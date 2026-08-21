AR
تسجيل الدخول إنشاء حساب
أرقام افتراضية

رقم مؤقت من رومانيا مع الكود (+40)

أرقام رومانيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من رومانيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.03، ويدعم 456 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.03 456 خدمة 1M+ رقم 1,900+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #49 +40 تحديث الأسعار: أغسطس 21
اختيار التصنيف
الخدمة الدولة

الدولة المختارة

رومانيا
1054309

قطعة

أفضل 20 خدمة في رومانيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6328 قطعة

$0.05

Telegram
14454 قطعة

$1.126

Viber
3061 قطعة

$0.11

facebook
6934 قطعة

$0.12

Google,youtube,Gmail
3694 قطعة

$0.325

Whatsapp
6667 قطعة

$1.103

Вконтакте
3788 قطعة

$0.06

Uber
3450 قطعة

$0.103

Yahoo
3807 قطعة

$0.089

Amazon
9781 قطعة

$0.113

Alipay/Alibaba/1688
10320 قطعة

$0.118

WeChat
7496 قطعة

$0.18

Vinted
3766 قطعة

$0.064

Any other
8528 قطعة

$0.123

Apple
9103 قطعة

$0.045

ChatGPT
8583 قطعة

$0.108

Alibaba
1499 قطعة

$0.204

Betano
520 قطعة

$0.153

163СOM
2658 قطعة

$0.101

1688
3332 قطعة

$2.583

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في رومانيا يكلف من $0.03 إلى $5.729 (المتوسط $0.8251، الوسيط $0.609) عبر 456 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 444 خدمة.

