رقم مؤقت من جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكود (+236)
أرقام جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من جمهورية أفريقيا الوسطى واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.015، ويدعم 253 خدمة مع الكود.
الدولة المختارة
قطعة
أفضل 20 خدمة في جمهورية أفريقيا الوسطى
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.04
$0.365
$0.056
$0.088
$0.513
$0.11
$0.082
$0.306
$0.231
$0.91
$5.619
$0.079
$0.375
$0.231
$0.231
$3.08
$11.136
$0.231
$0.137
$2.291
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى يكلف من $0.015 إلى $11.136 (المتوسط $0.4957، الوسيط $0.231) عبر 253 خدمة. أرقام Multi-SMS لـ 243 خدمة.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Instagram (Threads)
|$0.039
|3,001
|✓
|$0.513
|2,001
|✓
|Telegram
|$0.365
|2,001
|✓
|Lotus
|$0.015
|1
|✓
|Baidu
|$0.024
|1,001
|✓
|$0.039
|1,001
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|1
|✓
|HDFC ERGO
|$0.04
|1,000+
|Saathi
|$0.04
|1,001
|✓
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|1,000+
|Ludo24
|$0.042
|1,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|Dhani
|$0.048
|1,001
|✓
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Ola
|$0.055
|1,001
|✓
|Viber
|$0.059
|1,001
|✓
|Netflix
|$0.064
|1,001
|✓
|Getir
|$0.064
|1,001
|✓
|Womply
|$0.064
|1,000+
|KakaoTalk
|$0.07
|1,001
|✓
|Naver
|$0.07
|1,001
|✓
|Zalo
|$0.07
|1,001
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.07
|2,001
|✓
|Walmart
|$0.071
|1,001
|✓
|Uber
|$0.079
|1,001
|✓
|Adidas
|$0.079
|1,001
|✓
|PciPay
|$0.079
|1,001
|✓
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,001
|✓
|Rapido
|$0.079
|1
|✓
|Hopi
|$0.086
|1,001
|✓
|IFood
|$0.086
|1,001
|✓
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.088
|1,001
|✓
|imo
|$0.089
|1,001
|✓
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1
|✓
|my jio
|$0.089
|1,000+
|Betano
|$0.093
|1
|✓
|Signal
|$0.095
|1,001
|✓
|Fups
|$0.102
|1
|✓
|X (Twitter)
|$0.105
|1,001
|✓
|Spincrush
|$0.105
|1,000+
|$0.109
|1
|✓
|Вконтакте
|$0.11
|1,001
|✓
|Amazon
|$0.11
|2,001
|✓
|Mamba, MeetMe
|$0.112
|1
|✓
|Truecaller
|$0.112
|1
|✓
|Apple ID
|$0.118
|1
|✓
|Careem
|$0.125
|1
|✓
|Яндекс
|$0.125
|1
|✓
|Ticketmaster
|$0.125
|1
|✓
|Hinge
|$0.125
|1
|✓
|Likee
|$0.125
|1
|✓
|IVI
|$0.125
|1
|✓
|Uklon
|$0.125
|1
|✓
|Nike
|$0.128
|1
|✓
|Skout
|$0.132
|1
|✓
|Grindr
|$0.132
|1
|✓
|BIGO LIVE
|$0.137
|1
|✓
|ВкусВилл
|$0.139
|1
|✓
|Skroutz
|$0.139
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.145
