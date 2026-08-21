رقم مؤقت من سلوفينيا مع الكود (+386)
أرقام سلوفينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من سلوفينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 156 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في سلوفينيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.113
$1
$0.079
$0.152
$0.5
$0.083
$0.706
$0.118
$0.624
$0.071
$0.027
$0.088
$0.07
$0.123
$0.05
$0.226
$0.31
$0.086
$0.106
$0.079
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في سلوفينيا يكلف من $0.005 إلى $1.363 (المتوسط $0.0879، الوسيط $0.006) عبر 156 خدمة. أرخص من 80% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 147 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|$0.5
|124
|✓
|Viber
|$0.038
|2,026
|✓
|Apple ID
|$0.31
|66
|✓
|Telegram
|$1
|32,046
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.706
|77
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.273
|31,097
|✓
|Vinted
|$0.083
|1,097
|✓
|Ozon
|$0.118
|78
|✓
|eBay
|$0.463
|1,122
|✓
|GoFundMe
|$0.005
|65
|✓
|KakaoTalk
|$0.006
|1,068
|✓
|Naver
|$0.006
|1,071
|✓
|LINE
|$0.006
|2,069
|✓
|$0.006
|3,052
|✓
|GoogleVoice
|$0.006
|77
|✓
|X (Twitter)
|$0.006
|1,158
|✓
|foodpanda
|$0.006
|1,109
|✓
|Craigslist
|$0.006
|76
|✓
|Nike
|$0.006
|1,076
|✓
|Shopee
|$0.006
|102
|✓
|Moneylion
|$0.006
|74
|✓
|Tencent QQ
|$0.006
|77
|✓
|Yalla
|$0.006
|73
|✓
|Skout
|$0.006
|68
|✓
|Coinbase
|$0.006
|69
|✓
|AOL
|$0.006
|90
|✓
|Lazada
|$0.006
|108
|✓
|Deliveroo
|$0.006
|77
|✓
|Careem
|$0.006
|75
|✓
|Papara
|$0.006
|1,106
|✓
|DiDi
|$0.006
|72
|✓
|Getir
|$0.006
|72
|✓
|Hopi
|$0.006
|66
|✓
|IFood
|$0.006
|1,100
|✓
|Zalo
|$0.006
|66
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.006
|104
|✓
|Dream11
|$0.006
|1,077
|✓
|Yemeksepeti
|$0.006
|92
|✓
|Trendyol
|$0.006
|103
|✓
|Poshmark
|$0.006
|1,078
|✓
|BlaBlaCar
|$0.006
|84
|✓
|Badoo
|$0.006
|75
|✓
|Grindr
|$0.006
|100
|✓
|GroupMe
|$0.006
|72
|✓
|McDonalds
|$0.006
|90
|✓
|OLX
|$0.006
|106
|✓
|Proton Mail
|$0.006
|72
|✓
|Payoneer
|$0.006
|107
|✓
|Revolut
|$0.006
|90
|✓
|Signal
|$0.006
|72
|✓
|Wildberries
|$0.006
|69
|✓
|Venmo
|$0.006
|106
|✓
|Одноклассники
|$0.006
|79
|✓
|Юла
|$0.006
|55
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.006
|69
|✓
|$0.006
|83
|✓
|Bolt
|$0.006
|77
|✓
|Ola
|$0.006
|1,080
|✓
|Ticketmaster
|$0.006
|92
|✓
|BIGO LIVE
|$0.006
|93
|✓
|Baidu
|$0.006
|101
|✓
|Clubhouse
|$0.006
|84
|✓
|RedBook
|$0.006
|76
|✓
|99app
|$0.006
|1,077
|✓
|Hinge
|$0.006
|89
|✓
|Indomaret
|$0.006
|1,074
|✓
|Subito
|$0.006
|2,074
|✓
|Bumble
|$0.006
|85
|✓
|JDcom
|$0.006
|69
|✓
|Wise
|$0.006
|69
|✓
|Zoho
|$0.006
|69
|✓
|Zupee
|$0.006
|1,081
|✓
|WinzoGame
|$0.006
|1,056