الأرخص اليوم: Steam $0.03 Eneba $0.036 X (Twitter) $0.04 CoinFantasy $0.04 HDFC ERGO $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 14
$0.05 – $0.20 121
$0.20 – $0.50 87
أكثر من $0.50 234
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Viber $0.055 3,061
Instagram (Threads) $0.045 6,328
WeChat $0.177 7,496
Google (Gmail / YouTube) $0.321 3,694
WhatsApp $1.06 6,667
ChatGPT (OpenAI) $0.106 8,583
Amazon $0.109 9,781
أي خدمة أخرى $0.12 8,528
TikTok (Douyin) $0.06 4,471
Naver $0.061 7,260
Вконтакте $0.06 3,788
Apple ID $0.043 9,103
Telegram $1.041 14,454
Netflix $0.13 2,683
Vinted $0.064 3,766
Facebook $0.118 6,934
Betano $0.153 520
Badoo $0.09 2,134
Signal $0.064 7,379
Taptap Send $0.13 2,077
Yahoo Mail $0.089 3,807
Zoho $0.061 12,013
Airbnb $0.071 2,123
Discord $0.118 3,866
Bolt $0.309 8,148
PayPal $0.353 9,925
Steam $0.03 981
Eneba $0.036 608
X (Twitter) $0.04 3,665
CoinFantasy $0.04 1,000+
HDFC ERGO $0.04 1,000+
Sixer $0.042 1,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 1,000+
Ludo24 $0.042 1,000+
Saathi $0.042 1,000+
Grindr $0.045 14,852
Snapchat $0.049 9,916
Baidu $0.05 3,846
NMI $0.052 2,000+
Proton Mail $0.053 2,995
Bumble $0.058 3,242
Paybis $0.059 247
Nike $0.063 3,644
KakaoTalk $0.064 2,825
Womply $0.064 1,000+
Clubhouse $0.065 2,088
RummyWealth $0.065 44
Siply $0.065 44
FreeChargeApp $0.065 44
RummyCulture $0.065 44
JDcom $0.068 3,185
SHEIN $0.069 56
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.071 8,106
Skout $0.071 2,432
Quipp $0.071 2,217
AOL $0.071 3,492
Mail.ru $0.071 2,366
Одноклассники $0.071 2,862
Юла $0.071 191
Walmart $0.071 5,659
PciPay $0.079 1,000+
eBay $0.08 2,201
Twilio $0.083 3,127
Bunq $0.083 203
Klarna $0.083 1,268
LinkedIn $0.089 9,547
Flipkart $0.089 2,191
Claude (Anthropic) $0.089 1,756
PaddyPower $0.095 253
Foodora $0.095 966
Ubisoft $0.095 1,398
LoveLocal $0.1 3,498
My11Circle $0.1 3,357
CommunityGaming $0.1 3,432
Taikang $0.1 2,923
TenChat $0.1 1,375
Ximalaya $0.1 1,940
Inboxlv $0.1 2,203
WinzoGame $0.1 3,762
GalaxyChat $0.1 12,309
163СOM $0.1 2,658
noon $0.1 2,191
Akudo $0.1 3,863
Coindcx $0.1 1,229
Algida $0.1 3,385
99acres $0.1 3,318
MobiKwik $0.1 2,153
Pinduoduo $0.1 3,562
Uber $0.102 3,450
JivoMart $0.105 1,045
Spincrush $0.105 1,000+
foodpanda $0.106 4,439
Ticketmaster $0.106 7,468
Hinge $0.106 8,702
OneForma $0.106 247
Vercel $0.106 100
my jio $0.106 1,000+
LINE $0.112 14,464
BLIBLI $0.112 2,168
Alfa $0.112 1,908
EscapeFromTarkov $0.112 5,597
Alipay/Alibaba/1688 $0.118 10,320
Tencent QQ $0.118 1,202
PGbonus $0.118 4,675
Яндекс $0.118 1,002
Mamba, MeetMe $0.118 9,390
BIGO LIVE $0.118 1,760
Tango $0.118 3,503
QIWl $0.118 191
Wish $0.118 4,633
Şikayet var $0.118 11,450
Zasilkovna $0.118 147
Chispa $0.126 191
GMX $0.13 967
kufarby $0.139 294
Avito $0.142 191
Trip $0.148 10,812
Astropay $0.153 323
McDonalds $0.153 16,604
Fruitz $0.153 15,238
Marktplaats $0.153 930
Rebtel $0.153 1,002
GlobalTel $0.157 44
Blizzard $0.17 2,667
Getir $0.171 3,495
IQOS $0.171 6,331
Linode $0.171 2,231
DiDi $0.176 2,242
Yalla $0.177 565
Temu $0.177 5,119
Alibaba $0.177 1,499
Weibo $0.183 3,952
Grab $0.183 3,136
Craigslist $0.189 2,925
WestStein $0.189 147
MEGA $0.195 2,827
Wink $0.195 8,219
Leboncoin $0.195 3,025
Rambler $0.195 2,272
imo $0.2 2,163
Ankama $0.2 1,432
Dream11 $0.206 3,417
99app $0.206 2,191
Citymobil $0.206 850
DewuPoison $0.206 2,509
Huya $0.206 2,265
iQIYI $0.206 4,276
Likee $0.206 3,724
Foody $0.206 4,327
IVI $0.206 2,743
Meesho $0.206 4,081
Paytm $0.206 2,389
fiverr $0.212 11,127
OffGamers $0.212 5,354
icq $0.212 4,675
TradingView $0.218 455
Burger King $0.22 714
HQ Trivia $0.224 3,121
Adidas $0.224 15,705
Michat $0.224 3,393
Gojek $0.224 2,191
Kaggle $0.224 191
OVO $0.224 191
Amasia $0.224 191
Skype $0.224 191
SneakersnStuff $0.224 147
Paysafecard $0.236 3,292
RedBook $0.236 6,368
Happn $0.242 7,403
Shopee $0.248 4,795
Idealista $0.248 203
Nttgame $0.248 4,298
paycell $0.248 1,466
hily $0.248 11,465
Keybase $0.248 4,675
Deliveroo $0.253 2,346
TanTan $0.259 1,247
Ininal $0.268 191
IndiaPlays $0.268 44
ROBINHOOD $0.268 44
IPLwin $0.268 44
SoulApp $0.268 191
Grofers $0.268 44
Magicbricks $0.268 44
PharmEasy $0.268 44
СберМегаМаркет $0.268 191
Dent $0.271 191
Dhani $0.271 191
Papara $0.283 3,070
CAIXA $0.3 1,294
Wolt $0.3 3,856
Revolut $0.312 2,837
Careem $0.318 4,514
BlaBlaCar $0.318 2,517
Ace2Three $0.328 44
NRJ Music Awards $0.328 191
Swiggy $0.336 2,820
Gittigidiyor $0.342 191
Bykea $0.342 191
GoogleChat $0.344 56
Mewt $0.353 44
Lenta $0.359 132
OLX $0.366 2,923
IRCTC $0.371 1,851
Coinbase $0.377 738
Google Messages $0.382 45
Akulaku $0.383 2,957
LYKA $0.404 44
Hopi $0.406 2,147
NimoTV $0.426 44
OkCupid $0.43 782
Moneylion $0.436 191
Douyu $0.436 191
