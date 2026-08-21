رقم مؤقت من النرويج مع الكود (+47)
أرقام النرويج مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من النرويج واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 279 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في النرويج
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.064
$0.402
$0.053
$2.536
$2.536
$1.3
$2.536
$0.089
$1.536
$0.053
$0.289
$0.583
$0.689
$0.089
$0.359
$0.089
$0.089
$0.865
$0.63
$0.406
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في النرويج يكلف من $0.016 إلى $3.635 (المتوسط $0.8213، الوسيط $0.363) عبر 279 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 264 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.26
|2,000+
|✓
|Viber
|$0.114
|1,000+
|Naver
|$0.064
|1,016
|✓
|Apple ID
|$0.31
|2,000+
|✓
|Vinted
|$0.064
|1,022
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.177
|1,000+
|✓
|OkCupid
|$2.536
|1,150
|✓
|Lotus
|$0.016
|16
|✓
|Twitch
|$0.024
|22
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,000+
|LUKOIL-AZS
|$0.053
|33
|✓
|YAPPY
|$0.053
|17
|✓
|163СOM
|$0.053
|6
|✓
|AGIBANK
|$0.053
|46
|✓
|Foody
|$0.053
|27
|✓
|kolesa.kz
|$0.053
|1
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.053
|42
|✓
|Bjp
|$0.055
|29
|✓
|KakaoTalk
|$0.062
|1,001
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Ola
|$0.065
|1,024
|✓
|Subito
|$0.071
|2,001
|✓
|JivoMart
|$0.071
|1,040
|✓
|Walmart
|$0.071
|3,026
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|HQ Trivia
|$0.089
|270
|✓
|Dream11
|$0.089
|1,166
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|1,206
|✓
|LoveLocal
|$0.089
|144
|✓
|My11Circle
|$0.089
|740
|✓
|Citymobil
|$0.089
|234
|✓
|CommunityGaming
|$0.089
|252
|✓
|DewuPoison
|$0.089
|108
|✓
|Huya
|$0.089
|162
|✓
|iQIYI
|$0.089
|216
|✓
|Likee
|$0.089
|252
|✓
|MEGA
|$0.089
|1,100
|✓
|TenChat
|$0.089
|1,036
|✓
|Trip
|$0.089
|603
|✓
|Twilio
|$0.089
|1,028
|✓
|Wink
|$0.089
|1,363
|✓
|Ximalaya
|$0.089
|216
|✓
|Inboxlv
|$0.089
|144
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|1,064
|✓
|Flipkart
|$0.089
|1,012
|✓
|Akudo
|$0.089
|162
|✓
|Coindcx
|$0.089
|180
|✓
|Algida
|$0.089
|216
|✓
|Rush
|$0.089
|980
|✓
|Swiggy
|$0.089
|980
|✓
|IVI
|$0.089
|755
|✓
|Meesho
|$0.089
|937
|✓
|Paytm
|$0.089
|544
|✓
|99acres
|$0.089
|979
|✓
|MobiKwik
|$0.089
|162
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|697
|✓
|Linode
|$0.089
|894
|✓
|Temu
|$0.089
|696
|✓
|Bazos
|$0.089
|1,170
|✓
|Alfa
|$0.089
|198
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.089
|710
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,042
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|608
|✓
|Baidu
|$0.1
|2,880
|✓
|Betano
|$0.106
|12
|✓
|Google Messages
|$0.106
|1,000+
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Fups
|$0.115
|1
|✓
|noon
|$0.124
|1,025
|✓
|Uber
|$0.125
|1,001
|✓
|Chispa
|$0.126
|29
|✓
|LINE
|$0.14
|1,004
|✓
|PayPal
|$0.14
|1,003
|✓
|$0.156
|3,000
|✓
|Hinge
|$0.17
|31
|✓
|Grab
|$0.171
|1,025
|✓
|Greggs
|$0.178
|11
|✓
|Discord
|$0.183
|1,000+
