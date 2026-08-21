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رقم مؤقت من النرويج مع الكود (+47)

أرقام النرويج مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من النرويج واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.016، ويدعم 279 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.016 279 خدمة 200K+ رقم 33 تفعيل خلال 30 يوماً +47 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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قطعة

أفضل 20 خدمة في النرويج

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Vinted
1022 قطعة

$0.064

Any other
691 قطعة

$0.402

163СOM
6 قطعة

$0.053

1688
288 قطعة

$2.536

1хbet
378 قطعة

$2.536

32red
752 قطعة

$1.3

4Fun
90 قطعة

$2.536

99acres
979 قطعة

$0.089

99app
1219 قطعة

$1.536

AGIBANK
46 قطعة

$0.053

AOL
1032 قطعة

$0.289

Adidas
502 قطعة

$0.583

Airbnb
1000 قطعة

$0.689

Akudo
162 قطعة

$0.089

Akulaku
661 قطعة

$0.359

Alfa
198 قطعة

$0.089

Algida
216 قطعة

$0.089

AliExpress
4492 قطعة

$0.865

Alibaba
1000 قطعة

$0.63

Alipay/Alibaba/1688
1005 قطعة

$0.406

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في النرويج يكلف من $0.016 إلى $3.635 (المتوسط $0.8213، الوسيط $0.363) عبر 279 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 264 خدمة.

الأرخص اليوم: Lotus $0.016 Twitch $0.024 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04 Sixer $0.042

