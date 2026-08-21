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أرقام افتراضية

رقم مؤقت من سلوفينيا مع الكود (+386)

أرقام سلوفينيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من سلوفينيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.005، ويدعم 156 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.005 156 خدمة 150K+ رقم 68 تفعيل خلال 30 يوماً +386 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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سلوفينيا
155711

قطعة

أفضل 20 خدمة في سلوفينيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
2114 قطعة

$0.113

Telegram
32046 قطعة

$1

Viber
2026 قطعة

$0.079

facebook
99 قطعة

$0.152

WeChat
124 قطعة

$0.5

Vinted
1097 قطعة

$0.083

Any other
77 قطعة

$0.706

Happn
78 قطعة

$0.118

Alibaba
67 قطعة

$0.624

Walmart
1075 قطعة

$0.071

99app
1077 قطعة

$0.027

AOL
90 قطعة

$0.088

Adidas
67 قطعة

$0.07

Airbnb
68 قطعة

$0.123

Alipay/Alibaba/1688
69 قطعة

$0.05

Amazon
2119 قطعة

$0.226

Apple
66 قطعة

$0.31

BIGO LIVE
93 قطعة

$0.086

Badoo
75 قطعة

$0.106

Baidu
101 قطعة

$0.079

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في سلوفينيا يكلف من $0.005 إلى $1.363 (المتوسط $0.0879، الوسيط $0.006) عبر 156 خدمة. أرخص من 80% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 147 خدمة.

الأرخص اليوم: GoFundMe $0.005 WhatsApp $0.006 Subito $0.006 LINE $0.006 X (Twitter) $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 101
$0.05 – $0.20 40
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
WeChat $0.5 124
Viber $0.038 2,026
Apple ID $0.31 66
Telegram $1 32,046
أي خدمة أخرى $0.706 77
Google (Gmail / YouTube) $0.273 31,097
Vinted $0.083 1,097
Ozon $0.118 78
eBay $0.463 1,122
GoFundMe $0.005 65
KakaoTalk $0.006 1,068
Naver $0.006 1,071
LINE $0.006 2,069
WhatsApp $0.006 3,052
GoogleVoice $0.006 77
X (Twitter) $0.006 1,158
foodpanda $0.006 1,109
Craigslist $0.006 76
Nike $0.006 1,076
Shopee $0.006 102
Moneylion $0.006 74
Tencent QQ $0.006 77
Yalla $0.006 73
Skout $0.006 68
Coinbase $0.006 69
AOL $0.006 90
Lazada $0.006 108
Deliveroo $0.006 77
Careem $0.006 75
Papara $0.006 1,106
DiDi $0.006 72
Getir $0.006 72
Hopi $0.006 66
IFood $0.006 1,100
Zalo $0.006 66
Hepsiburadacom $0.006 104
Dream11 $0.006 1,077
Yemeksepeti $0.006 92
Trendyol $0.006 103
Poshmark $0.006 1,078
BlaBlaCar $0.006 84
Badoo $0.006 75
Grindr $0.006 100
GroupMe $0.006 72
McDonalds $0.006 90
OLX $0.006 106
Proton Mail $0.006 72
Payoneer $0.006 107
Revolut $0.006 90
Signal $0.006 72
Wildberries $0.006 69
Venmo $0.006 106
Одноклассники $0.006 79
Юла $0.006 55
Mamba, MeetMe $0.006 69
LinkedIn $0.006 83
Bolt $0.006 77
Ola $0.006 1,080
Ticketmaster $0.006 92
BIGO LIVE $0.006 93
Baidu $0.006 101
Clubhouse $0.006 84
RedBook $0.006 76
99app $0.006 1,077
Hinge $0.006 89
Indomaret $0.006 1,074
Subito $0.006 2,074
Bumble $0.006 85
JDcom $0.006 69
Wise $0.006 69
Zoho $0.006 69
Zupee $0.006 1,081
WinzoGame $0.006 1,056
Nttgame $0.006 69
paycell $0.006 71
OffGamers $0.006 68
hily $0.006 69
Flipkart $0.006 1,073
IRCTC $0.006 1,074
Lotus $0.006 18
WorldRemit $0.006 69
Swiggy $0.006 23
Grab $0.006 84
Meesho $0.006 68
Paytm $0.006 22
PicPay $0.006 72
EscapeFromTarkov $0.006 75
Betano $0.006 70
Claude (Anthropic) $0.006 1,099
Feeld $0.006 100
Fups $0.006 20
JivoMart $0.006 1,042
Klarna $0.006 71
Marktplaats $0.006 68
OneForma $0.006 79
Razer $0.006 82
Ubisoft $0.006 79
VFS GLOBAL $0.006 78
Bjp $0.006 20
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Saathi $0.04 1,013
Sixer $0.042 1,013
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Instagram (Threads) $0.044 2,114
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 1,067
Alipay/Alibaba/1688 $0.05 69
Seosprint $0.063 65
Womply $0.064 1,000+
Amazon $0.065 2,119
Adidas $0.07 67
Blizzard $0.071 125
Discord $0.071 43
Avito $0.071 67
Walmart $0.071 1,075
Myntra $0.078 67
PciPay $0.079 1,013
Rapido $0.079 13
NMI $0.088 1,000+
BitClout $0.097 65
Яндекс $0.1 93
my jio $0.106 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.118 67
Airbnb $0.118 68
Yahoo Mail $0.118 73
TikTok (Douyin) $0.118 68
imo $0.118 77
Michat $0.118 65
Mail.ru $0.118 93
Snapchat $0.118 68
ChatGPT (OpenAI) $0.118 1,067
Happn $0.118 78
QIWl $0.118 54
bet365 $0.118 107
Wish $0.118 65
SneakersnStuff $0.118 65
icq $0.118 67
Cathay $0.118 67
Keybase $0.118 67
Miravia $0.118 65
Quipp $0.142 67
Facebook $0.149 99
Steam $0.174 73
OkCupid $0.177 84
Uber $0.2 68
Netflix $0.283 1,073
PayPal $0.302 1,121
Вконтакте $0.353 31,893
Wolt $0.53 64
Alibaba $0.624 67
Leboncoin $0.68 75
Cash App $0.929 15
Google Messages $1.363 2

سلوفينيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 68
  • أرقام Multi-SMS لـ 147 خدمة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في سلوفينيا: أي خدمة أخرى, Telegram, Apple ID
  • الأكثر شراءً: WeChat
  • 116 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام سلوفينيا تبدأ بـ +386. رمز الدولة: SI.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر سلوفينيا — ابتداءً من $0.005.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.005 إلى $1.363 — الوسيط $0.006 عبر 156 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

156 خدمة اليوم، بما في ذلك GoFundMe ($0.005), Whatsapp ($0.006), Subito ($0.006).

رمز الهاتف لدولة سلوفينيا هو +386. رمز الدولة: SI.

التحقق حسب الخدمة في سلوفينيا

رقم وهمي لـ Google (Gmail / YouTube) $0.273 رقم وهمي لـ Ozon $0.118 رقم وهمي لـ eBay $0.463 رقم مؤقت لـ foodpanda $0.006 رقم مؤقت لـ Papara $0.006 رقم وهمي لـ IFood $0.006 رقم مؤقت لـ Claude (Anthropic) $0.006 رقم وهمي لـ Zupee $0.006 رقم وهمي لـ Ola $0.006 رقم مؤقت لـ Poshmark $0.006 رقم مؤقت لـ Dream11 $0.006 رقم وهمي لـ Nike $0.006 رقم مؤقت لـ Indomaret $0.006 رقم مؤقت لـ IRCTC $0.006 رقم وهمي لـ Flipkart $0.006 رقم مؤقت لـ Naver $0.006 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.006 رقم مؤقت لـ WinzoGame $0.006 رقم وهمي لـ JivoMart $0.006 رقم مؤقت لـ Lazada $0.006

دول شائعة أخرى

رقم ناميبيا مؤقت رقم إيطاليا مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت رقم إندونيسيا مع الكود رقم الولايات المتحدة مع الكود رقم المملكة المتحدة مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الهند مع الكود رقم كندا مع الكود

اختر الدولة

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