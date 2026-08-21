رقم مؤقت من رومانيا مع الكود (+40)
أرقام رومانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
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تحديث الأسعار: أغسطس 21
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$1.126
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توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Viber
|$0.055
|3,061
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.045
|6,328
|✓
|$0.177
|7,496
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.321
|3,694
|✓
|$1.06
|6,667
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.106
|8,583
|✓
|Amazon
|$0.109
|9,781
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.12
|8,528
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.06
|4,471
|✓
|Naver
|$0.061
|7,260
|✓
|Вконтакте
|$0.06
|3,788
|✓
|Apple ID
|$0.043
|9,103
|✓
|Telegram
|$1.041
|14,454
|✓
|Netflix
|$0.13
|2,683
|✓
|Vinted
|$0.064
|3,766
|✓
|$0.118
|6,934
|✓
|Betano
|$0.153
|520
|✓
|Badoo
|$0.09
|2,134
|✓
|Signal
|$0.064
|7,379
|✓
|Taptap Send
|$0.13
|2,077
|✓
|Yahoo Mail
|$0.089
|3,807
|✓
|Zoho
|$0.061
|12,013
|✓
|Airbnb
|$0.071
|2,123
|✓
|Discord
|$0.118
|3,866
|✓
|Bolt
|$0.309
|8,148
|✓
|PayPal
|$0.353
|9,925
|✓
|Steam
|$0.03
|981
|✓
|Eneba
|$0.036
|608
|✓
|X (Twitter)
|$0.04
|3,665
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.042
|1,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|Saathi
|$0.042
|1,000+
|Grindr
|$0.045
|14,852
|✓
|Snapchat
|$0.049
|9,916
|✓
|Baidu
|$0.05
|3,846
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Proton Mail
|$0.053
|2,995
|✓
|Bumble
|$0.058
|3,242
|✓
|Paybis
|$0.059
|247
|✓
|Nike
|$0.063
|3,644
|✓
|KakaoTalk
|$0.064
|2,825
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|Clubhouse
|$0.065
|2,088
|✓
|RummyWealth
|$0.065
|44
|✓
|Siply
|$0.065
|44
|✓
|FreeChargeApp
|$0.065
|44
|✓
|RummyCulture
|$0.065
|44
|✓
|JDcom
|$0.068
|3,185
|✓
|SHEIN
|$0.069
|56
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.071
|8,106
|✓
|Skout
|$0.071
|2,432
|✓
|Quipp
|$0.071
|2,217
|✓
|AOL
|$0.071
|3,492
|✓
|Mail.ru
|$0.071
|2,366
|✓
|Одноклассники
|$0.071
|2,862
|✓
|Юла
|$0.071
|191
|✓
|Walmart
|$0.071
|5,659
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|eBay
|$0.08
|2,201
|✓
|Twilio
|$0.083
|3,127
|✓
|Bunq
|$0.083
|203
|✓
|Klarna
|$0.083
|1,268
|✓
|$0.089
|9,547
|✓
|Flipkart
|$0.089
|2,191
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,756
|✓
|PaddyPower
|$0.095
|253
|✓
|Foodora
|$0.095
|966
|✓
|Ubisoft
|$0.095
|1,398
|✓
|LoveLocal
|$0.1
|3,498
|✓
|My11Circle
|$0.1
|3,357
|✓
|CommunityGaming
|$0.1
|3,432
|✓
|Taikang
|$0.1
|2,923
|✓
|TenChat
|$0.1
|1,375
|✓
|Ximalaya
|$0.1
|1,940
|✓
|Inboxlv
|$0.1
|2,203
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|WinzoGame
|$0.1
|3,762
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|GalaxyChat
|$0.1
|12,309