GoogleVoice $0.442 2,191
GoFundMe $0.448 2,200
Ola $0.448 191
Delivery Club $0.453 1,567
CallApp $0.466 44
Okko $0.466 44
Pivko24 $0.466 44
Author24 $0.466 44
AGIBANK $0.466 44
Casino/bet/gambling $0.466 44
Детский мир $0.512 7,037
Лэтуаль $0.512 9,215
Банки $0.512 9,215
MPL $0.548 3,341
Eyecon $0.595 2,986
Subito $0.6 4,060
cryptocom $0.618 10,930
KuCoinPlay $0.63 229
Freelancer $0.63 12,893
Feeld $0.63 10,233
MonobankIndia $0.64 44
Dundle $0.665 7,697
IceCasino $0.665 3,851
AdaKami $0.666 44
Paxful $0.677 460
Blued $0.724 7,242
Cash App $0.759 44
Kaya $0.759 44
GyFTR $0.759 44
Her $0.759 44
Lydia $0.759 44
TamTam $0.759 44
tiketcom $0.759 44
Airtel $0.798 44
Wise $0.83 6,596
Вкусно и Точка $0.853 1,191
MoMo $0.859 44
Poshmark $0.865 4,333
Potato $0.877 2,621
YAPPY $0.889 1,191
Payoneer $0.9 4,897
Perfluence $0.924 323
DoorDash $0.948 13,137
Wildberries $0.983 10,134
kolesa.kz $0.983 739
Glovo $0.995 9,376
OfferUp $1.006 460
Rediffmail $1.006 7,322
Bazos $1.018 323
Lamoda $1.03 323
Fotka $1.03 323
Codashop $1.03 323
Cathay $1.03 323
Ozon $1.053 5,803
Carousell $1.053 9,192
Uklon $1.089 281
Tosla $1.112 3,248
FreeNow $1.124 229
BeReal $1.136 229
RegRu $1.148 2,391
Lyft $1.159 229
Joyride $1.242 44
CloudChat $1.242 4,298
CourseHero $1.242 1,977
Drom $1.253 4,195
Justdating $1.253 506
DANA $1.265 2,670
FarPost $1.265 1,811
Taobao $1.277 9,085
Zalo $1.277 5,653
МВидео $1.289 279
Kwai $1.3 2,731
BitClout $1.3 2,074
Oppo $1.312 2,561
bet365 $1.33 191
Yemeksepeti $1.348 3,009
AliExpress $1.348 2,118
Zomato $1.359 2,331
Lazada $1.395 2,808
Hepsiburadacom $1.418 15,820
GG $1.418 2,519
IFood $1.471 1,444
Trendyol $1.471 3,448
Ашан $1.471 191
Beget $1.471 3,503
dodopizza $1.471 147
ДругВокруг $1.471 191
GroupMe $1.471 2,505
myGLO $1.471 147
hh $1.471 191
LightChat $1.471 2,561
KFC $1.471 3,446
MTS CashBack $1.471 44
Monese $1.471 1,571
Магнит $1.471 191
СпортМастер $1.471 191
Spotify $1.471 2,023
Самокат $1.471 191
Stormgain $1.471 3,293
Twitch $1.471 1,191
Tokopedia $1.471 1,175
ВкусВилл $1.471 147
Venmo $1.471 1,207
Mercari $1.471 2,372
Truecaller $1.471 3,665
EasyPay $1.471 4,049
Hezzl $1.471 3,737
Netease $1.471 191
Indomaret $1.471 191
Dominos Pizza $1.471 191
Expressmoney $1.471 44
Faceit $1.471 191
inDrive $1.471 147
LUKOIL-AZS $1.471 191
Xiaomi $1.471 191
ЗдравСити $1.471 44
Около $1.471 44
Эльдорадо $1.471 44
SticPay $1.471 44
Consultant $1.471 44
Allegro $1.471 191
eWallet $1.471 44
Familia $1.471 191
BIP $1.471 44
Meta $1.471 44
Betfair $1.471 191
Yubo $1.471 8,883
Dostavista $1.471 147
СберАптека $1.471 44
Skroutz $1.471 191
AptekiPlus $1.471 44
PingCode $1.471 44
neftm $1.471 44
Depop $1.471 191
Lotus $1.471 44
WorldRemit $1.471 1,015
Oriflame $1.471 147
SellMonitor $1.471 44
Koshelek $1.471 44
Podeli $1.471 44
LigaPro $1.471 44
LoveRu $1.471 44
Oldubil $1.471 191
Virgo $1.471 44
Myntra $1.471 191
FunPay $1.471 191
NovaPoshta $1.471 44
888casino $1.471 44
Rozetka $1.471 44
Bukalapak $1.471 191
Aitu $1.471 191
PingPong $1.471 191
GiraBank $1.471 191
Weverse $1.471 191
FoodHub $1.471 44
Immowelt $1.471 191
Ukrnet $1.471 191
Uplay $1.471 479
SamsungShop $1.471 191
AptekaRU $1.471 44
PagSmile $1.471 191
Букмекерские $1.471 44
CliQQ $1.471 191
PicPay $1.471 363
Nextdoor $1.471 147
РСА $1.471 147
Mercado $1.471 191
Prom $1.471 191
Pocket52 $1.471 44
Dosi $1.471 191
MarketGuru $1.471 44
G2G $1.471 191
勇仕网络Ys4fun $1.471 44
Uteka $1.471 44
GCash $1.471 191
UU163 $1.471 44
Лейка $1.471 44
Окей $1.471 44
Asda $1.471 191
Alchemy $1.471 44
All Access $1.471 44
Autoru $1.471 147
Brevo $1.471 147
BytePlus $1.471 44
Cloud Manager $1.471 436
CMB $1.471 510
Coca-Cola $1.471 147
Feels $1.471 1,128
Flip $1.471 147
Gett $1.471 191
Gopuff $1.471 191
Grailed $1.471 1,860
Greggs $1.471 191
INDOBA $1.471 44
Ipsos iSay $1.471 191
LinkAja $1.471 44
Meitu $1.471 44
Muzz $1.471 44
Ollis $1.471 44
Paysend $1.471 191
PizzaHut $1.471 44
PlayerAuctions $1.471 1,156
Pockit $1.471 147
Potato Chat $1.471 191
Prenagen Club $1.471 44
Razer $1.471 191
Ryde $1.471 44
Shpock $1.471 191
TRUTH SOCIAL $1.471 584
Tuul $1.471 147
Upwork $1.471 191
VFS GLOBAL $1.471 2,144
Voi $1.471 191
WooPlus $1.471 44
X5ID $1.471 147
Yonogames $1.471 44
YouDo $1.471 147
Город $1.471 44
Профи $1.471 147
СушиВёсла $1.471 2,050
ZaleyCash $1.471 44
Bjp $1.471 44
Gemgala $2.226 44
MotorkuX $2.226 44
1xBet $2.559 2,579
Metro $2.559 2,363
4Fun $2.559 826
32red $2.559 3,432
Zhihu $2.559 1,354
Bilibili $2.559 3,118
premium.one $2.559 2,528
Hermes $2.559 3,263
Megogo $2.559 2,078
urent/jet/RuSharing $2.559 2,362
Zupee $2.559 4,092
米画师Mihuashi $2.559 1,206
Sravni $2.559 2,738
1688 $2.583 3,332
TeenPattiStarpro $3.635 44
RummyLoot $3.635 44
Rush $4.677 2,052
Seosprint $5.729 147

