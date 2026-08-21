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رقم مؤقت من الأردن مع الكود (+962)

أرقام الأردن مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الأردن واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 283 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 283 خدمة 180K+ رقم 8 تفعيل خلال 30 يوماً +962 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في الأردن

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
4026 قطعة

$0.48

Whatsapp
5025 قطعة

$0.426

Any other
12 قطعة

$0.118

Alibaba
1000 قطعة

$0.63

163СOM
1 قطعة

$0.053

1688
307 قطعة

$0.183

1хbet
378 قطعة

$2.536

32red
356 قطعة

$0.253

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
465 قطعة

$0.089

99app
1235 قطعة

$0.053

AGIBANK
33 قطعة

$0.053

AOL
1022 قطعة

$0.336

Adidas
502 قطعة

$0.206

Airbnb
1000 قطعة

$0.736

Akudo
162 قطعة

$0.089

Akulaku
171 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.089

Algida
216 قطعة

$0.089

AliExpress
5848 قطعة

$0.159

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الأردن يكلف من $0.016 إلى $3.635 (المتوسط $0.5833، الوسيط $0.268) عبر 283 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 265 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.016 X (Twitter) $0.039 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Baidu $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 13
$0.05 – $0.20 98
$0.20 – $0.50 98
أكثر من $0.50 74
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WhatsApp $0.426 5,025
eBay $0.079 1,005
Telegram $0.48 4,026
ChatGPT (OpenAI) $0.044 1,000+
Lotus $0.016 3
X (Twitter) $0.039 1,039
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Baidu $0.042 1,033
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
NMI $0.052 2,000+
99app $0.053 1,235
DewuPoison $0.053 108
LUKOIL-AZS $0.053 11
Wink $0.053 23
Ximalaya $0.053 216
YAPPY $0.053 5
WinzoGame $0.053 1,257
163СOM $0.053 1
AGIBANK $0.053 33
Bazos $0.053 28
Casino/bet/gambling $0.053 29
Railone $0.053 1
Ola $0.055 1,013
Bjp $0.055 18
Naver $0.064 1,007
Netflix $0.064 2,031
Getir $0.064 1,007
Womply $0.064 1,000+
Hopi $0.064 2,001
Kwai $0.065 473
Vinted $0.065 1,010
Zalo $0.07 1,001
Subito $0.071 1,031
JivoMart $0.071 2,051
Walmart $0.071 2,035
Dream11 $0.077 487
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,025
Zupee $0.079 1,016
Delivery Club $0.089 322
LoveLocal $0.089 180
My11Circle $0.089 395
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 547
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 252
IQOS $0.089 305
Likee $0.089 288
MEGA $0.089 290
TenChat $0.089 306
Trip $0.089 145
Twilio $0.089 418
Flipkart $0.089 2,006
Akudo $0.089 162
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 216
Rush $0.089 214
Swiggy $0.089 447
IVI $0.089 145
Meesho $0.089 325
Paytm $0.089 229
99acres $0.089 465
MobiKwik $0.089 198
BLIBLI $0.089 169
Linode $0.089 373
Temu $0.089 659
Alfa $0.089 198
Claude (Anthropic) $0.089 1,031
CourseHero $0.089 126
Pinduoduo $0.089 241
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 27
Google Messages $0.106 2,024
my jio $0.106 1,000+
Amazon $0.109 2,026
Fups $0.115 7
أي خدمة أخرى $0.118 12
PGbonus $0.124 356
Signal $0.124 582
noon $0.124 1,011
Nike $0.136 8
BIGO LIVE $0.139 25
LINE $0.14 1,001
PayPal $0.14 1,006
Burger King $0.142 5
Hinge $0.143 22
LightChat $0.148 275
IRCTC $0.148 7
Metro $0.159 363
Gojek $0.159 475
KuCoinPlay $0.159 275
Hezzl $0.159 356
AliExpress $0.159 5,848
Grab $0.171 1,016
Apple ID $0.176 2,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.177 1,000+
Yahoo Mail $0.183 1,005
1688 $0.183 307
GroupMe $0.183 377
Mail.ru $0.183 126
TanTan $0.183 397
TradingView $0.195 356
Instagram (Threads) $0.196 4,026
Viber $0.196 4,000
Вконтакте $0.196 3,033
Adidas $0.206 502
DiDi $0.206 1,005
Ozon $0.206 11
Hermes $0.206 210
kolesa.kz $0.206 28
Facebook $0.21 5,002
foodpanda $0.218 41
BitClout $0.218 388
Taobao $0.23 388
TikTok (Douyin) $0.23 1,000+
Clubhouse $0.242 855
Happn $0.242 6,630
Craigslist $0.246 10
Discord $0.253 1,000+
32red $0.253 356
Dundle $0.253 421
Shopee $0.258 34
IFood $0.265 33
Justdating $0.265 224