|1
|✓
|Магнит
|$0.149
|1
|✓
|Delivery Club
|$0.149
|1
|✓
|Happn
|$0.149
|1
|✓
|kolesa.kz
|$0.149
|1
|✓
|Hepsiburadacom
|$0.153
|1
|✓
|Zoho
|$0.157
|1
|✓
|Yalla
|$0.16
|1
|✓
|OkCupid
|$0.16
|1
|✓
|Mail.ru
|$0.16
|1
|✓
|PicPay
|$0.16
|1
|✓
|Discord
|$0.166
|1
|✓
|OLX
|$0.17
|1
|✓
|Bolt
|$0.17
|1
|✓
|OffGamers
|$0.17
|1
|✓
|Michat
|$0.172
|1
|✓
|Vinted
|$0.172
|1
|✓
|Snapchat
|$0.172
|1
|✓
|Wolt
|$0.178
|1
|✓
|Shopee
|$0.179
|1
|✓
|Proton Mail
|$0.185
|1
|✓
|Dominos Pizza
|$0.185
|1
|✓
|Taikang
|$0.185
|1
|✓
|hily
|$0.185
|1
|✓
|$0.189
|1
|✓
|Papara
|$0.196
|1
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.2
|1,001
|✓
|TradingView
|$0.202
|1
|✓
|RedBook
|$0.202
|1
|✓
|Zupee
|$0.203
|1
|✓
|Flipkart
|$0.203
|1
|✓
|IRCTC
|$0.203
|1
|✓
|GiraBank
|$0.203
|1
|✓
|JivoMart
|$0.203
|1
|✓
|paycell
|$0.206
|1
|✓
|foodpanda
|$0.219
|1
|✓
|Blizzard
|$0.224
|1
|✓
|Taobao
|$0.231
|1
|✓
|Astropay
|$0.231
|1
|✓
|Poshmark
|$0.231
|1
|✓
|Badoo
|$0.231
|1
|✓
|dodopizza
|$0.231
|1
|✓
|Kaggle
|$0.231
|1
|✓
|Monese
|$0.231
|1
|✓
|СпортМастер
|$0.231
|1
|✓
|Самокат
|$0.231
|1
|✓
|Stormgain
|$0.231
|1
|✓
|Bilibili
|$0.231
|1
|✓
|Mercari
|$0.231
|1
|✓
|Skype
|$0.231
|1
|✓
|LoveLocal
|$0.231
|1
|✓
|Dundle
|$0.231
|1
|✓
|Faceit
|$0.231
|1
|✓
|Joyride
|$0.231
|1
|✓
|Trip
|$0.231
|1
|✓
|Wise
|$0.231
|1
|✓
|Детский мир
|$0.231
|1
|✓
|Oppo
|$0.231
|1
|✓
|Tosla
|$0.231
|1
|✓
|Ininal
|$0.231
|1
|✓
|Allegro
|$0.231
|1
|✓
|Yubo
|$0.231
|1
|✓
|Lyft
|$0.231
|1
|✓
|WestStein
|$0.231
|1
|✓
|IndiaPlays
|$0.231
|1
|✓
|ROBINHOOD
|$0.231
|1
|✓
|Zilch
|$0.231
|1
|✓
|IPLwin
|$0.231
|1
|✓
|Depop
|$0.231
|1
|✓
|MPL
|$0.231
|1
|✓
|LOCO
|$0.231
|1
|✓
|Akudo
|$0.231
|1
|✓
|Blued
|$0.231
|1
|✓
|Oldubil
|$0.231
|1
|✓
|Coindcx
|$0.231
|1
|✓
|SoulApp
|$0.231
|1
|✓
|Grofers
|$0.231
|1
|✓
|Rush
|$0.231
|1
|✓
|Bukalapak
|$0.231
|1
|✓
|Kaya
|$0.231
|1
|✓
|Aitu
|$0.231
|1
|✓
|PingPong
|$0.231
|1
|✓
|icq
|$0.231
|1
|✓
|Magicbricks
|$0.231
|1
|✓
|Meesho
|$0.231
|1
|✓
|Mewt
|$0.231
|1
|✓
|Carousell
|$0.231
|1
|✓
|GyFTR
|$0.231
|1
|✓
|99acres
|$0.231
|1
|✓
|Şikayet var
|$0.231
|1
|✓
|MobiKwik
|$0.231
|1
|✓
|PharmEasy
|$0.231
|1
|✓
|CloudChat
|$0.231
|1
|✓
|G2G
|$0.231
|1
|✓
|СберМегаМаркет
|$0.231
|1
|✓
|Probo
|$0.231
|1
|✓
|Eyecon
|$0.231
|1
|✓
|Coca-Cola
|$0.231
|1
|✓
|CourseHero
|$0.231
|1
|✓
|FreeNow
|$0.231
|1
|✓
|Grailed
|$0.231
|1
|✓
|Her
|$0.231
|1
|✓
|Mera Gaon
|$0.231
|1
|✓
|Pinduoduo
|$0.231
|1
|✓
|PlayerAuctions
|$0.231
|1
|✓
