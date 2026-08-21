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رقم مؤقت من تشاد مع الكود (+235)

أرقام تشاد مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من تشاد واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 237 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 237 خدمة 150K+ رقم 5 تفعيل خلال 30 يوماً +235 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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أفضل 20 خدمة في تشاد

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Whatsapp
4836 قطعة

$0.558

Вконтакте
45 قطعة

$0.006

TikTok/Douyin
1000 قطعة

$0.105

WeChat
36 قطعة

$0.006

Any other
22 قطعة

$0.118

Alibaba
1000 قطعة

$0.63

Walmart
26 قطعة

$0.006

163СOM
6 قطعة

$0.006

1688
291 قطعة

$0.653

1хbet
360 قطعة

$2.536

32red
752 قطعة

$1.3

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
262 قطعة

$0.068

99app
273 قطعة

$0.07

AGIBANK
46 قطعة

$0.006

AOL
1032 قطعة

$0.269

Adidas
502 قطعة

$0.606

Airbnb
1000 قطعة

$0.677

Akudo
162 قطعة

$0.089

Akulaku
206 قطعة

$0.281

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في تشاد يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2918، الوسيط $0.006) عبر 237 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 232 خدمة.

الأرخص اليوم: Weibo $0.006 Zomato $0.006 Baidu $0.006 TanTan $0.006 BlaBlaCar $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 159
$0.05 – $0.20 26
$0.20 – $0.50 13
أكثر من $0.50 39
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.079 1,001
KakaoTalk $0.006 2
Naver $0.006 15
eBay $0.006 1,015
Kwai $0.006 498
LINE $0.006 1,003
Steam $0.006 1,001
PayPal $0.006 1,003
Blizzard $0.006 24
GoogleVoice $0.006 1,037
Netflix $0.006 1,001
X (Twitter) $0.006 51
foodpanda $0.006 1,054
Вконтакте $0.006 45
Yahoo Mail $0.006 1,004
Craigslist $0.006 21
Nike $0.006 1,005
Shopee $0.006 1,044
Moneylion $0.006 1
Tencent QQ $0.006 20
Zomato $0.006 6,775
Yalla $0.006 7
Skout $0.006 1,010
Coinbase $0.006 1,738
AOL $0.006 1,032
Lazada $0.006 53
Deliveroo $0.006 1,029
Careem $0.006 1,001
Papara $0.006 1,050
DiDi $0.006 1,007
Getir $0.006 1
WeChat $0.006 36
Hopi $0.006 7
IFood $0.006 370
Zalo $0.006 1,007
Hepsiburadacom $0.006 454
Dream11 $0.006 536
Yemeksepeti $0.006 36
Trendyol $0.006 1,597
Poshmark $0.006 470
BlaBlaCar $0.006 1,755
Badoo $0.006 485
Beget $0.006 185
DANA $0.006 279
Drom $0.006 542
Metro $0.006 377
Grindr $0.006 1,042
Gojek $0.006 469
GroupMe $0.006 377
KFC $0.006 386
McDonalds $0.006 944
Monese $0.006 415
OkCupid $0.006 425
OVO $0.006 341
OLX $0.006 1,048
Paysafecard $0.006 319
Proton Mail $0.006 1,481
Payoneer $0.006 55
Revolut $0.006 334
Signal $0.006 705
Tokopedia $0.006 289
Wildberries $0.006 98
Яндекс $0.006 39
Zhihu $0.006 170
Weibo $0.006 7,087
Bilibili $0.006 332
Venmo $0.006 314
Mercari $0.006 271
Vinted $0.006 1,022
Mail.ru $0.006 157
Одноклассники $0.006 268
Юла $0.006 1
Mamba, MeetMe $0.006 145
LinkedIn $0.006 1,028
Truecaller $0.006 1,663
Ozon $0.006 22
Bolt $0.006 1,029
Delivery Club $0.006 345
Ola $0.006 24
Ticketmaster $0.006 1,043
BIGO LIVE $0.006 36
Baidu $0.006 2,045
Clubhouse $0.006 1,028
RedBook $0.006 127
Skype $0.006 397
99app $0.006 273
Hinge $0.006 31
Indomaret $0.006 1
Subito $0.006 1
Bumble $0.006 471
TanTan $0.006 1,780
fiverr $0.006 1,647
CAIXA $0.006 402
Happn $0.006 434
My11Circle $0.006 203
IQOS $0.006 335
JDcom $0.006 3
LUKOIL-AZS $0.006 33
MEGA $0.006 308
Tango $0.006 1,110
TenChat $0.006 327
Trip $0.006 125
Twilio $0.006 446
urent/jet/RuSharing $0.006 271
Wink $0.006 462
Wise $0.006 263
YAPPY $0.006 17
Zoho $0.006 1,001
Zupee $0.006 353
FarPost $0.006 148
DoorDash $0.006 377
WinzoGame $0.006 1,282
Nttgame $0.006 1,012
OfferUp $0.006 41
paycell $0.006 13
163СOM $0.006 6
OffGamers $0.006 1,012
hily $0.006 1,013
Wolt $0.006 1,004
Flipkart $0.006 12
IRCTC $0.006 426
Eneba $0.006 119
noon $0.006 1,025
AGIBANK $0.006 46
Lotus $0.006 16
GG $0.006 161
Justdating $0.006 230
Sravni $0.006 144
Fruitz $0.006 213
Foody $0.006 27
Rush $0.006 237
kolesa.kz $0.006 8
Swiggy $0.006 441
Grab $0.006 1,025
IVI $0.006 157
AliExpress $0.006 1,011
Meesho $0.006 289
Carousell $0.006 188
Paytm $0.006 219
99acres $0.006 262
Şikayet var $0.006 8
BLIBLI $0.006 210
Linode $0.006 385
PicPay $0.006 210
Temu $0.006 674
Leboncoin $0.006 367
Bazos $0.006 38
Glovo $0.006 746
EscapeFromTarkov $0.006 198
Akulaku $0.006 206
Betano $0.006 12
Casino/bet/gambling $0.006 42
Claude (Anthropic) $0.006 42
Fups $0.006 1
JivoMart $0.006 40
Marktplaats $0.006 5
Pinduoduo $0.006 235
Rambler $0.006 127
Walmart $0.006 26
Bjp $0.006 29
DewuPoison $0.053 108
Ximalaya $0.053 216
HQ Trivia $0.089 270
LoveLocal $0.089 144
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 252
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 252
Likee $0.089 252
Taikang $0.089 108
Inboxlv $0.089 144
Akudo $0.089 162
Myntra $0.089 1,000+
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 216
MobiKwik $0.089 162
Alfa $0.089 198
CourseHero $0.089 126
my jio $0.089 1,000+
Google Messages $0.097 2,000+
TikTok (Douyin) $0.105 1,000+
Spincrush $0.105 1,000+
Amazon $0.114 2,000+
أي خدمة أخرى $0.118 22
ChatGPT (OpenAI) $0.189 22
Google (Gmail / YouTube) $0.242 1,000+
Instagram (Threads) $0.25 2,000+
Discord $0.253 1,000+
Apple ID $0.289 1,000+
MPL $0.289 7
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
Telegram $0.365 3,000
Paxful $0.371 7
Viber $0.406 1,000+
Wish $0.43 1,086
Snapchat $0.465 1,000+
imo $0.477 1,045
WhatsApp $0.542 4,836
icq $0.548 981
Adidas $0.606 502
Alibaba $0.63 1,000+
1688 $0.653 291
Twitch $0.653 1,000+
Hermes $0.653 210
Tosla $0.653 7
Airbnb $0.677 1,000+
RegRu $0.759 252
Alipay/Alibaba/1688 $0.771 4,564
Keybase $0.795 86
BitClout $0.806 946
Taobao $0.842 9,443
Dundle $0.853 554
Blued $0.9 97
Potato $1.006 187
Douyu $1.053 581
premium.one $1.148 615
32red $1.3 752
Quipp $1.359 786
Yubo $1.536 97
GoFundMe $2.03 5,547
1xBet $2.536 360
Dent $2.536 486
4Fun $2.536 90
LightChat $2.536 252
PGbonus $2.536 342
Stormgain $2.536 288
TradingView $2.536 342
KuCoinPlay $2.536 252
EasyPay $2.536 306
Hezzl $2.536 342
Megogo $2.536 324
Oppo $2.536 144
米画师Mihuashi $2.536 126
Uplay $2.536 126
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198

