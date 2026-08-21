رقم مؤقت من تشاد مع الكود (+235)
أرقام تشاد مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من تشاد واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 237 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في تشاد
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.558
$0.006
$0.105
$0.006
$0.118
$0.63
$0.006
$0.006
$0.653
$2.536
$1.3
$2.536
$0.068
$0.07
$0.006
$0.269
$0.606
$0.677
$0.089
$0.281
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في تشاد يكلف من $0.006 إلى $2.536 (المتوسط $0.2918، الوسيط $0.006) عبر 237 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 232 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.079
|1,001
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|2
|✓
|Naver
|$0.006
|15
|✓
|eBay
|$0.006
|1,015
|✓
|Kwai
|$0.006
|498
|✓
|LINE
|$0.006
|1,003
|✓
|Steam
|$0.006
|1,001
|✓
|PayPal
|$0.006
|1,003
|✓
|Blizzard
|$0.006
|24
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|1,037
|✓
|Netflix
|$0.006
|1,001
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|51
|✓
|foodpanda
|$0.006
|1,054
|✓
|Вконтакте
|$0.006
|45
|✓
|Yahoo Mail
|$0.006
|1,004
|✓
|Craigslist
|$0.006
|21
|✓
|Nike
|$0.006
|1,005
|✓
|Shopee
|$0.006
|1,044
|✓
|Moneylion
|$0.006
|1
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|20
|✓
|Zomato
|$0.006
|6,775
|✓
|Yalla
|$0.006
|7
|✓
|Skout
|$0.006
|1,010
|✓
|Coinbase
|$0.006
|1,738
|✓
|AOL
|$0.006
|1,032
|✓
|Lazada
|$0.006
|53
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|1,029
|✓
|Careem
|$0.006
|1,001
|✓
|Papara
|$0.006
|1,050
|✓
|DiDi
|$0.006
|1,007
|✓
|Getir
|$0.006
|1
|✓
|$0.006
|36
|✓
|Hopi
|$0.006
|7
|✓
|IFood
|$0.006
|370
|✓
|Zalo
|$0.006
|1,007
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|454
|✓
|Dream11
|$0.006
|536
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|36
|✓
|Trendyol
|$0.006
|1,597
|✓
|Poshmark
|$0.006
|470
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|1,755
|✓
|Badoo
|$0.006
|485
|✓
|Beget
|$0.006
|185
|✓
|DANA
|$0.006
|279
|✓
|Drom
|$0.006
|542
|✓
|Metro
|$0.006
|377
|✓
|Grindr
|$0.006
|1,042
|✓
|Gojek
|$0.006
|469
|✓
|GroupMe
|$0.006
|377
|✓
|KFC
|$0.006
|386
|✓
|McDonalds
|$0.006
|944
|✓
|Monese
|$0.006
|415
|✓
|OkCupid
|$0.006
|425
|✓
|OVO
|$0.006
|341
|✓
|OLX
|$0.006
|1,048
|✓
|Paysafecard
|$0.006
|319
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|1,481
|✓
|Payoneer
|$0.006
|55
|✓
|Revolut
|$0.006
|334
|✓
|Signal
|$0.006
|705
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|289
|✓
|Wildberries
|$0.006
|98
|✓
|Яндекс
|$0.006
|39
|✓
|Zhihu
|$0.006
|170
|✓
|$0.006
|7,087
|✓
|Bilibili
|$0.006
|332
|✓
|Venmo
|$0.006
|314
|✓
|Mercari
|$0.006
|271
|✓
|Vinted
|$0.006
|1,022
|✓
|Mail.ru
|$0.006
|157
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|268
|✓
|Юла
|$0.006
|1
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|145
|✓
|$0.006
|1,028
|✓
|Truecaller
|$0.006
|1,663
|✓
|Ozon
|$0.006
|22
|✓
|Bolt
|$0.006
|1,029
|✓
|Delivery Club
|$0.006
|345
|✓
|Ola
|$0.006
|24
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|1,043
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|36
|✓
|Baidu
|$0.006
|2,045
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|1,028
|✓
|RedBook
|$0.006
|127
|✓
|Skype
|$0.006
|397
|✓
|99app
|$0.006
|273
|✓
|Hinge
|$0.006
|31
|✓
|Indomaret
|$0.006
|1
|✓
|Subito
|$0.006
|1
|✓
|Bumble
|$0.006
|471
|✓
|TanTan
|$0.006
|1,780
|✓
|fiverr
|$0.006
|1,647
|✓
|CAIXA
|$0.006
|402
|✓
|Happn
|$0.006
|434
|✓
|My11Circle
|$0.006
|203
|✓
|IQOS
|$0.006
|335
|✓
|JDcom
|$0.006
|3
|✓
|LUKOIL-AZS
|$0.006
|33
|✓
|MEGA
|$0.006
|308
|✓
|Tango
|$0.006
|1,110
|✓
|TenChat
|$0.006
|327
|✓
|Trip
|$0.006
|125
|✓
|Twilio
|$0.006
|446
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|271
|✓
|Wink
|$0.006
|462
|✓
|Wise
|$0.006
|263
|✓
|YAPPY
|$0.006
|17
|✓
|Zoho
|$0.006
|1,001
|✓
|Zupee
|$0.006
|353
|✓
|FarPost
|$0.006
|148
|✓
|DoorDash
|$0.006
|377
