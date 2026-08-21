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رقم مؤقت من السعودية مع الكود (+966)

أرقام السعودية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل

استأجر رقم مؤقت من السعودية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 96 خدمة مع الكود.

ابتداءً من $0.024 96 خدمة 2.4M+ رقم 1,500+ تفعيل خلال 30 يوماً +966 تحديث الأسعار: أغسطس 21
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السعودية
2476919

قطعة

أفضل 20 خدمة في السعودية

فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا

تحديث الأسعار: أغسطس 21

Instagram+Threads
43371 قطعة

$0.123

Telegram
17609 قطعة

$0.203

Viber
42363 قطعة

$0.191

facebook
41705 قطعة

$0.12

Google,youtube,Gmail
113072 قطعة

$0.09

Whatsapp
9969 قطعة

$0.68

Twitter
31274 قطعة

$0.083

Uber
40657 قطعة

$0.09

Microsoft
33807 قطعة

$0.135

Amazon
13219 قطعة

$0.087

TikTok/Douyin
14512 قطعة

$0.128

Vinted
38567 قطعة

$0.505

Apple
36975 قطعة

$0.18

ChatGPT
14644 قطعة

$0.414

99app
97248 قطعة

$0.35

AOL
8297 قطعة

$0.28

Adidas
1000 قطعة

$0.31

Airbnb
32506 قطعة

$0.106

Alibaba
32321 قطعة

$0.378

Alipay/Alibaba/1688
7542 قطعة

$0.45

عرض الكل

جميع الخدمات والأسعار

التحقق عبر الرسائل القصيرة في السعودية يكلف من $0.024 إلى $0.676 (المتوسط $0.1884، الوسيط $0.1315) عبر 96 خدمة. أرخص من 60% من الدول المتوفرة حالياً.

الأرخص اليوم: Baidu $0.024 Sixer $0.04 Ludo24 $0.04 HDFC ERGO $0.04 Saathi $0.04

توزيع الأسعار

أقل من $0.05 10
$0.05 – $0.20 57
$0.20 – $0.50 21
أكثر من $0.50 8
الترتيب:
الخدمة السعر من المتوفر رسائل متعددة
Amazon $0.081 13,219
WhatsApp $0.67 9,969
Instagram (Threads) $0.105 43,371
Telegram $0.203 17,609
Uber $0.09 40,657
Netflix $0.105 36,863
Facebook $0.12 41,705
X (Twitter) $0.065 31,274
Google (Gmail / YouTube) $0.09 113,072
Apple ID $0.18 36,975
Baidu $0.024 1,000+
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
NMI $0.052 2,000+
Railone $0.053 1
icq $0.06 7,339
Rebtel $0.06 7,000
Getir $0.064 1,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 3,000
IFood $0.064 2,000+
Vinted $0.065 38,567
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.07 33,807
Walmart $0.071 1,000+
Adidas $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Yemeksepeti $0.079 1,000+
Bolt $0.083 32,796
my jio $0.089 2,000+
Viber $0.095 42,363
Tencent QQ $0.095 8,208
Zalo $0.095 34,145
Wish $0.095 7,020
OffGamers $0.095 33,623
ChatGPT (OpenAI) $0.096 14,644
eBay $0.102 33,675
McDonalds $0.103 34,155
Spincrush $0.105 2,000+
Airbnb $0.106 32,506
TikTok (Douyin) $0.11 14,512
LinkedIn $0.117 36,121
Keybase $0.117 7,128
foodpanda $0.13 133,989
noon $0.13 11,569
Michat $0.133 32,272
OLX $0.138 2,023
Naver $0.14 60,821
Kwai $0.14 7,642
Blizzard $0.14 2,755
WeChat $0.14 34,026
BIGO LIVE $0.14 58,988
SneakersnStuff $0.142 7,253
KakaoTalk $0.143 39,430
hily $0.153 32,594
Snapchat $0.164 32,488
Wolt $0.168 33,728
Nike $0.169 37,521
Hinge $0.17 1,000+
DiDi $0.173 32,327
Discord $0.177 31,886
Skout $0.18 33,637
Truecaller $0.188 34,487
Google Messages $0.2 2,000+
JDcom $0.205 7,442
Steam $0.21 29,248
Alibaba $0.233 32,321
Вконтакте $0.25 3,000
AOL $0.28 8,297
Subito $0.3 11,562
imo $0.31 8,968
Dhani $0.31 2,000+
Grab $0.31 106,053
LINE $0.32 7,342
Zoho $0.33 33,720
99app $0.35 97,248
Shopee $0.38 57,508
Nttgame $0.39 33,758
paycell $0.41 8,725
Careem $0.42 7,575
Alipay/Alibaba/1688 $0.45 7,542
Burger King $0.45 8,272
PayPal $0.466 102,766
Craigslist $0.51 35,573
Deliveroo $0.52 29,080
Grindr $0.52 29,170
Ola $0.52 2,000+
Yahoo Mail $0.591 124,459
Yalla $0.591 126,148
Papara $0.676 59,382

