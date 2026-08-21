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رقم وهمي مؤقت لـ AOL — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز AOL أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل AOL مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.006، وأرقام من 155 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.006 155 دولة 2.6M+ رقم 59 تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #91 تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

AOL
2617056

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة AOL

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

هولندا
أفضل تسليم
10880 قطعة

$0.01

الولايات المتحدة
أفضل تسليم
75416 قطعة

$0.056

ألمانيا
أفضل تسليم
16087 قطعة

$0.062

أوكرانيا
8984 قطعة

$0.063

إسبانيا
2638 قطعة

$0.248

إستونيا
3500 قطعة

$0.28

إندونيسيا
263850 قطعة

$0.02

إيطاليا
356543 قطعة

$0.023

الأرجنتين
115485 قطعة

$0.29

السويد
437 قطعة

$0.209

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام AOL تتراوح من $0.006 إلى $5.982 (المتوسط $0.3353، الوسيط $0.118) في 155 دولة. أرقام Multi-SMS في 153 دولة.

الأرخص اليوم: إيطاليا $0.006 ماليزيا $0.006 فرنسا $0.006 غينيا $0.006 اليمن $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 68
$0.05 – $0.20 19
$0.20 – $0.50 61
أكثر من $0.50 7
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
هولندا $0.01 10,880
المملكة المتحدة $0.011 272,035
سنغافورة $0.059 150
باكستان $0.006 2,500
زامبيا $0.006 1,043
الجزائر $0.006 4,237
إثيوبيا $0.006 2,590
موزمبيق $0.006 893
هايتي $0.006 1,032
زيمبابوي $0.006 2,502
نيبال $0.006 2,500
أوزبكستان $0.006 1,959
نيجيريا $0.006 4,501
فرنسا $0.006 115,905
تنزانيا $0.006 10,513
هندوراس $0.006 2,500
تونس $0.006 2,620
الإكوادور $0.006 791
المغرب $0.006 7,982
أوغندا $0.006 791
مالاوي $0.006 1,022
غانا $0.006 4,500
كينيا $0.006 2,733
بلغاريا $0.006 10,278
مالي $0.006 1,495
رواندا $0.006 1,791
السودان $0.006 22
جمهورية مولدوفا $0.006 2,126
بنين $0.006 7,657
اليمن $0.006 12,538
العراق $0.006 2,287
السنغال $0.006 995
ماليزيا $0.006 208,599
كمبوديا $0.006 4,500
موريتانيا $0.006 1,055
أفغانستان $0.006 1,562
أرمينيا $0.006 1,022
تشاد $0.006 1,032
صربيا $0.006 32
إيطاليا $0.006 356,543
مدغشقر $0.006 842
جورجيا $0.006 2,066
بوليفيا $0.006 2,502
طاجيكستان $0.006 22
ألبانيا $0.006 1,022
سلوفينيا $0.006 90
غينيا $0.006 14,071
لبنان $0.006 2,524
كندا $0.01 44,311
كوت ديفوار / ساحل العاج $0.011 120
أوكرانيا $0.012 8,984
قيرغيزستان $0.012 3,500
الكاميرون $0.012 7,246
اليونان $0.012 4,138
فيتنام $0.015 743
الأرجنتين $0.015 115,485
كولومبيا $0.015 230,676
بولندا $0.015 165,710
إندونيسيا $0.015 263,850
تايلاند $0.016 3,742
الولايات المتحدة $0.019 75,416
ألمانيا $0.02 16,087
تشيلي $0.02 126,271
نيوزيلندا $0.024 30
جنوب السودان $0.028 1
الدنمارك $0.029 10,023
سريلانكا $0.03 1
البرتغال $0.035 7,889
البرازيل $0.042 3,058
جنوب أفريقيا $0.07 1,709
رومانيا $0.071 3,492
كرواتيا $0.071 2,451
ميانمار $0.093 116,450
فنزويلا $0.1 1,461
الفلبين $0.1 149,900
مصر $0.112 14,541
ماكاو $0.112 1,000+
أستراليا $0.118 5,588
المكسيك $0.12 3,625
كازاخستان $0.13 5,300
هونغ كونغ $0.13 1,000+
إيران $0.148 1,022
النمسا $0.165 10,525
أنغولا $0.183 1,022
موناكو $0.183 1
السويد $0.189 437
ليبيريا $0.195 2,000+
الجمهورية العربية السورية $0.203 4
بوتان $0.206 1,000+
ليتوانيا $0.206 2,000+
كوبا $0.218 2,000+
بيرو $0.23 1,000+
إسرائيل $0.23 3,076
إسبانيا $0.248 2,638
بلجيكا $0.248 2,324
باراغواي $0.265 1,000+
البوسنة والهرسك $0.277 2,030
قبرص $0.277 1,000+
السعودية $0.28 8,297
إستونيا $0.28 3,500
جمهورية التشيك $0.288 2,803
بنما $0.289 1,000+
أذربيجان $0.289 2,000+
ريونيون $0.289 1,000+
جزر المالديف $0.289 1,000+
النرويج $0.289 1,032
بروناي دار السلام $0.289 1,000+
أروبا $0.289 1,000+
أنغيلا $0.289 1,000+
مونتسيرات $0.289 1,000+
لاتفيا $0.29 2,000+
بنغلاديش $0.3 4,500
غامبيا $0.3 1,000+
غواتيمالا $0.3 2,000+
المجر $0.312 2,004
بوروندي $0.312 5,502
بربادوس $0.312 1,000+
الهند $0.32 1,000+
موريشيوس $0.324 2,000+
الغابون $0.324 2,000+
الكونغو $0.324 2,000+
فنلندا $0.33 1,377
الأردن $0.336 1,022
قطر $0.336 1,000+
عُمان $0.336 1,022
الكويت $0.336 1,001
البحرين $0.336 1,000+
جيبوتي $0.336 1,000+
جزر البهاما $0.336 2,000+
دومينيكا $0.336 1,000+
ليسوتو $0.348 2,000+
النيجر $0.348 2,000+
غيانا $0.348 2,000+
جزر القمر $0.348 2,000+
بوتسوانا $0.359 2,000+
غرينادا $0.359 2,000+
جامايكا $0.371 2,000+
بيلاروسيا $0.371 2,002
منغوليا $0.371 2,036
أيرلندا $0.376 2,098
بابوا غينيا الجديدة $0.383 1,000+
نيكاراغوا $0.383 1,000+
غوادلوب $0.395 2,000+
لوكسمبورغ $0.395 1,000+
بليز $0.418 1,000+
إريتريا $0.418 2,000+
الجبل الأسود $0.465 1,000+
آيسلندا $0.477 1,000+
اليابان $0.688 3,000
سويسرا $2.353 4,006
توغو $3.879 65
سلوفاكيا $4.997 3
جمهورية أفريقيا الوسطى $5.619 5
بوركينا فاسو $5.982 50
سيراليون $5.982 2