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|2,658
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|Akudo
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|3,863
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|Coindcx
|$0.1
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|Algida
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|3,385
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|99acres
|$0.1
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|MobiKwik
|$0.1
|2,153
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|Pinduoduo
|$0.1
|3,562
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|Uber
|$0.102
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|JivoMart
|$0.105
|1,045
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|Spincrush
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|1,000+
|foodpanda
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|4,439
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|Ticketmaster
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|✓
|Hinge
|$0.106
|8,702
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|OneForma
|$0.106
|247
|✓
|Vercel
|$0.106
|100
|✓
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LINE
|$0.112
|14,464
|✓
|BLIBLI
|$0.112
|2,168
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|Alfa
|$0.112
|1,908
|✓
|EscapeFromTarkov
|$0.112
|5,597
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|Alipay/Alibaba/1688
|$0.118
|10,320
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|Tencent QQ
|$0.118
|1,202
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|PGbonus
|$0.118
|4,675
|✓
|Яндекс
|$0.118
|1,002
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.118
|9,390
|✓
|BIGO LIVE
|$0.118
|1,760
|✓
|Tango
|$0.118
|3,503
|✓
|QIWl
|$0.118
|191
|✓
|Wish
|$0.118
|4,633
|✓
|Şikayet var
|$0.118
|11,450
|✓
|Zasilkovna
|$0.118
|147
|✓
|Chispa
|$0.126
|191
|✓
|GMX
|$0.13
|967
|✓
|kufarby
|$0.139
|294
|✓
|Avito
|$0.142
|191
|✓
|Trip
|$0.148
|10,812
|✓
|Astropay
|$0.153
|323
|✓
|McDonalds
|$0.153
|16,604
|✓
|Fruitz
|$0.153
|15,238
|✓
|Marktplaats
|$0.153
|930
|✓
|Rebtel
|$0.153
|1,002
|✓
|GlobalTel
|$0.157
|44
|✓
|Blizzard
|$0.17
|2,667
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|Getir
|$0.171
|3,495
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|IQOS
|$0.171
|6,331
|✓
|Linode
|$0.171
|2,231
|✓
|DiDi
|$0.176
|2,242
|✓
|Yalla
|$0.177
|565
|✓
|Temu
|$0.177
|5,119
|✓
|Alibaba
|$0.177
|1,499
|✓
|$0.183
|3,952
|✓
|Grab
|$0.183
|3,136
|✓
|Craigslist
|$0.189
|2,925
|✓
|WestStein
|$0.189
|147
|✓
|MEGA
|$0.195
|2,827
|✓
|Wink
|$0.195
|8,219
|✓
|Leboncoin
|$0.195
|3,025
|✓
|Rambler
|$0.195
|2,272
|✓
|imo
|$0.2
|2,163
|✓
|Ankama
|$0.2
|1,432
|✓
|Dream11
|$0.206
|3,417
|✓
|99app
|$0.206
|2,191
|✓
|Citymobil
|$0.206
|850
|✓
|DewuPoison
|$0.206
|2,509
|✓
|Huya
|$0.206
|2,265
|✓
|iQIYI
|$0.206
|4,276
|✓
|Likee
|$0.206
|3,724
|✓
|Foody
|$0.206
|4,327
|✓
|IVI
|$0.206
|2,743
|✓