طريقة استقبال الكود برقم السعودية المؤقت

رقم بمفتاح +966 يُستأجر لمرة واحدة فقط: يُختار بعد تحديد الخدمة المطلوبة، ويُقرأ الكود منه داخل الموقع بمجرد وصوله دون أي شريحة حقيقية مرتبطة به. غالبية من يشتري رقم السعودية مؤقت يستخدمه لتفعيل Amazon، وتصل الرموز بثبات أيضًا على Telegram وfacebook إلى جانبه. تضم أرقام هذه الدولة 96 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، وقد بلغت عمليات التفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا 1,500+ عملية، وهو ما يفسر إقبال من يريد رقم السعودية مع الكود على هذا الخيار بدل رقمه الشخصي.

السعودية على TIGER SMS

  • التفعيلات خلال آخر 30 يوماً: 1,500+
  • حتى 8 مزوّد مستقل لكل خدمة
  • أفضل تسليم للرسائل في السعودية: Amazon, Telegram, Uber
  • الأكثر شراءً: Amazon
  • 36 خدمة بأقل من $0.10

صيغة الرقم

أرقام السعودية تبدأ بـ +966. رمز الدولة: SA.

دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS

  1. سجّل حسابك واشحن رصيدك.
  2. اختر السعودية — ابتداءً من $0.024.
  3. اختر الخدمة واضغط شراء.
  4. استخدم الرقم للتسجيل.
  5. استلم الرمز على هذا الموقع.

مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.

استخدامات ارقام السعودية مؤقتة

يفتح البعض عبر رقم السعودية مع الكود حسابًا إضافيًا على Amazon بمعزل عن حسابهم الأول، ويستخدمه آخرون لإنشاء قناة عمل على Telegram منفصلة عن رقمهم الشخصي، أو لتجربة التسجيل على facebook قبل ربطه بأي بيانات دائمة. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة المطلوبة، الأنسب التحقق من الخدمات التي تصل رسائلها بثقة على أرقام كل بلد؛ في حالة ارقام السعودية مؤقتة تحديدًا تصل رسائل Amazon وTelegram وfacebook بثبات، فإذا كانت خدمته من ضمنها فاستقبال SMS السعودية يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود مباشرة.

الأسئلة الشائعة

من $0.024 إلى $0.676 — الوسيط $0.1315 عبر 96 خدمة. تحديث الأسعار: أغسطس 21.

96 خدمة اليوم، بما في ذلك Baidu ($0.024), Sixer ($0.04), Ludo24 ($0.04).

رمز الهاتف لدولة السعودية هو +966. رمز الدولة: SA.

التحقق حسب الخدمة في السعودية

رقم وهمي لـ Netflix $0.105 رقم مؤقت لـ CoinFantasy $0.04 رقم وهمي لـ Swarail $0.04 رقم مؤقت لـ Sbmurban $0.042 رقم مؤقت لـ Winzap $0.042 رقم وهمي لـ SHEIN $0.044 رقم مؤقت لـ NMI $0.052 رقم مؤقت لـ Railone $0.053 رقم وهمي لـ icq $0.06 رقم مؤقت لـ Rebtel $0.06 رقم وهمي لـ Hopi $0.064 رقم مؤقت لـ Womply $0.064 رقم مؤقت لـ IFood $0.064 رقم مؤقت لـ Getir $0.064 رقم مؤقت لـ Walmart $0.071 رقم وهمي لـ PciPay $0.079 رقم مؤقت لـ Yemeksepeti $0.079 رقم مؤقت لـ Bolt $0.083 رقم مؤقت لـ my jio $0.089 رقم مؤقت لـ Zalo $0.095

دول شائعة أخرى

رقم إيران مؤقت رقم أنغولا مع الكود رقم السلفادور مؤقت رقم تونس مع الكود رقم ليبيا مع الكود رقم بلغاريا مؤقت رقم ناميبيا مؤقت رقم رومانيا مؤقت رقم البرازيل مؤقت رقم الفلبين مؤقت

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