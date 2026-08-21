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رقم مؤقت من كولومبيا مع الكود (+57)

أرقام كولومبيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من كولومبيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.006، ويدعم 440 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.006 440 خدمة 17.2M+ رقم 110,000+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #9 +57 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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كولومبيا
17207921

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أفضل 20 خدمة في كولومبيا

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
284418 قطعة

$0.043

Telegram
234616 قطعة

$0.179

eBay
233664 قطعة

$0.127

Viber
248448 قطعة

$0.024

facebook
232991 قطعة

$0.038

Google,youtube,Gmail
129209 قطعة

$0.035

Line messenger
153678 قطعة

$0.139

Whatsapp
11992 قطعة

$0.276

GoogleVoice
2967 قطعة

$0.289

Netflix
234276 قطعة

$0.095

Twitter
226439 قطعة

$0.024

Uber
230649 قطعة

$0.046

Yahoo
235351 قطعة

$0.04

Amazon
120452 قطعة

$0.08

Alipay/Alibaba/1688
245388 قطعة

$0.023

Taobao
3455 قطعة

$0.3

TikTok/Douyin
208950 قطعة

$0.015

Discord
204017 قطعة

$0.018

DiDi
124340 قطعة

$0.051

WeChat
247885 قطعة

$0.037

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في كولومبيا يكلف من $0.006 إلى $6.918 (المتوسط $0.4597، الوسيط $0.172) عبر 440 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 436 خدمة.

الأرخص اليوم: Myntra $0.006 Cash App $0.006 GiraBank $0.006 TikTok (Douyin) $0.01

