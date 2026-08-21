رقم مؤقت من إندونيسيا مع الكود (+62)
أرقام إندونيسيا مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من إندونيسيا واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.004، ويدعم 581 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في إندونيسيا
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.038
$0.02
$0.116
$0.015
$0.025
$0.035
$0.016
$0.13
$0.238
$0.049
$0.01
$0.015
$0.031
$0.01
$0.058
$0.093
$0.024
$0.036
$0.12
$0.01
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في إندونيسيا يكلف من $0.004 إلى $0.696 (المتوسط $0.0881، الوسيط $0.011) عبر 581 خدمة. أرخص من 80% من الدول المتوفرة حالياً. أرقام Multi-SMS لـ 578 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Google Messages
|$0.035
|13,143
|✓
|$0.02
|385,715
|✓
|$0.13
|380,362
|✓
|Telegram
|$0.11
|387,879
|✓
|Instagram (Threads)
|$0.018
|383,555
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.023
|273,565
|✓
|DANA
|$0.01
|215,405
|✓
|Shopee
|$0.03
|291,705
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.01
|375,535
|✓
|Gojek
|$0.02
|134,357
|✓
|Tokopedia
|$0.006
|362,152
|✓
|imo
|$0.01
|166,910
|✓
|$0.024
|273,339
|✓
|أي خدمة أخرى
|$0.03
|144,524
|✓
|Amazon
|$0.022
|381,849
|✓
|Grab
|$0.02
|170,506
|✓
|LinkAja
|$0.01
|107,661
|✓
|OVO
|$0.01
|139,677
|✓
|PayPal
|$0.01
|253,042
|✓
|BPJSTK
|$0.014
|130,675
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.015
|20,214
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.01
|356,830
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.04
|174,896
|✓
|Bilibili
|$0.02
|154,162
|✓
|Viber
|$0.015
|162,857
|✓
|Akulaku
|$0.006
|142,390
|✓
|OLX
|$0.024
|243,845
|✓
|Vercel
|$0.027
|137,146
|✓
|DiDi
|$0.006
|155,009
|✓
|Apple ID
|$0.01
|289,231
|✓
|Signal
|$0.03
|176,906
|✓
|Alchemy
|$0.06
|14,427
|✓
|Bolt
|$0.03
|16,543
|✓
|foodpanda
|$0.015
|175,649
|✓
|OkCupid
|$0.12
|123,598
|✓
|Discord
|$0.006
|262,787
|✓
|Lazada
|$0.032
|172,679
|✓
|AdaKami
|$0.064
|111,656
|✓
|AstraPay
|$0.006
|138,921
|✓
|Tencent QQ
|$0.02
|140,233
|✓
|Coinbase
|$0.03
|18,903
|✓
|Bumble
|$0.02
|177,526
|✓
|Flip
|$0.03
|135,696
|✓
|Twitch
|$0.031
|149,481
|✓
|Indomaret
|$0.04
|234,400
|✓
|Bukalapak
|$0.04
|111,407
|✓
|Ubisoft
|$0.04
|223,878
|✓
|fiverr
|$0.09
|151,161
|✓
|$0.01
|269,731
|✓
|eWallet
|$0.01
|129,695
|✓
|Wise
|$0.015
|146,461
|✓
|Zoho
|$0.015
|173,899
|✓
|Naver
|$0.038
|180,493
|✓
|Вконтакте
|$0.039
|30,450
|✓
|Revolut
|$0.06
|15,058
|✓
|eBay
|$0.063
|276,353
|✓
|Brevo
|$0.109
|22,127
|✓
|Фотострана
|$0.004
|1,120
|✓
|Womply
|$0.006
|6,342
|✓
|PciPay
|$0.006