|✓
|X (Twitter)
|$0.206
|51
|✓
|Одноклассники
|$0.206
|1,398
|✓
|Ozon
|$0.206
|23
|✓
|OneForma
|$0.236
|47
|✓
|Clubhouse
|$0.242
|1,346
|✓
|Happn
|$0.242
|1,228
|✓
|$0.263
|2,001
|✓
|GoogleVoice
|$0.265
|1,037
|✓
|IRCTC
|$0.265
|930
|✓
|Astropay
|$0.268
|5
|✓
|dodopizza
|$0.268
|11
|✓
|СпортМастер
|$0.268
|22
|✓
|Самокат
|$0.268
|6
|✓
|Ininal
|$0.268
|6
|✓
|Depop
|$0.268
|53
|✓
|Oldubil
|$0.268
|31
|✓
|SoulApp
|$0.268
|54
|✓
|Carousell
|$0.268
|1
|✓
|GCash
|$0.268
|35
|✓
|Bunq
|$0.268
|39
|✓
|FreeNow
|$0.268
|34
|✓
|Grailed
|$0.268
|1
|✓
|Her
|$0.268
|45
|✓
|myboost
|$0.268
|4
|✓
|PlayerAuctions
|$0.268
|45
|✓
|Razer
|$0.268
|27
|✓
|Rebtel
|$0.268
|1
|✓
|Shpock
|$0.268
|42
|✓
|TamTam
|$0.268
|4
|✓
|Ubisoft
|$0.268
|22
|✓
|imo
|$0.289
|1,045
|✓
|AOL
|$0.289
|1,032
|✓
|Freelancer
|$0.293
|34
|✓
|Mercado
|$0.293
|21
|✓
|Marktplaats
|$0.293
|5
|✓
|Mera Gaon
|$0.293
|30
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.3
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.3
|1,000+
|✓
|paycell
|$0.323
|13
|✓
|Nike
|$0.324
|1,005
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.336
|2,000+
|✓
|Tencent QQ
|$0.34
|20
|✓
|Вконтакте
|$0.347
|8,253
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.348
|1,000+
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.348
|691
|✓
|Яндекс
|$0.351
|39
|✓
|Moneylion
|$0.353
|1
|✓
|Justdating
|$0.353
|43
|✓
|СушиВёсла
|$0.356
|1
|✓
|Yahoo Mail
|$0.359
|1,004
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,029
|✓
|Akulaku
|$0.359
|661
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.36
|3,000
|✓
|BIGO LIVE
|$0.363
|36
|✓
|foodpanda
|$0.364
|2,054
|✓
|Blizzard
|$0.391
|1,024
|✓
|Netflix
|$0.395
|1,001
|✓
|Steam
|$0.406
|1,001
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.406
|1,005
|✓
|Zalo
|$0.43
|1,007
|✓
|Bolt
|$0.43
|1,029
|✓
|Wise
|$0.43
|1,149
|✓
|Zoho
|$0.43
|1,001
|✓
|Snapchat
|$0.465
|1,000+
|✓
|Rediffmail
|$0.47
|1
|✓
|Gett
|$0.47
|1
|✓
|Wolt
|$0.477
|1,004
|✓
|eBay
|$0.489
|1,015
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|Craigslist
|$0.489
|1,021
|✓
|Grindr
|$0.5
|1,042
|✓
|Signal
|$0.512
|427
|✓
|OLX
|$0.536
|1,048
|✓
|$0.536
|1,028
|✓
|Bumble
|$0.536
|481
|✓
|Wish
|$0.536
|585
|✓
|Wildberries
|$0.559
|91
|✓
|Adidas
|$0.583
|502
|✓
|Paysend
|$0.588
|1
|✓
|Skout
|$0.595
|1,010
|✓
|Mail.ru
|$0.595
|853
|✓
|IQOS
|$0.606
|889
|✓
|Rambler
|$0.606
|127
|✓
|Alibaba
|$0.63
|1,000+
|✓
|Telegram
|$0.643
|2,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.653
|1,043
|✓
|Şikayet var
|$0.653
|997
|✓
|Yalla
|$0.666
|7
|✓
|OffGamers
|$0.677
|1,012
|✓
|Airbnb
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|Lazada
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|571
|✓
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|$0.7
|1,050
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|1,142
|✓
|icq
|$0.7
|621
|✓
|JDcom
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|3
|✓
|Coca-Cola
|$0.746
|40
|✓
|Taobao
|$0.748
|388
|✓
|Getir
|$0.748
|524
|✓
|Hopi
|$0.748
|314
|✓
|GroupMe
|$0.748
|377
|✓
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|532