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 53
$0.05 – $0.20 195
$0.20 – $0.50 91
أكثر من $0.50 101
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Facebook $0.02 232,991
Google (Gmail / YouTube) $0.035 129,209
Instagram (Threads) $0.04 284,418
Google Messages $0.017 9,453
Amazon $0.05 120,452
Telegram $0.15 234,616
WhatsApp $0.25 11,992
ChatGPT (OpenAI) $0.02 211,483
TikTok (Douyin) $0.01 208,950
imo $0.095 126,936
Discord $0.015 204,017
Viber $0.01 248,448
Mercado $0.069 244,015
DiDi $0.05 124,340
PayPal $0.14 232,201
Signal $0.024 219,249
Netflix $0.095 234,276
Uber $0.036 230,649
WeChat $0.03 247,885
Airbnb $0.059 137,208
Snapchat $0.033 253,503
Naver $0.059 227,910
Apple ID $0.027 250,845
eBay $0.094 233,664
أي خدمة أخرى $0.04 129,272
X (Twitter) $0.024 226,439
Eneba $0.07 3,010
Spotify $0.09 3,211
Bumble $0.03 240,047
Hinge $0.06 235,604
Yahoo Mail $0.01 235,351
Temu $0.011 3,276
Steam $0.02 256,505
LinkedIn $0.063 227,331
Одноклассники $0.006 5,212
Cash App $0.006 2,455
Myntra $0.006 4,455
GiraBank $0.006 2,455
LINE $0.01 153,678
Blizzard $0.01 249,417
Baidu $0.01 220,886
Happn $0.01 257,110
TRUTH SOCIAL $0.01 131,494
Alipay/Alibaba/1688 $0.011 245,388
Twilio $0.011 6,318
AOL $0.015 218,666
Lotus $0.015 1,752
Gamestheshop $0.016 1,752
Вконтакте $0.02 7,415
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.02 151,001
bet365 $0.02 2,455
GMX $0.024 3,532
Vinted $0.03 123,495
Ticketmaster $0.03 230,333
Swarail $0.039 1,752
Grindr $0.04 227,832
CoinFantasy $0.04 2,752
Sixer $0.04 2,752
Winzap $0.04 1,752
Sbmurban $0.04 1,752
Ludo24 $0.04 2,752
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
51exchange $0.043 1,752
Winmatch $0.043 1,752
Bjp $0.044 1,752
Dhani $0.048 3,752
Bunq $0.048 1,962
BIGO LIVE $0.051 122,481
Ola $0.055 2,933
LUKOIL-AZS $0.056 1,752
Author24 $0.056 1,752
RummyWealth $0.056 1,752
Siply $0.056 1,752
Foody $0.056 1,752
FreeChargeApp $0.056 1,752
kufarby $0.056 1,752
RummyCulture $0.056 1,752
Shopee $0.06 222,956
fiverr $0.06 233,317
Idealista $0.06 2,455
noon $0.06 204,989
Walmart $0.06 6,513
Truecaller $0.061 2,455
Nike $0.064 242,422
Deliveroo $0.064 228,852
Dream11 $0.064 13,611
Wolt $0.064 240,810
Womply $0.065 2,752
BlaBlaCar $0.065 2,455
JDcom $0.067 21,963
Tencent QQ $0.069 119,115
Taobao $0.07 3,455
Chispa $0.07 3,938
foodpanda $0.073 240,295
OLX $0.078 125,959
PciPay $0.079 2,752
Eyecon $0.08 2,455
OneForma $0.08 3,469
Yemeksepeti $0.083 1,752
Proton Mail $0.084 221,879
Ubisoft $0.088 2,672
NMI $0.088 2,752
Flipkart $0.089 4,752
AGIBANK $0.097 1,752
Yalla $0.1 226,215
IFood $0.1 216,770
Яндекс $0.1 2,687
Feeld $0.1 5,474
okk4.bet $0.1 1,752
Netease $0.103 23,418
Hopi $0.104 206,920
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 2,512
my jio $0.106 1,000+
OffGamers $0.109 210,394
LoveLocal $0.112 3,752
Citymobil $0.112 7,855
CommunityGaming $0.112 3,752
DewuPoison $0.112 3,752
Huya $0.112 10,367
Pivko24 $0.112 2,004
TenChat $0.112 10,218
Wink $0.112 10,182
Inboxlv $0.112 9,394
163СOM $0.112 4,082
Linode $0.112 10,093
Alfa $0.112 10,488
EscapeFromTarkov $0.112 9,015
CourseHero $0.112 3,752
Pinduoduo $0.112 8,882
Rambler $0.112 5,369
paycell $0.113 116,061
BotIm $0.115 1,528
Careem $0.117 211,874
Weibo $0.118 178,552
Alchemy $0.118 2,206
