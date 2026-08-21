أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ Adidas — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز Adidas أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل Adidas مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 159 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 159 دولة 1.1M+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
Adidas
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قطعة
أفضل 10 دول لخدمة Adidas
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام Adidas تتراوح من $0.006 إلى $15.729 (المتوسط $0.8441، الوسيط $0.359) في 159 دولة. أرقام Multi-SMS في 141 دولة.
الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 إندونيسيا $0.01 هولندا $0.01 تشيلي $0.01 سلوفينيا $0.07
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 48
$0.20 – $0.50 45
أكثر من $0.50 62
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إيطاليا
|$0.006
|326,833
|✓
|هولندا
|$0.01
|8,795
|✓
|إندونيسيا
|$0.01
|129,882
|✓
|تشيلي
|$0.01
|4,518
|✓
|سلوفينيا
|$0.07
|67
|✓
|زامبيا
|$0.079
|1,048
|✓
|ناميبيا
|$0.079
|1,000+
|فيتنام
|$0.079
|1,000+
|زيمبابوي
|$0.079
|1,002
|✓
|أوزبكستان
|$0.079
|2,066
|✓
|الكونغو (الديمقراطية)
|$0.079
|1,000+
|تنزانيا
|$0.079
|1,120
|✓
|سريلانكا
|$0.079
|1,001
|✓
|تونس
|$0.079
|1,120
|✓
|تيمور الشرقية
|$0.079
|1,000+
|السلفادور
|$0.079
|1,000+
|أوغندا
|$0.079
|1,000+
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.079
|1,120
|✓
|ليبيا
|$0.079
|1,000+
|السودان
|$0.079
|1,000+
|السعودية
|$0.079
|1,000+
|بوركينا فاسو
|$0.079
|1,050
|✓
|اليمن
|$0.079
|1,000+
|أوروغواي
|$0.079
|1,000+
|السنغال
|$0.079
|1,000+
|توغو
|$0.079
|1,065
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.079
|1,004
|✓
|غينيا الاستوائية
|$0.079
|1,000+
|الإمارات العربية المتحدة
|$0.079
|1,000+
|جنوب السودان
|$0.079
|1,000+
|جمهورية الدومينيكان
|$0.079
|1,000+
|أنتيغوا وبربودا
|$0.079
|1,000+
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.079
|1,005
|✓
|جزر سليمان
|$0.079
|1,000+
|سلوفاكيا
|$0.079
|3
|✓
|أوكرانيا
|$0.118
|1,412
|✓
|المغرب
|$0.118
|2,830
|✓
|بولندا
|$0.136
|144,258
|✓
|ميانمار
|$0.14
|10,847
|✓
|البرتغال
|$0.142
|8,758
|✓
|مالاوي
|$0.148
|518
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.17
|188,310
|✓
|الهند
|$0.171
|9,528
|✓
|الجزائر
|$0.171
|2,179
|✓
|الدنمارك
|$0.171
|145
|✓
|البرازيل
|$0.172
|10,982
|✓
|جامايكا
|$0.183
|469
|✓
|موريشيوس
|$0.183
|469
|✓
|غامبيا
|$0.183
|518
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.183
|502
|✓
|أذربيجان
|$0.195
|518
|✓
|البحرين
|$0.195
|388
|✓
|السويد
|$0.2
|309
|✓
|الأردن
|$0.206
|502
|✓
|غواتيمالا
|$0.206
|819
|✓
|ألبانيا
|$0.206
|486
|✓
|رومانيا
|$0.224
|15,705
|✓
|كينيا
|$0.23
|2,004
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.23
|1,395
|✓
|النمسا
|$0.23
|1,067
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.242
|340
|✓
|أنغولا
|$0.242
|534
|✓
|رواندا
|$0.242
|486
|✓
|بوتان
|$0.242
|469
|✓
|ليتوانيا
|$0.242
|2,102
|✓
|هايتي
|$0.265
|502
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.276
|1,200
|✓
|فرنسا
|$0.288
|110,666
|✓
|كازاخستان
|$0.289
|3,121
|✓
|إسبانيا
|$0.295
|525
|✓
|الكاميرون
|$0.312
|950
|✓
|اليونان
|$0.312
|2,502
|✓
|كرواتيا
|$0.318
|2,454
|✓
|كوبا
|$0.324
|540
|✓
|المجر
|$0.336
|2,000+
|✓
