رقم وهمي لـ AOL عند تأخر رمز التحقق

رقم وهمي لـ AOL مفيد لمن يريد التسجيل دون استخدام رقمه الشخصي، أو فتح حساب منفصل للعمل بعيداً عن الحساب الشخصي، أو تجربة الخدمة قبل الاعتماد عليها بشكل دائم على أكثر من رقم. إذا لم يصل رمز التحقق من المحاولة الأولى، فالحل العملي هو طلب إرسال رمز جديد من نفس الصفحة بدل الانتظار طويلاً، أو اختيار رقم آخر من قائمة الأرقام المتاحة لـ AOL إن استمر التأخير، فالتبديل بين الأرقام المتاحة أسرع من إعادة المحاولة على نفس الرقم عدة مرات.