KakaoTalk $0.12 256,441
Razer $0.122 3,068
My11Circle $0.125 8,962
Cloud Manager $0.125 3,182
Foodora $0.125 2,941
JivoMart $0.125 4,769
СушиВёсла $0.126 3,121
WonderTicket $0.13 1,752
GoogleChat $0.13 1,752
PlayerAuctions $0.131 3,068
NimoTV $0.135 1,752
Магнит $0.139 1,752
VFS GLOBAL $0.146 3,568
Payoneer $0.15 2,670
Rebtel $0.152 15,376
FreeNow $0.163 126,926
Astropay $0.17 116,376
Kaggle $0.172 1,752
Самокат $0.172 1,752
YandexGo $0.172 1,752
Expressmoney $0.172 1,752
Joyride $0.172 1,752
ЗдравСити $0.172 1,752
Эльдорадо $0.172 1,752
Taptap Send $0.172 1,752
SticPay $0.172 1,752
Consultant $0.172 1,752
Allegro $0.172 1,752
Familia $0.172 1,752
GalaxyChat $0.172 1,752
WestStein $0.172 1,752
Skroutz $0.172 1,752
AptekiPlus $0.172 1,752
Fotka $0.172 1,752
IndiaPlays $0.172 1,752
Zilch $0.172 1,752
IPLwin $0.172 1,752
MoneyPay $0.172 1,752
SellMonitor $0.172 1,752
Koshelek $0.172 1,752
Podeli $0.172 1,752
LigaPro $0.172 1,752
LoveRu $0.172 1,752
Codashop $0.172 1,752
Virgo $0.172 1,752
NovaPoshta $0.172 1,752
GMNG $0.172 1,752
Grofers $0.172 1,752
24betting $0.172 1,752
AdaKami $0.172 1,752
Br777 $0.172 1,752
Aitu $0.172 1,752
PingPong $0.172 1,752
FoodHub $0.172 1,752
Magicbricks $0.172 1,752
Band $0.172 1,752
AptekaRU $0.172 1,752
GyFTR $0.172 1,752
PharmEasy $0.172 1,752
MarketGuru $0.172 1,752
勇仕网络Ys4fun $0.172 1,752
LazyPay $0.172 1,752
UU163 $0.172 1,751
Iti $0.172 1,752
Probo $0.172 1,752
Asda $0.172 1,752
AfreecaTV $0.172 1,752
Angel One $0.172 1,752
AstraPay $0.172 1,752
Book My Play $0.172 1,752
BusyFly $0.172 1,752
CMB $0.172 1,752
Coca-Cola $0.172 1,752
EarnEasy $0.172 1,752
Fups $0.172 1,752
Greggs $0.172 1,752
Greywoods $0.172 1,752
HappyFresh $0.172 1,752
Her $0.172 1,752
Ipsos iSay $0.172 1,752
LinkAja $0.172 1,752
Marktplaats $0.172 1,752
MotorkuX $0.172 1,752
Neocrypto $0.172 1,752
Neon $0.172 1,752
Next $0.172 1,752
Ozan SuperApp $0.172 1,752
Paybis $0.172 1,752
Pockit $0.172 1,752
Potato Chat $0.172 1,752
Prakerja $0.172 1,752
Prenagen Club $0.172 1,752
RummyCircle $0.172 1,752
SBI Card $0.172 1,752
Servify $0.172 1,752
SmartyPig $0.172 1,752
StockyDodo $0.172 1,752
This Fate $0.172 1,752
ZUS Coffee $0.172 1,752
ZaleyCash $0.172 1,752
Coinbase $0.18 3,904
hily $0.18 219,658
MEGA $0.183 3,752
Nttgame $0.183 223,268
Fruitz $0.183 169,141
Grab $0.183 123,434
Meesho $0.183 3,752
CashFly $0.185 1,752
CallApp $0.188 10,729
Taikang $0.188 11,338
Michat $0.195 200,676
Zupee $0.198 7,467
Buff.163 $0.2 1,616
RedBook $0.2 4,065
BLIBLI $0.2 3,751
Claude (Anthropic) $0.2 4,329
Bolt $0.203 224,059
Rush $0.204 10,117
BeReal $0.21 1,752
dodopizza $0.216 1,752
LOCO $0.216 1,752
SoulApp $0.216 1,752
Bukalapak $0.216 1,752
Kaya $0.216 1,752
Mewt $0.216 1,752
СберМегаМаркет $0.216 1,752
Lydia $0.216 1,752
Mera Gaon $0.216 1,752
Shpock $0.216 1,752
tiketcom $0.216 1,752
WinzoGame $0.218 11,927
Tata Neu $0.219 1,752
Ximalaya $0.235 10,437
YAPPY $0.235 3,752
FunPay $0.235 45,095
Swiggy $0.235 12,179
MobiKwik $0.235 7,809
Bazos $0.235 9,697
Skout $0.236 210,625
Xiaomi $0.236 2,552
Zoho $0.236 225,233
Casino/bet/gambling $0.236 5,354
Craigslist $0.24 241,304
Burger King $0.252 120,359
HQ Trivia $0.253 9,950
WorldRemit $0.253 4,038
IQOS $0.265 3,752
kolesa.kz $0.265 1,795
IRCTC $0.277 10,880
