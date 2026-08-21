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رقم مؤقت من السلفادور مع الكود (+503)

أرقام السلفادور مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من السلفادور واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 60 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.039 60 خدمة 80K+ رقم 1,500+ تفعيل خلال 30 يوماً +503 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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83077

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أفضل 20 خدمة في السلفادور

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Telegram
1007 قطعة

$0.416

Viber
1000 قطعة

$0.196

Whatsapp
2007 قطعة

$1.02

Microsoft
1000 قطعة

$0.11

Amazon
3007 قطعة

$0.089

ChatGPT
1000 قطعة

$0.044

Googlemessenger
1007 قطعة

$0.097

99app
2000 قطعة

$0.049

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Betano
7 قطعة

$0.106

BitClout
1000 قطعة

$0.11

Bumble
1000 قطعة

$0.12

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
2000 قطعة

$0.049

Dream11
3000 قطعة

$0.075

Flipkart
1000 قطعة

$0.089

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.136

HDFC ERGO
2000 قطعة

$0.04

Hing
1000 قطعة

$0.083

IFood
2000 قطعة

$0.072

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في السلفادور يكلف من $0.039 إلى $1.02 (المتوسط $0.1335، الوسيط $0.081) عبر 60 خدمة. أرخص من 70% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Indomaret $0.039 Zupee $0.04 WinzoGame $0.04 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 15
$0.05 – $0.20 39
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.087 3,007
ChatGPT (OpenAI) $0.044 1,000+
Netflix $0.45 2,007
Uber $0.126 1,000+
WhatsApp $1.02 2,007
Viber $0.196 1,000+
eBay $0.54 1,000+
Google Messages $0.097 1,007
TikTok (Douyin) $0.12 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.136 1,000+
Telegram $0.416 1,007
Hinge $0.083 1,000+
Instagram (Threads) $0.196 3,007
Indomaret $0.039 2,000+
Zupee $0.04 3,000
WinzoGame $0.04 3,000
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
99app $0.048 2,000+
NMI $0.052 2,000+
Ola $0.055 2,000+
KakaoTalk $0.062 1,000+
Naver $0.064 2,000+
Papara $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
IFood $0.064 2,000+
Dream11 $0.064 3,000
IRCTC $0.068 3,000
Zalo $0.07 1,000+
Bumble $0.07 1,000+
Vinted $0.074 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Poshmark $0.079 1,000+
Вконтакте $0.089 7
Flipkart $0.089 1,000+
Myntra $0.089 1,000+
my jio $0.089 1,000+
Signal $0.095 1,000+
JivoMart $0.105 1,007
Spincrush $0.105 1,000+
Betano $0.106 7
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.11 1,000+
Moneylion $0.11 1,000+
BitClout $0.11 1,000+
Venmo $0.11 1,000+
Lazada $0.126 1,000+
Subito $0.176 7
Walmart $0.176 7
Facebook $0.196 1,000+
X (Twitter) $0.33 1,000+
LINE $0.696 1,000+

السلفادور على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
  • حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في السلفادور: ChatGPT (OpenAI), Uber, WhatsApp
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 38 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام السلفادور تبدأ بـ +503. رمز الدولة: SV.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر السلفادور — ابتداءً من $0.039.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.039 إلى $1.02 — الوسيط $0.081 عبر 60 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

60 خدمة اليوم، بما في ذلك Indomaret ($0.039), Zupee ($0.04), WinzoGame ($0.04).

رمز الهاتف لدولة السلفادور هو +503. رمز الدولة: SV.

التحقق حسب الخدمة في السلفادور

رقم وهمي لـ Netflix $0.45 رقم وهمي لـ Uber $0.126 رقم وهمي لـ eBay $0.54 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.12 رقم وهمي لـ Instagram (Threads) $0.196 رقم وهمي لـ Saathi $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Ola $0.055 رقم وهمي لـ KakaoTalk $0.062 رقم مؤقت لـ Naver $0.064 رقم وهمي لـ Womply $0.064 رقم وهمي لـ Papara $0.064 رقم وهمي لـ IRCTC $0.068 رقم مؤقت لـ Zalo $0.07 رقم مؤقت لـ Vinted $0.074 رقم وهمي لـ PciPay $0.079

دول شائعة أخرى

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