الأسئلة الشائعة
إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول خدمة الأرقام الافتراضية لدينا.
يستغرق استقبال الرسائل النصية والتسجيل عبر رقم افتراضي الوقت نفسه الذي يستغرقه استخدام شريحة SIM عادية. وإذا تأخّر كثيرًا وصول الرسالة النصية التي تحتوي على رمز التحقق، يمكنك إلغاء الرقم الذي اشتريته بالضغط على زر «إلغاء»، وستعود الأموال إلى رصيدك فورًا. وإذا كنت تستخدم رقم دولة لا توجد فيها حاليًا، فيُنصح باستخدام VPN، لأن معظم الخدمات تقارن بين دولة مشغّل الاتصالات والموقع الفعلي للمستخدم.
حاول تغيير دولة مشغّل الهاتف المحمول، فقد لا تتوفر أرقام للدولة التي اخترتها. وإذا لم يُجدِ هذا الإجراء نفعًا، فيرجى التواصل مع خدمة الدعم في موقعنا.
عدد الأرقام الافتراضية لكل خدمة محدود، ويعتمد توفرها بشكل مباشر على طلب العملاء في الوقت الحالي. وإذا لم تتوفر أرقام للخدمة المطلوبة، فانتظر قليلًا وسنضيف أرقامًا جديدة بالتأكيد.