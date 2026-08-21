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أرقام افتراضية

رقم وهمي مؤقت لـ Adidas — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز Adidas أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل Adidas مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 159 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 159 دولة 1.1M+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

Adidas
1162796

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة Adidas

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

الولايات المتحدة
1200 قطعة

$0.28

إستونيا
356 قطعة

$0.39

إندونيسيا
129882 قطعة

$0.129

الأرجنتين
2105 قطعة

$0.39

البرازيل
10982 قطعة

$0.401

بولندا
144258 قطعة

$0.138

تشيلي
4518 قطعة

$0.4

كندا
4136 قطعة

$0.531

لاتفيا
2000 قطعة

$0.35

آيسلندا
468 قطعة

$2.536

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام Adidas تتراوح من $0.006 إلى $15.729 (المتوسط $0.8441، الوسيط $0.359) في 159 دولة. أرقام Multi-SMS في 141 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 إندونيسيا $0.01 هولندا $0.01 تشيلي $0.01 سلوفينيا $0.07

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 4
$0.05 – $0.20 48
$0.20 – $0.50 45
أكثر من $0.50 62
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إيطاليا $0.006 326,833
هولندا $0.01 8,795
إندونيسيا $0.01 129,882
تشيلي $0.01 4,518
سلوفينيا $0.07 67
زامبيا $0.079 1,048
ناميبيا $0.079 1,000+
فيتنام $0.079 1,000+
زيمبابوي $0.079 1,002
أوزبكستان $0.079 2,066
الكونغو (الديمقراطية) $0.079 1,000+
تنزانيا $0.079 1,120
سريلانكا $0.079 1,001
تونس $0.079 1,120
تيمور الشرقية $0.079 1,000+
السلفادور $0.079 1,000+
أوغندا $0.079 1,000+
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.079 1,120
ليبيا $0.079 1,000+
السودان $0.079 1,000+
السعودية $0.079 1,000+
بوركينا فاسو $0.079 1,050
اليمن $0.079 1,000+
أوروغواي $0.079 1,000+
السنغال $0.079 1,000+
توغو $0.079 1,065
الجمهورية العربية السورية $0.079 1,004
غينيا الاستوائية $0.079 1,000+
الإمارات العربية المتحدة $0.079 1,000+
جنوب السودان $0.079 1,000+
جمهورية الدومينيكان $0.079 1,000+
أنتيغوا وبربودا $0.079 1,000+
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.079 1,005
جزر سليمان $0.079 1,000+
سلوفاكيا $0.079 3
أوكرانيا $0.118 1,412
المغرب $0.118 2,830
بولندا $0.136 144,258
ميانمار $0.14 10,847
البرتغال $0.142 8,758
مالاوي $0.148 518
المملكة المتحدة $0.17 188,310
الهند $0.171 9,528
الجزائر $0.171 2,179
الدنمارك $0.171 145
البرازيل $0.172 10,982
جامايكا $0.183 469
موريشيوس $0.183 469
غامبيا $0.183 518
لوكسمبورغ $0.183 502
أذربيجان $0.195 518
البحرين $0.195 388
السويد $0.2 309
الأردن $0.206 502
غواتيمالا $0.206 819
ألبانيا $0.206 486
رومانيا $0.224 15,705
كينيا $0.23 2,004
جمهورية مولدوفا $0.23 1,395
النمسا $0.23 1,067
بابوا غينيا الجديدة $0.242 340
أنغولا $0.242 534
رواندا $0.242 486
بوتان $0.242 469
ليتوانيا $0.242 2,102
