رقم وهمي مؤقت لـ AOL — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز AOL أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل AOL مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 155 دولة متوفرة الآن.
الخدمة المختارة
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة AOL
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام AOL تتراوح من $0.006 إلى $5.982 (المتوسط $0.3353، الوسيط $0.118) في 155 دولة. أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
توزيع الأسعار
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|هولندا
|$0.01
|10,880
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.011
|272,035
|✓
|سنغافورة
|$0.059
|150
|✓
|باكستان
|$0.006
|2,500
|✓
|زامبيا
|$0.006
|1,043
|✓
|الجزائر
|$0.006
|4,237
|✓
|إثيوبيا
|$0.006
|2,590
|✓
|موزمبيق
|$0.006
|893
|✓
|هايتي
|$0.006
|1,032
|✓
|زيمبابوي
|$0.006
|2,502
|✓
|نيبال
|$0.006
|2,500
|✓
|أوزبكستان
|$0.006
|1,959
|✓
|نيجيريا
|$0.006
|4,501
|✓
|فرنسا
|$0.006
|115,905
|✓
|تنزانيا
|$0.006
|10,513
|✓
|هندوراس
|$0.006
|2,500
|✓
|تونس
|$0.006
|2,620
|✓
|الإكوادور
|$0.006
|791
|✓
|المغرب
|$0.006
|7,982
|✓
|أوغندا
|$0.006
|791
|✓
|مالاوي
|$0.006
|1,022
|✓
|غانا
|$0.006
|4,500
|✓
|كينيا
|$0.006
|2,733
|✓
|بلغاريا
|$0.006
|10,278
|✓
|مالي
|$0.006
|1,495
|✓
|رواندا
|$0.006
|1,791
|✓
|السودان
|$0.006
|22
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.006
|2,126
|✓
|بنين
|$0.006
|7,657
|✓
|اليمن
|$0.006
|12,538
|✓
|العراق
|$0.006
|2,287
|✓
|السنغال
|$0.006
|995
|✓
|ماليزيا
|$0.006
|208,599
|✓
|كمبوديا
|$0.006
|4,500
|✓
|موريتانيا
|$0.006
|1,055
|✓
|أفغانستان
|$0.006
|1,562
|✓
|أرمينيا
|$0.006
|1,022
|✓
|تشاد
|$0.006
|1,032
|✓
|صربيا
|$0.006
|32
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|356,543
|✓
|مدغشقر
|$0.006
|842
|✓
|جورجيا
|$0.006
|2,066
|✓
|بوليفيا
|$0.006
|2,502
|✓
|طاجيكستان
|$0.006
|22
|✓
|ألبانيا
|$0.006
|1,022
|✓
|سلوفينيا
|$0.006
|90
|✓
|غينيا
|$0.006
|14,071
|✓
|لبنان
|$0.006
|2,524
|✓
|كندا
|$0.01
|44,311
|✓
|كوت ديفوار / ساحل العاج
|$0.011
|120
|✓
|أوكرانيا
|$0.012
|8,984
|✓
|قيرغيزستان
|$0.012
|3,500
|✓
|الكاميرون
|$0.012
|7,246
|✓
|اليونان
|$0.012
|4,138
|✓
|فيتنام
|$0.015
|743
|✓
|الأرجنتين
|$0.015
|115,485
|✓
|كولومبيا
|$0.015
|230,676
|✓
|بولندا
|$0.015
|165,710
|✓
|إندونيسيا
|$0.015
|263,850
|✓
|تايلاند
|$0.016
|3,742
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.019
|75,416
|✓
|ألمانيا
|$0.02
|16,087
|✓
|تشيلي
|$0.02
|126,271
|✓
|نيوزيلندا
|$0.024
|30
|✓
|جنوب السودان
|$0.028
|1
|✓
|الدنمارك
|$0.029
|10,023
|✓
|سريلانكا
|$0.03
|1
|✓
|البرتغال
|$0.035
|7,889
|✓
|البرازيل
|$0.042
|3,058
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.07
|1,709
|✓
|رومانيا
|$0.071
|3,492
|✓
|كرواتيا
|$0.071
|2,451
|✓
|ميانمار
|$0.093
|116,450
|✓
|فنزويلا
|$0.1
|1,461
|✓
|الفلبين
|$0.1
|149,900
|✓
|مصر
|$0.112
|14,541
|✓
|ماكاو
|$0.112
|1,000+
|✓
|أستراليا
|$0.118
|5,588
|✓
|المكسيك
|$0.12
|3,625
|✓
|كازاخستان
|$0.13
|5,300
|✓
|هونغ كونغ
|$0.13
|1,000+
|إيران
|$0.148
|1,022
|✓
|النمسا
|$0.165
|10,525
|✓
|أنغولا
|$0.183
|1,022
|✓
|موناكو
|$0.183
|1
|✓
|السويد
|$0.189
|437
|✓
|ليبيريا
|$0.195
|2,000+
|✓
|الجمهورية العربية السورية
|$0.203
|4
|✓
|بوتان
|$0.206
|1,000+
|✓
|ليتوانيا
|$0.206
|2,000+
|✓
|كوبا
|$0.218
|2,000+
|✓
|بيرو