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|1,282
|✓
|Nttgame
|$0.006
|1,012
|✓
|OfferUp
|$0.006
|41
|✓
|paycell
|$0.006
|13
|✓
|163СOM
|$0.006
|6
|✓
|OffGamers
|$0.006
|1,012
|✓
|hily
|$0.006
|1,013
|✓
|Wolt
|$0.006
|1,004
|✓
|Flipkart
|$0.006
|12
|✓
|IRCTC
|$0.006
|426
|✓
|Eneba
|$0.006
|119
|✓
|noon
|$0.006
|1,025
|✓
|AGIBANK
|$0.006
|46
|✓
|Lotus
|$0.006
|16
|✓
|GG
|$0.006
|161
|✓
|Justdating
|$0.006
|230
|✓
|Sravni
|$0.006
|144
|✓
|Fruitz
|$0.006
|213
|✓
|Foody
|$0.006
|27
|✓
|Rush
|$0.006
|237
|✓
|kolesa.kz
|$0.006
|8
|✓
|Swiggy
|$0.006
|441
|✓
|Grab
|$0.006
|1,025
|✓
|IVI
|$0.006
|157
|✓
|AliExpress
|$0.006
|1,011
|✓
|Meesho
|$0.006
|289
|✓
|Carousell
|$0.006
|188
|✓
|Paytm
|$0.006
|219
|✓
|99acres
|$0.006
|262
|✓
|Şikayet var
|$0.006
|8
|✓
|BLIBLI
|$0.006
|210
|✓
|Linode
|$0.006
|385
|✓
|PicPay
|$0.006
|210
|✓
|Temu
|$0.006
|674
|✓
|Leboncoin
|$0.006
|367
|✓
|Bazos
|$0.006
|38
|✓
|Glovo
|$0.006
|746
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|198
|✓
|Akulaku
|$0.006
|206
|✓
|Betano
|$0.006
|12
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.006
|42
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|42
|✓
|Fups
|$0.006
|1
|✓
|JivoMart
|$0.006
|40
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|5
|✓
|Pinduoduo
|$0.006
|235
|✓
|Rambler
|$0.006
|127
|✓
|Walmart
|$0.006
|26
|✓
|Bjp
|$0.006
|29
|✓
|DewuPoison
|$0.053
|108
|✓
|Ximalaya
|$0.053
|216
|✓
|HQ Trivia
|$0.089
|270
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|144
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|252
|✓
|Huya
|$0.089
|162
|✓
|iQIYI
|$0.089
|252
|✓
|Likee
|$0.089
|252
|✓
|Taikang
|$0.089
|108
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|144
|✓
|Akudo
|$0.089
|162
|✓
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|Coindcx
|$0.089
|180
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|162
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|CourseHero
|$0.089
|126
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|2,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.105
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Amazon
|$0.114
|2,000+
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.118
|22
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.189
|22
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.242
|1,000+
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.25
|2,000+
|✓
|Discord
|$0.253
|1,000+
|✓
|Apple ID
|$0.289
|1,000+
|✓
|MPL
|$0.289
|7
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.3
|1,000+
|✓
|Telegram
|$0.365
|3,000
|✓
|Paxful
|$0.371
|7
|✓
|Viber
|$0.406
|1,000+
|✓
|Wish
|$0.43
|1,086
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|imo
|$0.477
|1,045
|✓
|$0.542
|4,836
|✓
|icq
|$0.548
|981
|✓
|Adidas
|$0.606
|502
|✓
|Alibaba
|$0.63
|1,000+
|✓
|1688
|$0.653
|291
|✓
|Twitch
|$0.653
|1,000+
|✓
|Hermes
|$0.653
|210
|✓
|Tosla
|$0.653
|7
|✓
|Airbnb
|$0.677
|1,000+
|✓
|RegRu
|$0.759
|252
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.771
|4,564
|✓
|Keybase
|$0.795
|86
|✓
|BitClout
|$0.806
|946
|✓
|Taobao
|$0.842
|9,443
|✓
|Dundle
|$0.853
|554
|✓
|Blued
|$0.9
|97
|✓
|Potato
|$1.006
|187
|✓
|Douyu
|$1.053
|581
|✓
|premium.one
|$1.148
|615
|✓
|32red
|$1.3
|752
|✓
|Quipp
|$1.359
|786
|✓
|Yubo
|$1.536
|97
|✓
|GoFundMe
|$2.03
|5,547
|✓
|1xBet
|$2.536
|360
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|LightChat
|$2.536
|252
|✓
|PGbonus
|$2.536
|342
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|TradingView
|$2.536
|342
|✓
|KuCoinPlay
|$2.536
|252
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Hezzl
|$2.536
|342
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
تشاد على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 5
- أرقام Multi-SMS لـ 232 خدمة.
- حتى 2 مزوّد مستقل لكل خدمة
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- 180 خدمة بأقل من $0.10
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أرقام تشاد تبدأ بـ +235. رمز الدولة: TD.
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