|Meesho
|$0.206
|4,081
|✓
|Paytm
|$0.206
|2,389
|✓
|fiverr
|$0.212
|11,127
|✓
|OffGamers
|$0.212
|5,354
|✓
|icq
|$0.212
|4,675
|✓
|TradingView
|$0.218
|455
|✓
|Burger King
|$0.22
|714
|✓
|HQ Trivia
|$0.224
|3,121
|✓
|Adidas
|$0.224
|15,705
|✓
|Michat
|$0.224
|3,393
|✓
|Gojek
|$0.224
|2,191
|✓
|Kaggle
|$0.224
|191
|✓
|OVO
|$0.224
|191
|✓
|Amasia
|$0.224
|191
|✓
|Skype
|$0.224
|191
|✓
|SneakersnStuff
|$0.224
|147
|✓
|Paysafecard
|$0.236
|3,292
|✓
|RedBook
|$0.236
|6,368
|✓
|Happn
|$0.242
|7,403
|✓
|Shopee
|$0.248
|4,795
|✓
|Idealista
|$0.248
|203
|✓
|Nttgame
|$0.248
|4,298
|✓
|paycell
|$0.248
|1,466
|✓
|hily
|$0.248
|11,465
|✓
|Keybase
|$0.248
|4,675
|✓
|Deliveroo
|$0.253
|2,346
|✓
|TanTan
|$0.259
|1,247
|✓
|Ininal
|$0.268
|191
|✓
|IndiaPlays
|$0.268
|44
|✓
|ROBINHOOD
|$0.268
|44
|✓
|IPLwin
|$0.268
|44
|✓
|SoulApp
|$0.268
|191
|✓
|Grofers
|$0.268
|44
|✓
|Magicbricks
|$0.268
|44
|✓
|PharmEasy
|$0.268
|44
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.268
|191
|✓
|Dent
|$0.271
|191
|✓
|Dhani
|$0.271
|191
|✓
|Papara
|$0.283
|3,070
|✓
|CAIXA
|$0.3
|1,294
|✓
|Wolt
|$0.3
|3,856
|✓
|Revolut
|$0.312
|2,837
|✓
|Careem
|$0.318
|4,514
|✓
|BlaBlaCar
|$0.318
|2,517
|✓
|Ace2Three
|$0.328
|44
|✓
|NRJ Music Awards
|$0.328
|191
|✓
|Swiggy
|$0.336
|2,820
|✓
|Gittigidiyor
|$0.342
|191
|✓
|Bykea
|$0.342
|191
|✓
|GoogleChat
|$0.344
|56
|✓
|Mewt
|$0.353
|44
|✓
|Lenta
|$0.359
|132
|✓
|OLX
|$0.366
|2,923
|✓
|IRCTC
|$0.371
|1,851
|✓
|Coinbase
|$0.377
|738
|✓
|Google Messages
|$0.382
|45
|✓
|Akulaku
|$0.383
|2,957
|✓
|LYKA
|$0.404
|44
|✓
|Hopi
|$0.406
|2,147
|✓
|NimoTV
|$0.426
|44
|✓
|OkCupid
|$0.43
|782
|✓
|Moneylion
|$0.436
|191
|✓
|Douyu
|$0.436
|191
|✓
|GoogleVoice
|$0.442
|2,191
|✓
|GoFundMe
|$0.448
|2,200
|✓
|Ola
|$0.448
|191
|✓
|Delivery Club
|$0.453
|1,567
|✓
|CallApp
|$0.466
|44
|✓
|Okko
|$0.466
|44
|✓
|Pivko24
|$0.466
|44
|✓
|Author24
|$0.466
|44
|✓
|AGIBANK
|$0.466
|44
|✓
|Casino/bet/gambling
|$0.466
|44
|✓
|Детский мир
|$0.512
|7,037
|✓
|Лэтуаль
|$0.512
|9,215
|✓
|Банки
|$0.512
|9,215
|✓
|MPL
|$0.548
|3,341
|✓
|Eyecon
|$0.595
|2,986
|✓
|Subito
|$0.6
|4,060
|✓
|cryptocom
|$0.618
|10,930
|✓
|KuCoinPlay
|$0.63
|229
|✓
|Freelancer
|$0.63
|12,893
|✓
|Feeld
|$0.63
|10,233
|✓
|MonobankIndia
|$0.64
|44
|✓
|Dundle
|$0.665
|7,697
|✓
|IceCasino
|$0.665
|3,851
|✓
|AdaKami
|$0.666
|44
|✓
|Paxful
|$0.677
|460
|✓
|Blued
|$0.724
|7,242
|✓
|Cash App
|$0.759
|44
|✓
|Kaya
|$0.759
|44
|✓
|GyFTR
|$0.759
|44
|✓
|Her
|$0.759
|44
|✓
|Lydia
|$0.759
|44
|✓
|TamTam
|$0.759
|44
|✓
|tiketcom
|$0.759
|44
|✓
|Airtel
|$0.798
|44
|✓
|Wise
|$0.83
|6,596
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.853
|1,191
|✓
|MoMo
|$0.859
|44
|✓
|Poshmark
|$0.865
|4,333
|✓
|Potato
|$0.877
|2,621
|✓
|YAPPY
|$0.889
|1,191
|✓
|Payoneer
|$0.9
|4,897
|✓
|Perfluence
|$0.924
|323
|✓
|DoorDash
|$0.948
|13,137
|✓
|Wildberries
|$0.983
|10,134
|✓
|kolesa.kz
|$0.983
|739
|✓
|Glovo
|$0.995
|9,376
|✓
|OfferUp
|$1.006
|460
|✓
|Rediffmail
|$1.006