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|Nttgame
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|1,012
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|hily
|$0.771
|1,013
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|488
|✓
|KFC
|$0.783
|307
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|Eneba
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|29
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|Keybase
|$0.806
|82
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|RedBook
|$0.818
|127
|✓
|BlaBlaCar
|$0.83
|8,901
|✓
|DiDi
|$0.842
|1,007
|✓
|Truecaller
|$0.842
|557
|✓
|Lyft
|$0.846
|1
|✓
|Dundle
|$0.853
|421
|✓
|TanTan
|$0.853
|417
|✓
|AliExpress
|$0.865
|4,492
|✓
|BitClout
|$0.889
|388
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.889
|138
|✓
|Yemeksepeti
|$0.9
|460
|✓
|Revolut
|$0.924
|1,034
|✓
|Shopee
|$0.983
|1,044
|✓
|RegRu
|$0.983
|252
|✓
|IFood
|$0.995
|1,596
|✓
|Douyu
|$1.053
|581
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.1
|1,469
|✓
|Careem
|$1.112
|1,001
|✓
|Zomato
|$1.124
|1,072
|✓
|McDonalds
|$1.148
|1,715
|✓
|Tata Neu
|$1.157
|44
|✓
|CourseHero
|$1.218
|126
|✓
|Allegro
|$1.242
|34
|✓
|Weverse
|$1.244
|27
|✓
|KION
|$1.244
|42
|✓
|Coinbase
|$1.265
|1,087
|✓
|Trendyol
|$1.3
|1,642
|✓
|32red
|$1.3
|752
|✓
|Quipp
|$1.359
|786
|✓
|Tango
|$1.395
|298
|✓
|Proton Mail
|$1.5
|989
|✓
|fiverr
|$1.5
|1,804
|✓
|PicPay
|$1.5
|756
|✓
|99app
|$1.536
|1,219
|✓
|Glovo
|$1.536
|1,111
|✓
|Skype
|$1.712
|996
|✓
|Payoneer
|$1.776
|55
|✓
|GoFundMe
|$2.03
|581
|✓
|1688
|$2.536
|288
|✓
|1xBet
|$2.536
|378
|✓
|Dent
|$2.536
|486
|✓
|Poshmark
|$2.536
|1,056
|✓
|Badoo
|$2.536
|781
|✓
|Beget
|$2.536
|185
|✓
|DANA
|$2.536
|975
|✓
|Drom
|$2.536
|1,230
|✓
|Metro
|$2.536
|859
|✓
|4Fun
|$2.536
|90
|✓
|Gojek
|$2.536
|867
|✓
|LightChat
|$2.536
|252
|✓
|Monese
|$2.536
|833
|✓
|OVO
|$2.536
|1,141
|✓
|PGbonus
|$2.536
|342
|✓
|Paysafecard
|$2.536
|1,054
|✓
|Stormgain
|$2.536
|288
|✓
|Tokopedia
|$2.536
|601
|✓
|TradingView
|$2.536
|342
|✓
|Zhihu
|$2.536
|170
|✓
|Bilibili
|$2.536
|938
|✓
|Venmo
|$2.536
|1,321
|✓
|Mercari
|$2.536
|999
|✓
|premium.one
|$2.536
|306
|✓
|KuCoinPlay
|$2.536
|252
|✓
|EasyPay
|$2.536
|306
|✓
|Hezzl
|$2.536
|342
|✓
|Hermes
|$2.536
|180
|✓
|Megogo
|$2.536
|324
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.536
|868
|✓
|Zupee
|$2.536
|949
|✓
|FarPost
|$2.536
|148
|✓
|Oppo
|$2.536
|144
|✓
|DoorDash
|$2.536
|876
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.536
|126
|✓
|Sravni
|$2.536
|144
|✓
|Fruitz
|$2.536
|925
|✓
|Uplay
|$2.536
|126
|✓
|Leboncoin
|$2.536
|775
|✓
|CloudChat
|$2.536
|162
|✓
|Perfluence
|$2.536
|198
|✓
|Foodora
|$2.892
|18
|✓
|$2.983
|1,036
|✓
|Klarna
|$3.223
|15
|✓
|Upwork
|$3.303
|1
|✓
|Kaggle
|$3.635
|10
|✓
|Indomaret
|$3.635
|1
|✓
|bet365
|$3.635
|51
|✓
صيغة الرقم
أرقام النرويج تبدأ بـ +47. رمز الدولة: NO.
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الأسئلة الشائعة
من $0.016 إلى $3.635 — الوسيط $0.363 عبر 279 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة النرويج هو +47. رمز الدولة: NO.