McDonalds $0.28 222,049
Dominos Pizza $0.286 1,752
GoogleVoice $0.289 2,967
1688 $0.3 2,752
Alibaba $0.312 208,053
G2G $0.32 1,752
Wildberries $0.324 2,980
myboost $0.333 1,752
Freelancer $0.336 4,250
Wish $0.337 119,427
СпортМастер $0.344 1,752
Ozon $0.348 3,748
Wise $0.35 4,335
Brevo $0.35 1,752
Grailed $0.35 3,121
Weverse $0.359 4,124
Paysend $0.363 1,752
Akulaku $0.371 5,634
AliExpress $0.383 10,014
1xBet $0.39 1,702
99app $0.392 5,438
CAIXA $0.392 4,347
iQIYI $0.392 3,752
Coindcx $0.396 2,905
Adidas $0.4 9,852
SHEIN $0.4 3,455
Keybase $0.404 114,179
OfferUp $0.406 1,795
ВкусВилл $0.428 1,752
Sokolov $0.428 1,752
Lyft $0.428 1,752
Ankama $0.428 1,752
Flowwow $0.428 1,752
Ollis $0.428 1,752
TamTam $0.428 1,752
Вкусно и Точка $0.43 8,524
Детский мир $0.43 2,752
Лэтуаль $0.43 8,524
Букмекерские $0.43 8,524
Банки $0.43 8,524
icq $0.448 111,654
Akudo $0.45 5,536
OkCupid $0.453 36,684
cryptocom $0.453 4,294
Okko $0.469 10,775
Trip $0.469 5,607
Depop $0.477 11,426
Stripe $0.477 3,752
Oldubil $0.477 3,752
GCash $0.477 3,752
Miravia $0.477 10,992
SneakersnStuff $0.479 107,973
Mail.ru $0.498 2,980
Moneylion $0.5 3,455
Clubhouse $0.52 3,752
ROBINHOOD $0.52 1,752
Getir $0.548 2,752
Ininal $0.556 1,752
Paytm $0.563 12,404
AVON $0.576 2,542
GoFundMe $0.583 8,473
Skype $0.583 10,868
Şikayet var $0.595 4,132
Upwork $0.625 3,625
99acres $0.634 7,522
Faceit $0.644 1,752
LYKA $0.665 3,752
Justdating $0.665 1,975
Papara $0.688 213,495
BitClout $0.688 4,455
Hepsiburadacom $0.688 3,461
Trendyol $0.688 3,455
Poshmark $0.688 8,315
Gojek $0.688 132,025
Магнит.Маркет $0.688 1,752
Paysafecard $0.688 7,403
32red $0.688 4,125
Mercari $0.688 1,752
KuCoinPlay $0.688 9,367
EasyPay $0.688 2,455
Indomaret $0.688 1,752
TeenPattiStarpro $0.688 1,752
SamsungShop $0.688 3,048
PagSmile $0.688 1,752
RummyLoot $0.688 1,751
PicPay $0.688 7,882
Uklon $0.688 1,752
Gemgala $0.688 1,752
Gett $0.688 1,752
Dundle $0.689 11,714
Mamba, MeetMe $0.696 4,644
Subito $0.696 4,769
Zomato $0.7 2,752
Rediffmail $0.7 10,283
Likee $0.707 3,752
MPL $0.712 2,752
Zalo $0.808 4,030
Delivery Club $0.818 6,422
Carousell $0.818 9,737
Algida $0.831 9,242
Blued $0.912 2,752
Paxful $0.912 1,795
IVI $0.971 5,220
RegRu $0.995 10,451
KION $0.996 1,752
TanTan $1.006 6,073
Potato $1.018 7,937
PGbonus $1.053 7,592
Twitch $1.09 2,752
LightChat $1.124 7,219
Hezzl $1.124 6,969
Metro $1.159 3,752
Douyu $1.171 3,752
GroupMe $1.183 11,086
Hermes $1.206 3,752
premium.one $1.277 8,010
GG $1.312 7,768
Quipp $1.324 10,979
Glovo $1.336 9,283
Lazada $1.348 10,292
TradingView $1.453 3,752
Kwai $1.512 3,752
Tosla $1.559 2,752
Yubo $1.559 8,747
urent/jet/RuSharing $1.865 7,972
Revolut $2.099 4,236
Klarna $2.556 1,752
Dent $2.559 10,617
Badoo $2.559 10,803
Beget $2.559 6,170
DANA $2.559 5,569
Drom $2.559 3,752
4Fun $2.559 3,630
KFC $2.559 3,752
Monese $2.559 6,654
OVO $2.559 5,074
Stormgain $2.559 4,864
Tokopedia $2.559 7,252
Zhihu $2.559 6,906
Bilibili $2.559 9,561
Venmo $2.559 10,458
Megogo $2.559 5,258
FarPost $2.559 3,752
Oppo $2.559 4,055
DoorDash $2.559 10,030
米画师Mihuashi $2.559 9,967
Sravni $2.559 4,788
Uplay $2.559 3,752
Leboncoin $2.559 3,860
CloudChat $2.559 3,752
Perfluence $2.559 3,752
Tango $4.8 10,853
Jingdong $5.523 1,752
Золотая Корона $6.918 1,752