|$0.23
|1,000+
|✓
|إسرائيل
|$0.23
|3,076
|✓
|إسبانيا
|$0.248
|2,638
|✓
|بلجيكا
|$0.248
|2,324
|✓
|باراغواي
|$0.265
|1,000+
|✓
|البوسنة والهرسك
|$0.277
|2,030
|✓
|قبرص
|$0.277
|1,000+
|✓
|السعودية
|$0.28
|8,297
|إستونيا
|$0.28
|3,500
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.288
|2,803
|✓
|بنما
|$0.289
|1,000+
|✓
|أذربيجان
|$0.289
|2,000+
|✓
|ريونيون
|$0.289
|1,000+
|✓
|جزر المالديف
|$0.289
|1,000+
|✓
|النرويج
|$0.289
|1,032
|✓
|بروناي دار السلام
|$0.289
|1,000+
|✓
|أروبا
|$0.289
|1,000+
|✓
|أنغيلا
|$0.289
|1,000+
|✓
|مونتسيرات
|$0.289
|1,000+
|✓
|لاتفيا
|$0.29
|2,000+
|✓
|بنغلاديش
|$0.3
|4,500
|✓
|غامبيا
|$0.3
|1,000+
|✓
|غواتيمالا
|$0.3
|2,000+
|✓
|المجر
|$0.312
|2,004
|✓
|بوروندي
|$0.312
|5,502
|✓
|بربادوس
|$0.312
|1,000+
|✓
|الهند
|$0.32
|1,000+
|✓
|موريشيوس
|$0.324
|2,000+
|✓
|الغابون
|$0.324
|2,000+
|✓
|الكونغو
|$0.324
|2,000+
|✓
|فنلندا
|$0.33
|1,377
|✓
|الأردن
|$0.336
|1,022
|✓
|قطر
|$0.336
|1,000+
|✓
|عُمان
|$0.336
|1,022
|✓
|الكويت
|$0.336
|1,001
|✓
|البحرين
|$0.336
|1,000+
|✓
|جيبوتي
|$0.336
|1,000+
|✓
|جزر البهاما
|$0.336
|2,000+
|✓
|دومينيكا
|$0.336
|1,000+
|✓
|ليسوتو
|$0.348
|2,000+
|✓
|النيجر
|$0.348
|2,000+
|✓
|غيانا
|$0.348
|2,000+
|✓
|جزر القمر
|$0.348
|2,000+
|✓
|بوتسوانا
|$0.359
|2,000+
|✓
|غرينادا
|$0.359
|2,000+
|✓
|جامايكا
|$0.371
|2,000+
|✓
|بيلاروسيا
|$0.371
|2,002
|✓
|منغوليا
|$0.371
|2,036
|✓
|أيرلندا
|$0.376
|2,098
|✓
|بابوا غينيا الجديدة
|$0.383
|1,000+
|✓
|نيكاراغوا
|$0.383
|1,000+
|✓
|غوادلوب
|$0.395
|2,000+
|✓
|لوكسمبورغ
|$0.395
|1,000+
|✓
|بليز
|$0.418
|1,000+
|✓
|إريتريا
|$0.418
|2,000+
|✓
|الجبل الأسود
|$0.465
|1,000+
|✓
|آيسلندا
|$0.477
|1,000+
|✓
|اليابان
|$0.688
|3,000
|✓
|سويسرا
|$2.353
|4,006
|✓
|توغو
|$3.879
|65
|✓
|سلوفاكيا
|$4.997
|3
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$5.619
|5
|✓
|بوركينا فاسو
|$5.982
|50
|✓
|سيراليون
|$5.982
|2
|✓
رقم مؤقت لتفعيل AOL واستقبال رمز التحقق
AOL من المنصات التي تطلب رقم هاتف عند التسجيل أو التحقق، حيث يصل رمز التحقق برسالة نصية قصيرة إلى الرقم المدخل في الحساب دون أي خطوات إضافية. استخدام رقم مؤقت لـ AOL يتيح استقبال رمز التحقق مباشرة على الموقع دون الحاجة لشريحة اتصال شخصية أو ربط الحساب برقم دائم، مع إمكانية التخلي عن الرقم فور إتمام الخطوة. أغلب من يفعّلون الخدمة على الموقع يستخدمون أرقاماً من هولندا، وتتوفر التغطية في 155 دولة بأسعار تبدأ من $0.006.
AOL على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 59
- الترتيب حسب التفعيلات: #91
- أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
- حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
- يوم ذروة التسليم (Netherlands): تم تسليم 1,000+ رسالة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر AOL — ابتداءً من $0.006.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم وهمي لـ AOL عند تأخر رمز التحقق
رقم وهمي لـ AOL مفيد لمن يريد التسجيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو فتح حساب منفصل للعمل بعيداً عن الحساب الشخصي، أو تجربة الخدمة قبل الاعتماد عليها بشكل دائم على أكثر من رقم. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل العملي هو طلب إرسال رمز جديد من نفس الصفحة بدل الانتظار طويلاً، أو اختيار رقم آخر من قائمة الأرقام المتاحة لـ AOL إن استمر التأخير، فالتبديل بين الأرقام المتاحة أسرع من إعادة المحاولة على نفس الرقم عدة مرات.