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 11
$0.05 – $0.20 73
$0.20 – $0.50 71
أكثر من $0.50 124
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.26 2,000+
Viber $0.114 1,000+
Naver $0.064 1,016
Apple ID $0.31 2,000+
Vinted $0.064 1,022
Instagram (Threads) $0.177 1,000+
OkCupid $2.536 1,150
Lotus $0.016 16
Twitch $0.024 22
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,000+
LUKOIL-AZS $0.053 33
YAPPY $0.053 17
163СOM $0.053 6
AGIBANK $0.053 46
Foody $0.053 27
kolesa.kz $0.053 1
Casino/bet/gambling $0.053 42
Bjp $0.055 29
KakaoTalk $0.062 1,001
Womply $0.064 1,000+
Ola $0.065 1,024
Subito $0.071 2,001
JivoMart $0.071 1,040
Walmart $0.071 3,026
PciPay $0.079 1,000+
NMI $0.088 1,000+
HQ Trivia $0.089 270
Dream11 $0.089 1,166
Delivery Club $0.089 1,206
LoveLocal $0.089 144
My11Circle $0.089 740
Citymobil $0.089 234
CommunityGaming $0.089 252
DewuPoison $0.089 108
Huya $0.089 162
iQIYI $0.089 216
Likee $0.089 252
MEGA $0.089 1,100
TenChat $0.089 1,036
Trip $0.089 603
Twilio $0.089 1,028
Wink $0.089 1,363
Ximalaya $0.089 216
Inboxlv $0.089 144
WinzoGame $0.089 1,064
Flipkart $0.089 1,012
Akudo $0.089 162
Coindcx $0.089 180
Algida $0.089 216
Rush $0.089 980
Swiggy $0.089 980
IVI $0.089 755
Meesho $0.089 937
Paytm $0.089 544
99acres $0.089 979
MobiKwik $0.089 162
BLIBLI $0.089 697
Linode $0.089 894
Temu $0.089 696
Bazos $0.089 1,170
Alfa $0.089 198
EscapeFromTarkov $0.089 710
Claude (Anthropic) $0.089 1,042
Pinduoduo $0.089 608
Baidu $0.1 2,880
Betano $0.106 12
Google Messages $0.106 1,000+
my jio $0.106 1,000+
Fups $0.115 1
noon $0.124 1,025
Uber $0.125 1,001
Chispa $0.126 29
LINE $0.14 1,004
PayPal $0.14 1,003
Facebook $0.156 3,000
Hinge $0.17 31
Grab $0.171 1,025
Greggs $0.178 11
Discord $0.183 1,000+
X (Twitter) $0.206 51
Одноклассники $0.206 1,398
Ozon $0.206 23
OneForma $0.236 47
Clubhouse $0.242 1,346
Happn $0.242 1,228
WhatsApp $0.263 2,001
GoogleVoice $0.265 1,037
IRCTC $0.265 930
Astropay $0.268 5
dodopizza $0.268 11
СпортМастер $0.268 22
Самокат $0.268 6
Ininal $0.268 6
Depop $0.268 53
Oldubil $0.268 31
SoulApp $0.268 54
Carousell $0.268 1
GCash $0.268 35
Bunq $0.268 39
FreeNow $0.268 34
Grailed $0.268 1
Her $0.268 45
myboost $0.268 4
PlayerAuctions $0.268 45
Razer $0.268 27
Rebtel $0.268 1
Shpock $0.268 42
TamTam $0.268 4
Ubisoft $0.268 22
imo $0.289 1,045
AOL $0.289 1,032
Freelancer $0.293 34
Mercado $0.293 21
Marktplaats $0.293 5
Mera Gaon $0.293 30
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.3 1,000+
Michat $0.3 1,000+
paycell $0.323 13
Nike $0.324 1,005
Google (Gmail / YouTube) $0.336 2,000+
Tencent QQ $0.34 20
Вконтакте $0.347 8,253
TikTok (Douyin) $0.348 1,000+
أي خدمة أخرى $0.348 691
Яндекс $0.351 39
Moneylion $0.353 1
Justdating $0.353 43
СушиВёсла $0.356 1
Yahoo Mail $0.359 1,004
Deliveroo $0.359 1,029
Akulaku $0.359 661
ChatGPT (OpenAI) $0.36 3,000
BIGO LIVE $0.363 36
foodpanda $0.364 2,054
Blizzard $0.391 1,024
Netflix $0.395 1,001
Steam $0.406 1,001
Alipay/Alibaba/1688 $0.406 1,005
Zalo $0.43 1,007
Bolt $0.43 1,029
Wise $0.43 1,149
Zoho $0.43 1,001
Snapchat $0.465 1,000+
Rediffmail $0.47 1
Gett $0.47 1
Wolt $0.477 1,004
eBay $0.489 1,015
Craigslist $0.489 1,021
Grindr $0.5 1,042
Signal $0.512 427
OLX $0.536 1,048
LinkedIn $0.536 1,028
Bumble $0.536 481
Wish $0.536 585
Wildberries $0.559 91
Adidas $0.583 502
Paysend $0.588 1
Skout $0.595 1,010
Mail.ru $0.595 853
IQOS $0.606 889
Rambler $0.606 127
Alibaba $0.63 1,000+
Telegram $0.643 2,000+
Ticketmaster $0.653 1,043
Şikayet var $0.653 997
Yalla $0.666 7
OffGamers $0.677 1,012
Airbnb $0.689 1,000+
Lazada $0.689 571
Papara $0.7 1,050
CAIXA $0.7 1,142
icq $0.7 621
JDcom $0.713 3
Coca-Cola $0.746 40
Taobao $0.748 388
Getir $0.748 524
Hopi $0.748 314
GroupMe $0.748 377
Weibo $0.748 532
Nttgame $0.771 1,012
hily $0.771 1,013
Kwai $0.783 488
KFC $0.783 307
Eneba $0.8 29
Keybase $0.806 82
RedBook $0.818 127
BlaBlaCar $0.83 8,901
DiDi $0.842 1,007
Truecaller $0.842 557
Lyft $0.846 1
Dundle $0.853 421
TanTan $0.853 417
AliExpress $0.865 4,492
BitClout $0.889 388
Mamba, MeetMe $0.889 138
Yemeksepeti $0.9 460
Revolut $0.924 1,034
Shopee $0.983 1,044
RegRu $0.983 252
IFood $0.995 1,596
Douyu $1.053 581
Hepsiburadacom $1.1 1,469
Careem $1.112 1,001
Zomato $1.124 1,072
McDonalds $1.148 1,715
Tata Neu $1.157 44
CourseHero $1.218 126
Allegro $1.242 34
Weverse $1.244 27
KION $1.244 42
Coinbase $1.265 1,087
Trendyol $1.3 1,642
32red $1.3 752
Quipp $1.359 786
Tango $1.395 298
Proton Mail $1.5 989
fiverr $1.5 1,804
PicPay $1.5 756
99app $1.536 1,219
Glovo $1.536 1,111
Skype $1.712 996
Payoneer $1.776 55
GoFundMe $2.03 581
1688 $2.536 288
1xBet $2.536 378
Dent $2.536 486
Poshmark $2.536 1,056
Badoo $2.536 781
Beget $2.536 185
DANA $2.536 975
Drom $2.536 1,230
Metro $2.536 859
4Fun $2.536 90
Gojek $2.536 867
LightChat $2.536 252
Monese $2.536 833
OVO $2.536 1,141
PGbonus $2.536 342
Paysafecard $2.536 1,054
Stormgain $2.536 288
Tokopedia $2.536 601
TradingView $2.536 342
Zhihu $2.536 170
Bilibili $2.536 938
Venmo $2.536 1,321
Mercari $2.536 999
premium.one $2.536 306
KuCoinPlay $2.536 252
EasyPay $2.536 306
Hezzl $2.536 342
Hermes $2.536 180
Megogo $2.536 324
urent/jet/RuSharing $2.536 868
Zupee $2.536 949
FarPost $2.536 148
Oppo $2.536 144
DoorDash $2.536 876
米画师Mihuashi $2.536 126
Sravni $2.536 144
Fruitz $2.536 925
Uplay $2.536 126
Leboncoin $2.536 775
CloudChat $2.536 162
Perfluence $2.536 198
Foodora $2.892 18
WeChat $2.983 1,036
Klarna $3.223 15
Upwork $3.303 1
Kaggle $3.635 10
Indomaret $3.635 1
bet365 $3.635 51

النرويج على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 33
  • أرقام Multi-SMS لـ 264 خدمة.
  • حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في النرويج: Viber, Amazon, Apple ID
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 67 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام النرويج تبدأ بـ +47. رمز الدولة: NO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر النرويج — ابتداءً من $0.016.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.016 إلى $3.635 — الوسيط $0.363 عبر 279 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

279 خدمة اليوم، بما في ذلك Lotus ($0.016), Twitch ($0.024), CoinFantasy ($0.04).

رمز الهاتف لدولة النرويج هو +47. رمز الدولة: NO.

التحقق حسب الخدمة في النرويج

رقم وهمي لـ Amazon $0.26 رقم مؤقت لـ Viber $0.114 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Apple ID $0.31 رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.177 رقم مؤقت لـ OkCupid $2.536 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ SHEIN $0.044 رقم وهمي لـ Dhani $0.048 رقم وهمي لـ Casino/bet/gambling $0.053 رقم مؤقت لـ LUKOIL-AZS $0.053 رقم وهمي لـ Foody $0.053 رقم مؤقت لـ YAPPY $0.053 رقم وهمي لـ kolesa.kz $0.053 رقم مؤقت لـ Bjp $0.055 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.062 رقم مؤقت لـ Womply $0.064

دول شائعة أخرى

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