|7,322
|✓
|Bazos
|$1.018
|323
|✓
|Lamoda
|$1.03
|323
|✓
|Fotka
|$1.03
|323
|✓
|Codashop
|$1.03
|323
|✓
|Cathay
|$1.03
|323
|✓
|Ozon
|$1.053
|5,803
|✓
|Carousell
|$1.053
|9,192
|✓
|Uklon
|$1.089
|281
|✓
|Tosla
|$1.112
|3,248
|✓
|FreeNow
|$1.124
|229
|✓
|BeReal
|$1.136
|229
|✓
|RegRu
|$1.148
|2,391
|✓
|Lyft
|$1.159
|229
|✓
|Joyride
|$1.242
|44
|✓
|CloudChat
|$1.242
|4,298
|✓
|CourseHero
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|1,977
|✓
|Drom
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|4,195
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|Justdating
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|DANA
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|2,670
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|FarPost
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|Taobao
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|Zalo
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|✓
|МВидео
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|279
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|Kwai
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|2,731
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|BitClout
|$1.3
|2,074
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|Oppo
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|2,561
|✓
|bet365
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|191
|✓
|Yemeksepeti
|$1.348
|3,009
|✓
|AliExpress
|$1.348
|2,118
|✓
|Zomato
|$1.359
|2,331
|✓
|Lazada
|$1.395
|2,808
|✓
|Hepsiburadacom
|$1.418
|15,820
|✓
|GG
|$1.418
|2,519
|✓
|IFood
|$1.471
|1,444
|✓
|Trendyol
|$1.471
|3,448
|✓
|Ашан
|$1.471
|191
|✓
|Beget
|$1.471
|3,503
|✓
|dodopizza
|$1.471
|147
|✓
|ДругВокруг
|$1.471
|191
|✓
|GroupMe
|$1.471
|2,505
|✓
|myGLO
|$1.471
|147
|✓
|hh
|$1.471
|191
|✓
|LightChat
|$1.471
|2,561
|✓
|KFC
|$1.471
|3,446
|✓
|MTS CashBack
|$1.471
|44
|✓
|Monese
|$1.471
|1,571
|✓
|Магнит
|$1.471
|191
|✓
|СпортМастер
|$1.471
|191
|✓
|Spotify
|$1.471
|2,023
|✓
|Самокат
|$1.471
|191
|✓
|Stormgain
|$1.471
|3,293
|✓
|Twitch
|$1.471
|1,191
|✓
|Tokopedia
|$1.471
|1,175
|✓
|ВкусВилл
|$1.471
|147
|✓
|Venmo
|$1.471
|1,207
|✓
|Mercari
|$1.471
|2,372
|✓
|Truecaller
|$1.471
|3,665
|✓
|EasyPay
|$1.471
|4,049
|✓
|Hezzl
|$1.471
|3,737
|✓
|Netease
|$1.471
|191
|✓
|Indomaret
|$1.471
|191
|✓
|Dominos Pizza
|$1.471
|191
|✓
|Expressmoney
|$1.471
|44
|✓
|Faceit
|$1.471
|191
|✓
|inDrive
|$1.471
|147
|✓
|LUKOIL-AZS
|$1.471
|191
|✓
|Xiaomi
|$1.471
|191
|✓
|ЗдравСити
|$1.471
|44
|✓
|Около
|$1.471
|44
|✓
|Эльдорадо
|$1.471
|44
|✓
|SticPay
|$1.471
|44
|✓
|Consultant
|$1.471
|44
|✓
|Allegro
|$1.471
|191
|✓
|eWallet
|$1.471
|44
|✓
|Familia
|$1.471
|191
|✓
|BIP
|$1.471
|44
|✓
|Meta
|$1.471
|44
|✓
|Betfair
|$1.471
|191
|✓
|Yubo
|$1.471
|8,883
|✓
|Dostavista
|$1.471
|147
|✓
|СберАптека
|$1.471
|44
|✓
|Skroutz
|$1.471
|191
|✓
|AptekiPlus
|$1.471
|44
|✓
|PingCode
|$1.471
|44
|✓
|neftm
|$1.471
|44
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|Depop
