الأسئلة الشائعة

يستغرق استقبال الرسائل النصية والتسجيل عبر رقم افتراضي الوقت نفسه الذي يستغرقه استخدام شريحة SIM عادية. وإذا تأخّر كثيرًا وصول الرسالة النصية التي تحتوي على رمز التحقق، يمكنك إلغاء الرقم الذي اشتريته بالضغط على زر «إلغاء»، وستعود الأموال إلى رصيدك فورًا. وإذا كنت تستخدم رقم دولة لا توجد فيها حاليًا، فيُنصح باستخدام VPN، لأن معظم الخدمات تقارن بين دولة مشغّل الاتصالات والموقع الفعلي للمستخدم.