Şikayet var $0.265 37
Tencent QQ $0.266 9
Astropay $0.268 6
dodopizza $0.268 1
СпортМастер $0.268 10
Самокат $0.268 7
Ininal $0.268 1
Depop $0.268 41
Oldubil $0.268 21
SoulApp $0.268 42
GCash $0.268 23
FreeNow $0.268 21
Grailed $0.268 1
Her $0.268 10
Mera Gaon $0.268 18
PlayerAuctions $0.268 33
Razer $0.268 14
Rebtel $0.268 5
Shpock $0.268 8
TamTam $0.268 1
Ubisoft $0.268 11
Douyu $0.277 275
Weibo $0.277 8,743
paycell $0.282 3
GoogleVoice $0.289 1,010
imo $0.289 1,009
Hepsiburadacom $0.289 313
MPL $0.289 36
Freelancer $0.293 23
Mercado $0.293 9
Brevo $0.293 16
Marktplaats $0.293 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
Grindr $0.3 1,032
premium.one $0.3 291
EscapeFromTarkov $0.3 143
Zomato $0.312 331
Skout $0.312 1,001
Ticketmaster $0.312 1,033
Rediffmail $0.312 127
Alipay/Alibaba/1688 $0.318 1,001
Bolt $0.324 1,009
Keybase $0.324 34
Яндекс $0.33 27
AOL $0.336 1,022
OffGamers $0.336 1,001
Carousell $0.336 217
Trendyol $0.348 424
McDonalds $0.348 1,023
OfferUp $0.348 12
Foody $0.348 16
Moneylion $0.353 7
Deliveroo $0.359 1,010
hily $0.359 1,001
Akulaku $0.359 171
Rambler $0.359 127
Quipp $0.371 372
Snapchat $0.371 1,000+
Blued $0.371 126
Paxful $0.371 36
KakaoTalk $0.38 3,001
RedBook $0.383 393
Lazada $0.384 41
Papara $0.388 38
Steam $0.395 1,005
LinkedIn $0.406 1,015
Zoho $0.406 1,001
Potato $0.418 216
Taptap Send $0.428 30
Wish $0.43 486
Wildberries $0.442 127
Yalla $0.449 5
Wolt $0.453 1,001
Blizzard $0.465 1,013
Gett $0.47 1
OLX $0.477 1,038
Nttgame $0.5 1,001
Одноклассники $0.512 191
Mamba, MeetMe $0.512 154
ZUS Coffee $0.517 15
GG $0.548 137
BlaBlaCar $0.559 1,083
icq $0.559 522
HQ Trivia $0.583 378
Paysend $0.588 8
PicPay $0.618 88
Alibaba $0.63 1,000+
KFC $0.642 362
Tosla $0.653 36
Yubo $0.653 126
Eneba $0.653 108
JDcom $0.682 1
Coinbase $0.7 1
CAIXA $0.712 381
Dent $0.724 1,433
Venmo $0.732 39
Airbnb $0.736 1,000+
Coca-Cola $0.746 30
RegRu $0.759 252
Tango $0.795 1,170
Lyft $0.846 6
Truecaller $0.924 2,021
fiverr $0.924 1,726
Proton Mail $0.948 1,460
Glovo $0.948 765
Tata Neu $1.157 33
GoFundMe $1.159 1,000+
Wise $1.218 235
Allegro $1.242 11
Weverse $1.244 10
Bumble $1.346 18
Poshmark $1.635 11
Skype $1.712 397
Payoneer $1.776 42
Careem $1.842 6,391
WeChat $2.083 24
OVO $2.1 318
Sravni $2.242 136
Beget $2.253 155
Revolut $2.253 311
Fruitz $2.312 181
Drom $2.324 521
OkCupid $2.383 408
Paysafecard $2.383 290
Bilibili $2.383 290
FarPost $2.406 149
Tokopedia $2.43 303
DoorDash $2.465 373
Leboncoin $2.465 373
Badoo $2.489 481
Zhihu $2.512 163
1xBet $2.536 378
DANA $2.536 271
4Fun $2.536 90
Monese $2.536 397
Stormgain $2.536 288
Mercari $2.536 271
EasyPay $2.536 306
Megogo $2.536 324
urent/jet/RuSharing $2.536 253
Oppo $2.536 144
米画师Mihuashi $2.536 126
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198
Foodora $2.892 10
Klarna $3.223 3
Upwork $3.303 1
Indomaret $3.635 7
bet365 $3.635 39

الأردن على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 8
  • أرقام Multi-SMS لـ 265 خدمة.
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: WhatsApp
  • 76 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الأردن تبدأ بـ +962. رمز الدولة: JO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الأردن — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $3.635 — الوسيط $0.268 عبر 283 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

283 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.016), Twitter ($0.039), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة الأردن هو +962. رمز الدولة: JO.

التحقق حسب الخدمة في الأردن

رقم وهمي لـ eBay $0.079 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.044 رقم وهمي لـ Sixer $0.042 رقم وهمي لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ Sbmurban $0.042 رقم وهمي لـ Ludo24 $0.042 رقم مؤقت لـ Saathi $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ NMI $0.052 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.053 رقم وهمي لـ Ximalaya $0.053 رقم مؤقت لـ DewuPoison $0.053 رقم مؤقت لـ Casino/bet/gambling $0.053 رقم مؤقت لـ Bazos $0.053 رقم مؤقت لـ Wink $0.053 رقم وهمي لـ LUKOIL-AZS $0.053 رقم مؤقت لـ YAPPY $0.053 رقم وهمي لـ Railone $0.053 رقم مؤقت لـ Ola $0.055

دول شائعة أخرى

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