|✓
|Nttgame
|$0.006
|69
|✓
|paycell
|$0.006
|71
|✓
|OffGamers
|$0.006
|68
|✓
|hily
|$0.006
|69
|✓
|Flipkart
|$0.006
|1,073
|✓
|IRCTC
|$0.006
|1,074
|✓
|Lotus
|$0.006
|18
|✓
|WorldRemit
|$0.006
|69
|✓
|Swiggy
|$0.006
|23
|✓
|Grab
|$0.006
|84
|✓
|Meesho
|$0.006
|68
|✓
|Paytm
|$0.006
|22
|✓
|PicPay
|$0.006
|72
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.006
|75
|✓
|Betano
|$0.006
|70
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.006
|1,099
|✓
|Feeld
|$0.006
|100
|✓
|Fups
|$0.006
|20
|✓
|JivoMart
|$0.006
|1,042
|✓
|Klarna
|$0.006
|71
|✓
|Marktplaats
|$0.006
|68
|✓
|OneForma
|$0.006
|79
|✓
|Razer
|$0.006
|82
|✓
|Ubisoft
|$0.006
|79
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|78
|✓
|Bjp
|$0.006
|20
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|1,013
|✓
|Sixer
|$0.042
|1,013
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.044
|2,114
|✓
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,067
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.05
|69
|✓
|Seosprint
|$0.063
|65
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Amazon
|$0.065
|2,119
|✓
|Adidas
|$0.07
|67
|✓
|Blizzard
|$0.071
|125
|✓
|Discord
|$0.071
|43
|✓
|Avito
|$0.071
|67
|✓
|Walmart
|$0.071
|1,075
|✓
|Myntra
|$0.078
|67
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,013
|✓
|Rapido
|$0.079
|13
|✓
|NMI
|$0.088
|1,000+
|BitClout
|$0.097
|65
|✓
|Яндекс
|$0.1
|93
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.118
|67
|✓
|Airbnb
|$0.118
|68
|✓
|Yahoo Mail
|$0.118
|73
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.118
|68
|✓
|imo
|$0.118
|77
|✓
|Michat
|$0.118
|65
|✓
|Mail.ru
|$0.118
|93
|✓
|Snapchat
|$0.118
|68
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.118
|1,067
|✓
|Happn
|$0.118
|78
|✓
|QIWl
|$0.118
|54
|✓
|bet365
|$0.118
|107
|✓
|Wish
|$0.118
|65
|✓
|SneakersnStuff
|$0.118
|65
|✓
|icq
|$0.118
|67
|✓
|Cathay
|$0.118
|67
|✓
|Keybase
|$0.118
|67
|✓
|Miravia
|$0.118
|65
|✓
|Quipp
|$0.142
|67
|✓
|$0.149
|99
|✓
|Steam
|$0.174
|73
|✓
|OkCupid
|$0.177
|84
|✓
|Uber
|$0.2
|68
|✓
|Netflix
|$0.283
|1,073
|✓
|PayPal
|$0.302
|1,121
|✓
|Вконтакте
|$0.353
|31,893
|✓
|Wolt
|$0.53
|64
|✓
|Alibaba
|$0.624
|67
|✓
|Leboncoin
|$0.68
|75
|✓
|Cash App
|$0.929
|15
|✓
|Google Messages
|$1.363
|2
|✓
سلوفينيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 68
- أرقام Multi-SMS لـ 147 خدمة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في سلوفينيا: أي خدمة أخرى, Telegram, Apple ID
- الأكثر شراءً: WeChat
- 116 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام سلوفينيا تبدأ بـ +386. رمز الدولة: SI.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر سلوفينيا — ابتداءً من $0.005.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.