|5,462
|✓
|Talabat
|$0.006
|4,342
|✓
|Poshmark
|$0.006
|22,630
|✓
|Ашан
|$0.006
|22,636
|✓
|Avito
|$0.006
|10,510
|✓
|Beget
|$0.006
|15,511
|✓
|Coinut
|$0.006
|4,342
|✓
|dodopizza
|$0.006
|10,511
|✓
|ДругВокруг
|$0.006
|11,340
|✓
|hh
|$0.006
|13,066
|✓
|Lenta
|$0.006
|10,310
|✓
|MTS CashBack
|$0.006
|10,159
|✓
|Магнит
|$0.006
|17,718
|✓
|RegRu
|$0.006
|10,510
|✓
|СпортМастер
|$0.006
|10,057
|✓
|Самокат
|$0.006
|11,114
|✓
|СберМаркет
|$0.006
|9,510
|✓
|Stormgain
|$0.006
|10,510
|✓
|Wildberries
|$0.006
|18,002
|✓
|Zhihu
|$0.006
|10,511
|✓
|Airtel
|$0.006
|14,711
|✓
|Venmo
|$0.006
|14,066
|✓
|premium.one
|$0.006
|15,404
|✓
|KuCoinPlay
|$0.006
|16,510
|✓
|Potato
|$0.006
|16,833
|✓
|Swagbucks
|$0.006
|4,342
|✓
|Lebocoin
|$0.006
|4,342
|✓
|Lamoda
|$0.006
|21,337
|✓
|mosru
|$0.006
|9,510
|✓
|urent/jet/RuSharing
|$0.006
|9,655
|✓
|Zupee
|$0.006
|14,487
|✓
|Вкусно и Точка
|$0.006
|16,441
|✓
|Детский мир
|$0.006
|11,106
|✓
|ЗдравСити
|$0.006
|9,510
|✓
|Лэтуаль
|$0.006
|16,471
|✓
|Около
|$0.006
|9,510
|✓
|Эльдорадо
|$0.006
|10,346
|✓
|Газпром
|$0.006
|4,342
|✓
|Золотая Корона
|$0.006
|4,342
|✓
|Золотое Яблоко
|$0.006
|5,945
|✓
|Столото
|$0.006
|9,510
|✓
|FarPost
|$0.006
|16,168
|✓
|Marlboro
|$0.006
|10,390
|✓
|Oppo
|$0.006
|16,583
|✓
|QIWl
|$0.006
|10,390
|✓
|Tatneft
|$0.006
|16,833
|✓
|Sokolov
|$0.006
|10,510
|✓
|HAPPYTUK
|$0.006
|4,342
|✓
|Tosla
|$0.006
|16,833
|✓
|Rumble
|$0.006
|4,342
|✓
|Ininal
|$0.006
|10,511
|✓
|Сберчаевые
|$0.006
|4,342
|✓
|Sahibinden
|$0.006
|4,342
|✓
|Spartanpoker
|$0.006
|4,342
|✓
|Cash App
|$0.006
|9,510
|✓
|Consultant
|$0.006
|9,510
|✓
|Author24
|$0.006
|9,510
|✓
|Idealista
|$0.006
|16,160
|✓
|OfferUp
|$0.006
|12,408
|✓
|米画师Mihuashi
|$0.006
|9,510
|✓
|Wish
|$0.006
|20,685
|✓
|Familia
|$0.006
|10,510
|✓
|BIP
|$0.006
|13,369
|✓
|OffGamers
|$0.006
|15,686
|✓
|СберАптека
|$0.006
|10,421
|✓
|Skroutz
|$0.006
|10,510
|✓
|hily
|$0.006
|12,511
|✓
|AptekiPlus
|$0.006
|9,510
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|PingCode
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|9,510
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|neftm
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|10,516
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|Fotka
|$0.006
|16,454
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|IndiaPlays
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|16,833
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|ROBINHOOD
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|9,510
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|Zilch
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|17,835