رقم رومانيا المؤقت لاستقبال رمز التحقق

رقم رومانيا مؤقت يتيح استقبال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة مباشرة على الموقع فور تفعيله، إذ يختار المشتري الخدمة المطلوبة ثم يحصل على الرقم ويقرأ الكود دون انتظار شريحة فعلية. تُستخدم أرقام رومانيا، بمفتاحها الدولي +40، غالبًا لتفعيل Viber، بينما يصل الكود بثبات أيضًا على خدمات مثل Вконтакте وChatGPT وغيرها. تبدأ الأسعار من $0.03 ويغطي الموقع 456 خدمة على أرقام هذه الدولة، ما يجعل رقم مؤقت لاستقبال الرسائل خيارًا عمليًا حين تحتاج رقمًا لمرة واحدة فقط دون الارتباط بخط هاتف شخصي.

رومانيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,900+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #49
  • اتجاه 7 أيام: +52%
  • أرقام Multi-SMS لـ 444 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في رومانيا: ChatGPT (OpenAI), أي خدمة أخرى, Signal
  • الأكثر شراءً: Viber
  • 58 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام رومانيا تبدأ بـ +40. رمز الدولة: RO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر رومانيا — ابتداءً من $0.03.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

طرق استخدام رقم رومانيا المؤقت

يصلح رقم رومانيا مع الكود لإنشاء حساب إضافي على Viber بمعزل عن الرقم الشخصي، ولإتمام تسجيل تجريبي لخدمة جديدة دون كشف رقم الهاتف الأساسي، كما يناسب فصل التواصل الخاص بالعمل عن الاستخدام الشخصي. حين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة للخدمة التي يريد التسجيل فيها، فالأفضل النظر إلى الخدمة الأكثر طلبًا على أرقام كل دولة قبل الشراء؛ فعلى أرقام رومانيا يتصدر Viber هذه القائمة مع تغطية جيدة لخدمات أخرى، ويكفي اختيار الدولة التي تُظهر الخدمة المطلوبة ضمن قائمتها ثم إتمام الحصول على الكود بعد الدفع مباشرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.03 إلى $5.729 — الوسيط $0.609 عبر 456 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

456 خدمة اليوم، بما في ذلك Steam ($0.03), Eneba ($0.036), Twitter ($0.04).