|$1.471
|191
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|Lotus
|$1.471
|44
|✓
|WorldRemit
|$1.471
|1,015
|✓
|Oriflame
|$1.471
|147
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|SellMonitor
|$1.471
|44
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|Koshelek
|$1.471
|44
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|Podeli
|$1.471
|44
|✓
|LigaPro
|$1.471
|44
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|LoveRu
|$1.471
|44
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|Oldubil
|$1.471
|191
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|Virgo
|$1.471
|44
|✓
|Myntra
|$1.471
|191
|✓
|FunPay
|$1.471
|191
|✓
|NovaPoshta
|$1.471
|44
|✓
|888casino
|$1.471
|44
|✓
|Rozetka
|$1.471
|44
|✓
|Bukalapak
|$1.471
|191
|✓
|Aitu
|$1.471
|191
|✓
|PingPong
|$1.471
|191
|✓
|GiraBank
|$1.471
|191
|✓
|Weverse
|$1.471
|191
|✓
|FoodHub
|$1.471
|44
|✓
|Immowelt
|$1.471
|191
|✓
|Ukrnet
|$1.471
|191
|✓
|Uplay
|$1.471
|479
|✓
|SamsungShop
|$1.471
|191
|✓
|AptekaRU
|$1.471
|44
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|PagSmile
|$1.471
|191
|✓
|Букмекерские
|$1.471
|44
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|CliQQ
|$1.471
|191
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|PicPay
|$1.471
|363
|✓
|Nextdoor
|$1.471
|147
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|РСА
|$1.471
|147
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|Mercado
|$1.471
|191
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|Prom
|$1.471
|191
|✓
|Pocket52
|$1.471
|44
|✓
|Dosi
|$1.471
|191
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|MarketGuru
|$1.471
|44
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|G2G
|$1.471
|191
|✓
|勇仕网络Ys4fun
|$1.471
|44
|✓
|Uteka
|$1.471
|44
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|GCash
|$1.471
|191
|✓
|UU163
|$1.471
|44
|✓
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|$1.471
|44
|✓
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|$1.471
|44
|✓
|Asda
|$1.471
|191
|✓
|Alchemy
|$1.471
|44
|✓
|All Access
|$1.471
|44
|✓
|Autoru
|$1.471
|147
|✓
|Brevo
|$1.471
|147
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|BytePlus
|$1.471
|44
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|Cloud Manager
|$1.471
|436
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|CMB
|$1.471
|510
|✓
|Coca-Cola
|$1.471
|147
|✓
|Feels
|$1.471
|1,128
|✓
|Flip
|$1.471
|147
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|Gett
|$1.471
|191
|✓
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|$1.471
|191
|✓
|Grailed
|$1.471
|1,860
|✓
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|$1.471
|191
|✓
|INDOBA
|$1.471
|44
|✓
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|$1.471
|191
|✓
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|$1.471
|44
|✓
|Meitu
|$1.471
|44
|✓
|Muzz
|$1.471
|44
|✓
|Ollis
|$1.471
|44
|✓
|Paysend
|$1.471
|191
|✓
|PizzaHut
|$1.471
|44
