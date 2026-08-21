أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ AdaKami — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز AdaKami أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل AdaKami مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 42 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.006 42 دولة 140K+ رقم 9 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
AdaKami
141485
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة AdaKami
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام AdaKami تتراوح من $0.006 إلى $0.666 (المتوسط $0.1495، الوسيط $0.0535) في 42 دولة. أرخص من 72% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 42 دولة.
الأرخص اليوم: تشيلي $0.006 إيطاليا $0.006 البرازيل $0.011 تنزانيا $0.031 نيوزيلندا $0.031
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 30
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|إندونيسيا
|$0.064
|111,656
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|308
|✓
|تشيلي
|$0.006
|2,928
|✓
|البرازيل
|$0.011
|132
|✓
|تنزانيا
|$0.031
|120
|✓
|نيوزيلندا
|$0.031
|28
|✓
|إثيوبيا
|$0.05
|90
|✓
|نيجيريا
|$0.05
|1
|✓
|مالي
|$0.05
|111
|✓
|العراق
|$0.05
|1,496
|✓
|مدغشقر
|$0.05
|51
|✓
|منغوليا
|$0.05
|36
|✓
|لبنان
|$0.05
|24
|✓
|الجزائر
|$0.051
|1,629
|✓
|مصر
|$0.051
|41
|✓
|تونس
|$0.051
|120
|✓
|توغو
|$0.051
|65
|✓
|الكويت
|$0.051
|1
|✓
|جورجيا
|$0.051
|6
|✓
|بوليفيا
|$0.051
|2
|✓
|بولندا
|$0.052
|62
|✓
|سويسرا
|$0.052
|6
|✓
|أوكرانيا
|$0.055
|122
|✓
|أستراليا
|$0.057
|11
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.098
|1,000+
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|كندا
|$0.106
|934
|✓
|إسرائيل
|$0.155
|1,842
|✓
|كولومبيا
|$0.172
|1,995
|✓
|فرنسا
|$0.18
|156
|✓
|أوزبكستان
|$0.185
|1,066
|✓
|الكاميرون
|$0.185
|22
|✓
|هولندا
|$0.189
|7,231
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.196
|2,366
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.228
|8
|✓
|كازاخستان
|$0.258
|1,066
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|32
|✓
|المغرب
|$0.666
|769
|✓
|إستونيا
|$0.666
|239
|✓
|رومانيا
|$0.666
|44
|✓
|كرواتيا
|$0.666
|35
|✓
AdaKami على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
- أرقام Multi-SMS في 42 دولة.
- حتى 14 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 110+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر AdaKami — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم AdaKami حسب الدولة
رقم العراق مع الكود $0.05 رقم مالي مع الكود $0.05 رقم مدغشقر مع الكود $0.05 رقم منغوليا مؤقت $0.05 رقم لبنان مؤقت $0.05 رقم نيجيريا مع الكود $0.05 رقم الجزائر مؤقت $0.051 رقم تونس مع الكود $0.051 رقم توغو مع الكود $0.051 رقم مصر مع الكود $0.051 رقم جورجيا مؤقت $0.051 رقم بوليفيا مع الكود $0.051 رقم الكويت مؤقت $0.051 رقم بولندا مع الكود $0.052 رقم سويسرا مع الكود $0.052 رقم ميانمار مع الكود $0.104 رقم كندا مؤقت $0.106 رقم كولومبيا مع الكود $0.172 رقم فرنسا مؤقت $0.18 رقم الكاميرون مع الكود $0.185
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