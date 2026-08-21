أرقام افتراضية
رقم وهمي مؤقت لـ GiraBank — استقبال SMS أونلاين
رقم مؤقت لاستقبال رمز GiraBank أونلاين
رقم وهمي مؤقت لتفعيل GiraBank مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 58 دولة متوفرة الآن.
ابتداءً من $0.002 58 دولة 180K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21
الخدمة المختارة
GiraBank
187239
قطعة
أفضل 10 دول لخدمة GiraBank
فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم
تحديث الأسعار: أغسطس 21
جميع الدول والأسعار
أسعار أرقام GiraBank تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.5424، الوسيط $0.252) في 58 دولة. أرقام Multi-SMS في 58 دولة.
توزيع الأسعار
أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 5
$0.20 – $0.50 24
أكثر من $0.50 20
الترتيب:
|الدولة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|فنزويلا
|$0.002
|1,439
|✓
|الأرجنتين
|$0.006
|307
|✓
|كولومبيا
|$0.006
|2,719
|✓
|إيطاليا
|$0.006
|3,184
|✓
|إندونيسيا
|$0.006
|10,510
|✓
|تشيلي
|$0.006
|188
|✓
|تنزانيا
|$0.012
|9,620
|✓
|الولايات المتحدة
|$0.012
|71,003
|✓
|كندا
|$0.012
|41,111
|✓
|ميانمار
|$0.104
|3,633
|✓
|نيوزيلندا
|$0.113
|28
|✓
|البرازيل
|$0.13
|1,211
|✓
|الكاميرون
|$0.163
|22
|✓
|سريلانكا
|$0.192
|1
|✓
|إثيوبيا
|$0.203
|90
|✓
|تونس
|$0.203
|120
|✓
|مالي
|$0.203
|111
|✓
|العراق
|$0.203
|1,496
|✓
|توغو
|$0.203
|65
|✓
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|$0.203
|5
|✓
|نيجيريا
|$0.204
|1
|✓
|مدغشقر
|$0.204
|51
|✓
|الجزائر
|$0.206
|1,629
|✓
|مصر
|$0.206
|10,041
|✓
|الكويت
|$0.212
|1
|✓
|بوليفيا
|$0.212
|2
|✓
|جنوب أفريقيا
|$0.228
|8
|✓
|غينيا
|$0.236
|32
|✓
|الدنمارك
|$0.236
|143
|✓
|أستراليا
|$0.268
|11
|✓
|فرنسا
|$0.295
|715
|✓
|كازاخستان
|$0.295
|1,800
|✓
|إسرائيل
|$0.295
|2,044
|✓
|المملكة المتحدة
|$0.295
|4,069
|✓
|هولندا
|$0.295
|7,795
|✓
|الفلبين
|$0.295
|1,389
|✓
|جمهورية التشيك
|$0.295
|778
|✓
|أوزبكستان
|$0.332
|1,066
|✓
|لبنان
|$0.537
|24
|✓
|منغوليا
|$0.538
|36
|✓
|جورجيا
|$0.545
|34
|✓
|جمهورية مولدوفا
|$0.555
|104
|✓
|سلوفاكيا
|$0.623
|3
|✓
|أوكرانيا
|$1.471
|1,412
|✓
|المغرب
|$1.471
|824
|✓
|كينيا
|$1.471
|4
|✓
|بلغاريا
|$1.471
|581
|✓
|إسبانيا
|$1.471
|427
|✓
|بلجيكا
|$1.471
|324
|✓
|ألمانيا
|$1.471
|581
|✓
|بولندا
|$1.471
|2,298
|✓
|البرتغال
|$1.471
|557
|✓
|أيرلندا
|$1.471
|98
|✓
|إستونيا
|$1.471
|281
|✓
|رومانيا
|$1.471
|191
|✓
|اليونان
|$1.471
|502
|✓
|كرواتيا
|$1.471
|454
|✓
|النمسا
|$1.471
|66
|✓
GiraBank على TIGER SMS
- أرقام Multi-SMS في 58 دولة.
- حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر GiraBank — ابتداءً من $0.002.
- اختر الدولة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
رقم GiraBank حسب الدولة
رقم تشيلي مع الكود $0.006 رقم كندا مع الكود $0.012 رقم تنزانيا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.104 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.113 رقم الكاميرون مع الكود $0.163 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم العراق مؤقت $0.203 رقم تونس مؤقت $0.203 رقم مالي مع الكود $0.203 رقم توغو مع الكود $0.203 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.203 رقم مدغشقر مع الكود $0.204 رقم نيجيريا مع الكود $0.204 رقم مصر مؤقت $0.206 رقم الجزائر مع الكود $0.206 رقم بوليفيا مؤقت $0.212 رقم الكويت مع الكود $0.212 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم الدنمارك مع الكود $0.236
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