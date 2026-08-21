رقم مؤقت من الإمارات العربية المتحدة مع الكود (+971)
أرقام الإمارات العربية المتحدة مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من الإمارات العربية المتحدة واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 54 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في الإمارات العربية المتحدة
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.05
$3.286
$0.102
$0.2
$1.082
$0.67
$2
$0.105
$0.31
$0.372
$0.35
$0.079
$0.577
$0.106
$0.089
$0.04
$0.079
$0.089
$0.138
$0.148
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في الإمارات العربية المتحدة يكلف من $0.024 إلى $2 (المتوسط $0.194، الوسيط $0.084) عبر 54 خدمة. أرخص من 58% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.104
|3,037
|Instagram (Threads)
|$0.05
|6,041
|$2
|4,038
|Viber
|$0.2
|1,000+
|$0.102
|2,020
|Hinge
|$0.1
|1,000+
|Apple ID
|$0.31
|1,000+
|Telegram
|$2
|3,037
|eBay
|$0.102
|1,000+
|TikTok (Douyin)
|$0.376
|1,000+
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.372
|1,000+
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|Ola
|$0.055
|2,000+
|Naver
|$0.064
|2,000+
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|1,000+
|Zalo
|$0.07
|1,000+
|Subito
|$0.071
|1,035
|JivoMart
|$0.071
|3,035
|Vinted
|$0.075
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Dhani
|$0.079
|1,000+
|Flipkart
|$0.089
|3,000
|Claude (Anthropic)
|$0.089
|1,000+
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.095
|1,000+
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Betano
|$0.106
|35
|Google Messages
|$0.106
|2,035
|my jio
|$0.106
|1,000+
|LINE
|$0.107
|2,000+
|Вконтакте
|$0.114
|35
|foodpanda
|$0.138
|1,000+
|PayPal
|$0.14
|1,000+
|Walmart
|$0.176
|35
|Netflix
|$0.189
|2,035
|Uber
|$0.33
|1,000+
|99app
|$0.35
|1,000+
|X (Twitter)
|$0.376
|1,000+
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.67
|1,000+
أرقام الإمارات العربية المتحدة لاستقبال أكواد التفعيل
مفتاح الاتصال +971 يحدد كل رقم إماراتي على الموقع، وكل رقم منها مخصص لتفعيل واحد فقط: تدفع، يصلك الرقم، ويظهر الكود على الصفحة فور وصوله. استقبال SMS الإمارات العربية المتحدة بهذه الطريقة يغني عن انتظار الرسالة على شريحتك الشخصية أو مشاركة رقمك الحقيقي مع خدمة جديدة. رقم الإمارات العربية المتحدة مؤقت يناسب بشكل خاص من يسجل في Amazon، أكثر خدمة يتم تفعيلها على هذه الأرقام، بينما تحصل Hinge, Viber, Apple ID على أفضل معدل وصول للكود هنا. الأسعار تبدأ من $0.024 ضمن 54 خدمة متاحة لهذا البلد، وسجّل الموقع أكثر من 2,300+ عملية تفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا.
صيغة الرقم
أرقام الإمارات العربية المتحدة تبدأ بـ +971. رمز الدولة: AE.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر الإمارات العربية المتحدة — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
كيف تستخدم رقم الإمارات العربية المتحدة عمليًا
رقم الإمارات العربية المتحدة مع الكود يفيد في فتح حساب Amazon إضافي بعيدًا عن حسابك الشخصي، أو تسجيل الدخول إلى Hinge أو Viber من رقم منفصل، أو تجربة خدمة جديدة قبل ربطها برقمك الفعلي. حين تتردد في اختيار بلد الرقم المناسب للخدمة التي تريد التسجيل بها، الحل العملي هو مراجعة قائمة أفضل الخدمات وصولًا لكل بلد قبل الشراء؛ في حالة الإمارات تظهر Hinge, Viber, Apple ID ضمن الأعلى وصولًا، لذا فتح صفحة ارقام الإمارات العربية المتحدة مؤقتة واختيار الخدمة من هناك مباشرة يوفر عليك التجربة والخطأ، ثم تستلم الرقم وتقرأ الكود على الصفحة نفسها.