هايتي $0.265 502
الولايات المتحدة $0.276 1,200
فرنسا $0.288 110,666
كازاخستان $0.289 3,121
إسبانيا $0.295 525
الكاميرون $0.312 950
اليونان $0.312 2,502
كرواتيا $0.318 2,454
كوبا $0.324 540
المجر $0.336 2,000+
إسرائيل $0.348 3,044
لاتفيا $0.35 2,000+
موزمبيق $0.359 502
إيران $0.359 1
بيرو $0.359 1,096
بوتسوانا $0.359 1,001
الجبل الأسود $0.359 421
الأرجنتين $0.39 2,105
إستونيا $0.39 356
أرمينيا $0.395 518
قبرص $0.395 1,000+
كولومبيا $0.4 10,095
بلغاريا $0.418 2,581
الكويت $0.418 503
جورجيا $0.418 2,034
بربادوس $0.442 469
نيبال $0.453 502
أيرلندا $0.453 2,098
بنما $0.477 437
باراغواي $0.477 1,215
أفغانستان $0.477 1,186
ماليزيا $0.489 2,113
جزر المالديف $0.5 469
بلجيكا $0.512 2,324
باكستان $0.524 518
فنلندا $0.524 1,312
كندا $0.53 4,136
بنين $0.536 559
مدغشقر $0.536 310
منغوليا $0.536 570
بوروندي $0.548 769
موريتانيا $0.548 525
المكسيك $0.559 3,253
نيكاراغوا $0.583 502
كمبوديا $0.583 502
النرويج $0.583 502
الفلبين $0.591 6,709
غينيا $0.595 501
ريونيون $0.606 372
تشاد $0.606 502
ماكاو $0.606 453
غانا $0.642 824
البوسنة والهرسك $0.689 461
ألمانيا $0.753 6,350
هندوراس $0.936 1,670
بوليفيا $0.936 5,988
جمهورية التشيك $0.964 2,778
مصر $1.006 1,815
بنغلاديش $1.03 1,618
الغابون $1.03 1,618
الكونغو $1.03 1,148
غيانا $1.03 1,461
ليبيريا $1.03 6,874
ليسوتو $1.053 1,513
عُمان $1.089 486
نيجيريا $1.1 1,734
إثيوبيا $1.112 8,923
الإكوادور $1.124 3,501
أستراليا $1.336 2,034
سويسرا $1.765 6
مالي $2.536 651
قطر $2.536 468
العراق $2.536 2,036
جيبوتي $2.536 486
بروناي دار السلام $2.536 414
أروبا $2.536 468
أنغيلا $2.536 468
موناكو $2.536 504
بليز $2.536 468
مونتسيرات $2.536 450
دومينيكا $2.536 450
آيسلندا $2.536 468
قيرغيزستان $2.559 1,044
بيلاروسيا $2.559 974
النيجر $2.559 936
غوادلوب $2.559 864
جزر البهاما $2.559 936
غرينادا $2.559 936
جزر القمر $2.559 900
لبنان $2.559 1,032
إريتريا $2.559 936
اليابان $4.7 2,000+
نيوزيلندا $9.857 30
سيراليون $15.729 2

Adidas على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 141 دولة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر Adidas — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $15.729 — الوسيط $0.359 في 159 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Indonesia ($0.01), Netherlands ($0.01)

1.1M+ رقم في 159 دولة.

رقم Adidas حسب الدولة

رقم أوزبكستان مع الكود $0.079 رقم تنزانيا مع الكود $0.079 رقم تونس مؤقت $0.079 رقم كوت ديفوار / ساحل العاج مؤقت $0.079 رقم توغو مع الكود $0.079 رقم بوركينا فاسو مؤقت $0.079 رقم زامبيا مع الكود $0.079 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.079 رقم الجمهورية العربية السورية مع الكود $0.079 رقم زيمبابوي مع الكود $0.079 رقم سريلانكا مع الكود $0.079 رقم ناميبيا مع الكود $0.079 رقم فيتنام مؤقت $0.079 رقم الكونغو (الديمقراطية) مؤقت $0.079 رقم تيمور الشرقية مؤقت $0.079 رقم السلفادور مع الكود $0.079 رقم أوغندا مع الكود $0.079 رقم ليبيا مؤقت $0.079 رقم السودان مع الكود $0.079 رقم السعودية مؤقت $0.079

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