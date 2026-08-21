رقم مؤقت من السعودية مع الكود (+966)
أرقام السعودية مؤقتة مع الكود لاستقبال الرسائل
استأجر رقم مؤقت من السعودية واستقبل الرسائل ورمز التحقق أونلاين فورًا — من $0.024، ويدعم 96 خدمة مع الكود.
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أفضل 20 خدمة في السعودية
فيما يلي أكثر 20 خدمة شيوعًا
تحديث الأسعار: أغسطس 21
$0.123
$0.203
$0.191
$0.12
$0.09
$0.68
$0.083
$0.09
$0.135
$0.087
$0.128
$0.505
$0.18
$0.414
$0.35
$0.28
$0.31
$0.106
$0.378
$0.45
جميع الخدمات والأسعار
التحقق عبر الرسائل القصيرة في السعودية يكلف من $0.024 إلى $0.676 (المتوسط $0.1884، الوسيط $0.1315) عبر 96 خدمة. أرخص من 60% من الدول المتوفرة حالياً.
توزيع الأسعار
|الخدمة
|السعر من
|المتوفر
|رسائل متعددة
|Amazon
|$0.081
|13,219
|$0.67
|9,969
|Instagram (Threads)
|$0.105
|43,371
|Telegram
|$0.203
|17,609
|Uber
|$0.09
|40,657
|Netflix
|$0.105
|36,863
|$0.12
|41,705
|X (Twitter)
|$0.065
|31,274
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.09
|113,072
|Apple ID
|$0.18
|36,975
|Baidu
|$0.024
|1,000+
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
|Swarail
|$0.04
|1,000+
|Ludo24
|$0.04
|2,000+
|HDFC ERGO
|$0.04
|2,000+
|Saathi
|$0.04
|2,000+
|Winzap
|$0.042
|1,000+
|Sbmurban
|$0.042
|2,000+
|SHEIN
|$0.044
|1,000+
|NMI
|$0.052
|2,000+
|Railone
|$0.053
|1
|icq
|$0.06
|7,339
|Rebtel
|$0.06
|7,000
|Getir
|$0.064
|1,000+
|Womply
|$0.064
|2,000+
|Hopi
|$0.064
|3,000
|IFood
|$0.064
|2,000+
|Vinted
|$0.065
|38,567
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.07
|33,807
|Walmart
|$0.071
|1,000+
|Adidas
|$0.079
|1,000+
|PciPay
|$0.079
|1,000+
|Yemeksepeti
|$0.079
|1,000+
|Bolt
|$0.083
|32,796
|my jio
|$0.089
|2,000+
|Viber
|$0.095
|42,363
|Tencent QQ
|$0.095
|8,208
|Zalo
|$0.095
|34,145
|Wish
|$0.095
|7,020
|OffGamers
|$0.095
|33,623
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.096
|14,644
|eBay
|$0.102
|33,675
|McDonalds
|$0.103
|34,155
|Spincrush
|$0.105
|2,000+
|Airbnb
|$0.106
|32,506
|TikTok (Douyin)
|$0.11
|14,512
|$0.117
|36,121
|Keybase
|$0.117
|7,128
|foodpanda
|$0.13
|133,989
|noon
|$0.13
|11,569
|Michat
|$0.133
|32,272
|OLX
|$0.138
|2,023
|Naver
|$0.14
|60,821
|Kwai
|$0.14
|7,642
|Blizzard
|$0.14
|2,755
|$0.14
|34,026
|BIGO LIVE
|$0.14
|58,988
|SneakersnStuff
|$0.142
|7,253
|KakaoTalk
|$0.143
|39,430
|hily
|$0.153
|32,594
|Snapchat
|$0.164
|32,488
|Wolt
|$0.168
|33,728
|Nike
|$0.169
|37,521
|Hinge
|$0.17
|1,000+
|DiDi
|$0.173
|32,327
|Discord
|$0.177
|31,886
|Skout
|$0.18
|33,637
|Truecaller
|$0.188
|34,487
|Google Messages
|$0.2
|2,000+
|JDcom
|$0.205
|7,442
|Steam
|$0.21
|29,248
|Alibaba
|$0.233
|32,321
|Вконтакте
|$0.25
|3,000
|AOL
|$0.28
|8,297
|Subito
|$0.3
|11,562
|imo
|$0.31
|8,968
|Dhani
|$0.31
|2,000+
|Grab
|$0.31
|106,053
|LINE
|$0.32
|7,342
|Zoho
|$0.33
|33,720
|99app
|$0.35
|97,248
|Shopee
|$0.38
|57,508
|Nttgame
|$0.39
|33,758
|paycell
|$0.41
|8,725
|Careem
|$0.42
|7,575
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.45
|7,542
|Burger King
|$0.45
|8,272
|PayPal
|$0.466
|102,766
|Craigslist
|$0.51
|35,573
|Deliveroo
|$0.52
|29,080
|Grindr
|$0.52
|29,170
|Ola
|$0.52
|2,000+
|Yahoo Mail
|$0.591
|124,459
|Yalla
|$0.591
|126,148
|Papara
|$0.676
|59,382
طريقة استقبال الكود برقم السعودية المؤقت
رقم بمفتاح +966 يُستأجر لمرة واحدة فقط: يُختار بعد تحديد الخدمة المطلوبة، ويُقرأ الكود منه داخل الموقع بمجرد وصوله دون أي شريحة حقيقية مرتبطة به. غالبية من يشتري رقم السعودية مؤقت يستخدمه لتفعيل Amazon، وتصل الرموز بثبات أيضًا على Telegram وfacebook إلى جانبه. تضم أرقام هذه الدولة 96 خدمة بأسعار تبدأ من $0.024، وقد بلغت عمليات التفعيل خلال آخر ثلاثين يومًا 1,500+ عملية، وهو ما يفسر إقبال من يريد رقم السعودية مع الكود على هذا الخيار بدل رقمه الشخصي.
صيغة الرقم
أرقام السعودية تبدأ بـ +966. رمز الدولة: SA.
دليل خطوة بخطوة للبدء مع Tiger SMS
- سجّل حسابك واشحن رصيدك.
- اختر السعودية — ابتداءً من $0.024.
- اختر الخدمة واضغط شراء.
- استخدم الرقم للتسجيل.
- استلم الرمز على هذا الموقع.
مكافأة إن لم يصل الرمز — استرداد تلقائي خلال 20 دقيقة.
استخدامات ارقام السعودية مؤقتة
يفتح البعض عبر رقم السعودية مع الكود حسابًا إضافيًا على Amazon بمعزل عن حسابهم الأول، ويستخدمه آخرون لإنشاء قناة عمل على Telegram منفصلة عن رقمهم الشخصي، أو لتجربة التسجيل على facebook قبل ربطه بأي بيانات دائمة. حين لا يكون واضحًا أي بلد يناسب الخدمة المطلوبة، الأنسب التحقق من الخدمات التي تصل رسائلها بثقة على أرقام كل بلد؛ في حالة ارقام السعودية مؤقتة تحديدًا تصل رسائل Amazon وTelegram وfacebook بثبات، فإذا كانت خدمته من ضمنها فاستقبال SMS السعودية يمنحه فرصة جيدة لوصول الكود مباشرة.