|✓
|PlayerAuctions
|$1.471
|1,156
|✓
|Pockit
|$1.471
|147
|✓
|Potato Chat
|$1.471
|191
|✓
|Prenagen Club
|$1.471
|44
|✓
|Razer
|$1.471
|191
|✓
|Ryde
|$1.471
|44
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|$1.471
|191
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$1.471
|584
|✓
|Tuul
|$1.471
|147
|✓
|Upwork
|$1.471
|191
|✓
|VFS GLOBAL
|$1.471
|2,144
|✓
|Voi
|$1.471
|191
|✓
|WooPlus
|$1.471
|44
|✓
|X5ID
|$1.471
|147
|✓
|Yonogames
|$1.471
|44
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|YouDo
|$1.471
|147
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|Город
|$1.471
|44
|✓
|Профи
|$1.471
|147
|✓
|СушиВёсла
|$1.471
|2,050
|✓
|ZaleyCash
|$1.471
|44
|✓
|Bjp
|$1.471
|44
|✓
|Gemgala
|$2.226
|44
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|MotorkuX
|$2.226
|44
|✓
|1xBet
|$2.559
|2,579
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|Metro
|$2.559
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|✓
|4Fun
|$2.559
|826
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|32red
|$2.559
|3,432
|✓
|Zhihu
|$2.559
|1,354
|✓
|Bilibili
|$2.559
|3,118
|✓
|premium.one
|$2.559
|2,528
|✓
|Hermes
|$2.559
|3,263
|✓
|Megogo
|$2.559
|2,078
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$2.559
|2,362
|✓
|Zupee
|$2.559
|4,092
|✓
|米画师Mihuashi
|$2.559
|1,206
|✓
|Sravni
|$2.559
|2,738
|✓
|1688
|$2.583
|3,332
|✓
|TeenPattiStarpro
|$3.635
|44
|✓
|RummyLoot
|$3.635
|44
|✓
|Rush
|$4.677
|2,052
|✓
|Seosprint
|$5.729
|147
|✓
رقم رومانيا المؤقت لاستقبال رمز التحقق
رقم رومانيا مؤقت يتيح استقبال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة مباشرة على الموقع فور تفعيله، إذ يختار المشتري الخدمة المطلوبة ثم يحصل على الرقم ويقرأ الكود دون انتظار شريحة فعلية. تُستخدم أرقام رومانيا، بمفتاحها الدولي +40، غالبًا لتفعيل Viber، بينما يصل الكود بثبات أيضًا على خدمات مثل Вконтакте وChatGPT وغيرها. تبدأ الأسعار من $0.03 ويغطي الموقع 456 خدمة على أرقام هذه الدولة، ما يجعل رقم مؤقت لاستقبال الرسائل خيارًا عمليًا حين تحتاج رقمًا لمرة واحدة فقط دون الارتباط بخط هاتف شخصي.
رومانيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,900+
- الترتيب حسب التفعيلات: #49
- اتجاه 7 أيام: +52%
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- حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
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صيغة الرقم
أرقام رومانيا تبدأ بـ +40. رمز الدولة: RO.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
طرق استخدام رقم رومانيا المؤقت
يصلح رقم رومانيا مع الكود لإنشاء حساب إضافي على Viber بمعزل عن الرقم الشخصي، ولإتمام تسجيل تجريبي لخدمة جديدة دون كشف رقم الهاتف الأساسي، كما يناسب فصل التواصل الخاص بالعمل عن الاستخدام الشخصي. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريد التسجيل فيها، فالأفضل النظر إلى الخدمة الأكثر طلبًا على أرقام كل دولة قبل الشراء؛ فعلى أرقام رومانيا يتصدر Viber هذه القائمة مع تغطية جيدة لخدمات أخرى، ويكفي اختيار الدولة التي تُظهر الخدمة المطلوبة ضمن قائمتها ثم إتمام الحصول على الكود بعد الدفع مباشرة.