|إسرائيل
|$0.348
|3,044
|✓
|لاتفيا
|$0.35
|2,000+
|✓
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|$0.359
|502
|✓
|إيران
|$0.359
|1
|✓
|بيرو
|$0.359
|1,096
|✓
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|$0.359
|1,001
|✓
|الجبل الأسود
|$0.359
|421
|✓
|الأرجنتين
|$0.39
|2,105
|✓
|إستونيا
|$0.39
|356
|✓
|أرمينيا
|$0.395
|518
|✓
|قبرص
|$0.395
|1,000+
|✓
|كولومبيا
|$0.4
|10,095
|✓
|بلغاريا
|$0.418
|2,581
|✓
|الكويت
|$0.418
|503
|✓
|جورجيا
|$0.418
|2,034
|✓
|بربادوس
|$0.442
|469
|✓
|نيبال
|$0.453
|502
|✓
|أيرلندا
|$0.453
|2,098
|✓
|بنما
|$0.477
|437
|✓
|باراغواي
|$0.477
|1,215
|✓
|أفغانستان
|$0.477
|1,186
|✓
|ماليزيا
|$0.489
|2,113
|✓
|جزر المالديف
|$0.5
|469
|✓
|بلجيكا
|$0.512
|2,324
|✓
|باكستان
|$0.524
|518
|✓
|فنلندا
|$0.524
|1,312
|✓
|كندا
|$0.53
|4,136
|✓
|بنين
|$0.536
|559
|✓
|مدغشقر
|$0.536
|310
|✓
|منغوليا
|$0.536
|570
|✓
|بوروندي
|$0.548
|769
|✓
|موريتانيا
|$0.548
|525
|✓
|المكسيك
|$0.559
|3,253
|✓
|نيكاراغوا
|$0.583
|502
|✓
|كمبوديا
|$0.583
|502
|✓
|النرويج
|$0.583
|502
|✓
|الفلبين
|$0.591
|6,709
|✓
|غينيا
|$0.595
|501
|✓
|ريونيون
|$0.606
|372
|✓
|تشاد
|$0.606
|502
|✓
|ماكاو
|$0.606
|453
|✓
|غانا
|$0.642
|824
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.689
|461
|✓
|ألمانيا
|$0.753
|6,350
|✓
|هندوراس
|$0.936
|1,670
|✓
|بوليفيا
|$0.936
|5,988
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.964
|2,778
|✓
|مصر
|$1.006
|1,815
|✓
|بنغلاديش
|$1.03
|1,618
|✓
|الغابون
|$1.03
|1,618
|✓
|الكونغو
|$1.03
|1,148
|✓
|غيانا
|$1.03
|1,461
|✓
|ليبيريا
|$1.03
|6,874
|✓
|ليسوتو
|$1.053
|1,513
|✓
|عُمان
|$1.089
|486
|✓
|نيجيريا
|$1.1
|1,734
|✓
|إثيوبيا
|$1.112
|8,923
|✓
|الإكوادور
|$1.124
|3,501
|✓
|أستراليا
|$1.336
|2,034
|✓
|سويسرا
|$1.765
|6
|✓
|مالي
|$2.536
|651
|✓
|قطر
|$2.536
|468
|✓
|العراق
|$2.536
|2,036
|✓
|جيبوتي
|$2.536
|486
|✓
|بروناي دار السلام
|$2.536
|414
|✓
|أروبا
|$2.536
|468
|✓
|أنغيلا
|$2.536
|468
|✓
|موناكو
|$2.536
|504
|✓
|بليز
|$2.536
|468
|✓
|مونتسيرات
|$2.536
|450
|✓
|دومينيكا
|$2.536
|450
|✓
|آيسلندا
|$2.536
|468
|✓
|قيرغيزستان
|$2.559
|1,044
|✓
|بيلاروسيا
|$2.559
|974
|✓
|النيجر
|$2.559
|936
|✓
|غوادلوب
|$2.559
|864
|✓
|جزر البهاما
|$2.559
|936
|✓
|غرينادا
|$2.559
|936
|✓
|جزر القمر
|$2.559
|900
|✓
|لبنان
|$2.559
|1,032
|✓
|إريتريا
|$2.559
|936
|✓
|اليابان
|$4.7
|2,000+
|✓
|نيوزيلندا
|$9.857
|30
|✓
|سيراليون
|$15.729
|2
|✓
Adidas على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 141 دولة.
- حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر Adidas — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
من $0.006 إلى $15.729 — الوسيط $0.359 في 159 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
1.1M+ رقم في 159 دولة.
رقم Adidas حسب الدولة
رقم أوزبكستان مع الكود $0.079 رقم تنزانيا مع الكود $0.079 رقم تونس مؤقت $0.079 رقم كوت ديفوار / ساحل العاج مؤقت $0.079 رقم توغو مع الكود $0.079 رقم بوركينا فاسو مؤقت $0.079 رقم زامبيا مع الكود $0.079 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.079 رقم الجمهورية العربية السورية مع الكود $0.079 رقم زيمبابوي مع الكود $0.079 رقم سريلانكا مع الكود $0.079 رقم ناميبيا مع الكود $0.079 رقم فيتنام مؤقت $0.079 رقم الكونغو (الديمقراطية) مؤقت $0.079 رقم تيمور الشرقية مؤقت $0.079 رقم السلفادور مع الكود $0.079 رقم أوغندا مع الكود $0.079 رقم ليبيا مؤقت $0.079 رقم السودان مع الكود $0.079 رقم السعودية مؤقت $0.079
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