كيف تستخدم رقم الإمارات العربية المتحدة عمليًا

رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود يفيد في فتح حساب Amazon إضافي بعيدًا عن حسابك الشخصي، أو تسجيل الدخول إلى Hinge أو Viber من رقم منفصل، أو تجربة خدمة جديدة قبل ربطها برقمك الفعلي. حين تتردد في اختيار بلد الرقم المناسب للخدمة التي تريد التسجيل بها، الحل العملي هو مراجعة قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد قبل الشراء؛ في حالة الإمارات تظهر Hinge, Viber, Apple ID ضمن الأعلى وصولًا، لذا فتح صفحة ارقام الإمارات العربية المتحدة مؤقتة واختيار الخدمة من هناك مباشرة يوفر عليك التجربة والخطأ، ثم تستلم الرقم وتقرأ الكود على الصفحة نفسها.