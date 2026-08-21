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رقم مؤقت من الإمارات العربية المتحدة مع الكود (+971)

أرقام الإمارات العربية المتحدة مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من الإمارات العربية المتحدة واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 54 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 54 خدمة 80K+ رقم 2,300+ تفعيل خلال 30 يوماً ترتيب الشعبية: #45 +971 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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الإمارات العربية المتحدة
82419

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أفضل 20 خدمة في الإمارات العربية المتحدة

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
6041 قطعة

$0.05

Telegram
3037 قطعة

$3.286

eBay
1000 قطعة

$0.102

Viber
1000 قطعة

$0.2

facebook
2020 قطعة

$1.082

Google,youtube,Gmail
1000 قطعة

$0.67

Whatsapp
4038 قطعة

$2

Amazon
3037 قطعة

$0.105

Apple
1000 قطعة

$0.31

ChatGPT
1000 قطعة

$0.372

99app
1000 قطعة

$0.35

Adidas
1000 قطعة

$0.079

Baidu
1000 قطعة

$0.577

Betano
35 قطعة

$0.106

Claude
1000 قطعة

$0.089

CoinFantasy
1000 قطعة

$0.04

Dhani
1000 قطعة

$0.079

Flipkart
3000 قطعة

$0.089

Foodpanda
1000 قطعة

$0.138

Getir
1000 قطعة

$0.148

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في الإمارات العربية المتحدة يكلف من $0.024 إلى $2 (المتوسط $0.194، الوسيط $0.084) عبر 54 خدمة. أرخص من 58% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 34
$0.20 – $0.50 7
أكثر من $0.50 3
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.104 3,037
Instagram (Threads) $0.05 6,041
WhatsApp $2 4,038
Viber $0.2 1,000+
Facebook $0.102 2,020
Hinge $0.1 1,000+
Apple ID $0.31 1,000+
Telegram $2 3,037
eBay $0.102 1,000+
TikTok (Douyin) $0.376 1,000+
ChatGPT (OpenAI) $0.372 1,000+
Baidu $0.024 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
Ola $0.055 2,000+
Naver $0.064 2,000+
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 1,000+
Zalo $0.07 1,000+
Subito $0.071 1,035
JivoMart $0.071 3,035
Vinted $0.075 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Dhani $0.079 1,000+
Flipkart $0.089 3,000
Claude (Anthropic) $0.089 1,000+
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.095 1,000+
Spincrush $0.105 2,000+
Betano $0.106 35
Google Messages $0.106 2,035
my jio $0.106 1,000+
LINE $0.107 2,000+
Вконтакте $0.114 35
foodpanda $0.138 1,000+
PayPal $0.14 1,000+
Walmart $0.176 35
Netflix $0.189 2,035
Uber $0.33 1,000+
99app $0.35 1,000+
X (Twitter) $0.376 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.67 1,000+

أرقام الإمارات العربية المتحدة لاستقبال أكواد التفعيل

مفتاح الاتصال +971 يحدد كل رقم إماراتي على الموقع، وكل رقم منها مخصص لتفعيل واحد فقط: تدفع، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة فور وصوله. استقبال SMS الإمارات العربية المتحدة بهذه الطريقة يغني عن انتظار الرسالة على شريحتك الشخصية أو مشاركة رقمك الحقيقي مع خدمة جديدة. رقم الإمارات العربية المتحدة مؤقت يناسب بشكل خاص من يسجل في Amazon، أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام، بينما تحصل Hinge, Viber, Apple ID على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.024 ضمن 54 خدمة متاحة لهذا البلد، وسجّل الموقع أكثر من 2,300+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا.

الإمارات العربية المتحدة على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 2,300+
  • الترتيب حسب التفعيلات: #45
  • حتى 7 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في الإمارات العربية المتحدة: Hinge, Viber, Apple ID
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 30 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام الإمارات العربية المتحدة تبدأ بـ +971. رمز الدولة: AE.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر الإمارات العربية المتحدة — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

كيف تستخدم رقم الإمارات العربية المتحدة عمليًا

رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود يفيد في فتح حساب Amazon إضافي بعيدًا عن حسابك الشخصي، أو تسجيل الدخول إلى Hinge أو Viber من رقم منفصل، أو تجربة خدمة جديدة قبل ربطها برقمك الفعلي. حين تتردد في اختيار بلد الرقم المناسب للخدمة التي تريد التسجيل بها، الحل العملي هو مراجعة قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد قبل الشراء؛ في حالة الإمارات تظهر Hinge, Viber, Apple ID ضمن الأعلى وصولًا، لذا فتح صفحة ارقام الإمارات العربية المتحدة مؤقتة واختيار الخدمة من هناك مباشرة يوفر عليك التجربة والخطأ، ثم تستلم الرقم وتقرأ الكود على الصفحة نفسها.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $2 — الوسيط $0.084 عبر 54 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

54 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة الإمارات العربية المتحدة هو +971. رمز الدولة: AE.

التحقق حسب الخدمة في الإمارات العربية المتحدة

رقم وهمي لـ Hinge $0.1 رقم مؤقت لـ TikTok (Douyin) $0.376 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ Ola $0.055 رقم مؤقت لـ Hopi $0.064 رقم وهمي لـ Naver $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ IFood $0.064 رقم مؤقت لـ Zalo $0.07 رقم وهمي لـ JivoMart $0.071 رقم مؤقت لـ Subito $0.071 رقم مؤقت لـ Vinted $0.075 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.079 رقم وهمي لـ Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.095

دول شائعة أخرى

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