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|IPLwin
|$0.006
|9,510
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|Depop
|$0.006
|11,748
|✓
|MPL
|$0.006
|15,833
|✓
|RummyOla
|$0.006
|9,510
|✓
|Kirana
|$0.006
|9,510
|✓
|LOCO
|$0.006
|9,510
|✓
|МирЗнакомств
|$0.006
|9,510
|✓
|Blued
|$0.006
|16,833
|✓
|Oriflame
|$0.006
|11,252
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|MoneyPay
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|GG
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|Stripe
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|16,529
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|10,366
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|14,510
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|9,510
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|$0.006
|11,514
|✓
|Alfa
|$0.006
|11,001
|✓
|MarketGuru
|$0.006
|14,510
|✓
|G2G
|$0.006
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|✓
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|9,510
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|СберМегаМаркет
|$0.006
|10,510
|✓
|GCash
|$0.006
|19,698
|✓
|LazyPay
|$0.006
|9,510
|✓
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|$0.006
|25,455
|✓
|RuTube
|$0.006
|16,148
|✓
|Лейка
|$0.006
|9,511
|✓
|Окей
|$0.006
|9,510
|✓
|Eyecon
|$0.006
|10,510
|✓
|Asda
|$0.006
|10,510
|✓
|irancell
|$0.006
|9,510
|✓
|Acko
|$0.006
|9,510
|✓
|Ankama
|$0.006
|11,546
|✓
|Autoru
|$0.006
|14,461
|✓
|Betano
|$0.006
|11,431
|✓
|Book My Play
|$0.006
|4,462
|✓
|Boosty
|$0.006
|14,510
|✓
|BusyFly
|$0.006
|9,510
|✓
|BytePlus
|$0.006
|14,725
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|CDEK
|$0.006
|11,838
|✓
|ChaingeFinance
|$0.006
|15,833
|✓
|Cian
|$0.006
|9,511
|✓
|CollabAct
|$0.006
|14,510
|✓
|EarnEasy
|$0.006
|9,510
|✓
|Feels
|$0.006
|10,172
|✓
|Flowwow
|$0.006
|15,987
|✓
|FreeNow
|$0.006
|14,649
|✓
|Friendtech
|$0.006
|9,510
|✓
|Fups
|$0.006
|10,123
|✓
|GlobalTel
|$0.006
|9,510
|✓
|Gopuff
|$0.006
|11,551
|✓
|gpnbonus
|$0.006
|11,936
|✓
|Greggs
|$0.006
|11,288
|✓
|HappyFresh
|$0.006
|9,510
|✓
|Her
|$0.006
|10,538
|✓
|Ipsos iSay
|$0.006
|10,511
|✓
|KION
|$0.006
|11,568
|✓
|Lydia
|$0.006
|4,462
|✓
|Meitu
|$0.006
|10,510
|✓
|Mera Gaon
|$0.006
|13,004
|✓
|Miravia
|$0.006
|12,510
|✓
|MTR Mobile
|$0.006
|4,462
|✓
|Muzz
|$0.006
|4,463
|✓
|Neocrypto
|$0.006
|4,462
|✓
|Next
|$0.006
|9,908
|✓
|NRJ Music Awards
|$0.006
|16,833
|✓
|Nubank
|$0.006
|10,217
|✓
|Ollis
|$0.006
|10,510
|✓
|OneForma
|$0.006
|11,757
|✓
|Ozan SuperApp
|$0.006
|4,342
|✓
|Paybis
|$0.006
|10,510
|✓
|Playerzpot
|$0.006
|9,510
|✓
|Pockit
|$0.006
|11,536
|✓
|Potato Chat
|$0.006