|Potato Chat
|$0.231
|1
|✓
|Razer
|$0.231
|1
|✓
|Rebtel
|$0.231
|1
|✓
|Shpock
|$0.231
|1
|✓
|TamTam
|$0.231
|1
|✓
|tiketcom
|$0.231
|1
|✓
|Ubisoft
|$0.231
|1
|✓
|Upwork
|$0.231
|1
|✓
|Nttgame
|$0.236
|1
|✓
|Craigslist
|$0.243
|1
|✓
|GCash
|$0.243
|1
|✓
|Twilio
|$0.246
|1
|✓
|GoogleVoice
|$0.253
|1
|✓
|BitClout
|$0.253
|1
|✓
|Dream11
|$0.253
|1
|✓
|Trendyol
|$0.253
|1
|✓
|Wildberries
|$0.253
|1
|✓
|KuCoinPlay
|$0.253
|1
|✓
|Subito
|$0.253
|1
|✓
|WinzoGame
|$0.253
|1
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|Myntra
|$0.253
|1
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|Swiggy
|$0.253
|1
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|1
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|1
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|Marktplaats
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|$0.324
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|iQIYI
|$0.384
|1
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|Zomato
|$0.396
|1
|✓
|EasyPay
|$0.404
|1
|✓
|Citymobil
|$0.404
|1
|✓
|Cash App
|$0.404
|1
|✓
|Rediffmail
|$0.404
|1
|✓
|Gemgala
|$0.404
|1
|✓
|Gett
|$0.404
|1
|✓
|Rambler
|$0.404
|1
|✓
|Paytm
|$0.435
|1
|✓
|Kwai
|$0.459
|1
|✓
|Twitch
|$0.459
|1
|✓
|Lazada
|$0.505
|1
|✓
|Venmo
|$0.505
|1
|✓
|fiverr
|$0.505
|1
|✓
|Paysend
|$0.505
|1
|✓
|Grab
|$0.538
|1
|✓
|Eneba
|$0.69
|1
|✓
|99app
|$0.91
|1
|✓
|BLIBLI
|$0.91
|1
|✓
|Weverse
|$1.07
|1
|✓
|Coinbase
|$1.1
|1
|✓
|Payoneer
|$1.528
|1
|✓
|أي خدمة أخرى
|$2.291
|1
|✓
|PayPal
|$2.468
|1
|✓
|Revolut
|$2.59
|1
|✓
|Bumble
|$2.59
|1
|✓
|Klarna
|$2.749
|1
|✓
|AliExpress
|$3.08
|1
|✓
|DiDi
|$3.164
|1
|✓
|DANA
|$3.164
|1
|✓
|Gojek
|$3.164
|1
|✓
|OVO
|$3.164
|1
|✓
|Indomaret
|$3.164
|1
|✓
|TanTan
|$3.164
|1
|✓
|TeenPattiStarpro
|$3.164
|1
|✓
|Leboncoin
|$3.164
|1
|✓
|Yahoo Mail
|$4.233
|1
|✓
|AOL
|$5.619
|1
|✓
|Deliveroo
|$8.808
|1
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$11.136
|1
|✓
جمهورية أفريقيا الوسطى على TIGER SMS
- التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 30
- أرقام Multi-SMS لـ 243 خدمة.
- حتى 3 مزوّد مستقل لكل خدمة
- الأكثر شراءً: Instagram (Threads)
- 37 خدمة بأقل من $0.10
صيغة الرقم
أرقام جمهورية أفريقيا الوسطى تبدأ بـ +236. رمز الدولة: CF.
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الأسئلة الشائعة
من $0.015 إلى $11.136 — الوسيط $0.231 عبر 253 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.
رمز الهاتف لدولة جمهورية أفريقيا الوسطى هو +236. رمز الدولة: CF.