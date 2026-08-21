رقم مؤقت من السلفادور مع الكود (+503)
أرقام السلفادور مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من السلفادور واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.039، ويدعم 60 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في السلفادور
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.416
$0.196
$1.02
$0.11
$0.089
$0.044
$0.097
$0.049
$0.079
$0.106
$0.11
$0.12
$0.04
$0.049
$0.075
$0.089
$0.136
$0.04
$0.083
$0.072
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في السلفادور يكلف من $0.039 إلى $1.02 (المتوسط $0.1335، الوسيط $0.081) عبر 60 خدمة. أرخص من 70% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.087
|3,007
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.044
|1,000+
|Netflix
|$0.45
|2,007
|Uber
|$0.126
|1,000+
|$1.02
|2,007
|Viber
|$0.196
|1,000+
|eBay
|$0.54
|1,000+
|Google Messages
|$0.097
|1,007
|TikTok (Douyin)
|$0.12
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.136
|1,000+
|Telegram
|$0.416
|1,007
|Hinge
|$0.083
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.196
|3,007
|Indomaret
|$0.039
|2,000+
|Zupee
|$0.04
|3,000
|WinzoGame
|$0.04
|3,000
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|2,000+
|99app
|$0.048
|2,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Ola
|$0.055
|2,000+
|KakaoTalk
|$0.062
|1,000+
|Naver
|$0.064
|2,000+
|Papara
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Dream11
|$0.064
|3,000
|IRCTC
|$0.068
|3,000
|Zalo
|$0.07
|1,000+
|Bumble
|$0.07
|1,000+
|Vinted
|$0.074
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Poshmark
|$0.079
|1,000+
|Вконтакте
|$0.089
|7
|Flipkart
|$0.089
|1,000+
|Myntra
|$0.089
|1,000+
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Signal
|$0.095
|1,000+
|JivoMart
|$0.105
|1,007
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|Betano
|$0.106
|7
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.11
|1,000+
|Moneylion
|$0.11
|1,000+
|BitClout
|$0.11
|1,000+
|Venmo
|$0.11
|1,000+
|Lazada
|$0.126
|1,000+
|Subito
|$0.176
|7
|Walmart
|$0.176
|7
|$0.196
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.33
|1,000+
|LINE
|$0.696
|1,000+
السلفادور على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
- حتى 4 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في السلفادور: ChatGPT (OpenAI), Uber, WhatsApp
- الأكثر شراءً: Amazon
- 38 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام السلفادور تبدأ بـ +503. رمز الدولة: SV.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
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- اختر السلفادور — ابتداءً من $0.039.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.