رقم مؤقت لتفعيل AOL واستقبال رمز التحقق

AOL من المنصات التي تطلب رقم هاتف عند التسجيل أو التحقق، حيث يصل رمز التحقق برسالة نصية قصيرة إلى الرقم المدخل في الحساب دون أي خطوات إضافية. استخدام رقم مؤقت لـ AOL يتيح استقبال رمز التحقق مباشرة على الموقع دون الحاجة لشريحة اتصال شخصية أو ربط الحساب برقم دائم، مع إمكانية التخلي عن الرقم فور إتمام الخطوة. أغلب من يفعّلون الخدمة على الموقع يستخدمون أرقاماً من هولندا، وتتوفر التغطية في 155 دولة بأسعار تبدأ من $0.006.

AOL على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 59
  • الترتيب حسب التفعيلات: #91
  • أرقام Multi-SMS في 153 دولة.
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل دولة
  • يوم ذروة التسليم (Netherlands): تم تسليم 1,000+ رسالة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر AOL — ابتداءً من $0.006.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

رقم وهمي لـ AOL عند تأخر رمز التحقق

رقم وهمي لـ AOL مفيد لمن يريد التسجيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو فتح حساب منفصل للعمل بعيداً عن الحساب الشخصي، أو تجربة الخدمة قبل الاعتماد عليها بشكل دائم على أكثر من رقم. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل العملي هو طلب إرسال رمز جديد من نفس الصفحة بدل الانتظار طويلاً، أو اختيار رقم آخر من قائمة الأرقام المتاحة لـ AOL إن استمر التأخير، فالتبديل بين الأرقام المتاحة أسرع من إعادة المحاولة على نفس الرقم عدة مرات.

الأسئلة الشائعة

من $0.006 إلى $5.982 — الوسيط $0.118 في 155 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Italy ($0.006), Malaysia ($0.006), France ($0.006)

2.6M+ رقم في 155 دولة.

رقم AOL حسب الدولة

رقم المملكة المتحدة مؤقت $0.011 رقم سنغافورة مؤقت $0.059 رقم تنزانيا مؤقت $0.006 رقم بلغاريا مؤقت $0.006 رقم المغرب مؤقت $0.006 رقم بنين مع الكود $0.006 رقم نيجيريا مؤقت $0.006 رقم غانا مع الكود $0.006 رقم كمبوديا مؤقت $0.006 رقم الجزائر مع الكود $0.006 رقم كينيا مع الكود $0.006 رقم تونس مع الكود $0.006 رقم إثيوبيا مؤقت $0.006 رقم لبنان مع الكود $0.006 رقم زيمبابوي مؤقت $0.006 رقم بوليفيا مع الكود $0.006 رقم باكستان مؤقت $0.006 رقم نيبال مؤقت $0.006 رقم هندوراس مؤقت $0.006 رقم العراق مؤقت $0.006

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