رقم كولومبيا مؤقت لاستقبال رمز التحقق

رقم كولومبيا يُستأجر لاستخدام واحد فقط: تختار الخدمة، تحصل على الرقم بمفتاح الاتصال +57، وتقرأ الكود مباشرة على الموقع. أكثر خدمة يفعّلها المشترون عليه هي Facebook، بينما تصل رسائل Spotify وGoogle وYouTube وGmail وFacebook بثقة عالية عبر هذه الأرقام. تغطي أرقام هذه الدولة 440 خدمة بأسعار تبدأ من $0.006، وسجلت 110,000+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا، وهو من أعلى الأرقام بين الدول المتاحة على الموقع.

كولومبيا على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 110,000+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #9
  • اتجاه 7 أيام: +61%
  • أرقام Multi-SMS لـ 436 خدمة.
  • حتى 6 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في كولومبيا: Spotify, Google (Gmail / YouTube), Facebook
  • الأكثر شراءً: Facebook
  • 102 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام كولومبيا تبدأ بـ +57. رمز الدولة: CO.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر كولومبيا — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

ارقام كولومبيا مؤقتة لتطبيقات جوجل وFacebook

فتح حساب Facebook ثانٍ بمعزل عن الحساب الأساسي، أو تجربة حساب Gmail جديد قبل اعتماده، أو فصل تسجيلات العمل عن الاستخدام الشخصي: استخدامات معتادة لرقم كولومبيا مع الكود. وحين يتردد المشتري في اختيار الدولة المناسبة لخدمة معينة، الحل عملي: راجع الخدمات الأعلى تسليمًا لكل دولة قبل الدفع؛ فعلى أرقام كولومبيا تصل رسائل Spotify وGoogle وYouTube وGmail وFacebook بثقة أعلى من غيرها، فإذا كانت خدمتك من بينها فاستقبال SMS كولومبيا يمنحك أعلى فرصة لوصول الكود من أول محاولة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $6.918 — الوسيط $0.172 عبر 440 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

440 خدمة اليوم، بما في ذلك Myn Traffic ($0.006), CashApp ($0.006), GiraBank ($0.006).

رمز الهاتف لدولة كولومبيا هو +57. رمز الدولة: CO.

التحقق حسب الخدمة في كولومبيا

رقم وهمي لـ Google Messages $0.017 رقم مؤقت لـ ChatGPT (OpenAI) $0.02 رقم مؤقت لـ imo $0.095 رقم مؤقت لـ Mercado $0.069 رقم مؤقت لـ PayPal $0.14 رقم مؤقت لـ Signal $0.024 رقم مؤقت لـ Airbnb $0.059 رقم وهمي لـ Snapchat $0.033 رقم وهمي لـ Naver $0.059 رقم وهمي لـ Apple ID $0.027 رقم وهمي لـ أي خدمة أخرى $0.04 رقم وهمي لـ Eneba $0.07 رقم مؤقت لـ Spotify $0.09 رقم مؤقت لـ Bumble $0.03 رقم وهمي لـ Hinge $0.06 رقم مؤقت لـ Temu $0.011 رقم وهمي لـ Steam $0.02 رقم مؤقت لـ LinkedIn $0.063 رقم مؤقت لـ Happn $0.01 رقم وهمي لـ Blizzard $0.01

دول شائعة أخرى

رقم تشيلي مع الكود رقم كندا مع الكود رقم تايلاند مؤقت رقم الهند مؤقت رقم الولايات المتحدة VIP مؤقت رقم جنوب أفريقيا مع الكود رقم الكاميرون مؤقت رقم المملكة المتحدة مع الكود رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

اختر الدولة

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