رمز الهاتف لدولة رومانيا هو +40. رمز الدولة: RO.

التحقق حسب الخدمة في رومانيا

رقم وهمي لـ TikTok (Douyin) $0.06 رقم مؤقت لـ Naver $0.061 رقم وهمي لـ Netflix $0.13 رقم مؤقت لـ Badoo $0.09 رقم وهمي لـ Signal $0.064 رقم وهمي لـ Taptap Send $0.13 رقم وهمي لـ Zoho $0.061 رقم وهمي لـ Airbnb $0.071 رقم مؤقت لـ Discord $0.118 رقم مؤقت لـ Bolt $0.309 رقم مؤقت لـ PayPal $0.353 رقم مؤقت لـ Sixer $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Ludo24 $0.042 رقم وهمي لـ Saathi $0.042 رقم مؤقت لـ Grindr $0.045 رقم وهمي لـ Snapchat $0.049 رقم وهمي لـ Baidu $0.05 رقم وهمي لـ NMI $0.052

دول شائعة أخرى

رقم بلغاريا مع الكود رقم صربيا مع الكود رقم تونس مؤقت رقم كينيا مؤقت رقم أنغولا مؤقت رقم زامبيا مؤقت رقم السعودية مع الكود رقم الإمارات العربية المتحدة مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

آيسلنداأذربيجانأرمينياأروباأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأنتيغوا وبربوداأنغولاأنغيلاأوروغوايأوزبكستانأوغنداأوكرانياأيرلنداإثيوبياإريترياإسبانياإستونياإسرائيلإندونيسياإيرانإيطالياالأرجنتينالأردنالإكوادورالإمارات العربية المتحدةالبحرينالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالجمهورية العربية السوريةالدنماركالرأس الأخضرالسعوديةالسلفادورالسنغالالسودانالسويدالصومالالعراقالغابونالفلبينالكاميرونالكونغوالكونغو (الديمقراطية)الكويتالمجرالمغربالمكسيكالمملكة المتحدةالنرويجالنمساالنيجرالهندالولايات المتحدةالولايات المتحدة (افتراضية)الولايات المتحدة VIPالياباناليمناليونانبابوا غينيا الجديدةباراغوايباكستانبربادوسبرمودابروناي دار السلامبلجيكابلغاريابليزبنغلاديشبنمابنينبوتانبوتسوانابورتوريكوبوركينا فاسوبورونديبولندابوليفيابيروبيلاروسياتايلاندتايوانتركمانستانتركياترينيداد وتوباغوتشادتشيليتنزانياتوغوتونستونغاتيمور الشرقيةجامايكاجزر البهاماجزر القمرجزر المالديفجزر سليمانجزر كايمانجمهورية أفريقيا الوسطىجمهورية التشيكجمهورية الدومينيكانجمهورية مولدوفاجنوب أفريقياجنوب السودانجورجياجيبوتيدومينيكارواندارومانياريونيونزامبيازيمبابويسامواسانت فنسنتسانت كيتس ونيفيسسانت لوسياساو تومي وبرينسيبيسريلانكاسلوفاكياسلوفينياسنغافورةسوازيلاندسورينامسويسراسيراليونسيشلصربياطاجيكستانعُمانغامبياغاناغريناداغواتيمالاغوادلوبغويانا الفرنسيةغياناغينياغينيا الاستوائيةغينيا بيساوفرنسافلسطينفنزويلافنلندافيتنامفيجيقبرصقطرقيرغيزستانكازاخستانكاليدونيا الجديدةكرواتياكمبودياكنداكوباكوت ديفوار / ساحل العاجكوريا الجنوبيةكوستاريكاكوسوفوكولومبياكينيالاتفيالاوسلبنانلوكسمبورغليبياليبيرياليتوانياليسوتوماكاومالاويمالطاماليماليزيامدغشقرمصرمقدونيامنغولياموريتانياموريشيوسموزمبيقموناكومونتسيراتميانمارناميبيانيبالنيجيريانيكاراغوانيوزيلنداهايتيهندوراسهولنداهونغ كونغ
لا توجد نتائج!