|10,510
|✓
|punjab citizen
|$0.006
|4,462
|✓
|Rambler
|$0.006
|24,456
|✓
|Royal Canin
|$0.006
|4,462
|✓
|RummyCircle
|$0.006
|11,659
|✓
|Ryde
|$0.006
|5,454
|✓
|SBI Card
|$0.006
|4,462
|✓
|Servify
|$0.006
|14,510
|✓
|Shpock
|$0.006
|11,530
|✓
|SmartyPig
|$0.006
|14,510
|✓
|Spark Driver
|$0.006
|5,459
|✓
|StockyDodo
|$0.006
|4,462
|✓
|TamTam
|$0.006
|9,925
|✓
|This Fate
|$0.006
|10,523
|✓
|TRUTH SOCIAL
|$0.006
|14,142
|✓
|Tuul
|$0.006
|9,510
|✓
|Uralairlines
|$0.006
|9,510
|✓
|Uzum
|$0.006
|9,510
|✓
|VFS GLOBAL
|$0.006
|15,332
|✓
|Voi
|$0.006
|5,994
|✓
|WINDS
|$0.006
|4,462
|✓
|WooPlus
|$0.006
|5,342
|✓
|Yonogames
|$0.006
|9,510
|✓
|YouDo
|$0.006
|10,511
|✓
|Zasilkovna
|$0.006
|9,510
|✓
|Ziglu
|$0.006
|20,833
|✓
|Аптека Апрель
|$0.006
|4,463
|✓
|Банки
|$0.006
|5,119
|✓
|Бери заряд
|$0.006
|4,462
|✓
|БлинБери
|$0.006
|10,219
|✓
|Велобайк
|$0.006
|9,510
|✓
|Город
|$0.006
|9,462
|✓
|Почта России
|$0.006
|5,257
|✓
|Профи
|$0.006
|11,197
|✓
|Система Город
|$0.006
|4,342
|✓
|СушиВёсла
|$0.006
|19,247
|✓
|ZaleyCash
|$0.006
|9,510
|✓
|CoinFantasy
|$0.006
|5,342
|✓
|Chase
|$0.006
|4,342
|✓
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إقبال واسع على رقم إندونيسيا المؤقت
من بين كل الدول المتاحة على الموقع، سجّلت أرقام إندونيسيا خلال الشهر الماضي 420,000+ عملية تفعيل، وهو ما يعكس اعتماد كثيرين على رقم إندونيسيا مؤقت بمفتاح +62 بدلاً من شريحتهم الشخصية: تُختار الخدمة أولًا، يُستلم الرقم، ويُقرأ الكود مباشرة عند وصوله في الصفحة ذاتها. أكثر خدمة تُفعَّل هي Google Messages، وتصل الرسائل بثبات أيضًا على تطبيقات الدفع والتسوق OVO, Tokopedia, DANA. من بين 581 خدمة تغطيها هذه الأرقام، تبدأ الأسعار من $0.004.
إندونيسيا على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 420,000+
- الترتيب حسب التفعيلات: #3
- اتجاه 7 أيام: +7%
- أرقام Multi-SMS لـ 578 خدمة.
- حتى 20 مزوّد مستقل لكل خدمة
- أفضل تسليم للرسائل في إندونيسيا: OVO, Tokopedia, DANA
- الأكثر شراءً: Google Messages
- 484 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام إندونيسيا تبدأ بـ +62. رمز الدولة: ID.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر إندونيسيا — ابتداءً من $0.004.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدام ارقام إندونيسيا مؤقتة في الحياة اليومية
محفظة رقمية جديدة عبر OVO أو Dana قبل ربطها بالحساب الدائم، حساب تسوّق منفصل على Tokopedia، أو تفعيل Google Messages بمعزل عن الرقم الأساسي: ثلاثة استخدامات معتادة بين من يطلب ارقام إندونيسيا مؤقتة. فالحل عند التردد النظر أولًا إلى نوع الخدمة لا إلى اسم الدولة: أرقام إندونيسيا تحديدًا قوية في خدمات الدفع والتسوق المحلية مثل OVO, Tokopedia, DANA، إلى جانب Google Messages، وهذا يرجّحها لكل من يبحث عن استقبال SMS إندونيسيا لهذا النوع من التطبيقات.