تشاد على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5
  • أرقام Multi-SMS لـ 232 خدمة.
  • حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 180 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام تشاد تبدأ بـ +235. رمز الدولة: TD.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر تشاد — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $2.536 — الوسيط $0.006 عبر 237 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

237 خدمة اليوم، بما في ذلك Weibo ($0.006), Zomato ($0.006), Baidu ($0.006).

رمز الهاتف لدولة تشاد هو +235. رمز الدولة: TD.

التحقق حسب الخدمة في تشاد

رقم مؤقت لـ Facebook $0.079 رقم وهمي لـ Coinbase $0.006 رقم وهمي لـ Truecaller $0.006 رقم مؤقت لـ fiverr $0.006 رقم مؤقت لـ Trendyol $0.006 رقم مؤقت لـ Proton Mail $0.006 رقم وهمي لـ WinzoGame $0.006 رقم مؤقت لـ Tango $0.006 رقم وهمي لـ foodpanda $0.006 رقم وهمي لـ Papara $0.006 رقم مؤقت لـ OLX $0.006 رقم وهمي لـ Shopee $0.006 رقم وهمي لـ Ticketmaster $0.006 رقم وهمي لـ Grindr $0.006 رقم وهمي لـ GoogleVoice $0.006 رقم مؤقت لـ Deliveroo $0.006 رقم وهمي لـ Bolt $0.006 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.006 رقم مؤقت لـ Clubhouse $0.006 رقم وهمي لـ noon $0.006

دول شائعة أخرى

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