.223
|3
|✓
|Upwork
|$3.303
|1
|✓
|Indomaret
|$3.635
|7
|✓
|bet365
|$3.635
|39
|✓
الأردن على TIGER SMS
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- أرقام Multi-SMS لـ 265 خدمة.
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صيغة الرقم
أرقام الأردن تبدأ بـ +962. رمز الدولة: JO.
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الأسئلة الشائعة
من $0.016 إلى $3.635 — الوسيط $0.268 عبر 283 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة الأردن هو +962. رمز الدولة: JO.