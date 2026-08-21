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رقم وهمي مؤقت لـ AdaKami — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز AdaKami أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل AdaKami مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 42 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 42 دولة 140K+ رقم 9 تفعيل خلال 30 يوماً تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

AdaKami
141485

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة AdaKami

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

إندونيسيا
أفضل تسليم
111656 قطعة

$0.064

البرازيل
أفضل تسليم
132 قطعة

$0.011

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
1000 قطعة

$0.111

أستراليا
11 قطعة

$0.057

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.185

أوكرانيا
122 قطعة

$0.055

إثيوبيا
90 قطعة

$0.05

إستونيا
239 قطعة

$0.764

إسرائيل
1842 قطعة

$0.176

إيطاليا
308 قطعة

$0.006

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام AdaKami تتراوح من $0.006 إلى $0.666 (المتوسط $0.1495، الوسيط $0.0535) في 42 دولة. أرخص من 72% من الخدمات المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS في 42 دولة.

الأرخص اليوم: تشيلي $0.006 إيطاليا $0.006 البرازيل $0.011 تنزانيا $0.031 نيوزيلندا $0.031

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 5
$0.05 – $0.20 30
$0.20 – $0.50 3
أكثر من $0.50 4
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
إندونيسيا $0.064 111,656
إيطاليا $0.006 308
تشيلي $0.006 2,928
البرازيل $0.011 132
تنزانيا $0.031 120
نيوزيلندا $0.031 28
إثيوبيا $0.05 90
نيجيريا $0.05 1
مالي $0.05 111
العراق $0.05 1,496
مدغشقر $0.05 51
منغوليا $0.05 36
لبنان $0.05 24
الجزائر $0.051 1,629
مصر $0.051 41
تونس $0.051 120
توغو $0.051 65
الكويت $0.051 1
جورجيا $0.051 6
بوليفيا $0.051 2
بولندا $0.052 62
سويسرا $0.052 6
أوكرانيا $0.055 122
أستراليا $0.057 11
الولايات المتحدة $0.098 1,000+
ميانمار $0.104 3,633
كندا $0.106 934
إسرائيل $0.155 1,842
كولومبيا $0.172 1,995
فرنسا $0.18 156
أوزبكستان $0.185 1,066
الكاميرون $0.185 22
هولندا $0.189 7,231
سريلانكا $0.192 1
المملكة المتحدة $0.196 2,366
جنوب أفريقيا $0.228 8
كازاخستان $0.258 1,066
جمهورية التشيك $0.295 32
المغرب $0.666 769
إستونيا $0.666 239
رومانيا $0.666 44
كرواتيا $0.666 35

AdaKami على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 9
  • أرقام Multi-SMS في 42 دولة.
  • حتى 14 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Indonesia): تم تسليم 110+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر AdaKami — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $0.666 — الوسيط $0.0535 في 42 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Chile ($0.006), Italy ($0.006), Brazil ($0.011)

140K+ رقم في 42 دولة.

رقم AdaKami حسب الدولة

رقم العراق مع الكود $0.05 رقم مالي مع الكود $0.05 رقم مدغشقر مع الكود $0.05 رقم منغوليا مؤقت $0.05 رقم لبنان مؤقت $0.05 رقم نيجيريا مع الكود $0.05 رقم الجزائر مؤقت $0.051 رقم تونس مع الكود $0.051 رقم توغو مع الكود $0.051 رقم مصر مع الكود $0.051 رقم جورجيا مؤقت $0.051 رقم بوليفيا مع الكود $0.051 رقم الكويت مؤقت $0.051 رقم بولندا مع الكود $0.052 رقم سويسرا مع الكود $0.052 رقم ميانمار مع الكود $0.104 رقم كندا مؤقت $0.106 رقم كولومبيا مع الكود $0.172 رقم فرنسا مؤقت $0.18 رقم الكاميرون مع الكود $0.185

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