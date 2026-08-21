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رقم وهمي مؤقت لـ GiraBank — استقبال SMS أونلاين

رقم مؤقت لاستقبال رمز GiraBank أونلاين

رقم وهمي مؤقت لتفعيل GiraBank مع استقبال كود التحقق أونلاين خلال ثوانٍ — الأسعار من $0.002، وأرقام من 58 دولة متوفرة الآن.

ابتداءً من $0.002 58 دولة 180K+ رقم تحديث الأسعار: أغسطس 21

الخدمة المختارة

GiraBank
187239

قطعة

أفضل 10 دول لخدمة GiraBank

فيما يلي أعلى 10 دول من حيث نسبة التسليم

تحديث الأسعار: أغسطس 21

البرازيل
1211 قطعة

$0.132

الولايات المتحدة
71003 قطعة

$0.012

أستراليا
11 قطعة

$0.274

ألمانيا
581 قطعة

$1.471

أوزبكستان
1066 قطعة

$0.332

أوكرانيا
1412 قطعة

$1.471

أيرلندا
98 قطعة

$1.471

إثيوبيا
90 قطعة

$0.203

إسبانيا
427 قطعة

$1.471

إستونيا
281 قطعة

$1.471

جميع الدول والأسعار

أسعار أرقام GiraBank تتراوح من $0.002 إلى $1.471 (المتوسط $0.5424، الوسيط $0.252) في 58 دولة. أرقام Multi-SMS في 58 دولة.

الأرخص اليوم: فنزويلا $0.002 إندونيسيا $0.006 إيطاليا $0.006 كولومبيا $0.006 الأرجنتين $0.006

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 9
$0.05 – $0.20 5
$0.20 – $0.50 24
أكثر من $0.50 20
الترتيب:
الدولة السعر من المتوفر رسائل متعددة
فنزويلا $0.002 1,439
الأرجنتين $0.006 307
كولومبيا $0.006 2,719
إيطاليا $0.006 3,184
إندونيسيا $0.006 10,510
تشيلي $0.006 188
تنزانيا $0.012 9,620
الولايات المتحدة $0.012 71,003
كندا $0.012 41,111
ميانمار $0.104 3,633
نيوزيلندا $0.113 28
البرازيل $0.13 1,211
الكاميرون $0.163 22
سريلانكا $0.192 1
إثيوبيا $0.203 90
تونس $0.203 120
مالي $0.203 111
العراق $0.203 1,496
توغو $0.203 65
جمهورية أفريقيا الوسطى $0.203 5
نيجيريا $0.204 1
مدغشقر $0.204 51
الجزائر $0.206 1,629
مصر $0.206 10,041
الكويت $0.212 1
بوليفيا $0.212 2
جنوب أفريقيا $0.228 8
غينيا $0.236 32
الدنمارك $0.236 143
أستراليا $0.268 11
فرنسا $0.295 715
كازاخستان $0.295 1,800
إسرائيل $0.295 2,044
المملكة المتحدة $0.295 4,069
هولندا $0.295 7,795
الفلبين $0.295 1,389
جمهورية التشيك $0.295 778
أوزبكستان $0.332 1,066
لبنان $0.537 24
منغوليا $0.538 36
جورجيا $0.545 34
جمهورية مولدوفا $0.555 104
سلوفاكيا $0.623 3
أوكرانيا $1.471 1,412
المغرب $1.471 824
كينيا $1.471 4
بلغاريا $1.471 581
إسبانيا $1.471 427
بلجيكا $1.471 324
ألمانيا $1.471 581
بولندا $1.471 2,298
البرتغال $1.471 557
أيرلندا $1.471 98
إستونيا $1.471 281
رومانيا $1.471 191
اليونان $1.471 502
كرواتيا $1.471 454
النمسا $1.471 66

GiraBank على TIGER SMS

  • أرقام Multi-SMS في 58 دولة.
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل دولة

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر GiraBank — ابتداءً من $0.002.
  3. اختر الدولة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

الأسئلة الشائعة

من $0.002 إلى $1.471 — الوسيط $0.252 في 58 دولة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

اليوم: Venezuela ($0.002), Indonesia ($0.006), Italy ($0.006)

180K+ رقم في 58 دولة.

رقم GiraBank حسب الدولة

رقم تشيلي مع الكود $0.006 رقم كندا مع الكود $0.012 رقم تنزانيا مؤقت $0.012 رقم ميانمار مع الكود $0.104 رقم نيوزيلندا مؤقت $0.113 رقم الكاميرون مع الكود $0.163 رقم سريلانكا مع الكود $0.192 رقم العراق مؤقت $0.203 رقم تونس مؤقت $0.203 رقم مالي مع الكود $0.203 رقم توغو مع الكود $0.203 رقم جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقت $0.203 رقم مدغشقر مع الكود $0.204 رقم نيجيريا مع الكود $0.204 رقم مصر مؤقت $0.206 رقم الجزائر مع الكود $0.206 رقم بوليفيا مؤقت $0.212 رقم الكويت مع الكود $0.212 رقم جنوب أفريقيا مؤقت $0.228 رقم الدنمارك مع الكود $0.236

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